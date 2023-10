Bär attackiert Mann in Luxushotel: Video zeigt gefährliches Gefecht

Ein Grizzlybär hat in Aspen einen Wachmann in einem 5-Sterne-Luxushotel angegriffen und verletzt. Eine US-Behörde zog Konsequenzen.

Ein Grizzlybär dringt in die Küche eines 5-Sterne-Hotels in Aspen ein und schleudert den Wachmann durch die Küche.

Bären-Alarm in Aspen Bär attackiert Mann in Luxushotel: Video zeigt Gefecht

Berlin. Gefährlicher Vorfall im „St. Regis“-Hotel in Aspen: Ein Grizzlybär ist in die Küche der 5-Sterne-Luxusanlage eingedrungen und hat einen Mann angegriffen. Der Wachmann hatte den Bären offenbar überrascht, sodass das Tier auf die Hinterbeine stieg und ihn angriff. Laut Medienberichten versetzte der Bär dem Mann einen so starken Stoß, dass dieser durch die Küche geschleudert wurde und nach dem Aufprall auf den Fliesen weiter schlitterte.

Anschließend soll das Tier weggerannt sein. Der Wachmann konnte sich in Sicherheit bringen und den Rettungsdienst 911 anrufen. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in ein örtliches Krankenhaus, wo die Kratzer am Rücken behandelt wurden. Eine Untersuchung ergab, dass der Bär das Hotel durch mehrere Türen betreten hatte, so das Colorado Parks and Wildlife (CPW) Departement in einer Pressemitteilung. Vermutlich war der Grizzly auf der Suche nach Nahrung.

Nach Grizzlybär-Angriff: US-Behörde schläfert Bären ein

Wenig später suchten sogenannte Wildtierbeamte im Luxusresort nach dem Grizzlybären. Später halfen ihnen die Polizei von Aspen und das Sheriffbüro des Pitkin County. In den frühen Morgenstunden am Mittwoch fingen die Beamten des CPW schließlich den Bären ein. Sie fanden ihn in der Nähe eines Parks. Nachdem die Wildschutzbeamten den Bären identifizieren konnten, narkotisierten sie das Tier mit einer Betäubungspistole. Die Behörde gab bekannt, dass das Tier als aggressiv eingestuft und noch am selben Tag in Fort Collins eingeschläfert wurde.

„Bei unserer ersten Untersuchung haben wir Zeugenaussagen sowie Fotos und Videos von Hotelüberwachungskameras gesammelt“, erklärte Matt Yamashita, Area Wildlife Manager. „Diese Beweismittel spielten alle eine wichtige Rolle. Mithilfe des Filmmaterials des Hotels konnten wir das aggressive Verhalten des Bären bestätigen und eindeutige physische Merkmale identifizieren, die bei der korrekten Identifizierung des angreifenden Bären hilfreich waren.“

In dem Video konnten die Wildschutzbeamten einen markanten weißen Fleck auf der Brust des Bären erkennen. Das Merkmal half ihnen, den Bären von anderen in der Gegend zu unterscheiden und zu bestätigen, dass er für den Angriff verantwortlich war. Während der Suche wurden acht weitere Bären in der Innenstadt von Aspen gesichtet.

Am Dienstagmorgen wurde der angegriffene Wachmann aus dem Krankenhaus entlassen. Über seinem Gesundheitszustand sind keine weiteren Details bekannt.

