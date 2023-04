ESC 2023: Abstimmung & Auftritt – Die strengen Regeln

Am 13. Mai findet das ESC-Finale 2023 in Liverpool statt. Diese strengen Regeln gelten für die Teilnehmer des Eurovision Song Contests.

Berlin.

Beim Eurovision Song Contest gelten strenge Regeln

Sie beziehen sich auf die Lieder, die Teilnehmer und die Abstimmung

Lesen Sie hier, an welche Regeln sich die Beteiligten halten müssen

Er ist eines der größten Musikevents der Welt: der Eurovision Song Contest. 2023 wird er im britischen Liverpool abgehalten – das Finale findet am 13. Mai statt. Dabei gelten strenge Regeln, der von allen Mitwirkenden befolgt werden müssen. Ein Regelverstoß kann zu einer Disqualifizierung führen. Doch was schreibt die European Broadcasting Union (EBU) genau vor? Ein Überblick.

ESC 2023: Diese Regeln müssen die Teilnehmer beachten

Die EBU hat Regeln aufgestellt, die sowohl die antretenden Kandidatinnen und Kandidaten, die Reihenfolge und Gestaltung der Auftritte als auch das Voting betreffen. Besonders im Fokus sind dabei natürlich die Künstlerinnen und Künstler, die beim ESC auf der Bühne stehen.

Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein und dürfen nur für ein Land antreten. Außerdem dürfen pro Land maximal sechs Personen auf der Bühne stehen – Tiere sind verboten. Die Lieder werden live vorgetragen, du Musik kommt allerdings vom Band. Seit 2021 dürfen zudem die Stimmen der Background-Sängerinnen und -Sänger vorab aufgezeichnet werden. Zuvor musste komplett live gesungen werden. Lesen Sie auch: Alle ESC-Gewinner im Überblick

Für die Songs gilt außerdem: Sie dürfen nicht vor dem 1. September des Vorjahres veröffentlicht worden sein und eine Länge von drei Minuten nicht überschreiten. Cover sind nicht erlaubt – in welcher Sprache gesungen wird ist dagegen nicht vorgeschrieben. Auch Beiträge in Fantasiesprachen sind also möglich.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

ESC 2023: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Bildergalerie

Für Albanien geht beim ESC 2023 Albina ins Rennen. Weil sie auf der großen Bühne offenbar nicht so allein sein wollte, hat sie ihr ganze "Familja Kelmendi" mitgebracht. Foto: RTSH

Wie nennt sich eine Sängerin mit braunen Haaren? Richtig, Brunette. Sie geht beim ESC 2023 für Armenien an den Start. Foto: Robert Koloyan/AMPTV

Aserbaidschan schickt mit dem Duo TuralTuranX Zwillingspower zum ESC 2023. Foto: Khalid Zeynalov

Obwohl nicht Teil der EU, darf Australien auch 2023 wieder beim ESC mitmachen. Auf der Bühne stehen wird dabei die Band Voyager. Foto: Nick Wilson/SBS Australia

Gustaph posiert – mehr oder weniger glücklich – vor Brüssels Wahrzeichen, dem Atomium. Er tritt beim ESC 2023 für Belgien an. Foto: Roen Lommelen

Dänemark schickt mit Reiley einen Künstler zum ESC, der von sich selbst sagt, er sei wie Peter Pan. Foto: Reiley/DR

Kann Deutschland seine Negativ-Serie beim ESC beenden? Hoffnung macht die Rock-Gruppe Lord Of The Lost. Foto: NDR/VDPictures

Sobald sie ihre Haare gerichtet hat, fährt Alinka für Estland zum ESC 2023. Foto: Silver Mikiver

Käärjä mag es bunt und laut – perfekte Voraussetzungen, um Finnland beim ESC 2023 zu vertreten. Foto: Nelli Kenttä/Yle

Frankreich setzt beim ESC 2023 auf eine echte Diva: La Zarra. Foto: SLAM

Für Georgien geht beim ESC 2023 Iru Khenchanovi an den Start. Ob sie auch ihr Fransenkleid mit nach Liverpool bringt? Foto: Vakhtang Alania/Kikala Studio

Der kleine Victor möchte bitte aus dem Bällebad abgeholt werden. Mit nur 16 Jahren sagt der Grieche von sich selbst, er möchte der jüngste ESC-Sieger aller Zeiten werden. Das könnte schwierig werden, denn den Rekord hält Sandra Kim aus Norwegen. Bei ihrem Sieg war sie 13. Foto: Nikos Zikos

Die Männer, die hier so nachdenklich dreinblicken, fahren unter dem Namen "Wild Youth" für Irland zum ESC 2023. Foto: Mollie McKay/RTÉ

Island schickt 2023 Diljá zum ESC – und die kniet sich richtig rein. Foto: Helgi Ómars

Bis vor einem Jahr diente sie noch beim israelischen Militär. 2023 fährt Noa Kirel für ihr Heimatland zum ESC nach Liverpool. Foto: Eran Levi

Beim italienischen Sanremo Festival hat Marco Mengoni schon überzeugt. Nun will er diesen Erfolg beim ESC wiederholen. Foto: Andrea Bianchera

Sie könnten auch von der Reeperbahn kommen, doch beim ESC 2023 gehen Let 3 für Kroatien ins Rennen. Foto: Franko Kelam

Sudden Lights sehen aus wie eine etwas in die Jahre gekommene Schülerband. Beim ESC 2023 wollen sie den Sieg für ihr Heimatland Lettland holen. Foto: Andris Barbarns

Manche setzen auf viel Farbe, andere auf möglichst wenig. Zu letzteren gehört Monika Linkyte, die beim ESC 2023 Litauen vertritt. Foto: Reda Mickeviciute

Sie wollen den ESC 2023 zu ihrer eigenen Party machen: Die Band The Busker aus Malta. Foto: Daryl Cauchi

Nein, das ist kein religiöses Bild sondern ein Porträt von Pasha Parfeni. Er geht beim ESC 2023 für Moldau an den Start. Foto: Katriches

Nochmal wenig Farbe: Mia Nicolai (r.) & Dion Cooper vertreten beim ESC in Liverpool die Niederlande. Foto: Jasper Suyk

Sie sieht aus wie eine antike Göttin und hat tatsächlich italienische Wurzeln: Alessandra. Beim ESC geht sie aber für Norwegen ins Rennen. Foto: Ulrik Kramer/NRK

Österreich setzt beim ESC 2023 auf Frauenpower und schickt Teya & Salena an den Start. In ihrem Song kritisieren die Sängerinnen die teilweise ausbeuterische Musik-Industrie. Foto: Huy Tran

Zumindest auf diesem Bild scheint sich Blanka sehr zu freuen, dass sie für Polen zum ESC fahren darf. Die Buchmacher sind nicht ganz so euphorisch: Der Einzug ins Finale könnte ihren Prognosen nach eng werden. Foto: Magic Mars

Nein, er ist kein Zauberer. Beim ESC möchte Theodor Andrei aus Rumänien trotzdem (Vorsicht, schlechter Witz) verzaubern. Foto: Theodora Ungureanu

Das kleinste ESC-Land gibt trotz bisher überschaubarer Erfolge nicht auf: San Marino schickt die Band Piqued Jacks ins Rennen. Foto: Aurora Cesari

Loreen aus Schweden konnte den ESC schon einmal gewinnen. Laut den Wettquoten stehen die Chancen gut, dass die diesen Erfolg 2023 wiederholt. Foto: Christine Olsson/TT News Agency/AP/dpa

Er war "The Voice of Switzerland": Remo Forrer. Nun will er beim ESC überzeugen. Foto: Lukas Maeder/SRF

Luke Black aus Serbien singt in seinem ESC-Song darüber, dass er gern ewig schlafen würde. Gut nachvollziehbar! Warum er einen Hummer dabei hat? Gute Frage... Foto: VASSO VU

Nein, die Jungs von Joker Out gehen nicht gern zelten – auch wenn es auf ihrem Bild so aussieht. Tatsächlich stehen sie in einem Heißluftballon. Damit soll es für sie und Slowenien beim ESC ganz nach oben gehen. Foto: Ursa Premik

Die Dame, die hier so von oben auf einen herabblickt, heißt Blanca Paloma. Sie geht beim ESC 2023 für Spanien ins Rennen. Foto: Valero Rioja/RTVE

Die fünf Frauen von Vesna haben offenbar in der Klamotten-Kiste von Oma gewühlt. Das Ergebnis zeigen sie beim ESC 2023, wo sie für Tschechien starten. Foto: Milan Vopálenský

Tvorchi setzt voll auf coole Sonnenbrillen. Ob das Duo aus der Ukraine damit den Sieg der letztjährigen Teilnehmer aus ihrer Heimat wiederholen können? Foto: Michael Fedorak/UA PBC

In ihrem Lied singt Mae Miller, dass sie statt um ihren Ex zu weinen einen Song über ihn geschrieben hat. Das bringt sie mit, um es beim ESC 2023 in Liverpool zu singen. Foto: Harry Carr/Capitol Records UK/EMI

Andrew Lambrou geht beim ESC 2023 für Zypern an den Start. Dass er auch griechische Wurzeln hat, dürfte ihm helfen, Punkte aus dem Nachbarland zu sammeln. Obwohl, die bekommt Zypern ja sowieso immer. Foto: Nikos Zikos

Regeln im Überblick: Wer darf am ESC teilnehmen?

Am ESC teilnehmen dürfen alle Länder, die Mitglieder der EBU sind. Da es keine Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist, dass ein Land in Europa liegt, nehmen auch Staaten wie Australien und Israel am Contest teil. Wichtig ist außerdem, dass die Länder – je nach Größe der teilnehmenden Rundfunkanstalt – einen finanziellen Beitrag zum ESC leisten müssen. Wer das nicht will oder nicht kann, darf nicht mitmachen. Mehr zum Thema: Diese Länder nehmen am ESC 2023 teil

Da die einzelnen Länder sehr unterschiedlich hohe Geldsummen beisteuern, gibt es eine Sonderregel: Die Größten Geldgeber sind automatisch für das ESC-Finale qualifiziert. Dazu zählen immer Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien als "Big Five"-Länder. Hinzu kommt der Sieger des Vorjahres. Die weiteren Finalplätze nehmen die jeweils zehn besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der beiden Semifinal-Shows ein.

Eurovision Song Contest: Welche Regeln gelten für die Jurys

Wie das Voting beim ESC abläuft, haben wir in einem extra Beitrag für sie zusammengefasst. Grundsätzlich gilt aber: Die Hälfte der Punkte vergibt das Publikum, die andere Hälfte wird von Jurys aus den einzelnen Ländern verteilt. Das ist zumindest im Finale so. In den Semifinal-Shows gibt es seit 2023 nur noch das Televoting. Für die Jurys gelten diese Regeln:

Die Jury jedes Teilnehmerlandes muss aus fünf Experten bestehen. Die Gruppenzusammensetzung sollte hinsichtlich Alter, Geschlecht und beruflichem Hintergrund ausgewogen sein.

Die Mitglieder der Jury müssen die Staatsangehörigkeit des Landes besitzen, für das sie im Einsatz sind.

Die Jurymitglieder dürfen in den letzten beiden Jahren nicht Mitglied der Fachjury gewesen sein.

Die Jurymitglieder müssen einen der folgenden Berufe ausüben: Hörfunkmoderator, Musiker, Komponist, Textdichter oder Produzent.

Sie dürfen in keiner geschäftlichen Beziehung zum Kandidaten des eigenen oder eines anderen Landes stehen.

Die Jurymitglieder dürfen keine Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt des jeweiligen Landes sein.

Die Entscheidung der Jury wird bereits während der zweiten Generalprobe getroffen, dem sogenannten "Juryfinale".

Jedes Jurymitglied muss die Beiträge, über die es abstimmen darf, in eine Reihenfolge bringen. Daraus wird eine Gesamtreihenfolge ermittelt, den Plätzen 1 bis 26.

Beim Televoting muss beachtet werden: Für das eigene Land kann man nicht abstimmen. Übrigens: Die Reihenfolge der Auftritte wird nach dramaturgischen Gesichtspunkten von den Produzenten des ESC festgelegt. Ob die Künstlerinnen und Künstler in der ersten oder zweiten Hälfte der Sendung auftreten, wird allerdings ausgelost.

Eurovision Song Contest: Politische Inhalte verboten

Beim ESC sind politische Inhalte verboten. Der Eurovision Song Contest soll eine friedliche Veranstaltung sein, bei der es ausschließlich um Musik und Kultur geht. Wenn ein Song politische Aussagen enthält, kann er vom Wettbewerb ausgeschlossen werden.

Insgesamt sind die Regeln des ESC darauf ausgelegt, einen fairen und unterhaltsamen Wettbewerb zu gewährleisten. Die Teilnehmer, Jurys und anderen Beteiligten müssen sich an die Regeln halten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.