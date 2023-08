Italien: Aggressives Meerestier verbreitet sich – Politik reagiert

Rom.

In Italien breitet sich eine aggressive Meerestierart aus

Fischer leiden bereits darunter

Wie das Land nun dagegen kämpft

Zwei zugewanderte blaue Krabbenarten stören das Gleichgewicht in den italienischen Meeresgewässern und richten Schaden in Fischerei und Muschelzucht an. Die Lagune von Orbetello, einem idyllischen Fischerdorf im Süden der Toskana, erlebt derzeit eine Invasion von Blaukrabben. „Bis vor einem Jahr zählte man nur einige hunderte dieser Krabben. Jetzt sind es zehntausende. Sie greifen unsere Fische an und zerschneiden die Fischernetze. Sie fressen die kleineren Goldbrassen sowie Venusmuscheln und Miesmuscheln, die eigentlich die Nahrung der Goldbrassen wären, wodurch ein Nahrungskurzschluss entsteht. Sogar die Aalfischerei ist bereits um 30 Prozent zurückgegangen, weil alle Netze zerschnitten wurden“, klagt Pierluigi Piro, Präsident der Fischergenossenschaft von Orbetello.

Die Kleinstadt lebt von Tourismus und Fischerei. Die Fischer beliefern seit Generationen die Restaurants der Gegend mit Delikatessen, doch ihr Geschäft wird jetzt von exotischen Krabbenarten bedroht, die das Gleichgewicht im Meer stören. Ins Mittelmeer eingeschleppt wurden die Tiere mit dem lateinischen Namen „Callinectes sapidus“ schon vor Jahrzehnten mit Schiffen. Allerdings nimmt die Zahl der blauen Krabben erst jetzt massiv zu, was Experten auf das immer wärmer werdende Meer zurückführen. Zuletzt hat sich auch eine zweite exotische Krabbenart mit dem lateinischen Namen „Portunus segnis“ stark verbreitet. Beide Krabbenarten haben scharfe Scheren, mit denen sie Fischernetze kaputt schneiden.

Italien: Gefährliche Krabbeninvasion besorgt Fischer

„Diese Krabben, die bis zu 23 Zentimer lang sein können, sind sehr aggressiv, sie fressen alles, was sie finden. Zuchtfische laufen Gefahr, in kurzer Zeit dezimiert zu werden. Wir sind hilflose Zeugen einer Katastrophe: Die Lagune von Orbetello und die gesamte Küste werden von blauen Krabben befallen“, argumentiert Andrea Bartoli, Vizepräsident des Fischerverbands Fedagripesca Toskana.

Eine Lösung haben jetzt die ebenfalls von der Krabbenplage belasteten Fischer in der Adria gefunden. Sie beliefern verstärkt Restaurants nahe Venedig und in Triest, die die Blaukrabbe auf die Speisekarte gesetzt haben. Sie hoffen damit, ihre Zahl zu reduzieren.

Auf dem weltbekannten Rialto-Fischmarkt in Venedig hat Paolo Zane alle Hände voll zu tun. Die blaue Krabbe verkauft er für etwa 12 Euro pro Kilo. „Vor Jahren, als die Blaukrabbe in der Adria noch eher unbekannt war, lag der Preis bei etwa 3 oder 4 Euro. Jetzt ist sie sehr gefragt: Die Kunden beginnen sie zu schätzen. Einige von uns belieferte Gastronomen haben sie auf ihr Menü gesetzt und die Resultate sind durchaus ermutigend, berichtet Zane.

Auf der Insel Mazzorbo, eine halbe Stunde mit dem Boot von Venedig entfernt, hat sich die Blaukrabbe auf der Speisekarte bereits etabliert: Ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Feinschmeckerlokal hat sich auf die Zubereitung von Gerichten aus eingewanderten Tieren, die den in der Lagune von Venedig heimischen Arten schaden, spezialisiert. Mit einem verstärkten Fang der Balukrabbe hofft man, ihre schädliche Auswirkung auf das Gleichgewicht des Meeres in Schranken zu halten.

Wie Italien gegen gefährliches Meerestier kämpft

Die ursprüngliche Heimat der Blaukrabbe ist die Atlantikküste von Nordamerika und Südamerika. Mittlerweile ist sie auch in japanischen Gewässern, der Ostsee, der Nordsee, dem Mittelmeer, der Adria und im Schwarzen Meer anzutreffen. Wahrscheinlich ist die Krabbe mit Ballastwasser in die italienischen Gewässer eingeschleppt worden. Sie wird zu den invasiven Tierarten gezählt, die mit ihrer Ausbreitung Lebensräume, Arten oder Ökosysteme beeinträchtigen können.

Die Blaukrabbe beschäftigt jetzt auch die Politik in Rom. Der Parlamentarier Mauro Malaguti appelliert an die italienischen Köche, sie verstärkt auf ihre Speisekarte zu setzen. „Die Blaukrabbe ist köstlich, man kann damit ausgezeichnete Spaghetti zubereiten und neue Rezepte erfinden. Wir müssen die besten Rezepte mit Blaukrabben auszeichnen. So können wir den Fang steigern und unsere Meere von dieser aggressiven Tierart befreien“, so Malaguti.