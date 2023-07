Löwin entlaufen: Video zeigt Tier ++ Suche läuft auf Hochtouren

Berlin und Brandenburg in heller Aufregung: Am Donnerstagmorgen ist eine Löwin entlaufen. Ein Video zeigt den mutmaßlichen Ausreißer.

In der Nacht zu Donnerstag soll in Brandenburg eine Löwin entlaufen sein (Symbolbild).

Berlin.

Polizisten, das Veterinäramt und auch Jagdpächter im Einsatz

Ein Video soll den mutmaßlichen Ausreißer in Kleinmachnow zeigen

Im Süden von Berlin sind seit den frühen Morgenstunden zahlreiche Polizisten, das Veterinäramt und auch Jagdpächter im Einsatz: In der Nacht zu Donnerstag soll eine Löwin entlaufen sein. Augenzeugen hätten der Polizei gegen Mitternacht gemeldet, dass sie gesehen hätten, wie eine Löwin im Bereich Kleinmachnow-Teltow ein Wildschwein verfolgt habe, sagte ein Sprecher der Polizei Brandenburg der Nachrichtenagentur AFP.

Die Polizei geht davon aus, dass sich das Wildtier noch immer im Bereich Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf aufhält.Anwohner werden ausdrücklich gebeten, ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Vor Spaziergängen in südlich gelegenen Wäldern sei ebenfalls abzusehen. Die Bevölkerung wurde unter anderem mithilfe von Warnapps gewarnt.

Foto: BM Infografik / Berliner Morgenpost

Menschen, die dem Raubtier begegnen, sollten umgehend Schutz in Häusern oder Autos suchen und die Polizei informieren. Woher das Raubtier stammt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Sollte das Tier gefunden werden, würde es nach Möglichkeit betäubt und dem Tierschutz übergeben, sagte ein Polizeisprecher.

Löwin entlaufen – Newsblog zum Polizeieinsatz: Gemeinde Kleinmachnow: Kita-Kinder dürfen nicht ins Freie

10.14 Uhr: Die Gemeinde Kleinmachnow hat auf die Suche nach einem entlaufenen Raubtier reagiert, hält aber Einrichtungen offen. Die Kitas seien geöffnet, die Kinder dürften aber nicht raus in den Garten, sagte eine Sprecherin der Gemeinde. Auch das Rathaus bleibe offen. Den Händlern am Markt sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen. "Es sind kaum Leute da", sagte die Sprecherin. Die Polizei sucht in der Gegend um Kleinmachnow am südlichen Stadtrand von Berlin nach einem entlaufenen Raubtier, bei dem es sich laut Polizei höchstwahrscheinlich um eine Löwin handelt. "Das gibt es nicht alle Tage", sagte die Sprecherin der Gemeinde Kleinmachnow.

Löwin in Berlin: Video zeigt mutmaßlichen Ausreißer

9.25 Uhr: Auf Twitter wird ein Video verbreitet, das die mutmaßlich entlaufene Löwin wohl in der Nähe eines Waldes bei Kleinmachnow zeigt. Das Video wurde offenbar von einem Auto aus aufgenommen. Online gestellt wurde das ursprüngliche Video um 2.12 Uhr. Währenddessen war die Polizei bereits auf der Suche nach dem Wildtier.

