Berlin. Schwerer Flixbus-Unfall auf der A9 bei Leipzig: Mehrere Menschen sind tot, zahlreiche verletzt. Die Rettungsarbeiten dauern weiter an.

Ein Reisebus von Flixbus ist auf der A9 bei Leipzig verunglückt

Mindestens fünf Menschen wurden getötet, viele weitere Fahrgäste schwer verletzt

Der Flixbus war kurz zuvor in Berlin losgefahren

Bei einem Unfall mit einem Reisebus der Firma Flixbus auf der A9 bei Leipzig sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Zahlreiche weitere Fahrgäste wurden nach Polizeiangaben verletzt.

Wie der MDR berichtet, war der Flixbus am Morgen in Berlin gestartet und auf dem Weg nach Zürich. 53 Fahrgäste und zwei Busfahrer sollen an Bord gewesen sein. Zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz auf der A9 kam es dann zu dem Unfall: Das Fahrzeug kam aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte auf die Seite.

Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der A9 bei Leipzig sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. © DPA Images | Jan Woitas

Flixbus-Unfall auf A9: Autobahn zwischen Berlin und Leipzig gesperrt

Mehrere Rettungshubschrauber und zahlreiche Rettungswagen sind im Einsatz. Die Autobahn ist an der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt. Autofahrer werden gebeten, eine Rettungsgasse freizuhalten.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig zeigte sich bestürzt. „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und Verletzten. Ich danke den vielen Einsatzkräften vor Ort, die schnelle Hilfe leisten“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Flixbus zeigte sich schwer betroffen. „Unsere Gedanken sind bei allen von diesem Unfall Betroffenen und ihren Angehörigen“, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Mittwoch auf Anfrage.

Karte zeigt Ort des Flixbus-Unfalls

Das Schkeuditzer Kreuz liegt am Flughafen Leipzig/Halle. Die A9 ist eine wichtige Nord-Süd-Autobahn, die Berlin und München verbindet.

Die Unglücksstelle befindet sich in der Nähe des Leipziger Flughafens. © DPA Images | dpa-infografik GmbH

Ähnlicher Unfall mit Flixbus 2019 ganz in der Nähe

Schon 2019 war es nur etwa 15 Kilometer südlich zu einem ähnlichen Unfall mit einem Flixbus gekommen – damals mit einem Toten, 72 Verletzten und neun schwer Verletzten. Der Bus war ebenfalls in die Böschung gefahren und umgekippt. Ursache soll damals „Sekundenschlaf“ des Fahrers gewesen sein. Daraufhin war Kritik laut geworden an den Arbeitsbedingungen bei dem Fernbusunternehmen, das hauptsächlich auf Subunternehmer setzt.

Ein Flixbus liegt zur Seite gekippt an der Unfallstelle auf der A9. © DPA Images | Jan Woitas

Einsatzfahrzeuge und Rettungshubschrauber stehen auf der A9 an der Unfallstelle. Hinter dem Flixbus-Unfall bildete sich ein langer Stau. © DPA Images | Jan Woitas

In Deutschland müssen Reisebusse seit dem 1. Oktober 1999 verpflichtend mit Gurten ausgerüstet sein. Allerdings wurde eine Nachrüstpflicht für ältere Busse wegen technischer und wirtschaftlicher Hindernisse nie beschlossen. Über das Baujahr des Unfallbusses ist bislang nichts bekannt. Die meisten Reisebusses, die unter der Marke Flixbus fahren, gehören Subunternehmen.

Das Unternehmen selbst schreibt auf seiner Website, dass im Fernbus Anschnallpflicht herrsche. Fahrgäste werden dazu angehalten, „jederzeit während der Fernbus-Fahrt sicher angeschnallt“ zu sein.

