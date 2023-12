Kinderwunsch: 70-Jährige bringt Zwillinge zur Welt

Berlin. Afrikanische Ärzte haben das Unmögliche möglich gemacht: In Uganda soll eine 70-jährige Frau Zwillinge zur Welt gebracht haben. Das berichtete die Nachrichtenagentur „AFP“ am Donnerstag. Die Frau namens Safina Namukwaya sei damit die älteste Mutter Afrikas, sagte ihr Geburtshelfer Edward Tamale Sali. Möglich wurde die Schwangerschaft im hohen Alter durch eine Fruchtbarkeitsbehandlung in einer Klinik in der Hauptstadt Kampala.

Außergewöhnliche Geburt in Uganda

Die Zwillinge – ein Junge und ein Mädchen – kamen der Mitteilung zufolge am Mittwoch kurz nach Mittag zur Welt. Ob für die künstliche Befruchtung eine Spendereizelle oder eine eingefrorene Eizelle Namukwayas verwendet wurde, ist noch unklar. Mutter und Kinder sind nach Angaben der Klinik wohlauf.

Für die Namukwaya sind die Zwillinge „ein Wunder“. In ihrem Alter hätte man ihr nicht zugetraut, „schwanger zu werden und ein Kind zur Welt zu bringen“, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Für die Seniorin ist es die zweite Geburt innerhalb von drei Jahren. Im Jahr 2020 hatte sie ein Mädchen zur Welt gebracht. Danach habe sie sich weitere Kinder gewünscht, nachdem sie wegen ihrer Kinderlosigkeit verspottet wurde.

Künstliche Befruchtung: eine Errungenschaft der modernen Medizin

Normalerweise kommen Frauen zwischen 45 und 55 Jahren in die Wechseljahre. In dieser Zeit nimmt die Fruchtbarkeit ab, doch dank des medizinischen Fortschritts können Frauen auch in höherem Alter Kinder bekommen. Eine dieser Techniken ist die In-vitro-Fertilisation (IVF). Dabei wird eine Eizelle aus den Eierstöcken der Frau entnommen und im Labor mit Samenzellen befruchtet. Die befruchtete Eizelle, der so genannte Embryo, wird dann in die Gebärmutter der Frau eingesetzt, wo er heranwächst und sich entwickelt.

Diese Art der künstlichen Befruchtung hat bereits 2019 einer 73-jährigen Frau in Indien zu einer Schwangerschaft verholfen. Auf natürlichem Weg war die 73-jährige Erramatti Mangayamma nie schwanger geworden, bei der künstlichen Befruchtung klappte es gleich beim ersten Versuch.

