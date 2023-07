Italien: Unwetter treibt Eisscholle durch Mailand – verstörende Videos

Berlin. „Inferno“ und „Apokalypse“ sind Begriffe, die in den italienischen Medien kursieren, um die zerstörerischen Unwetter zu beschreiben, die Norditalien in den vergangenen Tagen immer wieder heimgesucht haben. Die Auswirkungen dieser Naturkatastrophen sind verheerend, Menschen sterben. Am Montagabend starb eine 16-jährige Pfadfinderin in der Provinz Brescia durch einen umstürzenden Baum.

In der Nähe von Monza wurde ein Familienvater schwer am Kopf verletzt, als sein Auto von einem herabstürzenden Baum getroffen wurde. Ebenfalls am Montag wurde in Monza eine 58-jährige Frau von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Auch der Flugverkehr wurde von den heftigen Unwettern beeinträchtigt. Ein Flugzeug, das von Mailand in Richtung New York gestartet war, musste in Rom notlanden, nachdem es in schweren Hagel geraten war. Die Cockpitscheibe wurde getroffen und wies einen Sprung auf, woraufhin die Piloten den Steigflug abbrachen. Teile der Flugzeugnase waren aufgerissen, auch eine Turbine nahm Schaden.

Unwetter in Italien: Videos und Fotos zeigen Ausmaß

In den Sozialen Netzwerken veröffentlichten zahlreiche Mailänder Videos und Bilder von Starkregen, Sturmböen und riesigen Hagelkörnern. Die Aufnahmen zeigen horizontale Windböen, die Fenster aufdrücken und Überschwemmungen verursachen. Umgestürzte Bäume liegen vielerorts auf geparkten Autos.

Milano today... What the hell is going on? 😢 pic.twitter.com/3fYcsUQYFP — RM. (@rom_arome) July 25, 2023

Una cosa assurda qui a Milano 😰 pic.twitter.com/I1200NpIKM — Gian 🎈 (@Forciii) July 25, 2023

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was für eine Nacht in der Po-Ebene. Eine Superzelle nach der anderen, jeweils mit 8 bis 12 cm großem Hagel. Von Mailand über Bergamo, Brescia, dem Gardasee bis Vicenza, Venedig & Udine werden teils große Schäden gemeldet.

📸 Ivana Gafforini, Marco Francini, Vola Milano Malpensa pic.twitter.com/jBYd4f62Ev — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) July 25, 2023

Bereits in der Nacht auf Freitag wüteten heftige Unwetter in der Region um die italienische Großstadt, bei denen 110 Menschen verletzt wurden. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen Wassermassen voller Eisschollen, die mitten durch die Mailänder Vorstadt Seregno fließen.

Die Unwettern in den vergangenen Tagen zogen auch durch die Region Emilia-Romagna, darunter auch die am stärksten von Überschwemmungen im Mai diesen Jahres betroffenen Gemeinden. Ein Video einer Italienerin bei Conselice zeigt extrem starken Windböen – Berichten zufolge soll es sich dabei sogar um einen Tornado handeln. Im Hintergrund sind die verzweifelten Rufe der Frau zu hören.

Süditalien leidet unter Hitze – Waldbrände bei Palermo

Während Norditalien unter den heftigen Unwettern leidet, gilt für Süditalien und Sardinien weiterhin eine Hitzewarnung. Ein Waldbrand führte zur vorübergehenden Schließung des Flughafens von Palermo, Dutzende Flüge wurden gestrichen. Die Brände bedrohen auch das Krankenhaus „Cervello“ in der Region.

In der Provinz Palermo mussten 120 Familien ihre Häuser verlassen, da sie von den Flammen bedroht wurden. Auch in der Provinz Trapani wurden einige Häuser wegen der Brände evakuiert. Feuerwehrmannschaften aus ganz Italien eilen auf Sizilien herbei, um Unterstützung zu leisten.

Lesen Sie auch: Waldbrände in Europa – Wo Urlauber besonders aufpassen müssen

Monat Durchschnittliche Temperatur in Italien gesamt in Grad Celsius Januar 7 Februar 8 März 11 April 15 Mai 19 Juni 23 Juli 26 August 26 September 23 Oktober 18 November 12 Dezember 8