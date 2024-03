Berlin. Der Polarwirbel wird aktuell bis nach Deutschland gedrängt. Das ist sehr ungewöhnlich – und hat auch Auswirkungen auf das Wetter.

Normalerweise befindet sich der Polarwirbel, wie der Name schon sagt, über dem Nordpol. Aktuell wird er allerdings deutlich nach Süden gedrängt – und sogar bis nach Deutschland. Das bleibt auch hierzulande nicht unbemerkt. Die meisten Auswirkungen werden dennoch in anderen Regionen zu spüren sein.

Seltenes Phänomen: Polarwirbel hat sich gespalten

Ein „Polarwirbel“ ist laut dem Deutschen Wetterdienst ein „in der Höhe existierenden Tiefdruckwirbel“. Diese befinden sich normalerweise über Nord- und Südpol. Folglich ist es untypisch, dass ein solcher Wirbel sich bis in die vergleichsweise südliche Region Deutschlands erstreckt.

Doch der nördliche Polarwirbel hat sich nun stark nach Süden verlagert und ist dabei gespalten worden. Ein Teil des Wirbels befindet sich über Nordamerika, während der andere Teil sich über Deutschland erstreckt. Doch welche konkreten wetterbedingten Folgen hat dies für die Bundesrepublik? Zunächst sind keine großen Auswirkungen zu erwarten, betont Jan Schenk, Meteorologe bei „The Weather Channel“.

Der Polarwirbel über Nordamerika verstärkt den Jetstream, der in Höhen von bis zu 14 km verläuft und laut Wetteronline.de für zahlreiche Wetterphänomene verantwortlich ist. Das bedeutet, dass Westwinde zu erwarten sind. Gleichzeitig unterstützt der Polarwirbel über Deutschland den Jetstream etwas südlicher, in Richtung des östlichen Mittelmeers, Afrikas und der arabischen Halbinsel. Dort könnten in den kommenden Tagen starke Gewitter und Sturzfluten in der Wüste auftreten, so der Meteorologe.

Polarwirbel: Zunächst mild, dann Kälteperiode möglich

Bei einem Blick auf den Atlantik wird deutlich, dass einige Tiefdruckgebiete auf Deutschland zusteuern. Daher ist es wahrscheinlich, dass mit der Unterstützung der Polarwirbel Westwinde und milde Temperaturen eintreten. Jedoch könnte es, wenn der Polarwirbel allmählich zum Nordpol zurückkehrt, noch einmal zu einer kurzzeitigen Kälteperiode kommen, betont „The Weather Channel“ auf seiner Website.