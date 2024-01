Italien: Pizzeria-Gast hinterlässt Hass-Kommentar – Wirtin macht kurzen Prozess

Sant‘Angelo Lodigiano. Keine Pizza für intolerante Gäste! So hält es zumindest eine Gastwirtin in Norditalien. Weil ein Gast im Internet einen hetzerischen Kommentar hinterlassen hatte, setzte die Besitzerin der Pizzeria eine Gruppe von Gästen vor die Tür.

Die Inhaberin der Pizzeria „Le Vignole“ in der italienischen Gemeinde Sant‘Angelo Lodigiano bat die Besucher wieder hinaus, nachdem sich einer von ihnen im Internet nach einem früheren Besuch über Homosexuelle und einen Jungen im Rollstuhl beschwert hatte.

Italien: Gast bewertete Pizzeria schlecht, weil er „neben einigen Schwulen“ saß

„Der Tisch wäre frei gewesen“, berichtete die Gastwirtin Giovanna Pedretti in der Zeitung „Corriere della Sera“ (Samstag). „Aber wissen Sie, was ich geantwortet habe: Gehen Sie weg, hier ist kein Platz für Sie.“

In dem Google-Kommentar hatte sich einer der Besucher darüber beschwert, dass er in der Pizzeria „neben einigen Schwulen“ habe sitzen müssen und neben „einem Jungen im Rollstuhl, der nur mit Mühe essen konnte“. Deshalb gab er in seiner Bewertung nur einen von fünf Sternen. Später hatte er den Eintrag wieder gelöscht. Doch die Einsicht kam offensichtlich zu spät. Die Pizzeria beteiligt sich seit mehreren Jahren an einer Initiative, die Menschen mit körperlichen Einschränkungen unterstützt.

