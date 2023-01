Durch Kassen mit einem doppelten Warenschacht und Self-Checkout-Kassen soll der Einkauf schneller bezahlt werden können. Warteschlangen würden so reduziert.

Einkauf Wie Aldi Süd künftig schneller Kasse machen will

Berlin. Egal ob Mittagspause oder Feierabend, jedes Mal das gleiche Bild: Die Supermärkte sind voll, vor den Kassenbänden staut es sich. Auch bei Aldi Süd drängen sich täglich die Hungrigen. Und samstagvormittags oder vor Feiertagen ist es noch schlimmer. Das möchte der Discounter jetzt ändern. Wie? Mit erweiterten Kassen-Konzepten.

„Jede Filiale hat – je nach geographischer Lage und baulichen Voraussetzungen – individuelle Kundenbedürfnisse und Anforderungen. Unsere Aufgabe ist es, sie zu kennen und Lösungen anzubieten, die sowohl für unsere Kundinnen und Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden Vorteile bieten“, sagt André Giesen, Director National Store Operations bei Aldi Süd.

Aldi Süd mit neuen Kassen-Konzepten gegen Warteschlangen

Noch im ersten Quartal 2023 führt der Discounter flächendeckend Selbstbedienungskassen ein. In 30 Pilot-Filialen hat er sie bereits getestet. Die Kassen sollen vorerst nur im städtischen Raum vorzufinden sein. Kunden können dann entscheiden, ob sie ihren Einkauf selbst scannen oder wie gewohnt an die Kasse gehen. Bezahlen kann man dann im Self-Checkout-Bereich. Mit Karte, Smartphone oder -watch.

Was noch neu ist: die Doppelkassen. Damit können Kassiererinnen oder Kassierer parallel zwei Kunden gleichzeitig betreuen. Sie haben einen doppelten Warenschacht mit zwei Auslagen. Der Kassentrenner wird dabei hin- und hergeschoben. „Während ein Kunde bzw. eine Kundin den Einkauf mit der EC-Karte bezahlt, kann so bereits mit dem Erfassen des nächsten Einkaufs begonnen werden“, so Aldi Süd. Das bedeutet: Die Kassen haben künftig zwei separate EC-Terminals und Bon-Drucker.

Giesen zu Kassen-Konzepten: „Hier eignen sich Self-Checkout-Kassen hervorragend"

„Kundinnen und Kunden von Aldi Süd können so die Kasse ansteuern, die für ihren Einkauf am sinnvollsten ist. In Filialen, die zum Beispiel im Umkreis von Schulen oder Bürogebäuden liegen, werden viele kleine Einkäufe getätigt. Hier eignen sich Self-Checkout-Kassen hervorragend, um mögliche Schlangen im Kassenbereich zu entzerren“, setzt Giesen fort. (kat)