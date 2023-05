Vulkan spuckt Asche: 25 Millionen Menschen von Ausbruch bedroht

Berlin. Riesige Aschewolken verdunkeln die Sonne und bedecken die Gegend mit Ascheregen. Sie sind ein unheilvolles Signal für die vielen Millionen Bewohner, die in der Nähe des Vulkans Popocatépetl in Mexiko leben. Angesichts erhöhter Aktivität ist die Warnstufe für den Vulkan am Sonntag erhöht worden. Die neue Warnstufe ist nach Angaben des nationalen Zivilschutzes nur noch einen Schritt von der Alarmstufe Rot entfernt, in der die Bevölkerung für eine Evakuierung bereit sein soll.

An diesem Montag sollen Evakuierungsrouten und die Ausweisung von Notunterkünften überprüft werden. Im Umkreis von 100 Kilometern leben etwa 25 Millionen Menschen. Fachleute warnen: Der Vulkan könnte auch große Gesteinsbrocken ausspucken. Deshalb dürfe ihm niemand zu nahe kommen. Menschen in der Umgebung sollten möglichst drinnenbleiben.

Ascheregen aus Vulkan verhindert Schulbesuche

Der mehr als 5400 Meter hohe Popocatépetl ist einer der aktivsten Vulkane Mexikos. Er liegt 85 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt. In den vergangenen Tagen stieß er immer wieder Asche, Dampf und Gas aus. Wegen des Ascheregens wurden 900 Schulen geschlossen. Deshalb gehen momentan mehr als 100.000 Kinder nicht zur Schule. Am Samstag fiel der Flugverkehr an zwei wichtigen Flughäfen von Mexiko-Stadt vorübergehend aus. (dpa/fmg)

