ESC 2023: Andrew Lambrou mit Herzschmerz für Zypern

Liverpool. Ohne Herzschmerz-Powerballade kein Eurovision Song Contest. Das dachte sich 2023 auch Zypern und schickt mit Andrew Lambrou einen Power-Liebeskummersong nach Liverpool. Mit „Break A Broken Heart“ versucht die Mittelmeerinsel europäische Herzen für sich zu gewinnen.

Die Karriere des jungen Musikers begann schon früh: Andrew Lambrou ist Sohn einer griechisch-zyprischen Familie, geboren und aufgewachsen in Australien. Mit fünf Jahren besuchte er erstmals eine Musikschule und gewann noch i m gleichen Jahr den ersten Platz eines Gesangswettbewerbs.

Zypern beim ESC: Andrew Lambrou hat bereits Tausende Fans

In Australien wurde Lambrou 2015 durch seine Teilnahme beim „X Factor Australia“ bekannt. Und auch im Internet konnte Lambrou bereits mit seinem Gesang überzeugen. Seine Musikcover erreichen Millionen von Zuschauenden.

Das beliebteste Video auf YouTube: ein fünf Jahre altes Cover von „Dusk Till Dawn“ mit 2,4 Millionen Aufrufen. Und auch auf Social Media hat der Australier eine Menge Fans, auf TikTok folgen ihm aktuell über 700 Tausend Follower.

Andrew Lambrou wird Zypern beim ESC 2023 vertreten.

Foto: Nikos Zikos / eurovision

Lambrou träumt schon länger von der ESC-Teilnahme. 2022 wollte er mit einer seiner Singles zum ESC nach Turin fahren – allerdings für Australien. Bei australischen Vorentscheid belegte er mit „Electrify“ dann aber nur den siebten Platz. Seinen Traum vom Contest kann er sich dieses Jahr nun erfüllen.

Zypern mit „Break A Broken Heart“ beim ESC 2023: Herzschmerz statt Tradition

Im vergangenen Jahr setzte Zypern mit „Ela“ noch auf traditionelle Klänge und schied im Halbfinale aus. Für 2023 scheint sich das kleine Land für internationalere Popsounds entschieden zu haben. Der zyprische ESC-Beitrag „Break A Broken Heart“ ist ein absoluter Herzschmerz-Song, der jederzeit im Radio laufen könnte.

Der Song handelt vom schmerzhaften Ende einer Liebensbeziehung. „You tear me up and move on to another” (Deutsch: Du zerreißt mich und gehst zu einem anderen), heißt es im Refrain. Geschrieben wurde er vom dänischen Produzent Jimmy Jansson, der bereits im Corona-Jahr den dänischen ESC-Beitrag schrieb.

Ausgewählt wurde Lambrou von der zyprischen Rundfunkanstalt CyBC, die erneut mit dem griechischen Musiklabel Panik Records und zusätzlich mit dem australischen Indie-Label City Pop Records kooperierte. Ob Lambrou mit dieser Liebesballade im Finale überzeugen kann, wird sich zeigen. Wie die Bühnenperformance aussehen wird, wurde noch nicht verraten.

Andrew Lambrou mit „Break A Broken Heart“: Der ESC-Beitrag 2023 aus Zypern im Video

Zypern beim ESC: So schnitt das Land bisher ab

Zypern nahm erstmals 1981 am Song Contest teil. Über die Jahre konnte die Mittelmeerinsel jedoch noch keinen Sieg nach Hause holen. Das beste Resultat war ein zweiter Platz im Jahr 2018 mit „Fuego“ von Eleni Foureira. So schnitt Zypern die vergangenen Jahre ab:

Jahr Act Lied Platz 2017 Hovig Demirjian "Gravity" 21 2018 Eleni Foureira "Fuego" 2 2019 Tamta "Replay" 13 2021 Elena Tsagrinou "El Diablo" 16 2022 Andromache "Ela" nicht fürs Finale qualifiziert

