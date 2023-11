Heino verabschiedet sich am Grab: Was die 44 Rosen für Hannelore bedeuten

Heinos Frau Hannelore wurde heimlich in Kitzbühel beerdigt. Was der Star seiner Frau mit 44 Rosen zum Abschied sagen wollte.

Berlin. Weil der Schlagerstar den letzten Moment ohne öffentlichen Trubel erleben wollte, hatte Heino den Tod seiner Frau geheim gehalten. Und so konnte er in aller Stille von ihr Abschied nehmen.

In den frühen Morgenstunden fand am Mittwoch auf dem Friedhof in Kitzbühel die Beerdigung statt, wie die „Bild-Zeitung“ erfuhr. Hannelores schwarzer Sarg mit goldenen Beschlägen war komplett mit Rosen bedeckt.

Laut „Bild“ waren nur wenige enge Freunde zur Trauerfeier gekommen. Darunter auch Heinos Sohn Uwe (63), der sich von seiner Stiefmutter verabschieden wollte.

Dieses Ritual plegte Heino in seiner Ehe mit Hannelore

Nachdem der Sarg in die Erde gelassen wurde, legte Heino44 rote Rosen auf Hannelores Grab. Für jedes Jahr ihrer glücklichen Ehe eine Rose. Er habe damit an ein Ritual angeknüpft, mit dem er ein Leben lang die Liebe für sie ausgedrückt habe: Jedes Jahr habe er ihr zum Hochzeitstag eine rote Rose geschenkt.

Ein handgefertigtes Holzkreuz mit dem Namen „Hannelore“ wurde auf dem Grab aufgestellt. Es sei geplant, zu einem späteren Zeitpunkt einen besonderen Grabstein zu errichten.

So soll der große Gottesdienst für Hannelore aussehen

Laut Medienbericht soll im nächsten Jahr ein „großer Gottesdienst für Hannelore“ geplant, „an dem alle ihre Freunde teilnehmen können“. Das erklärte Heinos Manager Helmut Werner der „Bild“. Er sagte auch: „Die unglaublich vielen Beileidsbekundungen spenden Heino Trost.“

Hannelore Kramm starb bereits am Mittwoch vergangener Woche im Alter von 82 Jahren. Der in den 70er Jahren zu einem der bedeutendsten Volksmusiker und Schlagersänger aufgestiegene Heino und die Österreicherin waren seit 1977 ein Paar und seit 1979 verheiratet.

Diese Promis trauern um Hannelore

In der Volksmusikszene sorgte die Todesnachricht für Trauer. Margot Hellwig erinnerte an gemeinsame Auftritte zusammen mit ihrer Mutter Maria Hellwig sowie Heino und Hannelore. „Meine Mami und ich waren mit Hannelore und ihrem Mann Heino seit den 1970er Jahren eng verbunden. So viele schöne Stunden haben wir miteinander verbringen dürfen“, schrieb Hellwig bei Facebook.

Schlagersänger Patrick Lindner schrieb: „Liebe Hannelore, wir werden Dich sehr vermissen, Du warst so eine tolle und starke Frau und Freundin, wir haben immer sehr viel gelacht und hatten gemeinsam Spaß über Jahrzehnte, wir danken Dir für alles.“

Die Schauspielerin Katy Karrenbauer erinnerte sich an eine Einladung von Heino und Hannelore in deren Café in Bad Münstereifel. Dort sei die tiefe Verbundenheit des Ehepaars spürbar gewesen. „Einer geht immer voran, die anderen folgen unweigerlich - so ist es leider“, schrieb die aus der Serie „Hinter Gittern - Der Frauenknast“ bekannte Karrenbauer. Sie hoffe, dass Heino seine tiefe Trauer überwinden werde.