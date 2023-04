FUNKE Interaktiv-Projekt für Grimme Online Award nominiert

Berlin. Das Interaktiv-Team der FUNKE Mediengruppe ist für sein Projekt „Wo unsere Erde unbewohnbar wird“ für den Grimme Online Award in der Kategorie „Bildung und Wissen“ nominiert. Das hat die Nominierungskommission des renommierten Preises am Freitag in Köln bekanntgegeben. In dem Online-Projekt zeigt ein interaktiver Globus die drastischen Folgen des Klimawandels, wenn das Handeln in der weltweiten Klimapolitik auf dem aktuellen Niveau bleibt.

Viele Gegenden dieser Welt werden im Jahr 2100 wissenschaftlichen Projektionen zufolge „unbewohnbar“ sein, weil dann dort extreme Hitze, der steigende Meeresspiegel, Wirbelstürme und Wassermangel das Leben unter natürlichen Bedingungen dort schwer bis unmöglich machen. Die betroffenen Regionen sind auf dem Globus hervorgehoben. Daraus ragende Balken visualisieren die Bevölkerung, die aktuell an künftig unbewohnbaren Orten lebt.

Grimme Online Award: Preisverleihung Mitte Juni, Publikum kann Favoriten küren

Der Grimme Online Award gilt als die wichtigste Auszeichnung für Onlinepublizistik in Deutschland. Seit dem Jahr 2001 werden damit vom Grimme-Institut qualitativ hochwertige Online-Angebote ausgezeichnet. Die insgesamt maximal acht Preise werden in diesem Jahr am 15. Juni in der Kölner Flora vergeben.

Insgesamt sind weitere 27 Projekte nominiert – von der App über Scrollytellings, interaktive Angebote und Podcasts bis zu Social-Media-Formaten. Die inhaltliche Bandbreite reicht von den Protesten im Iran, dem Krieg gegen die Ukraine bis hin zu Formaten mit Zeitzeugenberichten aus der Epoche des Nationalsozialismus oder die Aufarbeitung der Schicksale von Heimkindern in der DDR.

Weitere Kategorien neben „Bildung und Wissen“, in denen eine Jury über die Preisträger entscheidet, sind „Information“, „Kultur und Unterhaltung“, „Spezial“ sowie der Publikumspreis, bei dem die Nutzer*innen aus sämtlichen nominierten Projekten ihren Favoriten auswählen. Sie können hier dafür unter abstimmen.

Bereits mehrere Auszeichnungen für FUNKE-Projekt „Wo unsere Erde unbewohnbar wird“

Das nominierte FUNKE-Projekt wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – unter anderem international mit dem Online Journalism Award für „Excellence and Innovation in Visual Digital Storytelling“.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hinter der 3D-Darstellung stecken umfangreiche Datenrecherchen und Berechnungen. Das Team stand in engem Kontakt mit Wissenschaftlern, um sicherzustellen, dass die Annahmen und Methoden zur Verarbeitung der Daten korrekt waren. (fmg)