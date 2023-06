Großbrand: Zwei Feuerwehrleute sterben bei Einsatz in NRW

Rauch und Flammen schlagen aus einem Gebäude. Ein Motorradladen ist in Sankt Augustin im Rhein-Sieg-Kreis in Brand geraten.

Sankt Augustin. Bei einem Großeinsatz in einem brennenden Motorradgeschäft in Sankt Augustin bei Bonn sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Der Deutsche Feuerwehrverband verbreitete die traurige Nachricht am Sonntagabend (18.6.) in den sozialen Netzwerken. Verbandspräsident Karl-Heinz Banse spricht von einem "furchtbaren Tag für unsere Feuerwehrfamilie."

Die beiden erfahrenen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin, ein Mann und eine Frau, waren als Angriffstrupp in das brennende Gebäude, einen Motorradhandel mit angeschlossener Werkstatt, vorgegangen und seitdem vermisst worden. Weil das Gebäude einsturzgefährdet ist, konnte zunächst nicht nach den beiden gesucht werden.

Großbrand in NRW: Gründe noch unklar

Bereits bevor klar wurde, dass die Feuerwehrleute gestorben sind, sagte Max Leitterstorf, der Bürgermeister von Sankt Augustin: "Es ist möglicherweise heute der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr.“ Was genau zum Tod der beiden Einsatzkräfte führte, teilte die Stadt zunächst nicht, in mehreren Medienberichten war von Verpuffungen die Rede.

Nach Angaben der Stadt war das Feuer aus noch unklaren Gründen am Sonntagvormittag ausgebrochen und hatte einen Großeinsatz ausgelöst, an dem zeitweise bis zu 200 Einsatzkräfte beteiligt waren. Sie versuchten den Brand in dem Motorradgeschäft mit angrenzender Werkstatt zu löschen. Elf Feuerwehrleute seien dabei verletzt worden. Fünf von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Verletzungen hätten auch mit der großen Hitze am Sonntag zu tun.

Sankt Augustin: Starke Rauchentwicklung wegen Großbrand

Zeitweise war über dem Laden eine 50 Meter hohe schwarze Rauchsäule zu sehen. Die Straße war verqualmt, das Gebiet um die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Die Bevölkerung wurde mit der "Nina-Warnapp" aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Noch am frühen Abend waren Einsatzkräfte vor Ort mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Diese übernahmen benachbarte Feuerwehren. Nach der dramatischen Nachricht vom Tod ihrer Kollegin und ihres Kollegen war die gesamte Feuerwehr Sankt Augustin außer Dienst gestellt worden. Notfallseelsorger kümmern sich um die Hinterbliebenen.

