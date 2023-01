Urlaub: Reisen, wenn nirgendwo Ferien sind – die Termine

Ihr seid mitten in der Urlaubsplanung? Dann solltet ihr jetzt ganz genau aufpassen! Wir verraten euch, wie ihr 2023 mit Brückentagen, Feiertagen und Co. bis zu 61 freie Tage rausholen könnt.

Berlin. Deutschland, ein Land voller Reisender. 2019 – also vor Beginn der Corona-Pandemie – traten 55,2 Millionen Menschen eine Reise von mindestens fünf Tagen an. Insgesamt gab es in diesem Jahr 70,1 Millionen Urlaubsreisen. Das ist eine ganze Menge, und bedeutet auch, dass es an manchen Reisezielen überfüllt und hektisch zugeht.

Aber Vorsicht, hier gibt es jetzt einen heißen Tipp für alle, die keine Kinder haben: Fahren Sie dann in den Urlaub, wenn keine Schulferien sind. Denn dann könnte an der ein oder anderen Stelle einfach weniger Trubel sein. Eltern von schulpflichtigen Kindern sind gezwungen, in den Ferien zu verreisen. Hinzu kommt, dass Flüge und Unterkünfte in der Regel außerhalb der Hauptreisezeiten billiger sind.

Flexibel Reisende können Urlaubs-Trubel entkommen

Das Portal für Fincas in Mallorca (www.fincallorca.de) hat die entsprechenden Zeiträume im Jahr 2023 für Deutschland herausgesucht. Durch den Föderalismus in Deutschland hat jedes Bundesland andere Ferienzeiten. Insgesamt sind es nur rund 15 Wochen, in denen es für alle, die zeitlich flexibel sind, einen geringeren Besucheransturm geben könnte. Hier die Zeiträume im Überblick.

27. Februar bis 5. März

20. bis 26. März

24. April bis 14. Mai

12. bis 22. Juni

12. bis 30. September

6. November bis 20. Dezember

Was man direkt sieht: Im Juli oder August gibt es keinen Zeitraum ohne die großen Sommerferien. Aber die zehn Tage im Juni wären für einen frühsommerlichen Urlaub nutzbar.

Sinnvoll für einen Trip ist aber auch die zweite Septemberhälfte (in allen Bundesländern ist wieder Schulbetrieb), denn dann ist es in vielen Mittelmeerländern noch warm genug, um Urlaub am Strand zu machen. Das ist besonders zu beachten, wenn man an die europäischen Hitzerekorde der letzten Jahre denkt - da mag es angenehmer sein, nicht mehr im Hochsommer nach Italien, Spanien oder auf die griechischen Inseln zu reisen. Die sechs Wochen im November/Dezember sind hingegen die Gelegenheit für alle, die gerne eine Fernreise machen.