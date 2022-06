"Emergency Room" & "Criminal Minds": Schauspielerin Mary Mara ist tot

Berlin. Die amerikanische Schauspielerin Mary Mara ist tot. Wie ihr Sprecher am Montag bestätigte, ist sie am vergangenen Sonntag beim Schwimmen im St Lawrence River im US-Bundesstaat New York ertrunken. Mara wurde 61 Jahre alt.

Die Schauspielerin wurde bekannt mit Rollen in den Serien "Emergency Room", , "Ray Donovan", "Law & Order" und "Criminal Minds". Dem Branchenportal "TMZ" zufolge spielte sie in rund 20 Filmen und 40 Fernsehproduktionen mit. Ihr Sprecher wurde von "Fox News" mit den Worten zitiert: "Mary war eine der besten Schauspielerinnen, die ich je getroffen habe. Sie hatte einen großartigen Sinn für Humor und eine einzigartige Lebenseinstellung." Mara soll sich in Cape Vincent im Sommerhaus ihrer Schwester aufgehalten haben.

Mary Mara: Die US-Schauspielerin kam bei einem Badeunfall ums Leben. Sie wurde 61 Jahre alt. Foto: Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/IMAGO IMAGES

Mary Mara: Keine Anzeichen von Gewalteinwirkung

Polizei und Rettungskräfte des US-Bundesstaates New York trafen laut Polizeimitteilung nach 8.10 Uhr Ortszeit am Ufer des Stroms in der Ortschaft Cape Vincent ein. Sie entdeckten eine weibliche Tote, die sie laut Mitteilung als Mary T. Mara identifzierten.

Die vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass Mara wohl beim Schwimmen ertrunken sei. Ihr Körper habe keine Zeichen von Gewalteinwirkung aufgewiesen. Eine Autopsie solle durchgeführt werden. (fmg)

