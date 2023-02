Trier: Brutaler Angriff auf Polizisten – "haben um ihr Leben gebangt"

Trier. Update von 16 Uhr: In der Nacht auf Freitag haben rund 40 Menschen in Trier mehrere Polizisten vor einer Diskothek attakiert – fünf Beamte mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mit Glasflaschen und Fäusten sowie Holzstöcken seine die Angreifer auf die Polizisten losgegangen, teilt der Trierer Polizeisprecher Uwe Konz jetzt mit. Auch ein Einkaufwagen sei gegen die Beamten geschleudert worden. Konz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA): "Die Kollegen haben dort wirklich um ihr Leben gebangt."

Trier: Polizei vor Disko von wütendem Mob attakiert – Polizei spricht von "massiver Gewalt"

Die verletzten Polizeibeamten seien mittlerweile wieder aus der Klinik entlassen worden. Aber der Schreck nach der gewaltsamen Attacke in Trier bleibt. Die Polizei spricht von "massiver Gewalt". "diese Eskalation haben wir in Trier noch nicht erlebt", fasst es Konz zusammen. Entgegen einer ersten Mitteilung seien Eisenstangen aber nicht benutzt worden. In der Politik reagiert man bestürzt auf das Ereignis in Trier.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht von einem "unfassbaren Gewaltausbruch", der für die Täter schwere Folgen haben werde. "Wer die Polizei angreift, greift jeden von uns an und er greift unseren Staat an." Die Täter sollen die ganze Härte des Gesetzes spüren, heißt es von Landesinnenminister Michael Ebling (SPD). Auch die Bundespolitik reagiert entsetzt.

+++ Gewaltausbruch gegen #Polizei in #Trier: Wer Polizei angreift, greift jeden von uns an +++ Landesregierung zeigt Wehrhaftigkeit des Staates und ruft Bevölkerung zur Mithilfe auf +++ Malu #Dreyer: Ich wünsche verletzten Polizist/innen rasche Genesung. #RLP #Fastnacht pic.twitter.com/FVi8nZQvLz — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) February 17, 2023

Angriff auf Polizisten in Trier: Politik reagiert bestürzt – "rohe Gewalt" gegen Polizeibeamte

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wertete den Angriff als „rohe Gewalt, die mit aller Härte verfolgt und geahndet werden muss“. Sie dankte den Beamten, die eingeschritten waren, um ihre Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Noch ist vieles unklar. Die Ermittlungen der rheinland-pfälzischen Polizei laufen. Bisher bekannt ist: Wegen körperlicher Gewalt wurde die Polizei laut eigenen Angaben kurz nach Mitternacht zu der Diskothek gerufen. Vor Ort habe man die Tatverdächtigen vor die Tür gebracht.

Polizisten von der Spurensicherung sichern mit einer Drohne und einer Spezialkamera Bereiche eines Tatorts um eine Discothek. Dort haben in der Nacht etwa 40 Personen mehrere Polizisten angegriffen und teilweise verletzt.

Foto: Harald Tittel/dpa

Kurz darauf hätten sich Gäste der Disko und Menschen von außerhalb "zusammengerottet" und seien gegen die Polizeibeamten vorgegangen, nachdem diese die zwei mutmaßlichen Aggressoren festgenommen habe. Um die Situation zu entschärfen, hat die Polizei vor der Diskothek in Trier zwei Warnschüsse abgegeben. Daraufhin sei ein Großteil der Angreifer weggelaufen. Die rund 40 Tatverdächtigen seien daher auch noch nicht ermittelt. "Vor Ort ging es zuerst darum, sich um die Verletzten zu kümmern", heißt es von der Polizei.

Trier: 40 Angreifer attakieren Polizisten vor Diskothek – fünf Polizeibeamte verletzt

Meldung von 8.15 Uhr: Während eines Polizei-Einsatzes in Trier sind in der Nacht zu Freitag rund 40 Menschen unter anderem mit Eisenstangen und Glasflaschen auf Polizisten losgegangen. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte, seien bei dem gewalttätigen Angriff in der rheinland-pfälzischen Stadt mindestens fünf Beamte verletzt worden.

Demnach wurden zwei Männer im Alter von 42 und 21 Jahren in Gewahrsam genommen, weitere Personen seien flüchtig.

Trier: Polizei setzt zum Schutz Pfefferspray ein

Eigentlich waren die Beamten um kurz nach Mitternacht wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung zu einer Diskothek in Trier-West gerufen worden. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung und der großen Zahl alkoholisierter Menschen hätten sich mehrere Streifenwagen auf den Weg gemacht.

Während der Aufnahme des Sachverhalts hätten einige umstehende Personen angefangen, die Polizisten anzugreifen. Diese konnten den Angriff "mit massiver Kraftanstrengung" unter dem Einsatz von Pfefferspray abwehren, berichtet die Polizei.

Zeitgleich hätten sich rund 40 Personen zusammengerottet, um die Beamten zu attackieren. Die Beamten seien "mit Eisenstangen, Glasflaschen, Besen und Schaufeln" attackiert worden. Ein Mann habe sogar einen Einkaufswagen in Richtung der Beamten geschleudert. "Für die Einsatzkräfte, die zahlenmäßig unterlegen waren, entstand so eine lebensgefährliche Situation", hieß es weiter.

Erst als ein Beamter zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben habe, habe sich die Lage beruhigt und die Polizisten konnten die verletzten Kollegen evakuieren.

Beamte attackiert: Polizei ermittelt gegen Täter

„Einen solchen Gewaltausbruch gegen Einsatzkräfte habe ich in meiner Zeit als Leiter der Polizeiinspektion Trier noch nicht erlebt“, sagte Polizeidirektor Christian Hamm in einer Pressemitteilung am frühen Freitagmorgen.

„Es hat sich eine Gruppe von Gewalttätern regelrecht zusammengerottet, um die Polizei lediglich aufgrund ihrer Anwesenheit anzugreifen und zu verletzen.“ Fünf Beamte hätten ihren Dienst aufgrund von Verletzungen nicht fortsetzen können. Lesen Sie ebenfalls: Sexuelle Belästigung: AStA warnt, die Polizei zu rufen

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, schweren Landfriedensbruchs und versuchter Gefangenenbefreiung. (day/dpa)