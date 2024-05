Berlin. Die deutsche Band Lord Of The Lost wurde beim ESC 2023 Letzter. Frontmann Harms verrät, was die Pleite besonders anstrengend machte.

Letztes Jahr wurde die Dark-Rock-Band Lord Of The Lost als deutscher Teilnehmer am Eurovision Song Contest einem Millionenpublikum bekannt. Dass die Hamburger dann Letzter wurden, war nicht besonders tragisch, wie Bandgründer und SängerChris Harms im Interview betont. Gerade weil die Band mit diesem Auftritt so viel Positives verbindet, will sie eine Tradition starten, die es so in der Geschichte des Song Contests wohl noch nicht gegeben hat.