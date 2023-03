König Charles' Krönung: Apple-Designer entwirft Emblem

Die Königskrönung Charles III. steht an. Die Auswahl an Souvenirs scheint jetzt schon unerschöpflich. Diese Skurrilitäten sind geboten.

Nationalhymne, Geldscheine- und münzen, Briefkästen, Pässe und Namen von Institutionen - mit dem Tod von Königin Elizabeth II. und der Thronbesteigung von König Charles III. ändert sich in Großbritannien und vielen Staaten des britischen Commonwealth so einiges.

Berlin. Bettwäsche, Tassen, Eierbecher, Schlüsselanhänger. Es gibt nichts, was es nicht gibt, wenn es um royale Fanartikel geht. Und bald steht wieder ein wichtiges Ereignis auf der Insel an: Am 6. Mai findet die offizielle Königskrönung von Charles III. statt. Ein Grund für eine neue Kollektion an königlichem Merchandise.

Royale Souvenirs haben eine lange Tradition. Ob zu Hochzeiten oder Thronjubiläen, immer gibt es passenden Merchandise. Zuletzt wurde anlässlich des Ablebens von Queen Elizabeth II. eine große Kollektion an königlichen Fanartikeln veröffentlicht. Neben klassischen Souvenirs wie Flaggen oder Kissen befand sich darunter die „Dancing Queen“ – die Queen als Wackelfigur – wie das Online-Nachrichten-Portal Watson damals berichtete.

Charles' Silhouette auf Briefmarken, Keksdosen und Kleidung

Zwar lässt die offizielle Kollektion des Royal Collection Shop – dem Geschenk- und Souvenir-Shop des Buckingham Palace – zu Charles Krönung Ende März noch auf sich warten, doch gibt es schon zahlreiche Charles-Souvenirs im Netz und in englischen Souvenirshops zu erwerben. Für jeden Geschmack und Nutzen ist etwas geboten: Ob Pullover, T-Shirts, Anstecker, Keksdosen, Geschirr, Kissen, Handtücher, Flaggen – das Gesicht des neuen Königs strahlt einem von überall entgegen.

Die neue Briefmarken-Kollektion stellt einen bedeutenden Meilenstein in der britischen Philateliegeschichte dar, da sie den ersten Wechsel der Silhouette seit 1968 bedeutet.

Die englische Post ist ebenfalls auf die Krönung vorbereitet: Die Royal Mail hat den ersten Satz Sonderbriefmarken mit der Silhouette von König Charles III. veröffentlicht, wie das Lifestyle- und Wohnmagazine Country Living schrieb. Die zehn Briefmarken stellen die Liebe des neuen Königs zum Gartenbau in den Fokus. Sie zeigen Fotos von Blumen, die in britischen Gärten wachsen: Iris, Lilie, Sonnenblume, Tulpe, Pfingstrose, Rose, Wicke, Fuchsia, Kapuzinerkresse und Dahlie. In Briefmarkentradition blickt der König nach links. Sein Bild sei eine angepasste Version des Porträts, welches Martin Jennings für die neuen King-Charles-Münzen designt hat, so das Magazine weiter.

Apple-Designer entwirft Königs-Emblem

Und auch das offizielle Krönungsemblem von Charles III. steht fest. Es wird nicht nur auf Fanartikeln, sondern auch bei Straßenfesten und auf den sozialen Medien allgegenwärtig sein. Wie die Briefmarken spiegelt das Emblem die Naturverbundenheit Charles III. wider. Das in Blau und Rot gehaltene Logo hat die Form der Edward-Krone und ist aus Blumen zusammengesetzt: Eine Rose für England, eine Narzisse für Wales, eine Distel für Schottland und ein Kleeblatt für Nordirland. Entwickelt wurde es von Sir Jony Ive, wie die Bunte schrieb. Bekannt ist der Designer vor allem für seine innovativen Designs von Apple-Produkten, einschließlich des iPhones.

Die Illustration der walisischen Version des offiziellen Krönungsemblems von König Charles III. und Königsgemahlin Camilla.

Royal-Gin zu Königskrönung

Den passenden Drink zu den Krönungsfeierlichkeiten hat der Buckingham Palace jedoch bereits über den Royal Collection Shop veröffentlicht: Einen pinken Gin, mit einer Note von Himbeere, pinkem Pfeffer, Zimtkassie, Orangenabrieb und Rosenblättern.

Es ist nicht der erste Gin royaler Herkunft, wie das Luxus-Lifestyle-Magazin Robb Report berichtete. Ein Dry Gin aus Gewächsen des königlichen Gartens und ein Schlehen-Gin wurden bereits über den Royal Collection Shop angeboten. Der Royal Windsor Pink Gin kann in Großbritannien, Neuseeland und Australien über den Onlineshop bestellt werden. Sowie in Deutschland – als einziges Land, welches nicht dem Commonwealth angehört.

Das mag mit der Begeisterung der Deutschen für das britische Königshaus zusammenhängen, die auch vor Souvenirs und Merchandise keinen Halt macht. Das verdeutlicht zum Beispiel der Erfolg des deutschen „British Shop“, welcher über seinen Online- und Versandhandel, sowie über sein Ladengeschäft insgesamt gut 50 Millionen Euro Umsatz erzielt, so die FAZ.

Doch nicht nur Taschen, Tassen, Bettwäsche und Co. wird die Silhouette des neuen Königs schmücken, natürlich werden auch die Pfund-Münzen und Banknoten angepasst. Anders als die Queen wird Charles, wie sein Großvater George VI., nach links blicken, berichtete die Bunte. Das hänge nicht etwa mit dem Geschlecht zusammen, sondern die Blickrichtung wechsle sich schlicht nach jeder Herrschaft ab.

Was sich ebenfalls ändert, ist die Nationalhymne. Jahrzehnte lang durften die Briten „God save the Queen“ singen. Nun heißt es wieder „God save the King“. Wie lang es wohl dauert, bis man sich im United Kingdom daran gewöhnt hat? Die zahlreichen Charles-Tassen und Flaggen dürften Erinnerungsstütze sein, den King und nicht die Queen zu besingen.