Bremervörde. Vor einer Woche verschwand der sechsjährige Arian aus seinem Elternhaus. Was über den Fall des vermissten Jungen bekannt ist.

Inzwischen ist es eine Woche her, dass der sechsjährige Arian zuletzt gesehen wurde. Am Abend des 22. April verließ der Junge sein Elternhaus im niedersächsischen Bremervörde, eine Überwachungskamera zeichnete noch auf, wie er in einem Wald verschwand. Seitdem sind hunderte Einsatzkräfte und Freiwillige auf der Suche nach ihm. Dabei griffen sie teils zu ungewöhnlichen Mitteln.

So setzten die Einsatzkräfte zunächst versucht, den autistischen Jungen mit Kinderliedern, Luftballons und Feuerwerken anzulocken. Aufgrund seiner Erkrankung vermutet Ergotherapeutin Jutta Bertholdt, die die Einsatzkräfte berät, dass Arian auf Rufe nicht reagieren könnte. Seit Samstag wurde die Taktik aber wieder gewechselt, die Suche wird still fortgesetzt. Laut Polizei waren am Wochenende über 2000 Einsatzkräfte eingebunden, auch Boote, Drohnen und Suchhunde kommen zum Einsatz.

Auch Boote kommen bei der Suche nach Arian zum Einsatz. © DPA Images | Moritz Frankenberg

Suche nach Arian: Bundeswehr setzt Nachtsichtgeräte ein

Dazu zählen laut einem Sprecher Kräfte der Polizei, des Deutschen Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks und der Bundeswehr. Nachts seien etwa 60 Soldaten mit Nachtsichtgeräten im Einsatz, so eine Sprecherin des Landeskommandos Niedersachsen der Bundeswehr.

Auch das Heimatdorf des verschwundenen Jungen zeigte sich solidarisch, bei einer Aktion des Kindergartens entstanden „Glückskleeblätter für Arian, dass er zurückkommt“, wie eine Anwohnerin der Deutschen Presse-Agentur (DPA) sagte. „Alle hoffen, dass Arian zurückkommt und er sich halt irgendwo versteckt“, so die Frau weiter.

Im örtlichen Kindergarten wurden Kleeblätter mit Botschaften für den verschwundenen Arian gebastelt. © DPA Images | Sina Schuldt

Eltern des verschwundenen Arian wenden sich an Anwohner

Am Freitag wandten sich die Eltern des Jungen über die Instagram-Seite der örtlichen Polizei an die Anwohner. Sie baten sie mehrmals täglich mögliche Verstecke auf ihrem Grundstück zu durchsuchen. Auch Überwachungskameras sollen regelmäßig überprüft werden. Arian sei ein „sportlicher, geschickter kleiner Junge mit fantastischen Instinkten“. Daher sei auch nicht auszuschließen, dass er beispielsweise auf einen Hochsitz geklettert sei.

Verschwundener Arian: Polizei geht nicht von Verbrechen aus

Laut einem Polizeisprecher gibt es keine Hinweise auf ein mögliches Verbrechen. Zwar gibt es Wölfe in der Gegend, von einem möglichen Wolfsangriff sei dennoch nicht auszugehen. Auch Wolfgang Albrecht, ein Wolfsberater des Landkreises Rotenburg, hält das für unwahrscheinlich.

Am Montag dankte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den Einsatzkräften. „Dies ist auch für sie ein schwieriger Einsatz – dessen bin ich mir bewusst“, so Weil. Die Suchaktion sei ein eindrucksvolles Beispiel für Mitgefühl und Zusammenhalt. Auch Weil hofft nach eigenen Angaben, „dass Arian jetzt schnell und hoffentlich lebend gefunden wird“.

Hinweise auf den verschwundenen Jungen können über das Bürgertelefon unter den Nummern 04761 7489135 und 04761 7489144 gegeben werden.

fmg/dpa