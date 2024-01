Silvester: 18-Jähriger stirbt durch Böller-Explosion in Koblenz

Ein tragischer Unfall überschattet die Feierlichkeiten in Koblenz: Ein junger Mann wird durch einen Feuerwerkskörper getötet.

Hunderte feierten Silvester am Deutschen Eck im Koblenz vor dem Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm. Auch hier wurde viel geböllert.

Unglück an Silvester

Unglück an Silvester Koblenz: 18-Jähriger stirbt durch Böller-Explosion

Koblenz. Ein 18 Jahre alter Mann ist in Koblenz bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers ums Leben gekommen. Der Unfall am Silvesterabend sei beim Zünden des Böllers passiert, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Der junge Mann sei trotz Reanimation an den Folgen der Explosion gestorben. Die Ermittlungen zu den Umständen dauerten an.

Die Polizei wollte zunächst keine weiteren Angaben zu dem Vorfall im Stadtteil Rübenach machen. Die Polizei rief abermals zum vorsichtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern auf.

Silvester: Schwere Verletzungen häufig bei Männern

Immer wieder kommt es zu schweren Verletzungen durch Feuerwerkskörper. Die Risikogruppe dabei ist männlich. „97 Prozent der Bölleropfer sind Männer“, hieß es kurz vor Silvester in einer Auswertung Unfallkrankenhauses Berlin zu rund 150 Patienten, die dort von 2005/06 bis 2022/23 je rund um den Jahreswechsel mit schwerwiegenden Handverletzungen stationär behandelt wurden.

„Sie setzen Knall- und Feuerwerk häufiger ein und neigen eher zu risikohaften Verhalten beim Anzünden als Frauen“, halten Fachleute der Abteilung für Hand-, Replantations- und Mikrochirurgie fest. Auch Alkoholkonsum spiele eine große Rolle.