Urlaub in Kroatien: Wegen hoher Preise stornieren viele Touristen

Zagreb/Kroatien. Wer im Sommer noch günstig Urlaub machen will, der kann in Kroatien jetzt richtige Schnäppchen machen. Die Preise zahlreicher Unterkünfte sind gerade drastisch reduziert - teilweise um 50 Prozent und mehr. Damit reagieren die Gastgeber auf eine aktuelle flächendeckende Stornierungswelle.

Beim Reisebuchungsportal Booking.com wird etwa ein Appartement mit Meerblick in dem Ort Komarna für fünf Nächte und zwei Personen statt für 774 Euro nun für 356 Euro angeboten - eine Ersparnis von 54 Prozent.

Strandenge in Kroatien: In Crikvenica an der nördlichen Adriaküste drängen sich die Urlauber.

Foto: DENIS LOVROVIC / AFP

Urlaub in Kroatien: Vor allem Gastgeber, die vorschnell die Preise erhöht haben, von den Stornierungen betroffen

Igor Popović, Mitinhaber der Agentur Adriagate, die 12.000 Wohnungen entlang der Adriaküste verwaltet, sagte gegenüber dem österrisch-kroatischen Magazin "Kosmo.at", dass vor allem die Gastgeber, die vorschnell die Preise erhöht haben, nun von den Stornierungen betroffen seien.

Der Grund: Vor allem Luxusunterkünfte sollen versucht haben, mit günstigen Last-Minute-Angeboten zu locken. „Als die Gäste das bemerkten, stornierten sie ihre Buchungen auf Plattformen wie Booking.com oder Airbnb, in der Hoffnung, günstigere Angebote zu finden“, so Popović.

Kroatien: Besonders private Gastgeber leiden unter den Stornierungen

Besonders private Gastgeber würden unter dieser Entwicklung leiden, denn sie könnten auf die Dynamiken des Marktes oft nicht schnell reagieren. Gastgeber, die hingegen ihre Preise mit Bedacht festgelegt haben, sind laut Popović von den Stornierungen nicht so stark betroffen und seien in dieser Saison durchschnittlich rund 120 Tage ausgebucht.

Auffällig ist, dass vor allem viele Vorausbuchungen, die normalerweise kostenfrei sind, storniert werden. Viele Gäste überlegen offenbar erst kurz vor ihrer Reise, diese doch nicht anzutreten. Buchungen ohne kostenlose Stornierungsmöglichkeiten sind jedoch häufig teurer, daher raten Experten, die Angebotsdetails genau zu prüfen.

Ein Restaurant im Hafen von Fazana: Touristen sind für Kroatien eine wichtige Einnahmequelle.

Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Kroatien: Auch Preise in den Restaurants stark angestiegen

Doch nicht nur die Angebote von Unterkünften würden viele Touristen verschrecken. Denn auch die Preise in den Restaurants seien angestiegen.

Kroatien: Starke Temperaturen, wie fast überall in Südeuropa, begünstigen Waldbrände. Die Schäden sind teilweise enorm.

Foto: dpa

Ein weiterer Grund für die Stornierungswelle sind die Waldbrände, die aufgrund der langanhaltenden Hitze momentan auch in Kroatien wüten. Im Sommer kommt es in Kroatien immer wieder zu Bränden, erst recht in diesem Jahr. Südeuropa leidet seit Wochen unter Hitzewellen; mit extremen Temperaturen teils über der 40-Grad-Marke. An der Adriaküste sind die Waldbrände schwer unter Kontrolle zu bringen, weil starke Windböen die Löscharbeiten erschweren, genauer gesagt: Das Feuer immer wieder aufs Neue entfachen.

