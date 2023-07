Am 21. Juli 2023 sucht die Polizei den vermeintlich freilaufenden Löwen in Kleinmachnow.

Erste Ergebnisse da „Löwenjagd“ in Kleinmachnow: Was die Haaranalyse verrät

Kleinmachnow. Zwar stehe eine endgültiges Ergebnis der Analyse der aufgefundenen Haare bislang nicht fest. Allerdings sei festgestellt worden, „dass das einzelne aufgefundene Haar keine Eigenschaften hatte, die man von Katzenhaaren kenne“. Das teilte das Rathaus Kleinmachnow am Montagnachmittag mit. Offensichtlich handele es sich um ein Wildschweinhaar.

Nachdem ab Donnerstagfrüh der Verdacht bestand, dass in den Waldgebieten rund um Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow ein freilaufender Löwe unterwegs ist, gab Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) am Freitagmittag Entwarnung. „Nach allem menschlichen Ermessen gehen wir davon aus, dass es keine Löwin ist.“ Unabhängige Experten seien nach Sichtung des Videos, das angeblich einen Löwen zeigen sollte, zu dem Schluss gekommen, dass es sich um ein Wildschwein handele.

Bei der angeblich entlaufenden Löwin in Kleinmachnow handelt es sich laut Experten um ein Wildschwein.

Foto: Screenshot / Twitter

Sicherheitshalber habe man gefundenen Kot und Haare an das Leibnitz-Institut zur weiteren Analyse gegeben, so Grubert weiter. Das analysierte Haar habe „eine Grundsteifigkeit, sprich, es ließ sich nicht verformen, sondern nahm immer wieder seine gebogene Form ein“, heißt es nun von der Gemeinde Kleinmachnow. „Es hatte außerdem ein zerfasertes Ende und war an seinem Anfang (Hautseite) dunkel (fast schwarz).“ Rein visuell spreche also bereits eine Menge dafür, dass es sich um ein Wildschweinhaar handelt.

Kotproben deuten nicht auf ein fleischfressendes Tier hin

Das Labor habe die Haare mit denen eines Löwen verglichen und die seien „grundverschieden“. Allerdings laufe die Analyse weiter, da es sich derzeit nicht mit absoluter Sicherheit sagen lasse, ob es sich um Wildschweinhaare handelt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch hinsichtlich der Kotprobe spricht offenbar wenig für ein Raubtier. So spreche der hohe Anteil an Pflanzenmaterial in der Losung dagegen, dass es sich um ein fleischfressendes Tier handelt. „Die Annahme, dass in Kleinmachnow ein Löwe frei herumlief, ist somit noch ein Stück weiter entkräftet“, heißt es aus dem Rathaus weiter.