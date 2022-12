Super-Moskito: Diese neue Art ist immun gegen Pestizide

Berlin. Das Mücken sind nicht nur lästig, sie können auch Krankheiten übertragen. Neue Forschungen aus Japan haben jetzt rausgefunden, dass einer dieser gefährlichen Überträger sich nun erfolgreich gegen Pestizide wehrt. Diese Folgen könnte die Mutation haben.

Das Nationale Institut für Infektionskrankheiten in Japan hat die sogenannte "Super-Mücke" identifiziert. Das Team untersuchte Mücken in Gebieten von Vietnam und Kambodscha, die besonders unter dem Dengue-Fieber leiden. Dort fanden Sie Moskitos, die so stark mutiert sind, dass sie gegen die vor Ort genutzten Pestizide Resistenz sind. "Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Insektizide, die wir normalerweise verwenden, möglicherweise nicht gegen Mücken wirksam sind", so Shinji Kasai, Autor der Studie und leitender Forscher der Abteilung für medizinische Entomologie, gegenüber ABC News.

Mücken extrem resistent gegen Pestizid

Eine der besorgniserregendsten Mutationen sei bei etwa 78 Prozent der gesammelten Exemplare von Aedes aegypti aufgefallen. Diese berüchtigte Mückenart ist einer der häufigsten Überträger des Dengue-, Gelbfieber- und Zika-Virus. Die neuen Unterarten der Tiere weisen laut Studie ein "extremes" Maß an Pyrethroidresistenz auf. Dieser Wirkstoff ist ein synthetisches Pestizid, welches häufig gegen Insekten eingesetzt wird.

Die Ergebnisse könnten eine ernsthafte Bedrohung für Programme zur Bekämpfung und Ausrottung von Infektionskrankheiten darstellen, da die Mutation zu den höchsten Insektizidresistenzen gehört, die bei Stechmücken in der Natur festgestellt wurden, so die Forscher. Viele Gesundheitsinitiativen verlassen sich auf Insektizide wie das erwähnte Pyrethroid, um durch Mücken übertragene Infektionen zu bekämpfen. Besonders wichtig wird dies bei den Krankheiten, gegen die es noch keine Impfstoffe gibt, so wie das Dengue-Fieber.

"Super-Mücke" soll sich nicht weltweit ausbreiten

Noch wurde die L982W-Mutation nicht außerhalb von Vietnam und Kambodscha entdeckt. Die Forscher glauben aber, dass eine Ausbreitung in andere Teile Asiens durchaus wahrscheinlich ist. Die Arten der Pestizide regelmäßig zu tauschen, kann laut den Forschern manchmal gegen die neue Art helfen. Kasai erklärt, dass es nun darauf ankomme, die Mutationen weiter zu beobachten und wenn nötig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ziel sei es jetzt, dass sich diese "Super-Mücke" nicht weltweit ausbreitet.

