Corona: Seltene Folge-Erkrankung – 15-Jährige erleidet nach Infektion Stimmbandlähmung

Zwei Wochen nach einer Corona-Infektion kämpft eine Teenagerin mit Atemproblemen. Die Ärzte rätselten, was die Symptome verursacht.

Berlin. Forscher lernen bei möglichen Folgeerkrankungen des Coronavirus immer noch dazu. So verblüffte der Fall eines 15-jährigen Mädchens aus den USA Mediziner besonders. Als die Teenagerin mit Atemproblemen in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert wurde, stellten Ärzte eine Stimmbandlähmung fest. Zwei Wochen zuvor hatte das Mädchen noch positiv auf Covid-19 getestet.

In einer neuen Studie beschreiben die Wissenschaftler den Leidensweg der jungen Patientin. Im Krankenhaus entschieden sich die Ärzte für einen Luftröhrenschnitt, eine sogenannte Tracheotomie, um die Atemprobleme zu verringern. Mehr als ein Jahr lang musste das Mädchen damit umgehen. Wie die Ergebnisse der im Fachjournal „Pediatrics“ veröffentlichten Untersuchung nahelegen, litt sie nicht zuletzt an einer Folgeerkrankung der Corona-Infektion.

Demnach könne in seltenen Fällen das Nervensystem durch das Virus so beeinträchtigt werden, dass die Stimmbänder gelähmt werden. Laut den Autoren sei es die erste dokumentierte Stimmbandlähmung in Folge einer Corona-Infektion bei einer Teenagerin. Zuvor waren ein paar wenige Fälle bei Erwachsenen bekannt geworden.

Stimmbandlähmung durch Corona: 14 Tage nach der Infektion kamen die Atemprobleme

„Das Virus hat bekannte neurologische Komplikationen wie Kopfschmerzen, Schlaganfälle und periphere Neuropathie zur Folge“, schreiben die HNO-Ärzte Danielle Larrow und Christopher Hartnick von der Harvard Medical School. Unter einer peripheren Neuropathie versteht man eine Störung des Nervensystems.

Während ihrer Corona-Erkrankung zeigte die 15-Jährige übliche Symptome wie eine verstopfte Nase, Fieber und Müdigkeit, und ihr Zustand verbesserte sich bereits nach fünf Tagen. Doch nach neun Tagen begannen ihre Probleme mit dem Atmen.

14 Tage nach ihrer Infektion wurde sie in die Notaufnahme eingeliefert. Zu diesem Zeitpunkt testete sie bereits corona-negativ. Weil sie schon mal unter Asthma gelitten und Angsstörung hatte, behandelten die Ärzte sie mit Steroiden und einem Wirkstoff, der den Tonus der Bronchialmuskulatur senkt. Doch die Medikamente zeigten keine Wirkung. Es war kein Asthma-Anfall.

Teenagerin musste 15 Monate lang mit Luftröhrenschnitt atmen

HNO-Ärzte diagnostizierten zuerst eine Funktionsstörung des Kehlkopfs. Bei der Atmung schließen sich die Stimmbänder, anstatt sich zu öffnen. Doch ihre Atemprobleme verbesserten sich nicht und andere Symptome kamen hinzu: Schluckbeschwerden, Schwächegefühle, Taubheit auf einer Seite sowie unstabiles Gehen. In einem Kinderkrankenhaus wurden ihre Stimmbänder noch einmal untersucht, wo eine Lähmung festgestellt wurde. Einen Grund für die Lähmung fand man nicht.

Erst nach einer Reihe von erfolglosen Tests schlossen die Ärzte, dass die Beschwerden eine Folge der Covid-19-Infektion sein dürften. Das Virus müsse ihre Stimmbänder geschwächt und vielleicht auch die Taubheits- und Schwächegefühle verursacht haben, heißt es in der Studie. Mit einer Injektion von Botulinumtoxin, einem neurotoxischen Protein, konnten sie die Atemprobleme mildern. Nachdem ihr ein Luftröhrenschnitt (Tracheotomie) das Atmen bereits erheblich erleichterte, ließen die Symptome schließlich nach. 15 Monate nach der Operation konnte sie wieder ohne den Luftröhrenschnitt atmen. Gerade rechtzeitig, um zu ihrer Highschool-Abschlussfeier zu gehen