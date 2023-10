Italien: Wieder Erdbeben – diese Region traf es diesmal

Berlin/Bergamo. Wie sich die Bilder gleichen: In Neapel liefen Einwohner in Bademänteln auf die Straße, als am Montagabend erneut die Erde bebte. Schon in den vergangen Tagen war die süditalienische Metropole immer wieder von Erdstößen erschüttert worden.

Am Mittwochmorgen traf es nun die Lombardei, also den Norden des Landes. In der Provinz Bergamo wurde kurz nach 9 Uhr ein Beben der Stärke drei verzeichnet, wie die Zeitung "La Stampa" berichtet. Das Epizentrum lag demnach nahe des Ortes Comun Nuovo. Schülerinnen und Schüler wurden während des Unterrichts vom Beben überrascht. Sie liefen nach draußen und warteten dort, ob der Unterricht fortgesetzt werden konnte. Im Liceo Galilei in Caravaggio wiesen Lehrer die Schüler während des Bebens an, sich unter die Schulbänke zu begeben um sich vor eventuell herabfallenden Trümmern zu schützen. Die Behörden entschieden sich schließlich dazu, alle öffentlichen Gebäude am Mittwoch vorsorglich zu schließen.

Erdbeben erst am Golf von Neapel, jetzt in Norditalien

Verletzte und Schäden an Häusern habe es nicht gegeben, sagte Vincenzo Giordano, Feuerwehrkommandant der Provinz Bergamo.Allerdings habe es Dutzende Anrufe besorgter Bürgerinnen und Bürger gegeben. Zudem seien öffentliche Gebäude in der Gegend auf eventuelle Beschädigungen überprüft worden.

Zuletzt hatten vor allem mehrere Beben in der Region um Neapel für Ängste vor einer größeren Katastrophe gesorgt. Erst in der vergangenen Woche war ein Beben der Stärke 4,2 registriert worden, das stärkste seit 40 Jahren. Sowohl der Vesuv als auch die etwa 20 Kilometer westlich gelegenen Campi Flegrei werden als Vulkane mit einem hohen Aktivitätslevel und einer erheblichen Gefahr für den drei Millionen Einwohner zählenden Ballungsraum eingestuft. Insbesondere die Phlegräischen Felder, oder Campi Flegrei, wie sie auf Italienisch heißen, sorgen seit Wochen für große Ängste.

Italien immer wieder von verheerenden Erdbeben erschüttert

Dass Italien immer wieder von Erdstößen heimgesucht wird, ist nicht ungewöhnlich. Italien gilt als das am stärksten erdbebengefährdete Land in Europa. Grund dafür ist das Zusammentreffen der Afrikanischen und der Eurasischen Platte. Der Apennin, die Gebirgskette, die einen Großteil des Landes durchzieht, entstand wiederum vor Millionen Jahren durch eine Seitwärtsverschierbung der Adriatischen Platte. Die Plattengrenzen sind bis heute aktiv. Durch die Bewegungen kommt es immer wieder zu Erdbeben.

Das schlimmste Beben der jüngeren Geschichte ereignete sich am 6. April 2009 nahe der Stadt L'Aquila in den Abruzzen. Insgesamt 308 Menschen starben, rund 17.000 wurden obdachlos. In der Folge wurden mehrere Wissenschaftler angeklagt, weil sie im Vorfeld des Erdbebens aufgetretene Erschütterungen nicht als Zeichen eines erhöhten Beben-Risikos gedeutet und keine entsprechend deutlichen Warnmeldungen herausgegeben hatten. Am 24. August 2016 wurde der Ort Amatrice in der Region Latium von einem schweren Erdbeben erschüttert. Insgesamt kamen fast 300 Menschen zu Tode, große Teile der Gemeinde wurden zerstört. (tok)