Filmindustrie Hollywood in der Krise: Schauspieler treten in den Streik

Los Angeles. Hollywood – das steht für Filme von Weltklasse, elegante Galas und schier endlose Budgets. Doch bei einigen kommt gerade von diesen großen Finanzmitteln – die Kosten für den Blockbuster "Avatar: The Way of Water" lagen bei rund 250 Millionen US-Dollar – nach ihren eigenen Ansichten nicht genug an: Nach den Drehbuchautorinnen und -autoren wollen im Kampf um eine bessere Bezahlung nun auch die Schauspielerinnen und Schauspieler in den USA streiken.

Ab Mitternacht werde die Arbeit niedergelegt, teilte die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA am Donnerstag in Los Angeles bei einer Pressekonferenz mit. Zuvor war es bei Verhandlungen mit dem Verband der TV- und Filmstudios AMPTP nicht gelungen, eine Einigung zu erzielen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler fordern unter anderem bessere Vergütung und Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Branche.

Streiks in den USA sorgen für Stopp von Film- und Serienproduktionen

Der Streik stürzt die Traumfabrik Hollywood und die gesamte Unterhaltungsindustrie weiter in die Krise. Denn: Seit dem 2. Mai streiken bereits die Drehbuchautoren – bisher ohne Ergebnis. Der Arbeitskampf hat aber bereits jetzt Auswirkungen für Zuschauerinnen und Zuschauer. So können etwa viele Late-Night-Shows nicht mehr wie sonst produziert werden. Mit einem Doppelstreik können nun nach Einschätzung von US-Medien kaum noch Filme und Serien gedreht werden.

Auf den ersten Blick scheint es der Kreativbranche zwar gutzugehen, es werden immer mehr Filme und Serie produziert. Doch die Budgets sinken – einigen Ausnahmen zum Trotz – deutlich. Außerdem werden bei Serien inzwischen weniger Folgen pro Staffel produziert als noch vor einigen Jahren. Ein weiteres Problem: Bei Wiederholungen bei Streaminganbietern erhalten Kreative im Vergleich zum Fernsehen geringere und von der Zuschauerzahl unabhängige Tantiemen.

Der Frust unter den Schauspielerinnen und Schauspielern ist daher groß. An einer Urabstimmung am 7. Juni hatten rund 65 000 Mitglieder der Gewerkschaft SAG-AFTRA teilgenommen, 97,9 Prozent hatten sich für einen Streik ausgesprochen. Die Gewerkschaft hat mehr als 160.000 Mitglieder, darunter Schauspieler für Film und Fernsehen, Stuntleute, TV-Journalistinnen und Moderatoren. Der Streik betrifft aber nur Schauspieler und Schauspielerinnen für Serien und Filme. Er ist für sie alle bindend, sie dürfen nun bis auf weiteres nicht mehr vor der Kamera arbeiten. (nfz/dpa)