Berlin. Hörspiel-Held Benjamin Blümchen hat eine neue Stimme. Der Berliner Matti Klemm lässt das fröhliche „Töröö“ bald wieder erklingen.

Benjamin Blümchen, der liebenswerte sprechende Elefant, hat eine neue Stimme. Matti Klemm (48) erweckt den beliebten Elefanten ab dem 22. März wieder zum Leben und lässt sein fröhliches „Törööö“ erklingen. Das teilte das Berliner Hörspiellabel Kiddinx am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. „Viele Fans haben sehnsüchtig auf die neue Stimme des beliebten Dickhäuters gewartet.“ Als Elefant wird der Berliner mit dem tiefen, rauchigen Timbre erstmals in der 157. Hörspielfolge zu hören sein. Die Episode heißt „Benjamin Blümchen als Sänger“.

Der neue Benjamin Blümchen: Wer ist Matti Klemm?

Matti Klemm ist kein Neuling in der Synchronbranche, sondern schon lange als Sprecher etabliert. Viele

kennen ihn als deutsche Stimme von Oscar-Preisträger Mahershala Ali in „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ oder als Stimme des Actionhelden Jason Momoa in „Aquaman“. Auch im neuen „Wonka“-Film, in „Don‘t look up“ und anderen Hollywood-Produktionen ist Klemm in der deutschen Synchronfassung zu hören.

Im TV-Bereich ist er vielen Zuschauenden als Off-Sprecher des Senders Kabel eins bekannt. Zudem wirkte er bereits mehrfach in Reportagen und Dokumentationen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit.

So klingt die neue Stimme von Benjamin Blümchen

Bereits jetzt können sich Fans von Benjamin Blümchen einen Eindruck davon verschaffen, wie der Elefant in Zukunft klingen wird. Die Sprechagentur „Die Media-Paten“ hat auf YouTube ein Video veröffentlicht, in dem Matti Klemm interviewt wird.

Benjamin Blümchen: Matti Klemm wird dritte Stimme für den Elefanten

Klemm ist der dritte Sprecher des beliebten Hörspiel-Helden seit Beginn der Serie im Jahr 1977. Die ersten 80 Folgen wurden von Edgar Ott (1929-1994) gesprochen. Nach seinem Tod übernahm Jürgen Kluckert (1943-2023) die Rolle,

„Der Tod von Jürgen Kluckert hinterließ eine große Lücke“, kommentierten die Hörspielproduzenten von Kiddinx.

„Jetzt übernimmt Matti Klemm mit seiner markanten Stimme die Rolle“, hieß es seitens des Labels weiter. Der gebürtige Leipziger werde seine langjährige Erfahrung und sein Talent einbringen, „um die Welt von Benjamin Blümchen zum Leben zu erwecken und dem beliebten Dickhäuter eine frische, dennoch vertraute Stimme zu verleihen“.

In der neuen Folge „Benjamin Blümchen als Sänger“ hat Benjamin Blümchen allerbeste Laune und möchte einfach den ganzen Tag singen – was er auch tut. Sein Freund Otto findet den Gesang seines Freundes wunderbar. Daraufhin beschließt Benjamin, Sänger zu werden und ein Konzert im Zoo zu geben. Die Vorbereitungen laufen gut, doch am nächsten Tag ist Benjamin verschwunden. Was ist wohl passiert?

