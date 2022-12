Cher ist verlobt: Verlobter ist 40 Jahre jünger

Los Angeles. Das Fest der Liebe war bei Cher (76) offenbar ein voller Erfolg – die Pop-Ikone hat sich mit ihrem Freund Alexander Edwards (36) verlobt. So zumindest muss man ihr Posting in sozialen Medien deuten: Sie zeigte ein Foto eines massiven Diamantrings in Form eines Wappen mit Flügeln, der in einer aufgeklappten Schatulle in Edwards’ Hand liegt. „Ich bin sprachlos! Alexander Edward, A.E.“, schrieb sie dazu. Später witzelte sie, sie habe nur auf Edwards’ kunstvoll verzierten Fingernagel aufmerksam machen wollen.

Den Musikmanager und Rapper lernte sie erst im Oktober auf der Fashion Week in Paris kennen. Im November machte sie die Liebe öffentlich. Die Initiative zu der Romanze sei von ihm ausgegangen, twitterte sie, und dazu: „Ladys, gebt niemals auf!“ Lesen Sie auch: Cher liebt einen 40 Jahre jüngeren Mann und erntet Hass

Cher im November bei einer Mode-Veranstaltung in New York.

Foto: Andrea Renault / AFP

Chers Neuer: Klug, witzig – einfach fabelhaft

Auf dem Papier sehe es lächerlich aus, sagte Cher in einer US-Talkshow über den Altersunterschied. „Aber wir kommen bestens miteinander aus. Alexander ist fabelhaft. Ich mache Männern keine Komplimente, die sie nicht verdienen. Aber er ist liebenswert und er ist schlau. Er ist witzig, und ich denke, er sieht auch gut aus.“

Cher war bereits mit den Musikern Sonny Bono (1964 bis 1975) und Gregg Allmen (1975 bis 1979) verheiratet. Aus jeder Ehe stammt ein Sohn. Cher konnte von den 1960er-Jahren bis zu den 2010er-Jahren in jedem Jahrzehnt ein Album in den Charts platzieren. Ihren größten Hit, „Believe“ (1998), hatte sie im Alter von 52 Jahren.