Saarbrücken. Unwetter im Saarland: Es regnet ununterbrochen. Kanzler Scholz will am Samstag das Krisengebiet besuchen, in dem Hochwasser droht.

Über 100 Liter Regen pro Quadratmeter binnen 24 Stunden sorgen im Saarland für Hochwasser. Die Lage könnte sich im Laufe des Abends und im Laufe der Nacht weiter zuspitzen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte angeesichts des Unwetters einen für Samstag geplanten Wahlkampfauftritt in der Region ab. Nun will er sich mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) ein Bild von der Lage vor Ort machen.

Warnung vom Deutschen Wetterdienst

Heftiger Dauerregen hat viele Flüsse über die Ufer treten lassen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer „großen Gefahr für Leib und Leben durch die massive Überflutungen und hohe Pegelstände, verbreitet unpassierbare oder von Wassermassen eingeschlossene Gebiete; mögliche Erdrutsche.“ ​

Feuerwehrleute kämpfen gegen das Hochwasser. © DPA Images | Harald Tittel

Laut „Saarbrücker Zeitung“ wurde am Abend ein Steinkohlekraftwerk geflutet. Ein dort errichteter Damm ist gebrochen. Welche Folgen die Flutung des Kraftwerks haben wird, ist noch unklar.

Flusspegel rasch gestiegen

Die schauerartig verstärkten Niederschläge ließen voraussichtlich in den folgenden Stunden nach, sagte eine DWD-Meteorologin am Freitagabend. Es werde weiter regnen, aber die Intensität lasse nach. Der DWD warnt noch für den Zeitraum bis Samstagmorgen 2 Uhr vor extrem ergiebigem Dauerregen im Saarland.

Bis 19 Uhr seien in Saarbrücken-Ensheim und Berus im Landkreis Saarlouis 107 Liter pro Quadratmeter gefallen, sagte die DWD-Meteorologin. In Tholey im Landkreis St. Wendel seien es 103 Liter pro Quadratmeter gewesen, in Saarbrücken-Burbach 100. Verbreitet seien im Saarland 60 bis 100 Liter pro Quadratmeter gefallen. Die Flusspegel seien rasch gestiegen.

Erste Evakuierungen

In Saabrücken machte das Innenministerium eine „flächige Hochwasserlage“ aus, wobei der Schwerpunkt auf dem südöstlichen Landesteil liege. Betroffen vom Hochwassser seien vor allem der Kreis Neunkirchen, der Saarpfalz-Kreis und der Regionalverband Saarbrücken.

Angespannt sei die Lage auch in den Städten Eppelborn, Neunkirchen, Gersweiler, St. Wendel, Saarlouis und Merzig. Mancherorts mussten Bewohner aus Wohnungen in vereinzelten Straßenzügen evakuiert werden.

Saarbrücken: Das Hochwasser läuft in einen Hauseingang in der Landeshauptstadt. © DPA Images | Harald Tittel

In Saarbrücken-Russhütte sei die Lage „brenzelig“ gewesen, weil da die Strömungsgeschwindigkeit so hoch war, dass die Feuerwehr abbrechen musste und Strömungsretter des Deutschen Roten Kreuzes angefordert wurden.

Bisher seien glücklicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen, sagte der Sprecher des Innenministeriums. 50 000 Sandsäcke aus der Landesreserve seien freigegeben. Es werde geprüft, ob man Hilfe aus anderen Bundesländern anfordern solle. (fmg)