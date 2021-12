Corona: Ausbruch auf "Mein Schiff 4" von Tui ++ Klare Ansage zu Lockdown

Es gab mehrere Corona-Fälle auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 4" von Tui Cruises vor den Kanarischen Inseln

Die Corona-Zahlen sinken weiter in Deutschland, dennoch steigt der Druck auf die Regierung wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante

Zu Weihnachten drohen deshalb harte Regeln in Deutschland

In vielen Ländern in Europa sind die Inzidenzen bereits hoch, härtere Maßnahmen wurden ergriffen

Es gibt Forderungen nach einem neuen Corona-Gipfel und mögliche härtere Regeln

Es gibt Forderungen nach einem neuen Corona-Gipfel und mögliche härtere Regeln Die Niederlande sind seit diesem Sonntag im Lockdown

Eine FDP-Politikerin spricht sich gegen ein solches Vorgehen in Deutschland aus

Berlin. In Deutschland sinken die Corona-Zahlen weiter. Dennoch steigt der Druck auf die Regierung. Grund dafür ist die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante in anderen Ländern. Unklar ist, ob kurzfristig noch schärfere Corona-Maßnahmen ergriffen werden.

Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hält eine Verschärfung für möglich, wie er unserer Redaktion sagte. Auch aus der Union kommen ähnliche Töne – und eine drastische Prognose. „Im schlimmsten Fall werden wir bis zu 700.000 Neuinfektionen pro Tag haben. Deswegen darf es keine Denkverbote geben", sagte fordert Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) unserer Redaktion.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält eine rasche Bund-Länder-Schalte für möglich. „Wenn es noch im alten Jahr zu einem Hochlauf der Omikron-Welle kommt, müssen wir uns zügig beraten“, sagte Kretschmann der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnte vor einer Verschärfung der Lage in den Kliniken.

Angesichts der aktuellen Entwicklung ist auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) alarmiert – und befürchtet eine fünfte Corona-Welle wegen Omikron. Auch ein milderer Verlauf würde "keinen Unterschied machen", so Lauterbach

Corona: Inzidenzen steigen – Lockdown in den Niederlanden

Bereits in mehreren Bundesländern wurde Omikron nachgewiesen. In anderen Ländern ist die neue Variante des Coronavirus längst auf dem Vormarsch. Die Bundesregierung hat Großbritannien, wo die Mutante bereits dominant ist, nun als Virusvariantengebiet hochgestuft.

Frankreich und Dänemark gelten wegen der steigenden Fallzahlen ab Sonntag als Hochrisikogebiete. In den Niederlanden wurde wegen Omikron ein neuer Lockdown verhängt.

Corona: RKI meldet aktuelle Zahlen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 315,4 an (Vortag: 321,8). Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 390,9 (Vormonat: 372,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 29.348 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 32.646 Ansteckungen. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Sonntag, 19. Dezember: Demos in vielen deutschen Städten

16.22 Uhr: Deutschlandweit haben am Wochenende erneut tausende Menschen gegen Corona-Maßnahmen und -Impfungen demonstriert. Die größten Versammlungen gab es in Hamburg und Nürnberg. Demonstriert wurde unter anderem auch in Frankfurt am Main, Freiburg, Karlsruhe und Düsseldorf. Die Proteste verliefen überwiegend friedlich - an einigen Orten kam es jedoch zu Übergriffen auf Beamte, Presse und Demonstrierende.

In Nürnberg versammelten sich am Sonntag laut Polizei etwa 2500 Menschen zu einer Kundgebung der AfD, bei der auch die Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel auftraten. Weidel beschuldigte die Bundesregierung, ihre „Fehler und Verfehlungen“ nicht zugeben zu wollen. „Die Ungeimpften sind die neuen Sündenböcke für das Versagen der Politik“, sagte sie. Chrupalla verglich die Situation mit der Zeit vor der deutschen Einheit. „Es ist schlimmer heute als 1989“, sagte er.

In der Nähe der AfD-Kundgebung protestierten etwa 2000 Gegendemonstrierende. Zuvor hatten etwa 1000 Menschen an einer kontaktlosen Menschenkette gegen Coronaleugner teilgenommen. Außerdem zogen am Sonntag etwa 10.000 bis 12.000 sogenannte Querdenker durch die Stadt. Bis zum Nachmittag waren keine größeren Zwischenfälle bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte.

In Hamburg gingen am Samstag laut Polizei rund 11.500 Menschen auf die Straße. Sie hielten sich demnach überwiegend an die Auflagen. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Teilnehmern der Kundgebung und Außenstehenden sei eine Flasche geworfen worden. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall wurde laut Polizei eine unbeteiligte Frau verletzt.

Querdenker-Demo in Hamburg Querdenker-Demo in Hamburg

Verschärfung der Regeln in Deutschland zu Weihnachten drohen

14.47 Uhr: Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hält eine Verschärfung der Corona-Regeln in Deutschland noch vor Weihnachten für möglich. Die Länder könnten den geltenden Rechtsrahmen noch deutlich weiter ausschöpfen, etwa um Kontaktbeschränkungen durchzusetzen, sagte Dahmen unserer Redaktion. „Aber tatsächlich kann Omikron auch bedeuten, dass wir darüber hinaus gehende Maßnahmen kurzfristig brauchen.“ Hierfür werde das Statement des neuen Wissenschaftlichen Expertengremiums maßgeblich sein, das Anfang der Woche zu erwarten sei. „Wenn daraus hervorgeht, dass wir strenge Regeln brauchen, dann sollten Bund und Länder die auch zügig in den nächsten Tagen vereinbaren und umsetzen.“

Dahmen riet von Reisen über die Feiertage ab. „Wir alle wissen, dass viele persönliche Kontakte und eine hohe Mobilität gerade beim Aufkommen neuer Virusvarianten die Lage verschlimmern können“, sagte Dahmen. „Insofern ist gerade jeder Mensch in Europa aufgerufen, auch in eigener Verantwortung Kontakte zu reduzieren und sich bei allen Reisen zu fragen, ob diese unbedingt erforderlich sind.“ Gute Weihnachten seien nur sichere Weihnachten und sollten deshalb also im engsten Umfeld gefeiert werden. „Leider müssen wir andere Pläne noch einmal hintenanstellen, wenn wir diese Pandemie in den Griff bekommen wollen.“

Unionsfraktionsvize mit drastischer Prognose zu Omikron

14.46 Uhr: Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante in Europa fordert Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) Beratungen über weitere Corona-Maßnahmen. „Nach allen Berechnungen wird Omikron spätestens Ende Januar die vorherrschende Variante sein“, sagte Müller unserer Redaktion. „Im schlimmsten Fall werden wir bis zu 700.000 Neuinfektionen pro Tag haben. Deswegen darf es keine Denkverbote geben.“

Ein bundesweiter Lockdown sei wegen des von der neuen Bundesregierung beschlossenen Auslaufens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gesetzlich nicht möglich. „Wir stehen als Unionsfraktion jederzeit zur Verfügung, um weitere gesetzliche Maßnahme zu ergreifen.“

FDP-Politikerin macht Ansage zu Lockdown

13.56 Uhr: Die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus hat die Pandemielage in Deutschland wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante als „sehr ernst“ bezeichnet. Sie sprach sich am Sonntag trotzdem gegen einen Lockdown wie in den Niederlanden aus.

„Statt eines Lockdowns sollten die bestehenden vielfältigen Instrumente ausgeschöpft werden. Insbesondere darf es keine Schulschließungen geben, denn unsere Kinder haben unter dem Verlust ihrer Sozialkontakte und Bildungschancen bereits sehr gelitten“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Fakt bleibt: Impfen ist und bleibt der Weg aus der Pandemie. Daher tun wir alles, um das Angebot zum Impfen und Boostern massiv auszuweiten.“

Das hohe Impftempo müsse während der Feiertage erhalten bleiben, so Aschenberg-Dugnus. Es sei gut und richtig, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dafür gesorgt hätten, dass mehr Impfstoff zur Verfügung stehe. „Die Bundesregierung hat innerhalb kürzester Zeit das Pandemiemanagement neu aufgestellt. Wir haben den Corona-Expertenrat eingeführt und die Impflogistik verbessert. Dies sind wichtige Maßnahmen zur Eindämmung der Omikron-Variante.“

Wegen Omikron: Israel empfiehlt Verbot für Reisen nach Deutschland

13.52 Uhr: Israels Gesundheitsministerium hat sich am Sonntag für ein Reiseverbot in weitere Länder ausgesprochen, darunter auch Deutschland und die USA. Die Maßnahme zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus solle nach einer Billigung durch die Regierung am Dienstag um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten, hieß es in der Mitteilung des Gesundheitsministeriums.

Weitere als „rot“ eingestufte Länder seien

Italien,

Belgien,

Ungarn,

Marokko,

Portugal,

Kanada sowie die

Türkei und die

Schweiz.

In Israel gilt bereits ein Einreiseverbot für Ausländer. Mehr als 50 Länder - vor allem in Afrika - galten außerdem schon als „rot“, Israelis dürfen dorthin nur mit Sondergenehmigung reisen.

Omikron in England nun dominant – 60 Prozent aller Fälle

11.09 Uhr: Die hoch ansteckende Omikron-Mutante ist in England zur dominierenden Variante des Coronavirus geworden. Omikron mache nun 60 Prozent aller Fälle im Land aus, sagte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Sonntag im Sky News-Interview.

Die Variante hatte sich in den vergangenen Wochen rasant ausgebreitet: Allein am Samstag wurden im Vereinigten Königreich 10.059 neue Omikron-Fälle gemeldet – dreimal so viele wie am Tag zuvor. Auch in Schottland ist Omikron bereits dominant.

In Großbritannien, wo bislang noch recht weitreichende Freiheiten gelten, spitzt sich die Debatte um schärfere Corona-Maßnahmen zu. Medienberichten zufolge laufen Diskussionen über eine Art Wellenbrecher-Lockdown nach den Weihnachtstagen. Wissenschaftliche Berater fordern eine möglichst schnelle Verschärfung der Maßnahmen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Man sei "fast sicher, dass es aktuell Hunderttausende neue Omikron-Infektionen pro Tag" in England gebe – also eine hohe Dunkelziffer. Einige Modellierer warnten dem "Guardian" zufolge, ohne schärfere Maßnahmen drohten bis zum Jahreswechsel bis zu zwei Millionen Neuinfektionen täglich.

Boris Johnsons Regierung hofft noch immer, sich weitgehend auf den Schutz der Impfungen verlassen zu können. Gesundheitsminister Javid verschärfte den Ton gegenüber den rund fünf Millionen Ungeimpften – etwa zehn Prozent der Bevölkerung. "Sie müssen wirklich über den Schaden nachdenken, den sie der Gesellschaft antun, indem sie Krankenhausbetten belegen, die ansonsten für jemand anderen genutzt werden könnten, vielleicht jemanden mit einem Herzproblem oder einer Operation", sagte der Minister bei Sky News.

Vier Corona-Fälle auf Kreuzfahrtschiff – Passagiere müssen von Bord

9.57 Uhr: Wegen mehrerer Corona-Fälle an Bord eines Kreuzfahrtschiffs müssen rund 300 Passagiere vorzeitig ihre Reise auf Gran Canaria beenden. Wie das Unternehmen Tui Cruises mitteilte, gehen alle 1600 Passagiere des Schiffes "Mein Schiff 4" am Sonntag in Las Palmas de Gran Canaria von Bord, die meisten von ihnen planmäßig. Rund 300 von ihnen hätten eigentlich noch sieben Tage auf dem Schiff verbringen wollen, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Die Infektionen seien bei zunächst vier Gästen festgestellt worden. Nach einer vollständigen Testung von Passagieren und Besatzung seien einige weitere Fälle hinzugekommen. Die Betroffenen und Kontaktpersonen wurden in Absprache mit den spanischen Behörden in einem dafür vorgesehenen Bereich an Bord isoliert. Sie sollen nun an Land weiter in Quarantäne bleiben. Die Infizierten hätten entweder keine oder nur leichte Symptome.

Noch am Sonntag sollte das Schiff mit neuen Gästen ablegen. An Bord gelte zurzeit das 3G-Modell (geimpft, genesen, getestet), vom

23. Februar an 2G plus (geimpft oder genesen mit zusätzlichem'Test). Aktuell liege die Impfquote bei den erwachsenen Passagieren bei 95 Prozent. Zunächst hatte bild.de über den Corona-Ausbruch berichtet.

Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 4" musste wegen mehrerer Corona-Fälle an Bord seine Reise vorzeitig beenden (Archivbild).

Foto: imago

Krisenstab-Chef hält 30 Millionen Impfungen bis Silvester für machbar

5.47 Uhr: Der Leiter des neuen Corona-Krisenstabs im Kanzleramt,Generalmajor Carsten Breuer, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass das Regierungsziel von 30 Millionen Impfungen bis zum Ende des Jahres erreicht werden kann. Seit Mitte November seien mehr als 24,4 Millionen Menschen geimpft worden. Jetzt seien noch knapp zwei Wochen Zeit. "Die 30 Millionen sind zu schaffen", sagte Breuer der "Bild am Sonntag". Berechnet wird das Impfziel ausgehend von einer Bund-Länder-Runde am 18. November.

Ein hohes Impftempo ist zentraler Baustein in der Strategie der neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP zur Bekämpfung der Pandemie. Breuer betonte, das Tempo müsse auch in der Weihnachtszeit aufrechterhalten werden. "Die Woche vor und die Woche nach Weihnachten sind von enormer Bedeutung." Viele Menschen hätten frei und damit Zeit, sich impfen zu lassen. Er selbst werde auch an Weihnachten im Dienst sein. "Ich werde Heiligabend natürlich im Krisenstab sein. Die Lage im Land macht das notwendig."

Zur Debatte über den besten Impfstoff sagte der General: "Es gibt keinen guten oder schlechten Impfstoff, nur verfügbaren." Die neue Omikron-Variante des Virus zeige, dass man schnell auf neue Entwicklungen reagieren können müsse. Breuer will dem Bericht zufolge, dass Impfzentren künftig nicht mehr abgebaut, sondern nur eingemottet werden, damit sie innerhalb von wenigen Tagen wieder betriebsbereit sind. "In der Zukunft wollen wir in der Lage sein, jederzeit den Großteil der Bevölkerung binnen Wochen zu impfen."

Verfassungsschutz-Präsident befürchtet Gewalttaten durch Corona-Gegner

5.30 Uhr: Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, schließt tödliche Gewalttaten bis hin zu gezielten Mordkomplotten durch radikalisierte Corona-Gegner nicht aus. "Bei gewaltorientierten Rechtsextremisten und im radikalisierten Corona-Protestmilieu ist kein Szenario auszuschließen", sagte Haldenwang unserer Redaktion.

Über Gewalt zu reden und sie zu begehen, sei ein Unterschied, fügte der Verfassungsschutz-Chef hinzu. "Aber denken Sie nur an das Tötungsdelikt in Idar-Oberstein, wo jemand aus der spontanen Situation heraus eine Waffe holte und in der Tankstelle einen anderen Menschen erschoss. Solche irrationalen Gewaltausbrüche aus Wut- oder Ohnmachtsgefühlen halte ich auch in der Zukunft für nicht unwahrscheinlich."

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, in seinem Berliner Büro.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Bundesregierung stuft Großbritannien als Virusvariantengebiet ein – Frankreich und Dänemark neue Corona-Hochrisikogebiete

0.01 Uhr: Zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus wird Großbritannien von der Bundesregierung ab Montag als Virusvariantengebiet eingestuft. Das gab das Robert Koch-Institut am späten Samstagabend bekannt. Damit wird die Einreise aus Großbritannien nach Deutschland erheblich eingeschränkt.

Zudem stuft die Bundesregierung ab sofort Frankreich und Dänemark wegen hoher Corona-Infektionszahlen als Hochrisikogebiete ein. Die Regelung trat in der Nacht zum Sonntag um Mitternacht in Kraft. Damit gelten künftig bis auf Luxemburg alle Nachbarländer Deutschlands als Hochrisikogebiet. Wer von dort einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss grundsätzlich für zehn Tage in Quarantäne. Mit einem negativen Test kann man sich nach frühestens fünf Tagen davon befreien.

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage.

Samstag, 18. Dezember: Thüringer setzen in Greiz Zeichen gegen gewaltsame Proteste

21.43 Uhr: Im ostthüringischen Greiz haben Institutionen und Vereine gemeinsam ein Zeichen gegen die teils gewaltvollen Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen gesetzt. In der Stadt wurden Pappfiguren mit Namen aufgestellt, die stellvertretend für Teilnehmer der Aktion "Greiz dreht auf" standen. Diese wollten selbst nicht auf die Straße gehen, um das Infektionsrisiko gering zu halten. Eine Sprecherin der Aktion sagte am Samstagabend, man habe all denen eine Stimme geben wollen, die hilflos und mit Bedauern die Nachrichten zu den Protesten in der eigenen Stadt verfolgten.

"Ohne Corona würden wir gemeinsam feiern!" stand auf einem weiteren Banner, "Greiz hat Reiz" und "Greiz ist nice" auf anderen Schildern. Ab 19.00 Uhr wurden für eine halbe Stunde Weihnachtslieder von Dächern der Stadt abgespielt - um der "Hilflosigkeit entgegenzuwirken und nicht mehr ohnmächtig zuschauen zu müssen". Auf der Internetseite der Aktion heißt es: "Wir sind entsetzt, dass Gewalt und Hass mit Fackeln und Böllern durch unsere Straßen getragen werden. Wir sind verunsichert, wenn Krankenhausmitarbeitende nicht zu ihrem Arbeitsplatz kommen, um Menschen zu helfen."

Pappfiguren stehen stellvertretend für die Teilnehmer der Aktion "Greiz dreht auf".

Foto: dpa

Erneuter Lockdown in der Niederlande ab Sonntag

19.27 Uhr: Die Niederlande haben kurz vor Weihnachten wegen der Omikron-Variante des Coronavirus einen neuen strengen Lockdown verhängt. Von diesem Sonntag an müssen fast alle Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Sporteinrichtungen, Schulen und Friseure schließen. Ausgenommen sind nur Läden wie Supermärkte und Apotheken, die für die Versorgung wichtig sind. Die extrem schnelle Verbreitung der Omikron-Variante zwinge zu diesen harten Maßnahmen, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Samstagabend in Den Haag. "Es ist unvermeidlich. Wir müssen eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern."

Zu Hause darf man nun in der Regel nur noch zwei Gäste empfangen - nur zu Weihnachten sind es vier. Der Lockdown soll zunächst bis zum 14. Januar gelten, also bis ins neue Jahr hinein. Eine Ausgangssperre werde es vorerst nicht geben, sagte Rutte. Bisher galt in dem deutschen Nachbarland mit etwa 17,5 Millionen Einwohnern schon ein "Abend-Lockdown". Die meisten Geschäfte, Gaststätten sowie Kultur- und Sporteinrichtungen mussten um 17 Uhr schließen.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte (M) verkündet die neuen Einschränkungen.

Foto: dpa

Demos gegen Pandemie-Maßnahmen in mehreren Städten

18.12 Uhr: Gegner und Kritiker von Corona-Maßnahmen sind am Samstag erneut in vielen deutschen Städten auf die Straßen gegangen. Vielerorts formierte sich Gegenprotest. Nach ersten Erkenntnissen blieb es überwiegend friedlich. In Hamburg zogen der Polizei zufolge mehrere Tausend Menschen in mehreren Blöcken durch die Innenstadt. Rund 8000 Menschen waren nach Polizeiangaben zu der Demonstration erwartet worden. Trotz des Verbots einer geplanten Demonstration in Berlin versammelten sich hier Demonstranten am Brandenburger Tor. Die Polizei sprach von einer Menge „im unteren dreistelligen Bereich“.

In der Schweriner Innenstadt versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 1900 Menschen zu einer Demo, die Veranstalter sprachen von 2300. Auch in mehreren Städten im Südwesten gab es Demonstrationen: In Freiburg marschierten nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag rund 2900 Teilnehmer durch die Innenstadt. 300 Personen versammelten dort sich zu einer Gegendemonstration. Es verlief aber weitgehend friedlich, fast alle Demonstranten hielten sich an die Auflagen, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Auch in Düsseldorf, Frankfurt und Trier zogen Demonstranten durch die Innenstadt. In Dresden reihten sich nach Angaben der Polizei etwa 185 Fahrzeuge zu einem rollenden Protest gegen die Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt aneinander.

Rund 2000 Menschen demonstrierten nach Polizeiangaben in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern.

Foto: dpa

London ruft wegen Omikron-Variante Katastrophenfall aus

17.15 Uhr: Die britische Hauptstadt London hat wegen der rapiden Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus am Samstag den Katastrophenfall ausgerufen. "Der Anstieg der Omikron-Fälle in unserer Hauptstadt ist sehr besorgniserregend", teilte Bürgermeister Sadiq Khan am Samstag mit. "Deshalb rufen wir erneut den Katastrophenfall aus." Khan verwies darauf, dass die Zahl der Covid-Patienten in Londons Krankenhäusern wieder massiv steigt.

Bereits Anfang Januar hatte die Stadt wegen Covid-19 den Katastrophenfall ausgelöst. Damals stand das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps. Konkret bedeutet das, dass spezielle Notfallpläne in Kraft treten und sich die beteiligten Einheiten enger abstimmen. In ersten Londoner Krankenhäusern soll bereits Personal auf Intensivstationen und Notaufnahmen umgeschichtet werden, wie die Zeitung "Guardian" berichtete.

Ab Dienstag in Niedersachsen FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel

16.35 Uhr: In Niedersachsen soll ab Dienstag eine FFP2-Maskenpflicht für den gesamten Einzelhandel gelten. Die Landesregierung habe sich am Samstag darauf verständigt, am Montag eine entsprechende Änderung der Corona-Verordnung vorzunehmen und am Dienstag in Kraft zu setzen, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Einzelhandelsgeschäften soll es dabei nicht geben.

Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die vom Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg gekippte 2G-Regel. Diese Vorgabe für Geschäfte hatte das OVG am Donnerstag kassiert, weil sie aus Sicht der Richter zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar sei.

FFP2-Masken mit CE-Zertifizierung liegen auf einem Tisch.

Foto: dpa

Omikron-Variante: Gesundheitsminister für schärfere Einreiseregeln

16.00 Uhr: Angesichts der besonders ansteckenden Omikron-Variante fordern die Gesundheitsminister der Länder schärfere Bestimmungen für Einreisende aus Virusvariantengebieten. "Wir haben den Bund gebeten, die Coronavirus-Einreiseverordnung anzupassen: Künftig sollen Einreisende ab sechs Jahren schon vor Abreise aus diesen Gebieten dem Beförderer einen negativen PCR-Test vorlegen, der bei Abflug im Ausland höchstens 48 Stunden zurückliegen darf", erklärte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der Länder und bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Samstag nach einer Sonder-Videoschalte. Der Antigen-Schnelltest soll demnach nicht mehr akzeptiert werden.

Zudem soll der PCR-Test nach Forderung der Gesundheitsminister künftig auch von jenen Reisenden aus Virusvariantengebieten vorgelegt werden, die nur an einem deutschen Flughafen umsteigen. Die Passagiere säßen teilweise stundenlang im selben Flieger, und das Virus unterscheide nicht zwischen Passagieren, die aus- oder umsteigen. Die Gesundheitsminister der Länder hätten zudem den Bund gebeten, sich kurzfristig für eine Einstufung von Großbritannien als Virusvariantengebiet einzusetzen. Es müsse jetzt das Ziel sein, die Ausbreitung von Omikron so lange wie möglich zu verhindern und maximal zu verlangsamen, damit sich noch mehr Menschen impfen lassen können.

Reisende ab sechs Jahren, die sich in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, sollen bald schon vor der Abreise einen negativen PCR-Testnachweis vorlegen ,üssen.

Foto: dpa

Britische Mediziner warnen vor massivem Personalausfall wegen Omikron

15.55 Uhr: Wegen der rapiden Ausbreitung der Omikron-Variante in Großbritannien warnen britische Medizinerinnen und Mediziner vor massiven Personalausfällen. An Weihnachten könnten der British Medical Association zufolge ohne verschärfte Maßnahmen in England 32.000 bis 130.000 Beschäftigte im Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) fehlen, wie der "Guardian" am Samstag berichtete. Letzteres entspräche einem Zehntel der gesamten Belegschaft.

Der Guy's und St Thomas' Trust, der in London mehrere Krankenhäuser betreibt, bereitet sich wegen Hunderter Krankmeldungen schon jetzt darauf vor, Personal aus anderen Bereichen auf die Intensivstationen und Notaufnahmen zu verlegen, um dort ausgefallene Beschäftigte zu vertreten. "Omikron hat nun einen signifikanten Einfluss auf unsere Arbeit", hieß es am Freitag in einem Schreiben an das Personal, aus dem der "Guardian" zitierte. Das zeige sich nicht nur daran, dass die Zahl der eingelieferten Covid-Patienten in der vergangenen Woche um rund ein Drittel gestiegen sei, sondern auch daran, dass viele der Beschäftigten erkrankt seien.

Stiko-Mitglied: Impfpflicht lohnt nicht

15.32 Uhr: Impfen ja – Impfpflicht nein: Das Stiko-Mitglied Christian Bogdan vom Universitätsklinikum Erlangen sieht den Aufwand einer Impfpflicht in keinem Verhältnis zum Nutzen. "Persönlich halte ich von einer gesetzlichen Impfpflicht nicht viel, da diese einen Rattenschwanz an Administration, Impfbefreiungszeugnissen und Klagen nach sich zieht und die gesellschaftliche Entzweiung fördert", sagte der Experte der Ständigen Impfkommission (Stiko) den "Nürnberger Nachrichten" und der "Nürnberger Zeitung".

"Das Ziel, möglichst viele Menschen zu impfen, erreicht man über andere Wege viel einfacher. Allein die Einführung der 2G-Regel hat ja schon dazu geführt, dass sich sehr viele Unentschlossene impfen haben lassen", sagte Bogdan. "Die drei oder vier Prozent, die generell jede Impfung ablehnen, sind der Mühe nicht wert, eine Impfpflicht einzuführen."

Zugleich verteidigte Bogdan die Arbeit der Stiko. "Wenn es zu Verzögerungen gekommen ist, dann aufgrund von Impfstoffmangel oder aufgrund von politischen Entscheidungen, die in der Bevölkerung den Eindruck hinterließen, die Pandemie sei vorbei." So habe die Politik das Zurückfahren der Impfzentren angekündigt und damit eine Impflethargie in der Bevölkerung ausgelöst. Nur fünf Wochen später seien dann Booster-Impfungen gefordert worden.

Türkei will 15 Millionen Dosen ihres Corona-Impfstoffes Afrika geben

14.48 Uhr: Die Türkei plant, 15 Millionen Dosen ihres selbst entwickelten Corona-Impfstoffs "Turkovac" an Afrika zu spenden. Es sei eine Schande für die Menschheit, dass lediglich sechs Prozent der afrikanischen Bevölkerung einen Covid-19-Impfstoff erhalten hätten, sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag auf einem Türkei-Afrika-Gipfel in Istanbul vor führenden Politikern des Kontinents.

Die Türkei hat eine Notfallzulassung für "Turkovac" beantragt. Sobald die Genehmigung erteilt sei, würden die Dosen an Afrika verteilt, sagte Erdogan. Zum Vergleich: Deutschland will in diesem Jahr mehr als 100 Millionen Dosen weltweit spenden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte diese Woche, dass die Zahl der Infektionen, insbesondere in Südafrika, schneller als je zuvor steige. Die Türkei werde sich dafür einsetzen, die "globale Ungerechtigkeit" in Bezug auf die Impfstoffverteilung und die "ungerechte Behandlung" Afrikas während der Pandemie zu überwinden, sagte Erdogan ferner.

Kubicki: Vielen Impfpflichtbefürwortern scheint es um Rache zu gehen

13.25 Uhr: Der FDP-Politiker Wolfang Kubicki hat viele Befürworter einer Corona-Impfpflicht scharf kritisiert und ihnen Rache an Ungeimpften als Motiv unterstellt. "Ich bin entsetzt über das jakobinerhafte Verhalten vieler in diesem Land, deren Freude an 2G und Impfpflicht ja nicht mehr rational ist", sagte der Bundestagsvizepräsident "Zeit Online". "Vielen Impfpflichtbefürwortern scheint es um Rache und Vergeltung zu gehen." Auf die Nachfrage "Rache an wem?" erwiderte Kubicki: "An den Ungeimpften, weil man glaubt, in ihnen die Verantwortlichen für unsere derzeitige Misere ausgemacht zu haben, was natürlich völliger Unsinn ist."

Über eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona soll der Bundestag voraussichtlich im kommenden Jahr in freier Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin entscheiden. Unter anderen hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, aber auch FDP-Parteichef Christian Lindner geht nach eigener Aussage in diese Richtung.

Wolfgang Kubicki:

Foto: Wolfgang Borrs / NDR

Fast 2000 Menschen bei Protest gegen Corona-Maßnahmen in Schwerin

13.15 Uhr: Zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen haben sich am Samstag nach Polizeiangaben etwa 1900 Menschen in der Schweriner Innenstadt versammelt. Die Versammlung verlaufe bisher friedlich, sagte eine Polizeisprecherin. Es seien viele Familien dabei. Die Veranstalter hatten mit 1700 Teilnehmern gerechnet. Auch eine Gegenkundgebung mit 60 Demonstranten sollte stattfinden. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hatte am Freitag zu Friedlichkeit bei Demonstrationen aufgerufen. Persönliche Bedrohungsszenarien oder Angriffe physischer oder psychischer Art seien inakzeptabel und illegitim, hieß es in dem Parlamentsbeschluss, der ohne Gegenstimmen gefasst wurde.

Bundestagspräsidentin Bas für nationales Impfregister

13.07 Uhr: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat ein nationales Impfregister gefordert. Die SPD-Politikerin sagte der "Welt am Sonntag" auf eine Frage zur Datenlage in der Corona-Pandemie, die Informationen reichten noch nicht aus. "Was uns alle umtreibt ist beispielsweise, dass die Gesundheitsämter nicht konkret wissen, wie viele Infektionen es genau gibt. Oder wie der exakte Stand bei den Impfungen ist", sagte sie. "Bei den Pflegekräften gehen wir von bis zu 90 Prozent Geimpften aus, aber das sind Schätzungen. Wir brauchen exakte Zahlen, allein für die Kontaktnachverfolgung." Bas betonte, die Datenlage sei deutlich besser als zu Beginn der Pandemie, "es gibt inzwischen einige Register, aus denen wir viele Informationen ziehen können". "Aber es stimmt, wir brauchen zum Beispiel ein nationales Impfregister."

Paris sagt wegen Corona-Pandemie Silvester-Feuerwerk ab

13.19 Uhr: Paris hat das zu Silvester geplante Feuerwerk und Konzert auf den Champs-Élysées wegen der steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen abgesagt. Mit der am Samstag auf Twitter mitgeteilten Absage folgt die französische Metropole den von der Regierung geforderten Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Der französische Premierminister Jean Castex hatte am Freitagabend die Präfekten und Gemeinden des Landes dazu aufgerufen, Feuerwerke, Konzerte und Alkoholkonsum auf öffentlichen Straßen am 31. Dezember zu verbieten.

Niederlande droht neuer Lockdown noch vor Weihnachten

12.35 Uhr: Die Niederlande stehen möglicherweise vor einem neuen harten Corona-Lockdown noch vor Weihnachten. Ministerpräsident Mark Rutte will an diesem Samstagabend (19 Uhr) neue Verschärfungen ankündigen, teilte die Regierung in Den Haag mit. Das Beratergremium der Regierung hatte wegen der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante des Virus zu einem strengen Lockdown geraten. Eine Entscheidung darüber soll nach einer Dringlichkeitssitzung des Kabinetts am Nachmittag fallen. Die Experten hatten empfohlen, dass fast alle Geschäfte mit Ausnahme der Supermärkte und Apotheken schließen. Auch Gaststätten, Sport, Kultur, Kinos und Schulen würden geschlossen. Zurzeit gilt ein Abendlockdown - das heißt, dass alles mit Ausnahme von Supermärkten um 17 Uhr schließen muss.

Aus Zahlen aus Amsterdam wird deutlich, dass sich die Zahl der Infektionen mit der Omikron-Variante alle zwei bis drei Tage verdoppelt. Bereits vor Weihnachten werde diese Variante in der Hauptstadt dominant sein, erwarten die Experten. Vor allem die Krankenhäuser stehen aber noch unter einem so hohen Druck, dass sie nach Befürchtung der Experten einen weiteren Zustrom von Patienten nicht auffangen könnten.

Sonder-Schalte der Gesundheitsminister wegen Corona

11.59 Uhr: Angesichts der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie treffen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Samstagmittag zu einer Sonder-Schalte. Die genaue Tagesordnung sei noch unklar, doch es werde um die allgemeine Corona-Entwicklung und um die Versorgung mit Impfstoffen gehen, sagte eine Sprecherin des bayerischen Gesundheitsministeriums, das den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz innehat.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte jüngst hinsichtlich der erwarteten Impfstoff-Liefermengen für das erste Quartal 2022 Alarm geschlagen. Er will deshalb im großen Stil Dosen nachkaufen, außerdem sollen 35 Millionen Dosen des Präparats von Moderna früher kommen als ursprünglich geplant.

Corona-Todesfälle in Pflegeheim: Ermittlungen gegen eine Beschäftigte

11.51 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch mit drei Todesfällen in einem Pflegeheim im niedersächsischen Hildesheim ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen eine frühere Mitarbeiterin der Einrichtung. Es bestehe der Verdacht, dass die 44-Jährige mit einem gefälschten Impfpass im Heim gearbeitet habe, während sie Corona hatte, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag.

Da im engen zeitlichen Zusammenhang drei mit dem Virus infizierte Bewohnerinnen starben, ermittelt die Anklagebehörde zudem wegen des Anfangsverdachts auf Totschlag. Die Beschuldigte habe die Verwendung des gefälschten Impfpasses eingeräumt, so die Sprecherin. "Mit den Infektionen will sie nichts zu tun haben. Wir treffen sämtliche Maßnahmen, die dazu geeignet sind, um die Vorwürfe aufzuklären."

1,1 Millionen Corona-Impfungen am Freitag – 921.000 davon Auffrischungen

11.38 Uhr: Am Freitag sind erneut mehr als eine Million Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Das geht aus den am Samstag veröffentlichten Zahlen auf dem Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums hervor. Demnach wurden am Freitag etwa 1,1 Millionen Dosen gespritzt, der Großteil - rund 921.000 davon - waren Auffrischungsimpfungen. In den vergangenen sieben Tagen wurden damit den Angaben zufolge im Schnitt täglich 1,0 Millionen Impfdosen verabreicht.

Insgesamt haben nach der Statistik nun 70,2 Prozent aller Menschen in Deutschland den vollständigem Grundschutz gegen das Virus. Die dafür meist nötige zweite Spritze haben den Angaben zufolge mindestens 58,4 Millionen Menschen bekommen. Eine zusätzliche Booster-Spritze zur Auffrischung haben nunmehr mindestens 25,2 Millionen Menschen oder 30,3 Prozent der Bevölkerung bekommen.

Österrich verschärft Corona-Einreiseregeln

10.13 Uhr: Österreich verschärft seine Einreisebestimmungen zur Eindämmung der Omikron-Variante. Ins Land dürfen nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis auf weiteres nur noch Menschen, die über einen gültigen 2G-Nachweis verfügten. Konkret bedeute dies, sie müssten dreifach geimpft oder genesen sein. Wer keine Auffrischungsimpfung habe, müsse einen PCR-Test vorlegen. Ansonsten müssten die Reisenden sofort in Quarantäne.

In Österreich tritt die neue Verordnung am Montag, dem 20. Dezember, in Kraft, wie das Gesundheitsministerium am Freitagabend mitteilte. Die Heimquarantäne sei erst zu beenden, wenn nach der Einreise ein PCR-Test gemacht und ein negatives Ergebnis bestätigt worden seien. Ausgenommen vom 2G-Nachweis seien Schwangere und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden könnten. Der Ausnahmegrund sei durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Sonderregeln gebe es außerdem für Kinder. Für Pendlerinnen und Pendler bleibe es bei der gewohnten 3G-Regel.

Corona: Jeder Dritte will Treffen mit Ungeimpften über Feiertage vermeiden

9.20 Uhr: Etwa ein Drittel der Menschen in Deutschland geht Ungeimpften über die Feiertage lieber aus dem Weg. Das geht aus einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. Die Fragestellung lautete: "Über die Feiertage kommen viele Menschen mit Freunden und Verwandten zusammen. Spielt es dabei für Sie eine Rolle, ob die anderen gegen das Coronavirus geimpft sind?"

Darauf gaben 35 Prozent der mehr als 2000 Befragten an, Treffen mit Ungeimpften vermeiden zu wollen. Ein knappes Viertel wollte bei solchen Zusammenkünften weitere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen: 15 Prozent sagten, sie wollten besonders auf Abstands- und Hygieneregeln achten, weitere 9 Prozent wollten um einen Corona-Schnelltest bitten. Für 9 Prozent der Befragten spielt die mangelnde Impfung zwar eine Rolle, sie wollen diese aber in Kauf nehmen. Für immerhin 29 Prozent war die fehlende Immunisierung hingegen unerheblich.

Ministerpräsident Weil: Omikron wird Ungeimpfte hart treffen

9.16 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich besorgt gezeigt über die drohende Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus. Der SPD-Politiker rief erneut dazu auf, sich impfen zu lassen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. "Der beste Schutz vor der nächsten Welle ist eine hohe Impfquote. Omikron wird vor allem die Ungeimpften hart treffen", sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur.

"Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir im Januar eine harte Infektionswelle haben werden. Das Problem ist, dass sich diese fünfte Welle auf die vierte Welle obendrauf setzt", erklärte Weil. "Allein durch die schiere Zahl der zu befürchtenden Ansteckungen ist eine steigende Belastung des Gesundheitssystems fast unvermeidlich. Deswegen sind die Maßnahmen, die wir jetzt treffen, auch vorbeugender Brandschutz vor Omikron."

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, spricht in der Landespressekonferenz im niedersächsischen Landtag.

Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Kliniken: Verschärfte Lage, falls sich Omikron-Prognosen bestätigen

9.11 Uhr: Die Lage an den Kliniken in Deutschland könnte sich nach Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) deutlich verschärfen, sollten sich die Prognosen zur Omikron-Variante des Coronavirus bestätigen. Wenn sich bestätige, dass diese sehr viel ansteckender als Delta und die Schwere der Verläufe vergleichbar seien, werde man es im schlimmsten Fall mit einer großen Zahl gleichzeitig schwer erkrankter Patienten zu tun haben, sagte DKG-Chef Gerald Gaß der Deutschen Presse-Agentur. "Für die Krankenhäuser wäre dies eine weiter verschärfte Lage, die über all das hinausgeht, was wir bisher erlebt haben."

Gaß forderte die Politik auf, die Erkenntnisse zu Omikron aus anderen Ländern "sehr sorgfältig" zu analysieren und, falls sich die Befürchtungen bestätigten, "sehr frühzeitig" mit Kontaktbeschränkungen gegenzusteuern. "Wir dürfen dann keine Zeit verlieren, dann muss sofort gehandelt werden, noch bevor die Zahlen auch in Deutschland nach oben gehen und eine Überlastung der Krankenhäuser nicht mehr zu verhindern ist."

Städtetag: Kommunen brauchen verlässliche Impfstofflieferungen .

8.59 Uhr: Der Deutsche Städtetag hat den Bund aufgefordert, für ausreichend Impfstoff zu sorgen. "Wir brauchen verlässliche Impfstofflieferungen vor Ort", sagte Städtetagspräsident Markus Lewe der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Impfkampagne für die Erwachsenen müsse ihren Schwung behalten: "Es ist eine gute Botschaft: Nie wurden so viele Menschen täglich geimpft und geboostert wie derzeit. Wir impfen ohne Unterlass, auch an den Wochenenden in vielen kommunalen Impfstellen und Arztpraxen. Dieses Tempo muss nahtlos auch im neuen Jahr weitergehen." Der Bund sei gefordert, für ausreichend Impfstoff zu sorgen.

Lewe sagte weiter: "So schwer es fällt, wir müssen weiter die Kontakte reduzieren. Das ist gerade zu den Weihnachtstagen für viele Menschen hart und schwer zu ertragen. Dennoch unsere Bitte: Übernehmen Sie Verantwortung für sich und andere. Bleiben Sie zu Hause oder feiern Sie mit der Familie nur in kleinem Kreis."

Hans: Radikalisierung von Impfgegnern ist inakzeptabel

8.48 Uhr: Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sieht sich und seine Familie von radikalen Impfgegnern und Corona-Leugnern bedroht. "Dass vor allem in den sozialen Netzwerken, und nicht nur auf der Straße, der Ton rauer wird, das bekomme ich auch zu spüren", sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Bedrohungen seien für ihn nicht neu: "Aber dass es bis hin zu übelsten Äußerungen auch mit Blick auf die Familie geht, das ist schon eine neue Qualität", sagte Hans.

Nachdem das russische Staatsfernsehen "RT Deutsch" eine Aussage von Hans zur 2G-Regel (Zutritt für Geimpfte und Genesene) in einer ZDF-Talkshow "isoliert in seinen Netzwerken geteilt" habe, habe es "einen ganz massiven Anstieg von Bedrohung, die auch meine Familie mit beinhaltet", gegeben. "So etwas ist nicht hinnehmbar", sagte er. Es habe "Eruptionswellen“ gegeben, "die bis zur Radikalisierung und Gewaltandrohung reichen". Dies sei "einfach nicht mehr tolerabel". Der Staatsschutz werde die Vorgänge prüfen.

Mit Blick auf eine insgesamt zunehmende Radikalisierung sagte er: "Wir müssen ohne Frage sehr wachsam sein, was diese Entwicklung anbelangt.“ Eine "kleine, aber laute Minderheit" radikalisiert sich zunehmend. "Es ist nicht zu akzeptieren, wenn beispielsweise Politiker zu Hause in ihren Wohnungen mit Fackelmärschen aufgesucht, beschimpft und Drohbriefe gesendet werden." Versammlungen, bei denen gegen geltendes Recht verstoßen werde, müssten aufgelöst werden. "Da, wo teilweise militant mit Gewalt vorgegangen wird, muss das nachverfolgt werden. Das können wir, das kann unser Rechtsstaat nicht akzeptieren."

SPD-Generalsekretär Kühnert lehnt Impfregister ab

8.01 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert lehnt eine Erfassung von Impfdaten ab. "Auch wenn es auf die Daten der Corona-Impfung beschränkt ist, sehe ich die grundlegende Gefahr, dass mit einem solchem Schritt die Tür für den Zugriff auf weitere Daten geöffnet ist", sagte Kühnert den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstag). "Auch sehe ich nicht, wie die vollkommen überlasteten Gesundheitsämter das auch noch administrieren sollen." Mit Blick auf eine allgemeine Impfpflicht sagte er: "Ich sehe es noch nicht als sicher an, dass die Impfpflicht am Ende tatsächlich kommt." Es seien noch ganz viele schwierige juristische Fragen zu klären.

Beschlossen ist, dass Beschäftigte in Einrichtungen mit besonders schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken bis Mitte März 2022 nachweisen müssen, dass sie gegen Corona geimpft oder davon genesen sind. Über eine darüber hinaus gehende allgemeine Impfpflicht soll der Bundestag in freier Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin noch entscheiden.

Corona-News von Freitag, 17. Dezember: Lindner hält sich schärfere Corona-Maßnahmen offen

22.00 Uhr: Angesichts der drohenden Ausbreitung der Omikron-Variante hält sich Bundesfinanzminister Christian Lindner schärfere Corona-Maßnahmen offen: „Wir müssen gesellschaftliches Leben bestmöglich mit den erforderlichen Maßnahmen beim Gesundheitsschutz verbinden“, sagte der FDP-Politiker unserer Redaktion. "Wir wissen aber auch: Die Pandemie konfrontiert uns mit Entwicklungen, auf die man zu reagieren hat." Auf zukünftige Lagen werde die neue Bundesregierung in enger Abstimmung mit dem Expertenrat reagieren. Ziel der Politik müsse es sein, dass es gar nicht zur Notwendigkeit von Notfallmaßnahmen wie bundesweiten Betriebsschließungen, Ausgangssperren und geschlossenen Schulen komme. Lesen Sie mehr dazu hier: FDP-Chef Christian Lindner: "Wir müssen raus aus der Krise"

Erstmals Omikron in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen

20.46 Uhr: Die Corona-Variante Omikron ist erstmals in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen worden. Zwei Erwachsene eines Haushalts aus der Region Rostock hätten sich damit infiziert, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Beide seien doppelt geimpft und weitgehend symptomfrei. Sie befänden sich seit der ersten Diagnose in strenger häuslicher Quarantäne.

Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Omikron-Variante (B.1.1.529) wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „besorgniserregend“ eingestuft. Schon im Januar oder Februar dürfte sie der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zufolge dominieren.

Biontech will dritte Impfdosis bei kleinen Kindern prüfen

20.14 Uhr: Das US-Pharmaunternehmen Pfizer und sein deutscher Partner Biontech wollen die laufenden klinischen Studien zum Corona-Impfstoff für kleinere Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren um eine dritte Dosis ausweiten. Es werde nun eine dritte Impfstoffdosis mituntersucht, die frühestens zwei Monate nach der zweiten verabreicht werde, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Damit dürften sich die bislang noch für dieses oder Anfang nächstes Jahr erwarteten Ergebnisse verzögern, die Unternehmen gehen nun von der "ersten Jahreshälfte 2022" aus.

Die Entscheidung sei gefallen, weil erste Daten zeigten, dass Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren nicht genauso gut auf die Impfung ansprachen wie Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren und wie Kinder zwischen 6 und 24 Monaten. Sicherheitsbedenken seien keine festgestellt worden, hieß es. An der Studie nehmen den Unternehmen zufolge rund 4500 Kinder zwischen sechs Monaten und elf Jahren aus mehreren Ländern teil.

Frankreich und Dänemark werden zu Corona-Hochrisikogebieten

19.26 Uhr: Die Bundesregierung stuft Frankreich und Dänemark wegen hoher Corona-Infektionszahlen von Sonntag an als Hochrisikogebiete ein. Das gilt auch für Norwegen, Libanon und Andorra, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag bekanntgab. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Damit sind künftig bis auf Luxemburg alle Nachbarländer Deutschlands als Hochrisikogebiete eingestuft. Von der Risikoliste gestrichen werden Bulgarien, Estland, Lettland, Albanien, Nordmazedonien und Moldau.

Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist automatisch auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot.

Von Sonntag an ist Frankreich Hochrisikogebiet.

Foto: dpa

Omikron inzwischen dominierende Coronavirus-Variante in Schottland

18.38 Uhr: Mehr als die Hälfte der Corona-Infektionen in Schottland ist nach Regierungsangaben inzwischen auf die Omikron-Variante zurückzuführen. Das Land werde von einem "Tsunami" an Infektionen getroffen, sagte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon bei einer Pressekonferenz am Freitag in Edinburgh.

Anfang der Woche hatte Sturgeon die Menschen in ihrem Landesteil bereits dazu aufgerufen, ihre Kontakte auf drei Haushalte zu beschränken. Auch Geschäfte und Gaststätten wurden angehalten, wieder Maßnahmen zur Eindämmung des Virus einzuführen.

Dänische Regierung will Theater, Kinos und Museen schließen

17.30 Uhr: Angesichts der stetig steigenden Corona- Neuinfektionen will die dänische Regierung das öffentliche Leben weiter beschränken. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kündigte am Freitag an, dass Museen, Theater, Kinos, Zoos, Vergnügungsparks und Veranstaltungslokale schließen sollen. Außerdem soll das Impfen und Testen vertärkt werden. Der Pandemieausschuss des Parlaments stimmte den neuen Maßnahmen am Abend zu. Sie sollen am Sonntag um 8.00 Uhr in Kraft treten und für vier Wochen gelten.

Eltern bei Kinder-Impfungen gespalten

16.01 Uhr: Bei der Corona-Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren sind sich die Eltern einer Umfrage zufolge uneinig. Jeweils etwa gleich viele sprachen sich dafür oder dagegen aus, wie die Online-Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey für den Nachrichtensender Welt ergab.

Auf die Frage "Sollten Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden - oder lieber nicht?" antworteten 44,5 Prozent der 1015 befragten Eltern mit entsprechend alten Kindern mit Ja und 44,3 Prozent mit Nein. 1,7 Prozent gaben an, ihre Kinder in dieser Altersgruppe bereits geimpft zu haben. 9,5 Prozent waren unentschlossen.

Laut einer Umfrage sprechen sich fast die exakt gleiche Menge an Eltern für und gegen eine Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren aus.

Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Omikron breitet sich auch im Urlaubsland Spanien schnell aus

15 Uhr: Die neue Omikron-Variante des Cornavirus breitet sich auch in Spanien schnell aus. In der Hauptstadtregion Madrid mache sie bereits mehr als 30 Prozent aller Neuinfektionen aus, berichtete die Zeitung "El País" am Freitag unter Berufung auf Ärzte. In der Touristenmetropole Barcelona seien es 25 Prozent, sagte der regionale Gesundheitsminister Josep Maria Argimon der Zeitung "La Vanguardia". Omikron werde dort voraussichtlich schon zu Weihnachten dominant sein.

Auch aus anderen Gegenden Spaniens wurde von einer ähnlichen Entwicklung berichtet. "Das schießt wie Schaum nach oben", sagte Carlos Artundo, Generaldirektor für öffentliche Gesundheit in Navarra im Norden des Landes. Dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 720 die höchste Spaniens. Auf den bei Deutschen besonders beliebten Urlauberinseln der Balearen mit Mallorca liegt sie über 300, im Landesdurchschnitt noch knapp darunter. Wegen der vergleichsweise hohen Impfquote von rund 90 Prozent aller Bürger über zwölf Jahre ist die Lage in den Krankenhäusern jedoch nicht so dramatisch wie in Deutschland.

Die Omikron-Variante ist nun auch auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca angekommen.

Foto: Clara Margais / dpa

Bundesrat beschließt Verlängerung der Corona-Hilfen

14.52 Uhr: Der Bundesrat hat grünes Licht für die Verlängerung des milliardenschweren Corona-Hilfsfonds für größere Unternehmen gegeben. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) war bis Ende 2021 befristet gewesen und läuft nun bis zum 30. Juni 2022. Das hatte der Bundestag erst am Donnerstag beschlossen. Der kurz nach Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 eingerichtete Fonds soll Unternehmen stabilisieren, die in Liquiditätsengpässe geraten und deren Bestandsgefährdung "erhebliche Auswirkungen" auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt hätte.

- Bundesbildungsministerin: Schulschließungen nur "Ultima Ratio"

14.17 Uhr: Erneute Schulschließungen sollten nach Ansicht von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger nur das letzte Mittel bei möglichen Corona-Gegenmaßnahmen sein. "Wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass Schulen so lange wie möglich offen bleiben, dass sie nicht geschlossen werden. Das kann nur die Ultima Ratio sein", sagte die FDP-Politikerin am Freitag im Fernsehsender Welt. Jeder Baustein, der dazu beitrage, seien es Hygienekonzepte oder die Möglichkeit, das eigene Kind impfen zu lassen, sei ein wichtiger Baustein.

Das Interview wurde am Morgen noch vor den Aussagen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Erwartung einer bevorstehenden fünften Welle geführt. Stark-Watzinger verwies darauf, dass im Zuge von Schulschließungen bis zu 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht mehr erreicht worden seien, und nannte Bildungsverluste und psychosoziale Schäden als Folgen.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat erneute Schulschließungen als letzte Möglichkeit der künftigen Pandemie-Bekämpfung bezeichnet.

Foto: Angelika Warmuth / dpa

Erneut mehr als eine Million Corona-Impfungen am Donnerstag

13.44 Uhr: Die Corona-Impfungen in Deutschland haben den dritten Tag in Folge die Marke von einer Million überschritten. Am Donnerstag wurden 1,24 Millionen Dosen gespritzt, wie aus Meldedaten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitag hervorgeht. Die Zahl für Mittwoch wurde nun noch etwas höher mit 1,557 Millionen Impfungen angegeben, dies ist ein Tagesrekord im bisherigen Verlauf der Pandemie. Am Dienstag waren es demnach 1,09 Millionen Impfungen gewesen.

Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben inzwischen mindestens 58,3 Millionen Menschen oder 70,1 Prozent der Bevölkerung. Eine zusätzliche Booster-Spritze zur Auffrischung haben nunmehr mindestens 24,1 Millionen Menschen oder 29,0 Prozent aller Einwohner erhalten.

Lauterbach erwartet massive fünfte Corona-Welle

13.02 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet eine massive fünfte Corona-Welle durch die neue Omikron-Variante. Das sagte Lauterbach am Freitag in Hannover.

"Wir müssen davon ausgehen, dass die Omikron-Welle, vor der wir stehen, die wir aus meiner Sicht nicht verhindern können, eine massive Herausforderung wird für unsere Krankenhäuser, für unsere Intensivstationen, aber auch für die Gesellschaft in der Gänze."

Lauterbach sagte: "Wir müssen uns hier auf eine Herausforderung einstellen, die wir in dieser Form noch nicht gehabt haben." So übertreffe das, was in Großbritannien derzeit beobachtet werde, alles, was in der Pandemie bisher beobachtet worden sei, sagte Lauterbach unter Berufung auf Gespräche mit britischen Expertinnen und Experten.

Bundesregierung will trotz Urteil an 2G-Regelung festhalten

12.38 Uhr: Die Bundesregierung will auch weiterhin die 2G-Regelung für den Einzelhandel durchsetzen, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit bekannt gab. Die Bundesregierung sei auch überzeugt, dass das Infektionsschutzgesetz in dieser Angelegenheit klar sei und einen guten Rahmen bilde. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die Maßnahme für Niedersachsen vorläufig gekippt. Die Beschränkung auf Geimpfte und Genesene sei in der jetzigen Infektionslage nicht nötig, lautete die Begründung.

Hebestreit verwies nun darauf, dass ein Gericht in Schleswig-Holstein genau gegensetzt geurteilt habe. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil befürchtet nun einen Einkaufstourismus von Ungeimpften für sein Bundesland. Die verschärften Corona-Maßnahmen seien insbesondere vor dem Hintergrund der neuen Virusvariante Omikron notwendig, sagte Weil. "Ich bin wirklich tief besorgt über die Ausbreitung von Omikron. Wir stehen vor der wahrscheinlich größten Herausforderung der Pandemie."

Die Bundesregierung will entgegen einem Gerichtsurteil aus Niedersachsen an der 2G-Regelung festhalten.

Foto: Sören Stache / dpa

Holetschek: Großbritannien sollte bald Virusvariantengebiet werden

12.22 Uhr: Wegen der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante fordert der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek, Reisebeschränkungen für Großbritannien. "Ich würde mir wünschen, dass der Bund mal genau hinschaut, wann Großbritannien Virus-Variantengebiet wird und dass bei der Einreise mit dem Flugzeug ein PCR-Test verpflichtend vorgelegt werden muss", sagte der CSU-Politiker am Freitag in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv.

Holetschek verwies darauf, dass die Zahlen in Großbritannien "vehement" anstiegen und man "nicht zu lange" mit einer entsprechenden Entscheidung warten solle.

Expertenrat berät über Omikron

11.56 Uhr: Heute treffen sich erneut Deutschlands führende Corona-Experten, um über die Pandemie zu beraten. Ganz oben auf der Agenda dürfte das Thema Omikron-Variante stehen. Mit Blick auf Großbritannien und Dänemark hatte diese Woche bereits Fachleute, wie Virologin Sandra Ciesek, vor einer raschen und explosionsartigen Ausbreitung auch in Deutschland gewarnt. Noch in diesem Jahr könnte Omikron das Infektionsgeschehen beherrschen.

Vom Expertenrat werden nun Vorschläge erwartet, wie die Politik mit Notfallplänen die Verbreitung abbremsen könnte. Die neue Bundesregierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz hatte den Expertenrat ins Leben gerufen. Wer alles im neuen Corona-Gremium vertreten ist, lesen Sie hier.

Bundeskanzler Olaf Scholz bei der ersten Sitzung des Corona-Expertenrates am vergangenen Dienstag. Das Beratergremium der Bundesregierung tagt am Freitag erneut.

Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung / dpa

Frankreich macht Grenzen dicht: Tausende Briten versuchen ins Land zu kommen

10.59 Uhr: Kurz vor Beginn einer französischen Einreisesperre versuchen Tausende Menschen aus Großbritannien, noch ins Land zu kommen. Die meisten Zugverbindungen mit dem Eurostar durch den Ärmelkanal-Tunnel seien ausgebucht, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Auch auf Fähren und Flügen gebe es kaum noch freie Plätze. Zahlreiche Menschen hatten Pläne für den Weihnachtsurlaub vorgezogen, nachdem Frankreich am Donnerstag wegen der rasanten Ausbreitung der Corona-Variante Omikron in Großbritannien neue Reisebeschränkungen eingeführt hatte.

Die Einreise aus sowie die Ausreise nach Großbritannien ist von Samstag an nur noch aus zwingenden, übergeordneten Gründen möglich. Touristische oder berufliche Gründe gehören nicht dazu. Auch Geimpfte müssen sich vor einer Reise registrieren, einen PCR- oder Schnelltest machen und sich nach der Ankunft in Frankreich an einem Ort ihrer Wahl in Quarantäne begeben. Diese können sie nach einem negativen Test nach 48 Stunden verlassen.

Lastwagenfahrer sind von den Regelungen ausgenommen, wie der britische Verkehrsminister Grant Shapps betonte. Verschärfte französische Einreiseregeln hatten vor einem Jahr zu tagelangen Staus und Verzögerungen im Lastwagenverkehr geführt.

Holetschek: Bund soll Großbritannein als Virus-Variantengebiet einstufen

9.40 Uhr: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek fordert vom Bund eine schnelle Entscheidung, Großbritannien wegen der sich dort rasant ausbreitenden Corona-Variante Omikron als Virus-Variantegebiet einzustufen. Der CSU-Politiker verwies in einem Interview der Sender RTL und ntv darauf, dass die Zahlen in Großbritannien "vehement" anstiegen. Deshalb sollte bei der Einreise ein PCR-Test verpflichtend vorgelegt werden.

"Wir brauchen in der Gesundheitspolitik einen großen Wurf": Klaus Holetschek.

Foto: dpa

Kommt eine Impfpflicht für bestimmte Beamte?

8.27 Uhr: Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hat eine Corona-Impfpflicht für Beamtengruppen wie Lehrerschaft, Polizei und Feuerwehr ins Gespräch gebracht. "Was für das Gesundheitspersonal schon beschlossen wurde, kann grundsätzlich auch für Beamte mit Verantwortung für andere Menschen richtig sein", sagte er der "Rheinischen Post".

Bereits beschlossen ist, dass Beschäftigte in Einrichtungen mit besonders schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken bis Mitte März 2022 nachweisen müssen, dass sie geimpft oder genesen sind. Über eine allgemeine Impfpflicht soll der Bundestag erst noch in freier Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin entscheiden.

EU-Länder bestellen angepassten Impfstoff

7.21 Uhr: Die EU-Staaten haben bei Biontech und Pfizer 180 Millionen Dosen Impfstoff bestellt, der an die Omikron-Variante angepasst ist. "Unsere Verträge sehen vor, dass die Unternehmen auf Anfrage innerhalb von 100 Tagen angepasste Impfstoffe entwickeln werden", twittert Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Mitgliedstaaten hätten der ersten Tranche von zusätzlichen Dosen angepasster Impfstoffe in einem dritten Vertrag mit den beiden Unternehmen zugestimmt.

Our contracts foresee that the companies will develop adapted vaccines, if requested, within 100 days.



Member States have agreed to trigger a first tranche of over 180 million extra doses of adapted vaccines, in our 3rd contract with @BioNTech_Group - @pfizer — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2021

US-Experten raten von Johnson & Johnson ab

6.39 Uhr: Die meisten Amerikaner sollten sich nach Einschätzung von Beratern der US-Gesundheitsbehörden mit den Impfstoffen von Pfizer/Biontech und Moderna impfen lassen statt mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. Die Berater der US-Seuchenkontrollbehörde CDC erklärten am Donnerstag, Grund seien seltene Blutgerinnsel, die nach der Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson registriert worden seien. Die Behörden sprachen von neun bestätigten Fällen dieser Art.

Fahrgastverband Pro Bahn hält Bahnfahren an Weihnachten für sicher

5.38 Uhr: Der Fahrgastverband Pro Bahn hält Bahnfahren rund um Weihnachten trotz hoher Corona-Inzidenzen für vertretbar. "Es gibt keinen Grund, die Bahn nicht zu nutzen. Das Ansteckungsrisiko in Zügen ist nicht größer als im öffentlichen Leben. Bahnfahren ist gemessen an der Unfallgefahr sogar sicherer als das Auto", sagte der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, dieser Redaktion. In allen Zügen gelte die Masken- und 3G-Pflicht.

Reisende sollten den 23. Dezember für ihre Zugfahrt meiden.

Foto: aapsky / Shutterstock / aapsky

Naumann empfiehlt, möglichst nicht am 23. Dezember zu reisen, da dies der Hauptreisetag werden dürfte. Orientierung darüber, wie stark einzelne Züge besetzt seien, gebe die Zugauslastungsanzeige auf dem Buchungsportal der Deutschen Bahn. Gleichzeitig empfiehlt Naumann, einen Sitzplatz für die Zugreise zu reservieren, um auch in volleren Zügen mit genügend Abstand und im Sitzen reisen zu können.

Studie: Rechtsextreme umgehen Gesetze gegen Hasskriminalität mit neuer Online-Strategie

4.01 Uhr: In Reaktion auf staatliche Kontrolle und behördliche Auflagen für soziale Netzwerke haben Rechtsextreme und Corona-Leugner ihre Online-Strategie angepasst. Das Onlinenetzwerk Telegram ist dabei ein Stützpfeiler der rechtsextremen Szene und wichtiger Bestandteil ihrer Radikalisierungsstrategien. Das ist das Ergebnis einer Studie des Institute for Strategic Dialogue Germany (ISD Germany), die unserer Redaktion vorab vorliegt.

Um nicht von etablierten Plattformen wie YouTube oder Facebook gesperrt zu werden, würden sie dort auf offen rechtsextreme Inhalte verzichten, von dort aber auf ihre Telegram-Kanäle verweisen, so Co-Autor der Studie Christian Schwieter. Es sei eine "strategische Radikalisierungsspirale", sagte Schwieter dieser Redaktion. Und es sei eine Strategie, die durch die Einführung des NetzDG "befeuert" worden sei.

Bischofskonferenz: Keine einheitlichen Regeln für Weihnachtsgottesdienste

2.22 Uhr: In den katholischen Gemeinden gibt es in diesem Jahr keine einheitlichen Corona-Schutzregeln für die Weihnachtsgottesdienste: "Die Kirche reagiert auf die landesspezifisch und regional verschiedenen Erfordernisse angesichts der Corona-Situation", sagte der Sprecher der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz (DKB), Matthias Kopp, dieser Redaktion.

So würden unterschiedliche Gottesdienstformate angeboten: Es gebe Gottesdienste unter 2G, unter 3G, zum Teil aber auch ganz ohne Impf- oder Testnachweis. Es sei der Kirche wichtig, gerade in der Corona-Zeit bei den Menschen zu sein und die Religionsausübung zu gewährleisten. In den Kirchengemeinden gebe es inzwischen gut eingeübte Hygienekonzepte.

Corona-News von Donnerstag, 16. Dezember: US-Experten: Biontech- und Moderna-Impfstoffe sollten J&J vorgezogen werden

Ein US-Expertenausschuss hat empfohlen, wegen der Gefahr von Blutgerinnseln die Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna dem Vakzin von Johnson & Johnson vorzuziehen. Die 15 Mitglieder des bei der US-Gesundheitsbehörde CDC angesiedelten Beratergremiums sprachen diese Empfehlung am Donnerstag einstimmig aus.

von Biontech/Pfizer und Moderna dem Vakzin von Johnson & Johnson vorzuziehen. Die 15 Mitglieder des bei der US-Gesundheitsbehörde CDC angesiedelten Beratergremiums sprachen diese Empfehlung am Donnerstag einstimmig aus. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat einen dringenden Appell an die Bürger gerichtet, die Kontakte über Weihnachten zu reduzieren. "Wir nehmen Omikron sehr ernst. Deswegen haben wir bei der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz weitreichende Schutzmaßnahmen beschlossen und die Impfkampagne nochmals massiv angekurbelt", sagte dieser Redaktion.

hat einen dringenden Appell an die Bürger gerichtet, die Kontakte über Weihnachten zu reduzieren. "Wir nehmen Omikron sehr ernst. Deswegen haben wir bei der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz weitreichende Schutzmaßnahmen beschlossen und die Impfkampagne nochmals massiv angekurbelt", sagte dieser Redaktion. CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich ablehnend über eine allgemeine Impfpflicht geäußert. "Wir sollten erst klären, ob es einfachere, bessere, verhältnismäßigere Mittel gibt, um eine wesentlich höhere Impfquote zu bekommen. Mit einer konsequenten Anwendung der 2G-Regel könnten wir dieses Ziel möglicherweise auch erreichen“, sagte Merz dieser Redaktion. Zudem habe er große Zweifel am Vollzug. "Wie wird eine Impfpflicht eigentlich kontrolliert? Wir haben kein nationales Impfregister . Damit weiß der Staat gar nicht, wer geimpft und wer nicht geimpft ist“, so Merz. "Bevor diese Fragen nicht beantwortet sind, kann und werde ich mich nicht auf eine Impfpflicht festlegen. Und ich empfehle der Union, diese Frage nicht voreilig zu beantworten.“

hat sich ablehnend über eine allgemeine Impfpflicht geäußert. "Wir sollten erst klären, ob es einfachere, bessere, verhältnismäßigere Mittel gibt, um eine wesentlich höhere Impfquote zu bekommen. Mit einer konsequenten Anwendung der 2G-Regel könnten wir dieses Ziel möglicherweise auch erreichen“, sagte Merz dieser Redaktion. Zudem habe er große Zweifel am Vollzug. "Wie wird eine Impfpflicht eigentlich kontrolliert? Wir haben kein nationales . Damit weiß der Staat gar nicht, wer geimpft und wer nicht geimpft ist“, so Merz. "Bevor diese Fragen nicht beantwortet sind, kann und werde ich mich nicht auf eine Impfpflicht festlegen. Und ich empfehle der Union, diese Frage nicht voreilig zu beantworten.“ Weil er sich anstelle einer Schutzmaske einen roten Tanga über das Gesicht zog, ist ein Fluggast in den USA vor dem Start aus der Maschine geworfen worden. Der 38-jährige Maskengegner wollte von Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida in die US-Hauptstadt Washington fliegen, wie US-Medien am Donnerstag berichteten. Ein Handyvideo zeigt, wie er mit roter Damenunterwäsche im Gesicht auf seinem Platz sitzt und dann von Mitarbeitern der Fluggesellschaft United Airlines aufgefordert wird, die Maschine zu verlassen.

einen roten Tanga über das Gesicht zog, ist ein Fluggast in den USA vor dem Start aus der Maschine geworfen worden. Der 38-jährige wollte von Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida in die US-Hauptstadt Washington fliegen, wie US-Medien am Donnerstag berichteten. Ein Handyvideo zeigt, wie er mit roter im Gesicht auf seinem Platz sitzt und dann von Mitarbeitern der Fluggesellschaft United Airlines aufgefordert wird, die Maschine zu verlassen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt im Hinblick auf die hohe Belastung der Intensivstationen und die bevorstehende Omikron-Welle nicht stark und nicht schnell genug. Das schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht am Donnerstag. Alle Maßnahmen - etwa die Reduktion von Kontakten, das Tragen von Masken oder das Einhalten der Hygieneregeln - müssten aus diesem Grund aufrechterhalten oder sogar intensiviert werden.

sinkt im Hinblick auf die hohe Belastung der Intensivstationen und die bevorstehende Omikron-Welle nicht stark und nicht schnell genug. Das schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht am Donnerstag. Alle Maßnahmen - etwa die Reduktion von Kontakten, das Tragen von Masken oder das Einhalten der - müssten aus diesem Grund aufrechterhalten oder sogar intensiviert werden. Corona-Impfnachweise sollen für Reisen innerhalb der Europäischen Union künftig nur noch maximal neun Monate gültig sein: Das will die EU-Kommission noch vor Weihnachten vorschlagen, wie es am Donnerstag von Verantwortlichen in Brüssel hieß. Ziel sei es, die Bürger zu schnellen Auffrischungs-Impfungen zu motivieren.

sollen für Reisen innerhalb der Europäischen Union künftig nur noch maximal neun Monate gültig sein: Das will die EU-Kommission noch vor Weihnachten vorschlagen, wie es am Donnerstag von Verantwortlichen in Brüssel hieß. Ziel sei es, die Bürger zu schnellen Auffrischungs-Impfungen zu motivieren. Großbritannien hat den zweiten Tag in Folge einen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Die britischen Behörden meldeten am Donnerstag vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Virus 88.376 neue Fälle binnen 24 Stunden. Die Zahl der Todesfälle stieg um 146 auf 146.937.

hat den zweiten Tag in Folge einen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Die britischen Behörden meldeten am Donnerstag vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Virus 88.376 neue Fälle binnen 24 Stunden. Die Zahl der Todesfälle stieg um 146 auf 146.937. Das Land NRW weitet das Tanzverbot aus und verbietet auch Silvester-Bälle. Das gilt sowohl in der Gastronomie als auch für "vergleichbare Veranstaltungen, wenn das Tanzen Schwerpunkt der Veranstaltung ist", teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Clubs und Diskotheken ist der Betrieb bereits untersagt.

Der Kinderarzt Jörg Dötsch von der Universität Köln sieht mit Blick auf die Delta- und auch die Omikron-Variante des Coronavirus bislang keine Zunahme an schweren Krankheitsverläufen einer Infektion.Der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln rät dazu, fünf- bis elfjährige Kinder mit einer Vorerkrankung unbedingt impfen zu lassen.

Der Kinderarzt Jörg Dötsch von der Universität Köln sieht mit Blick auf die Delta- und auch die Omikron-Variante des Coronavirus bislang keine Zunahme an schweren Krankheitsverläufen einer Infektion.Der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln rät dazu, mit einer Vorerkrankung unbedingt impfen zu lassen. Das Europabüro der Weltgesundheitsorganisation WHO appelliert, angesichts der Pandemie-Lage während der Weihnachtsfeiertage Vorsicht walten zu lassen. "Wenn Sie planen, Freunde und Familie zu treffen, halten Sie die Gruppen klein und machen Sie, wenn möglich, vorher einen Test", hieß es in einer Mitteilung.

appelliert, angesichts der Pandemie-Lage während der Weihnachtsfeiertage Vorsicht walten zu lassen. "Wenn Sie planen, Freunde und Familie zu treffen, halten Sie die Gruppen klein und machen Sie, wenn möglich, vorher einen Test", hieß es in einer Mitteilung. Der Präsident des Robert Koch-Insituts (RKI), Lothar Wieler , hat angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus dazu aufgerufen, Weihnachten nur im kleinsten Kreis zu feiern. "Wir alle möchten ja die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen, aber wir alle müssen auch gemeinsam dafür sorgen, dass Weihnachten nicht zu einem Kickstart für Omikron wird", sagte Wieler in Berlin. Er bat die Bürger "eindringlich", die Feiertage so zu verbringen, dass sie "nicht für das Virus ein Fest" würden.

, hat angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus dazu aufgerufen, Weihnachten nur im kleinsten Kreis zu feiern. "Wir alle möchten ja die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen, aber wir alle müssen auch gemeinsam dafür sorgen, dass Weihnachten nicht zu einem Kickstart für Omikron wird", sagte Wieler in Berlin. Er bat die Bürger "eindringlich", die Feiertage so zu verbringen, dass sie "nicht für das Virus ein Fest" würden. Die EU-Arzneimittelagentur (EMA) hat mit Kineret und Xevudy am Donnerstag zwei neue Medikamente für die Behandlung von Covid-19 empfohlen.

Bei der Impfkampagne ist nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der Biontech-Impfstoff schon jetzt knapp bemessen. Der neue Minister hatte zuvor schon vor einem Mangel an Impfstoff im ersten Quartal 2022 gewarnt. Doch um der Omikron-Variante zu begegnen will Lauterbach die Booster-Kampagne in Deutschland beschleunigen.

ist nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der Biontech-Impfstoff schon jetzt knapp bemessen. Der neue Minister hatte zuvor schon vor einem Mangel an Impfstoff im ersten Quartal 2022 gewarnt. Doch um der Omikron-Variante zu begegnen will Lauterbach die Booster-Kampagne in Deutschland beschleunigen. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA könnte am Montag über eine Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Novavax entscheiden. Die zuständige Experten-Kommission werde dann in einer außerordentlichen Sitzung den Zulassungsantrag behandeln, teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Bisher sind in der EU vier Impfstoffe zugelassen worden.

entscheiden. Die zuständige Experten-Kommission werde dann in einer außerordentlichen Sitzung den Zulassungsantrag behandeln, teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Bisher sind in der EU vier Impfstoffe zugelassen worden. Nach der Klage von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) über einen Mangel an Corona-Impfstoff Anfang nächsten Jahres gibt es überraschend gute Nachrichten von der EU-Kommission : Danach bekommt Deutschland 35 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna früher als geplant, um die drohende Lücke zu schließen – 10 Millionen Dosen kommen noch im Dezember, 25 Millionen Dosen im ersten Quartal. Aus Kreisen der EU-Kommission hieß es, entsprechende Zusagen seien in Gesprächen mit Moderna erreicht worden.

: Danach bekommt Deutschland 35 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna früher als geplant, um die drohende Lücke zu schließen – 10 Millionen Dosen kommen noch im Dezember, 25 Millionen Dosen im ersten Quartal. Aus Kreisen der EU-Kommission hieß es, entsprechende Zusagen seien in Gesprächen mit Moderna erreicht worden. Während der laufenden weltweiten Impfkampagne könnte 2022 ein neuer Totimpfstoff den Markt erobern. Der deutsch-dänische Hersteller Bavarian Nordic produziert bereits Impfstoffe gegen Pocken und hat auch am Impfstoff gegen Ebola mitgearbeitet. Der neue Wirkstoff des Unternehmens heißt ABNCov2 und soll in der Pandemie als Booster-Impfstoff eingesetzt werden.

produziert bereits Impfstoffe gegen Pocken und hat auch am Impfstoff gegen Ebola mitgearbeitet. Der neue Wirkstoff des Unternehmens heißt ABNCov2 und soll in der Pandemie als Booster-Impfstoff eingesetzt werden. Wegen der sich rasend schnell ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus in Großbritannien hat Königin Elizabeth II. (95) ihr traditionelles vorweihnachtliches Familientreffen abgesagt. Das teilte der Palast am Donnerstag mit. Es stünden "die Weihnachtspläne zu vieler Menschen auf dem Spiel", hieß es als Erklärung aus Palastkreisen.

(95) ihr traditionelles vorweihnachtliches Familientreffen abgesagt. Das teilte der Palast am Donnerstag mit. Es stünden "die Weihnachtspläne zu vieler Menschen auf dem Spiel", hieß es als Erklärung aus Palastkreisen. Angesichts der Coronavirus-Variante Omikron ringt die EU um freies Reisen in Europa. Mehrere Spitzenpolitiker äußerten am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel mit Blick auf zusätzliche Pflichten wie einen PCR-Test vor der Einreise auch für Geimpfte Skepsis. Der belgische Premierminister Alexander de Croo sagte, er sehe die Lösung im Boostern, betonte aber auch: "Ich verstehe, dass einige Länder versuchen, Impfungen mit Tests zu verbinden." Luxemburgs Premier Xavier Bettel sagte, dass Reisebeschränkungen nicht die Lösung seien.

in Europa. Mehrere Spitzenpolitiker äußerten am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel mit Blick auf zusätzliche Pflichten wie einen PCR-Test vor der Einreise auch für Geimpfte Skepsis. Der belgische Premierminister Alexander de Croo sagte, er sehe die Lösung im Boostern, betonte aber auch: "Ich verstehe, dass einige Länder versuchen, Impfungen mit Tests zu verbinden." Luxemburgs Premier Xavier Bettel sagte, dass Reisebeschränkungen nicht die Lösung seien. Der Bundestag hat einer Verlängerung des milliardenschweren Corona-Hilfsfonds für größere Unternehmen zugestimmt. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) war bisher bis Ende 2021 befristet und läuft nun bis zum 30. Juni 2022. Dafür stimmten am Donnerstag die Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP sowie die Union. AfD und Linke enthielten sich. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Der FDP-Wirtschaftspolitiker Reinhard Houben sagte, die Wirtschaft habe sich noch nicht wieder vollständig stabilisiert, deswegen werde der Fonds noch gebraucht. Er werde nun mit Augenmaß verlängert.

für größere Unternehmen zugestimmt. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) war bisher bis Ende 2021 befristet und läuft nun bis zum 30. Juni 2022. Dafür stimmten am Donnerstag die Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP sowie die Union. AfD und Linke enthielten sich. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Der FDP-Wirtschaftspolitiker Reinhard Houben sagte, die Wirtschaft habe sich noch nicht wieder vollständig stabilisiert, deswegen werde der Fonds noch gebraucht. Er werde nun mit Augenmaß verlängert. Die Corona-Impfungen in Deutschland haben am Mittwoch einen Tagesrekord erreicht. Gespritzt wurden 1,496 Millionen Dosen , wie aus Meldedaten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstag hervorgeht. Darunter waren fast 1,3 Millionen Auffrischimpfungen und 97.400 Erstimpfungen. Bisheriger Rekord-Impftag in der Pandemie war der 9. Juni mit 1,43 Millionen gespritzten Impfdosen.

, wie aus Meldedaten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstag hervorgeht. Darunter waren fast 1,3 Millionen Auffrischimpfungen und 97.400 Erstimpfungen. Bisheriger Rekord-Impftag in der Pandemie war der 9. Juni mit 1,43 Millionen gespritzten Impfdosen. Nach Razzien bei radikalisierten Impfgegnern hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ein konsequentes Vorgehen der Sicherheitsbehörden gefordert und vor einer Gewalteskalation gewarnt. "Auf Gedanken folgen Worte und auf Worte folgen Taten", sagte er am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Das habe die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt. Umso mehr komme es jetzt darauf an, dass der Staat einschreitet.

hat Niedersachsens Innenminister (SPD) ein konsequentes Vorgehen der Sicherheitsbehörden gefordert und vor einer Gewalteskalation gewarnt. "Auf Gedanken folgen Worte und auf Worte folgen Taten", sagte er am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Das habe die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt. Umso mehr komme es jetzt darauf an, dass der Staat einschreitet. Marcel Meys , der wohl älteste Mann Frankreichs, soll an Corona gestorben sein. Seine Tochter Nicole Boiron zufolge soll der 112-Jährige im Krankenhaus noch mit Sauerstoff versorgt worden sein. "Sie haben das Unmögliche versucht, aber wie soll man das machen, mit 112 Jahren", sagte sie am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Laut Boiron sei Meys zwar schwerhörig und fast blind, bis zu seinem Tod geistig noch fit gewesen sein und alleine gelebt haben. Dem Statistikexperten Laurent Toussaint zufolge sei Meys etwa 15 Tage davon entfernt gewesen, der älteste Mensch aller Zeiten in Frankreich zu werden."

, der wohl älteste Mann Frankreichs, soll an Corona gestorben sein. Seine Tochter Nicole Boiron zufolge soll der 112-Jährige im Krankenhaus noch mit Sauerstoff versorgt worden sein. "Sie haben das Unmögliche versucht, aber wie soll man das machen, mit 112 Jahren", sagte sie am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Laut Boiron sei Meys zwar schwerhörig und fast blind, bis zu seinem Tod geistig noch fit gewesen sein und alleine gelebt haben. Dem Statistikexperten Laurent Toussaint zufolge sei Meys etwa 15 Tage davon entfernt gewesen, der älteste Mensch aller Zeiten in Frankreich zu werden." Israel verlängert das Einreiseverbot für Touristen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus um weitere sieben Tage. Damit bleiben die Grenzen für Ausländer bis zum 29. Dezember um Mitternacht geschlossen, wie das Büro von Ministerpräsident Naftali Bennett am Mittwochabend mitteilte. Weiterhin müssen damit auch alle Personen mit Wohnsitz in Israel, die aus einem beliebigen Land zurückkehren – darunter auch geimpfte Israelis – bei der Einreise mindestens drei Tage lang in Quarantäne gehen.

verlängert das Einreiseverbot für Touristen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus um weitere sieben Tage. Damit bleiben die Grenzen für Ausländer bis zum 29. Dezember um Mitternacht geschlossen, wie das Büro von Ministerpräsident Naftali Bennett am Mittwochabend mitteilte. Weiterhin müssen damit auch alle Personen mit Wohnsitz in Israel, die aus einem beliebigen Land zurückkehren – darunter auch geimpfte Israelis – bei der Einreise mindestens drei Tage lang in Quarantäne gehen. In der Debatte um eine Impfpflicht gegen das Coronavirus liegt im Bundestag der Entwurf für einen ersten Antrag vor. Das von mehr als 20 FDP-Abgeordneten unterschriebene Papier spricht sich klar gegen eine solche Pflicht aus. Nach dem Entwurf soll der Bundestag bekräftigen, "dass es in der Bundesrepublik Deutschland keine allgemeine Impfpflicht gegen Sars-CoV-2 geben wird". Der Bundestag verbinde dies "mit dem Appell, dass sich weiter möglichst viele Menschen bestmöglich gegen Covid-19 schützen, indem sie die empfohlenen Angebote einer Coronaschutzimpfung wahrnehmen".

gegen Sars-CoV-2 geben wird". Der Bundestag verbinde dies "mit dem Appell, dass sich weiter möglichst viele Menschen bestmöglich gegen Covid-19 schützen, indem sie die empfohlenen Angebote einer Coronaschutzimpfung wahrnehmen". Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen haben bundesweit seit Anfang Dezember deutlich zugenommen. Sowohl bei der Anzahl der Demonstrationen als auch bei der Teilnehmerzahl verzeichnen nahezu alle Bundesländer einen Anstieg bis hin zu einer Verdreifachung, wie aus einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) unter den zuständigen Behörden hervorgeht. Mehrere Länder meldeten zudem ein aggressiveres Auftreten von Demonstranten sowie einen Anstieg von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten.

als auch bei der Teilnehmerzahl verzeichnen nahezu alle Bundesländer einen Anstieg bis hin zu einer Verdreifachung, wie aus einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) unter den zuständigen Behörden hervorgeht. Mehrere Länder meldeten zudem ein aggressiveres Auftreten von Demonstranten sowie einen Anstieg von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Wegen des Anstiegs bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus verschärft Südkorea erneut die Kontakt- und Versammlungsbeschränkungen. Vor allem der Umfang privater Treffen und die Geschäftszeiten im Gastronomiebetrieb sollen landesweit von diesem Wochenende an bis Anfang Januar wieder stärker eingeschränkt werden. Das kündigte das Gesundheitsministerium am Donnerstag an.

mit dem Coronavirus verschärft Südkorea erneut die Kontakt- und Versammlungsbeschränkungen. Vor allem der Umfang privater Treffen und die Geschäftszeiten im Gastronomiebetrieb sollen landesweit von diesem Wochenende an bis Anfang Januar wieder stärker eingeschränkt werden. Das kündigte das Gesundheitsministerium am Donnerstag an. Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung der Caritas lange angelegte Armutsrisiken sichtbar gemacht. "Einmal arm, immer arm – das ist für immer mehr Menschen eine reale Bedrohung", sagte Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An diesem Donnerstag will der Paritätische Wohlfahrtsverband einen Bericht zur Armutsentwicklung in der Pandemie veröffentlichen.

sichtbar gemacht. "Einmal arm, immer arm – das ist für immer mehr Menschen eine reale Bedrohung", sagte Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An diesem Donnerstag will der Paritätische Wohlfahrtsverband einen Bericht zur Armutsentwicklung in der Pandemie veröffentlichen. Angesichts von Meldungen über einen möglichen Impfstoffmangel fordert der Sozialverband VdK, Risikogruppen bei der Booster-Impfung sofort vorzuziehen. "Wenn es im ersten Quartal des neuen Jahren tatsächlich zu wenig Impfstoff geben sollte, müssen jetzt dringend alle Risikogruppen bevorzugt geboostert werden", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele unserer Redaktion: "Noch immer warten viele alte und andere gefährdete Menschen auf einen Termin für eine Impfauffrischung. Das ist für sie lebensgefährlich." Das Hin und Her um den Impfabstand für das Boostern in NRW zeige, "wie zwingend notwendig ein einheitliches, abgestimmtes Vorgehen von Bund und Ländern nun ist", so Bentele.

fordert der Sozialverband VdK, Risikogruppen bei der Booster-Impfung sofort vorzuziehen. "Wenn es im ersten Quartal des neuen Jahren tatsächlich zu wenig Impfstoff geben sollte, müssen jetzt dringend alle Risikogruppen bevorzugt geboostert werden", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele unserer Redaktion: "Noch immer warten viele alte und andere gefährdete Menschen auf einen Termin für eine Impfauffrischung. Das ist für sie lebensgefährlich." Das Hin und Her um den Impfabstand für das Boostern in NRW zeige, "wie zwingend notwendig ein einheitliches, abgestimmtes Vorgehen von Bund und Ländern nun ist", so Bentele. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, zeigt sich "nicht begeistert" von der Art, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen drohenden Impfstoffmangel kommuniziert hat.

Mittwoch, 15. Dezember: Südafrika verzeichnet bislang höchsten Stand an Corona-Neuinfektionen

In Südafrika ist ein neuer Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Die südafrikanischen Behörden meldeten am Mittwoch mit 26.976 Infektionen binnen eines Tages den höchsten Stand seit Pandemiebeginn. In Südafrika war im November erstmals die mittlerweile auch in Europa verbreitete Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden.

Corona-News von Dienstag, 14. Dezember: Boris Johnson bringt umstrittene Corona-Maßnahmen durchs Parlament

Das britische Unterhaus hat gegen großen Widerstand in den eigenen Reihen einer Verschärfung der Corona-Maßnahmen zur Bekämpfung der hochansteckenden Omikron-Variante zugestimmt. Die Abgeordneten stimmten am Dienstagabend nach einer emotionalen Debatte mit einer Mehrheit für die Maßnahmen, die eine Verschärfung der Maskenpflicht, eine Impfpflicht für das medizinische Personal sowie die besonders umstrittenen 3-G-Nachweise für Nachtclubs und Großveranstaltungen vorsehen.

für Nachtclubs und Großveranstaltungen vorsehen. Die Niederlande ziehen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus die Weihnachtsferien in den Grundschulen vor und verlängern den abendlichen Lockdown. Wie Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstag ankündigte, beginnen die Schulferien nicht erst am 25., sondern schon am 20. Dezember. Restaurants, Bars und die meisten Geschäfte müssen bis Mitte Januar schon um 17.00 Uhr schließen. Die Menschen dürfen zu Hause nur vier Gäste empfangen.

empfangen. Für die weitere Booster-Impfkampagne Anfang kommenden Jahres fehlen nach Angaben des neuen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach ausreichende Mengen an Impfstoff. "Wir haben einen Impfstoffmangel für das erste Quartal", sagte der SPD-Politiker den ARD-Tagesthemen am Dienstagabend. Dies habe in einer vorgenommenen Impfstoff-Inventur viele überrascht. "Mich auch", sagte Lauterbach.

viele überrascht. "Mich auch", sagte Lauterbach. Italiens Regierung hat den Notstand wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. März 2022 verlängert. Das teilte der Amtssitz von Ministerpräsident Mario Draghi am Dienstag in Anschluss an ein knapp einstündiges Treffen des Ministerrates mit. Per Dekret verlängerte die Regierung die Befugnisse für den Zivilschutz und den außerordentlichen Kommissar für den Corona-Notfall, Francesco Figliuolo, der unter anderem die Impfkampagne koordiniert.

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Spanien trotz der vergleichsweise hohen Impfquote stark. Die Sieben-Tage-Inzidenz sprang binnen eines Tages um 38 Zähler auf gut 235, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Dienstagabend bekanntgab. Noch im Oktober hatte sie unter 20 gelegen, über 200 zuletzt am 11. August.

Russland hat eingeräumt, für eine Anerkennung seines Corona-Impfstoffs Sputnik V der Weltgesundheitsorganisation WHO bisher nicht alle erforderlichen Unterlagen übergeben zu haben. "Es gibt tatsächlich irgendwelche Informationen, die man für eine Zertifizierung zur Verfügung stellen muss", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. "Wir haben das bisher nicht gemacht, weil wir eine andere Auffassung hatten, welche Informationen das sind und wie sie überreicht werden sollen."

zur Verfügung stellen muss", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. "Wir haben das bisher nicht gemacht, weil wir eine andere Auffassung hatten, welche Informationen das sind und wie sie überreicht werden sollen." Der Corona-Impfkampagne drohen offenbar große Probleme: Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat seine Kolleginnen und Kollegen laut einem Bericht des "Spiegel" aus den Bundesländern über einen gravierenden Impfstoffmangel im kommenden Jahr informiert.

Angesichts der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante im eigenen Land hat sich England vorerst von der verpflichtenden Hotel-Quarantäne verabschiedet, die bislang für einige Einreisende galt. Ab Mittwoch (4.00 Uhr Ortszeit) würden alle elf noch verbleibenden Länder - also Südafrika und weitere afrikanische Staaten - von der sogenannten roten Liste entfernt, sagte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Dienstag im Londoner Unterhaus.

verabschiedet, die bislang für einige Einreisende galt. Ab Mittwoch (4.00 Uhr Ortszeit) würden alle elf noch verbleibenden Länder - also Südafrika und weitere afrikanische Staaten - von der sogenannten roten Liste entfernt, sagte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Dienstag im Londoner Unterhaus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet eine Stellungnahme des neuen Corona-Expertenrats zur neuen Virusvariante Omikron noch vor Weihnachten. "Das wird die Grundlage wichtiger Entscheidungen sein, die wir im Bezug auf Omikron zu treffen haben", sagte Lauterbach nach der ersten Beratung des Gremiums am Dienstag in Berlin. Das Gremium werde sich voraussichtlich schon am Freitag erneut zusammenfinden, um über das Thema Omikron zu beraten.

erneut zusammenfinden, um über das Thema Omikron zu beraten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für Deutschland eine einheitliche Strategie gegen die Omikron-Variante des Coronavirus gefordert. "Wir brauchen neben dem jetzigen Delta-Management eine einheitliche nationale Omikron-Stratetgie", sagte Söder am Dienstag in München nach gemeinsamen Beratungen der Landeskabinette von Bayern und Sachsen. Söder forderte zugleich eine baldige neue Ministerpräsidentenkonferenz - noch in diesem oder zumindest „sehr früh“ im neuen Jahr.

(CSU) hat für Deutschland eine einheitliche Strategie gegen die Omikron-Variante des Coronavirus gefordert. "Wir brauchen neben dem jetzigen Delta-Management eine einheitliche nationale Omikron-Stratetgie", sagte Söder am Dienstag in München nach gemeinsamen Beratungen der Landeskabinette von Bayern und Sachsen. Söder forderte zugleich eine baldige neue Ministerpräsidentenkonferenz - noch in diesem oder zumindest „sehr früh“ im neuen Jahr. In Dänemark erreicht die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen immer neue Höchststände . Am Dienstag kamen in der täglich aktualisierten Auflistung des staatlichen Instituts SSI 8314 neue Corona-Fälle hinzu. Das stellte noch einmal einen höheren Tageswert als den Rekord des Vortages dar, als es 7799 nachgewiesene Neuinfektionen gegeben hatte. Die Infektionszahlen sind damit mittlerweile etwa viermal so hoch wie noch Anfang November.

. Am Dienstag kamen in der täglich aktualisierten Auflistung des staatlichen Instituts SSI 8314 neue Corona-Fälle hinzu. Das stellte noch einmal einen höheren Tageswert als den Rekord des Vortages dar, als es 7799 nachgewiesene Neuinfektionen gegeben hatte. Die Infektionszahlen sind damit mittlerweile etwa viermal so hoch wie noch Anfang November. Immer mehr Gesundheitsämter in den Brandenburger Landkreisen kommen wegen der rasant steigenden Corona-Fälle an ihre Grenzen. Im Barnim wird nach Angaben des Landkreises nun bei der Bearbeitung der Corona-Fälle priorisiert. Um Quarantäne-Bescheinigungen zeitnah ausstellen zu können, soll sich die telefonische Kontaktnachverfolgung künftig auf untere Altersstufen bis 17 Jahre sowie höhere Altersstufen über 65 Jahre konzentrieren. Menschen, die nicht zu diesen Gruppen gehören, sollen per Selbstauskunft helfen, hieß es am Dienstag vom Landkreis.

zeitnah ausstellen zu können, soll sich die telefonische Kontaktnachverfolgung künftig auf untere Altersstufen bis 17 Jahre sowie höhere Altersstufen über 65 Jahre konzentrieren. Menschen, die nicht zu diesen Gruppen gehören, sollen per Selbstauskunft helfen, hieß es am Dienstag vom Landkreis. Nach Angaben von Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) haben drei Regionen mit sehr hoher Sieben-Tage-Inzidenz die Umsetzung strengerer Corona-Regeln nach Landesvorgaben noch nicht auf den Weg gebracht. Bei drei Kommunen warte man noch auf die jeweilige Allgemeinverfügung, sagte Werner am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt habe etwa eine Verfügung vorgelegt, die sich an den Maßgaben für eine Inzidenz von mehr als 1000 orientiere, sagte Werner. Dort lag die Inzidenz aber noch am Montag bei deutlich über 1500, sodass dort zum Beispiel die Gastronomie schließen müsste.

(fmg/dpa/afp/epd)