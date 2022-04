Ostern 2022: Ostermesse im Livestream – Papst spendet "Urbi et Orbi"-Segen

An diesem Sonntag wird die Ostermesse des Papstes in Rom mit Gläubigen begangen. Verfolgen Sie den Gottesdienst per Livestream.

Rom hat zu Ostern wohl lange nicht mehr so viele Pilger und Gläubige gesehen, die sich auf dem Petersplatz für einen Gottesdienst versammeln: Papst Franziskus feiert an diesem Sonntag die Ostermesse nach einer von Corona erzwungenen Pause wieder mit Publikum im Vatikan. Die heilige Messe beginnt um 10.00 Uhr.

Im Anschluss daran verkündet das Oberhaupt der 1,3 Milliarden Katholiken weltweit seine traditionelle Osterbotschaft und spendet den Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis").

Ostermesse 2022: Livestream zum Gottesdienst des Papstes

Die traditionelle Ostermesse des Oberhauptes der katholischen Kirche wird im Fernsehen und über zahlreiche Livevideos im Internet übertragen. Hier können Sie den Gottesdienst direkt im Stream mitverfolgen.

Livestream: Ostermesse im Vatikan

Die Osterfeierlichkeiten im Vatikan und überall in der Welt werden in diesem Jahr vom Ukraine-Krieg überschattet. Bei der traditionellen Kreuzweg-Prozession in Rom am Karfreitag hatte der Papst für Frieden in der Welt gebetet. Auch während der Prozession selbst wurde ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine gesetzt - jeweils eine Frau aus der Ukraine und aus Russland trugen zusammen das Kreuz an der vorletzten Station des Kreuzweges. Ukrainische Vertreter hatten die Geste allerdings im Vorfeld kritisiert. (fmg/dpa)

