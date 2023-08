Amoka-Alarm in Schule: 16-Jähriger verletzt Jungen mit Messer

An einer Schule in Sachsen gab es einen Amokalarm. Ein Schüler hat ein Jungen mit einen Messer schwer verletzt.

Berlin. Ein mit einem Messer bewaffneter Schüler hat am Mittwochmorgen in einer Grund- und Oberschuleim ostsächsischen Bischofswerda einen acht Jahre alter Jungen schwer verletzt. Der Angreifer wurde überwältigt und befindet sich ebenfalls im Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Die Lage sei unter Kontrolle.

Am Morgen sei in der Schule ein Amokalarm ausgelöst worden, so ein Sprecher der Polizei. Um 09.45 Uhr war der Notruf eingegangen. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort, hieß es. Bischofswerda liegt im Landkreis Bautzen in Sachsen. (fmg/dpa)

