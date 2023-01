Unwetter-Alarm in Deutschland: Wo am Wochenende Hochwassergefahr besteht

Unwetter-Alarm in Deutschland. Ein Sturmtief nach dem anderen zieht über das Land hinweg. Hochwassergefahr besteht auch im Westen.

Wetter Unwetter-Alarm in Deutschland: Drohen Hochwasser und Sturm?

Berlin. Der Winter hält sich noch zurück. Nach einem warmen Jahresende geht es auch im neuen Jahr mit milden Temperaturen weiter. „Das ist extrem, so warm ist in Deutschland seit 1881 noch nie ein Wetterjahr gestartet“, sagt der Meteorologe Dominik Jung zum Wetterportal wetter.net. Der warme Jetstream lässt ein Sturmtief nach dem anderen über das Land hinwegziehen. Wo in Deutschland aktuell Unwettergefahr besteht.

Unwetter-Alarm in Deutschlands: Jetzt kommen Hochwasser und Sturm

Dominik Jung warnt vor diesem Wochenende. Im Westen und Südwesten sind bis Sonntag neben Sturmböen 100 Liter Regen pro Quadratmeter zu erwarten. drohe. Betroffen sind auch der Rhein und seine Nebenflüsse.

Der Deutsche Wetterdienst zeigt: Eine Warnung vor markantem Wetter gibt es für die Bundesländer: Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hessen, Thüringen, und Sachsen-Anhalt.

Aktuelle Hochwasser-Vorwarnungen beziehen sich auf die Nebenflüsse Sauer, Mosel und Sieg. Ebenfalls betroffen sind das Flussgebiet Bode mit den Nebenflüssen Holtemme, Selke, Großer Graben, außerdem das Flussgebiet Ilse. Am Wochenende sei mit weiteren Regenmengen zu rechnen, so das Länderübergreifende Hochwasserportal.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.