Teheran. Ramin Yektarapast soll sowohl bei einem Mord in Duisburg als auch bei einem Anschlag auf eine Bochumer Schule die Fäden gezogen haben.

Im Iran ist ein international gesuchter früherer Boss des Rockerclubs „Hells Angels“ getötet worden. Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag berichtete, kam Ramin Yektaparast nach ersten Informationen bei einem persönlichen Konflikt ums Leben. Yektaparast, einst Vize der Hells Angels in Oberhausen und später Chef des Charters in Mönchengladbach besaß auch die deutsche Staatsbürgerschaft und wurde wegen Mordes und Mordversuchs gesucht.

Rockerboss organisierte auf Geheiß der iranischen Regierung Attentat in NRW

Tasnim wies zugleich Berichte zurück, denen zufolge Irans Erzfeind Israel für die Tötung des Mannes verantwortlich sein soll. Iranische Exil-Medien hatten zuvor berichtet, dass Yektaparast als mutmaßliches Mitglied der mächtigen iranischen Revolutionsgarden Ziel eines Mordanschlags gewesen sein soll.

Hauptverdächtiger in einem Mord mit zerstückelter Leiche

Der Ex-Rockerboss war im Dezember bei einem Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf auch als Auftraggeber für einen Brandanschlag auf eine Bochumer Schule benannt worden. Ziel war ab er eigentlich eine benachbarte Synagoge. Nach Überzeugung des Gerichts ging die Tat auf eine staatliche iranische Stelle zurück. Für die Landesregierung in NRW war der Fall ein deutlicher Hinweis, wie iranische Stellen in dem Bundesland ihr Unwesen treiben.

Yektaparast galt zudem als Hauptverdächtiger im Fall eines ermordeten Rockers, dessen Leiche zerstückelt wurde und dessen Arm in einem Duisburger Hafenbecken auftgauchte. (ftg/dpa)