Corona: RKI-Zahlen steigen dramatisch an ++ Mehrheit für Impfpflicht

Die bundesweite Sieben-Tage hat den höchsten Wert aus dem Frühjahr überschritten

Auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist am Freitag sprungartig angestiegen

Patientenschützer fordert Anrecht auf Gratis-Prüfung der Immunität

RKI stuft Corona-Risiko für Ungeimpfte nun als "sehr hoch" ein – auch Geimpfte stärker gefährdet

Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich für eine Impfpflicht aus

Wien verbietet Ungeimpften Zugang zu Friseuren und Restaurants

Berlin. Die vierte Corona-Welle rollt weiter, mittlerweile sogar stärker als im letzten Herbst und Winter. Am Freitagmorgen hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz den Höchststand aus der dritten Welle im Frühjahr überschritten: Im April hatte der Wert bei 169,3 gelegen. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 169,9.

Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht – mit knapp 34.000 Fällen lag sie höher als der bisherige Rekordwert am 18. Dezember 2020. Besonders für unvollständig oder nicht geimpfte Menschen stuft das RKI das Gesundheitsrisiko in seinem neuen Wochenbericht als "sehr hoch" ein. Die Gesundheitsministerinnen und -minister beraten auch am Freitag weiter auf einer zweitägigen Konferenz über das Vorgehen gegen die Pandemie.

Bund und Länder ringen dabei einmal mehr um einen gemeinsamen Kurs. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte mit Blick auf die bevorstehenden Beratungen bereits mehr Tempo bei Booster-Impfungen, schärfere Kontrollen der Einhaltung von 2G- und 3G-Regelungen sowie eine Testpflicht für Beschäftigte und Besucher in Pflegeheimen – und zwar unabhängig davon, ob diese bereits geimpft sind oder nicht.

RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI bis Freitagmorgen 37.120 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt bei 169,9 – gegenüber 154,5 am Vortag. Lesen Sie dazu: Corona in Deutschland: Fallzahlen und Hospitalisierungsrate







Corona-News von Freitag, 5. November: Patientenschützer fordern allgemeines Anrecht auf Gratis-Prüfung der Corona-Immunität

5.30 Uhr: Patientenschützer fordern angesichts rasant steigender Corona-Inzidenzen ein Anrecht der Bürger auf kostenlose medizinische Kontrolle ihrer Immunität gegen das Virus. "Ein gesetzlicher Anspruch für alle Versicherten zur Überprüfung des Immunstatus ist überfällig", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dieser Redaktion.

Brysch kritisierte, derzeit würden die dafür notwendige Blutuntersuchung nicht von den gesetzlichen Krankenkassen getragen. Das Angebot einer kostenlose Prüfung der Immunität gegen den Corona-Erreger könne jedoch eine Möglichkeit sein, um Impfskeptiker von einer Impfung zu überzeugen. Darüber hinaus bemängelte Brysch das derzeitige Fehlen medizinischer Grenzwerte, "ab wann eine dritte Impfung notwendig ist".

In der Debatte um eine Impfpflicht für Pflegekräfte sprach sich Brysch erneut gegen eine solche Maßnahme aus. Grund sei, "dass sich auch Geimpfte und Genesene mit Corona infizieren und das Virus unbemerkt an die Pflegebedürftigen weitergeben" könnten. Daher brauche es vielmehr eine bundesweit geltende tägliche Testpflicht für Personal und Besucher in den Pflegeheimen. Zwei Tests pro Woche, wie jetzt von der Politik vorgeschlagen, "reichen hier nicht aus".

Auch in den Seniorenheimen im Landkreis gab es bereits die ersten Corona-Drittimpfungen.

Foto: Peter Endig / dpa

Pflege-Berufsverband lehnt Impfpflicht für Pflegekräfte ab

5.15 Uhr: In der Debatte über eine Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte spricht sich der Berufsverband für Pflegeberufe gegen eine solche Maßnahme aus. "Der Diskussion über eine Impfpflicht der beruflich Pflegenden fehlt aus unserer Sicht noch immer eine gute Datenlage", sagte dessen Präsidentin, Christel Bienstein, unserer Redaktion. Bienstein betonte: "Eine Impfpflicht nur für die beruflich Pflegenden lehnen wir auf dieser Basis ab."

Die Verbandschefin führte aus, eine Entscheidung für eine Impfpflicht müsse "auf Fakten basieren". Jedoch sei bislang unbekannt, wie viele Beschäftigte sich aus welchen Gründen nicht oder noch nicht hätten impfen lassen. Unklar sei auch, wie die unterschiedlichen Berufsgruppen im Gesundheitssystem am Infektionsgeschehen beteiligt seien und wie die Impfquoten mit der Qualifikation der Beschäftigten zusammenhingen.

Bienstein betonte, ihr Verband empfehle aber "allen beruflich Pflegenden dringend", sich zu ihrem eigenen Schutz sowie dem der Patienten und Bewohnerinnen der Heime impfen zu lassen "und auch die Booster-Impfung in Anspruch zu nehmen, wenn diese bereits sinnvoll ist".

Landkreistag fordert Impfpflicht für Pflegepersonal

4.45 Uhr: Die deutschen Landkreise fordern eine Impfpflicht für das Personal in der Altenpflege: "Wir erachten mittlerweile eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, gerade in der Pflege, für unausweichlich", sagte der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, unserer Redaktion. "Es ist wichtig, die besonders vulnerablen Personen auch besonders wirksam zu schützen."

Gleichzeitig müssten es mehr Tempo bei den Booster-Impfungen geben: "Das muss schnell gehen, denn der Winter naht und gerade bei Älteren nimmt der bestehende Impfschutz bereits wieder ab." Die Landkreise unterstützten dabei weiter über mobile Impfteams – vor allem in Pflegeeinrichtungen.

Eine generelle Reaktivierung der Impfzentren dagegen lehnen die Landkreise ab: Der Anteil der zu Impfenden sei überschaubar und könne durch die niedergelassenen Ärzte bewältigt werden. Sollte der Bund der Auffassung sein, dass die Impfzentren wieder flächendeckend hochgefahren werden sollten, müsse er natürlich auch die Kosten übernehmen. Mit Blick auf die Debatte um die Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Schnelltests erklärte Sager, es sei nach wie vor richtig, dass der Staat keine Kosten mehr für Schnelltests übernehme. "Diese Entscheidung sollte man nicht wenige Wochen später wieder zurücknehmen." Die Regelung sei gerecht, weil das Impfangebot für bislang Ungeimpfte nach wie vor bestehe.

Corona-News von Donnerstag, 4. November: RKI sieht gestiegenes Corona-Risiko – "sehr besorgniserregend"

21.05 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft das Risiko für die Gesundheit von unvollständig oder nicht geimpften Menschen in der Corona-Pandemie als "sehr hoch" ein. Die Bewertung wurde verschärft, wie aus dem Wochenbericht des Instituts von Donnerstagabend hervorgeht. "Für vollständig Geimpfte wird die Gefährdung als moderat, aber aufgrund der steigenden Infektionszahlen ansteigend eingeschätzt", hieß es weiter. Noch vor einer Woche war das Risiko im Bericht für Ungeimpfte als "hoch" und das Risiko für Geimpfte als "moderat" beschrieben worden. Die aktuelle Entwicklung der Lage sei "sehr besorgniserregend", hieß es nun.

Drosten: Medien müssen Corona-Berichterstattung aufarbeiten

20.30 Uhr: Der Virologe Christian Drosten hat die deutschen Medien zu einer kritischen Reflexion ihrer Arbeit in der Corona-Pandemie aufgerufen. "Wir werden noch lange zu knabbern haben an der Aufarbeitung der Pandemie. Eine Nachbesinnung ist nicht nur in der Politik und der Wissenschaft, sondern unbedingt auch im Journalismus nötig", sagte der bekannte Experte am Donnerstagabend bei der Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus in Köln. "Unsere Realität ist das, was die Medien uns spiegeln." Hierin liege eine immense Verantwortung.

Die Journalisten sollten sich zum Beispiel fragen, wieviel Zuspitzung und Personalisierung möglich sei. "Darf es in den Unterhaltungsformen des Journalismus ein "Teile und Herrsche" geben, also das Teilen von Meinungen zur Beherrschung eines Marktanteils?", fragte Drosten. "In einer Pandemie kostet unverantwortliches Handeln Menschenleben", mahnte er.

Virologe Christian Drosten.

Foto: Michael Kappeler/dpa

Steigende Corona-Zahlen: WHO mahnt Europäer zur Kurskorrektur

19.20 Uhr: Angesichts der alarmierend steigenden Corona-Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Kurskorrekturen angemahnt. "Im Moment scheinen wir versessen darauf zu setzen, dass (....) wir nur noch ein paar Leute impfen müssen und dann ist alles vorbei. Das ist aber nicht der Fall", warnte WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan am Donnerstag in Genf. "Um den Kurs zu halten, muss man auch manchmal den Kurs ändern." Dazu gehöre, sämtliche Schutzmaßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten rigoros umzusetzen, aber womöglich auch das Testen auszuweiten. Ryan nannte kein Land beim Namen.

"Dies ist ein Warnschuss für die ganze Welt, was in Europa trotz der Verfügbarkeit von Impfungen geschieht", sagte Ryan. Er verstehe, dass Regierungen die Bevölkerung nicht enttäuschen wollten, und dass jeder Schritt zurück zu schärferen Maßnahmen wie ein Rückschritt wirke. Aber jedes Land müsse seine Corona-Pläne nun genau überprüfen, um sicherzustellen, dass die Gesundheitssysteme in den nächsten Monaten nicht an die Belastbarkeitsgrenze kommen.

Mehrheit der Deutschen befürwortet Impfpflicht

18.17 Uhr: Noch vor wenigen Monaten konnte sich nur eine Minderheit der Deutschen mit der Idee einer Impfpflicht gegen das Coronavirus anfreunden. Im aktuellen „ARD-Deutschlandtrend“ stimmen nun 57 Prozent dafür. Vor allem die Sorge um nicht geimpfte Kinder und ältere Menschen ist bei vielen groß und wohl ein Grund für die Zustimmung.

Die Mehrheit der Befragten befürwortet eine allgemeine Corona-Impfpflicht, 39 Prozent sind dagegen. Im August dieses Jahres war das Bild noch gespalten: Damals waren 46 Prozent für eine allgemeine Impfpflicht, 50 Prozent dagegen. Wenn man nach einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen fragt, wie zum Beispiel im Gesundheits- und Pflegebereich, dann sprechen sich deutlich mehr dafür aus, nämlich drei Viertel (74 Prozent) der Befragten.

Eine Corona-Schutzimpfung wird durchgeführt.

Foto: dpa

Spahn: Einigkeit über Auffrischungsimpfungen

18.03 Uhr: In der Debatte um Corona-Auffrischungsimpfungen ist eine einheitliche Vorgehensweise in Sicht. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Donnerstag am Rande einer Konferenz mit seinen Länderkollegen in Lindau, man sei sich mit Ärztevertretern und unter den Ministern einig. Es mache viel Sinn, dass es sechs Monate nach der Zweitimpfung eine Auffrischung geben solle. Es seien zuerst Ältere, Vorerkrankte und medizinisches Personal geimpft worden, bei diesen sei es jetzt auch mehr als sechs Monate her. Gerade dort machten Impfverstärkungen ("Booster") daher nun Sinn. "Boostern sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme."

Spahn sagte, er wolle mit den Ländern auch darüber reden, ob es neben dem wichtigen Angebot in den Arztpraxen nicht wieder zusätzliche öffentliche Angebote geben solle. „Das müssen jetzt nicht wieder nur die großen Impfzentren sein.“ Wichtig seien zusätzliche Anlaufstellen oder etwa auch Impfbusse oder mobile Impfteams.

Großbritannien lässt als erstes Land Corona-Medikament in Pillenform zu

16.00 Uhr: Als erstes Land weltweit hat Großbritannien ein Corona-Medikament in Pillenform zugelassen. Die Arzneimittelbehörde (MHRA) gab am Donnerstag grünes Licht für das Medikament Molnupiravir des US-Pharmariesen MSD zur Behandlung von leicht bis mittelschwer erkrankten Covid-Patienten. Gesundheitsminister Sajid Javid sprach von einem „historischen Tag“ für sein Land: Zum ersten Mal gebe es ein „antivirales Mittel zur Behandlung von Covid-19, das zu Hause eingenommen werden kann“.

Molnupiravir verringert die Fähigkeit des , sich in den Körperzellen zu vermehren, und bremst damit die Weiterentwicklung von Covid-19 ab. Einer klinischen Studie des Herstellers Merck Sharp & Dohme zufolge halbiert Molnupiravir bei infizierten Patienten das Risiko einer Krankenhauseinlieferung und eines tödlichen Krankheitsverlaufes. Eine Dosis des Medikaments kostet 700 Dollar (rund 605 Euro).

Zugelassen wurde das Medikament für Menschen, die mindestens einen Risikofaktor für die Entwicklung eines schweren Krankheitsverlaufs aufweisen, darunter ein unterdrücktes Immunsystem, Übergewicht, hohes Alter, Diabetes und Herzerkrankungen. Die MHRA empfiehlt, es innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten der Symptome anzuwenden. Experten warnen jedoch, dass das Medikament kein Wundermittel sei und Impfstoffe ergänzen, nicht aber ersetzen sollte.

Mann trägt keine Maske und zerschlägt Scheibe in Supermarkt

15.30 Uhr: Weil er auf seine fehlende Maske hingewiesen wurde, soll ein Mann in einem Supermarkt in Vetschau/Spreewald eine Glasscheibe zerschlagen haben. Außerdem habe er die Verkäuferinnen beleidigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwochabend hatte der 24-Jährige den Supermarkt ohne einen Mund- und Nasenschutz betreten. Als er darauf hingewiesen wurde, zerschlug er eine Plexiglasscheibe und beleidigte das Personal.

Es kam den Angaben zufolge auch zu Beleidigungen gegen die Polizeikräfte. Gegen den Mann werde nun wegen Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Wien verbietet Ungeimpften Zugang zu Friseuren und Restaurants

14.33 Uhr: In Österreichs Hauptstadt Wien dürfen bald nur noch Genesene und gegen das Coronavirus geimpfte Menschen Lokale und Friseure besuchen. Diese 2G-Regel solle ab Ende nächster Woche gelten, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Donnerstag. Außerdem gelte diese Vorgabe für Zusammenkünfte ab 25 Personen. Die Pandemie-Prognosen ließen Schlimmes befürchten, so Ludwig. Daher wolle man Eltern auch ermöglich, dass sie ihre fünf- bis zwölfjährigen Kinder impfen lassen können. Bislang sind Impfungen in Österreich erst ab 12 Jahren vorgesehen.

Damit stellt die Millionen-Metropole bereits vor einem Bund-Länder-Krisengipfel am Freitag ihre Weichen. Im Vergleich zu den neun Bundesländern ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Wien mit rund 300 deutlich geringer als der österreichweite Durchschnitt von etwa 478.

Kubicki fordert Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Schnelltests

14.10 Uhr: Der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki fordert eine rasche Wiedereinführung der kostenfreien Schnelltests: "Wir müssen schnellstmöglich wieder zurück zur Kostenübernahme durch den Staat, denn es liegt im öffentlichen Interesse, die Verbreitung des Virus bestmöglich zu verhindern", sagte Kubicki dieser Redaktion. "Das geht nur, wenn wir überhaupt wissen, wo es grassiert." Die Beendigung der Kostenfreiheit bei den Testungen sei "ein dramatischer Fehler" gewesen, weil zu erwarten gewesen sei, dass diese zu einer Untererfassung der Infektionen und am Ende zu einer schnelleren Ausbreitung des Virus führen würde. "Die Entwicklung, die wir aktuell erleben, war also absehbar und vermeidbar", so Kubicki.

Auch der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hatte das Ende der Kostenfreiheit bei den Corona-Schnelltests am Donnerstagmorgen als Fehler bezeichnet. Corona-Schnelltests sind seit dem 11. Oktober nur noch in Ausnahmefällen kostenlos.

Eine Impfpflicht für das Personal in der Altenpflege lehnte Kubicki ausdrücklich ab: "Eine Impfpflicht fürs Personal wird das akute Problem der erhöhten Gefahr für die Altenheime nicht lösen", sagte der Vizepräsident des Bundestags. Es sei mittlerweile unbestritten, dass . "Nicht Ungeimpfte stellen eine Infektionsgefahr für die Älteren dar, sondern Infizierte. Und die Infizierten bekommen wird mit höherer Zuverlässigkeit durch regelmäßige Testungen identifiziert." Bis die Booster-Impfung in den Altenheimen flächendeckend durchgeführt worden sei, werde es nötig sein, dort Personal und Besucher unabhängig vom Impfschutz regelmäßig zu testen.

Moderna korrigiert Prognose für Impfdosen nach unten - Aktie bricht ein

13.53 Uhr: Der US-Konzern Moderna hat seine Prognose über der Herstellung von Corona-Impfdosen nach unten korrigiert. Das Unternehmen kappte die Prognose auf Basis seiner bereits getroffenen Verkaufsvereinbarungen am Donnerstag auf 15 Milliarden bis 18 Milliarden Dollar. Zuvor hatte sie bei rund 20 Milliarden Dollar (rund 17,3 Mrd Euro) gelegen. Die Aktie brach vorbörslich um über zehn Prozent ein.

Moderna machte längere Lieferzeiten beim internationalen Versand und vorübergehende Produktionsengpässe wegen des Ausbaus von Kapazitäten für den schwächeren Ausblick verantwortlich. US-Rivale Pfizer hatte seine Jahresziele hingegen jüngst weiter erhöht. Die Umsatzprognose für das mit dem deutschen Partner Biontech entwickelte Corona-Vakzin wurde dabei von 33,5 Milliarden auf 36 Milliarden Dollar angehoben.

Moderna verdient am Impfstoff-Geschäft allerdings weiter prächtig. In den drei Monaten bis Ende September betrug der Gewinn unterm Strich 3,3 Milliarden Dollar (2,9 Mrd Euro), wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Vor einem Jahr hatten hohe Forschungs- und Entwicklungskosten einen Verlust von 233 Millionen Dollar verursacht. Modernas Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 157 Millionen auf 5,0 Milliarden Dollar.

Intensivmediziner befürchten Überlastung des Gesundheitssystems

12.59 Uhr: Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen warnt die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) vor einer baldigen Überlastung von Intensivstationen. Es sei "nur eine Frage von Wochen, bis die Intensivstationen so stark ausgelastet sind und das Personal physisch und psychisch überlastet", teilte der Sprecher für Pflege in der DGIIN, Carsten Hermes, mit.

Nach Einschätzung der Intensivmediziner wird die Zahl von stationär behandelten Covid-19-Patienten vermehrt unter jüngeren Menschen und insbesondere bei Ungeimpften zunehmen. Die entscheidende Kennzahl werde in den kommenden Wochen und Monaten weder die Sieben-Tage-Inzidenz noch die Zahl der Intensivbetten sein, "sondern die Gesamtauslastung der Kliniken und die verfügbaren Pflegefachkräfte", teilte DGIIN-Sprecher Tobias Ochmann mit.

Corona-Hotspot Bayern: Landkreis Miesbach mit Inzidenz über 700

12.23 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im bayerischen Corona-Hotspot Miesbach steigt weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnete am Donnerstag in dem Landkreis einen Wert von 715,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche und damit einen bundesweiten Höchstwert.

Insgesamt fünf bayerische Landkreise haben laut RKI eine Inzidenz von 500 überschritten, der landesweite Schnitt liegt mit 234,8 weit über dem Bundesdurchschnitt von 154,5. Als ein Grund gilt in den Krankenhäusern die unterdurchschnittliche Impfquote in Süddeutschland. In Norddeutschland sind die Impfquoten höher, dort ist auch die Lage in den Krankenhäusern derzeit weniger kritisch.

Ein Corona-Testzentrum am Rand der Ortschaft Miesbach. Der Landkreis verzeichnet bundesweit die höchste Corona-Inzidenz.

Foto: Peter Kneffel/dpa

Biontech will Vorwürfe wegen Impfstoffstudie prüfen

11.30 Uhr: Biontech will Berichten aus den USA über Unregelmäßigkeiten bei einer Studie zu dem gemeinsam mit dem Partner Pfizer hergestellten Corona-Impfstoff nachgehen. "Die sorgfältige Umsetzung und Datenerhebung in klinischen Studien hat für Biontech höchste Priorität", sagte am Donnerstag eine Sprecherin des Mainzer Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur. "Wir nehmen Aussagen wie die im Artikel gemachten ernst und prüfen sie umgehend nach der Kenntnisnahme." Das Fachmagazin "British Medical Journal" ("The BMJ") hatte über Unregelmäßigkeiten und Fehler bei der Studie berichtet.

Hintergrund sind Angaben einer Whistleblowerin (Hinweisgeberin) gegenüber "The BMJ": Die Frau hatte demnach im Herbst 2020 in den USA für ein Subunternehmen gearbeitet, das im Auftrag von Pfizer einen kleinen Teil der Studie zum mittlerweile weltweit eingesetzten Corona-Impfstoff durchgeführt hatte. Sie warf ihrem ehemaligen Arbeitgeber vor, falsche Impfdaten generiert zu haben, weil unter anderem Laborproben falsch etikettiert, der Impfstoff falsch gelagert und Berichten über Nebenwirkungen nur schleppend nachgegangen worden sei. Deutsche Experten erklärten, sie sehen die Wirksamkeit des Mittels durch die Vorwürfe nicht infrage gestellt.

Zwei von drei Bürgern in Deutschland vollständig gegen Corona geimpft

10.50 Uhr: Mehr als 55 Millionen Menschen in Deutschland sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervor (Stand: 10.30 Uhr). Demnach wurden am Mittwoch rund 270.000 Impfdosen verabreicht. 57,8 Millionen Menschen (69,6 Prozent) haben mindestens eine Impfung verabreicht bekommen, 55,6 Millionen (66,9 Prozent) sind vollständig geimpft. 2,4 Millionen Menschen haben zusätzlich bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Beim Stand der Covid-19-Impfungen gibt es weiterhin erhebliche regionale Unterschiede: Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 81,2 Prozent den höchsten Anteil Erstgeimpfter. 14 weitere Bundesländer haben die 60-Prozent-Marke geschafft, lediglich Sachsen steht mit 59,1 Prozent unter dieser Marke. Bremen zählt mit 78,5 Prozent ebenfalls den höchsten Anteil an vollständig geimpften Einwohnern. Sachsen ist hier mit 56,9 Prozent am Ende der Rangliste.

Fast fünf Prozent mehr Todesfälle im vergangenen Jahr durch Corona-Pandemie

9.52 Uhr: In Deutschland hat es im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie fast fünf Prozent mehr Todesfälle gegeben. Insgesamt starben 985.572 Menschen, das waren 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Vier Prozent aller Todesfälle gingen direkt auf Covid-19 zurück - bei 39.758 Menschen war dies die ausschlaggebende Todesursache. Nicht enthalten sind jene Fälle, bei denen Corona auf dem Totenschein als Begleiterkrankung dokumentiert wurde.

Insgesamt bleiben Herzkreislauferkrankungen mit 34 Prozent die häufigste Todesursache. 338.001 Menschen starben im Jahr 2020 daran. 47 Prozent davon waren Männer, 53 Prozent Frauen. Die große Mehrheit der an einer Krankheit des Herzkreislaufsystems Verstorbenen war 65 Jahre und älter. An einem Herzinfarkt starben insgesamt 44.529 Menschen - und zwar deutlich mehr Männer als Frauen.

Zweithäufigste Todesursache waren die Krebserkrankungen. Beinahe ein Viertel aller Verstorbenen - 23,5 Prozent oder 231.271 Menschen - erlag im vergangenen Jahr einem Krebsleiden.

Intensivpflegerinnen sind in Schutzkleidungen auf der Covid-19-Intensivstation einer Klinik mit der Versorgung von Corona-Patienten beschäftigt.

Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Habeck: Abschaffung der kostenlosen Corona-Tests war ein Fehler

9.28 Uhr: Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck will kostenlose Corona-Tests wieder einführen. "Es war damals schon ein Fehler, sie auszusetzen, es war eine Maßnahme, um die Nicht-Geimpften negativ zu motivieren", sagte Habeck am Donnerstag in der Sendung "Frühstart" bei RTL/ntv. Corona-Schnelltests sind seit dem 11. Oktober nur noch in Ausnahmefällen kostenlos.

Habeck zeigte sich von den Rekordzahlen bei den Corona-Neuinfektionen nicht überrascht: "Die Impfquote liegt unter 70 Prozent, die Delta-Variante ist ansteckender als die Varianten davor - und der Rest ist Mathematik." Er rechne daher mit mehr Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger, die sich noch nicht gegen das Virus geimpft haben. Umgekehrt würden Geimpfte, die weniger gefährdet seien, "mehr Freiheiten" bekommen.

Kanzleramtschef Braun wirbt nach Corona-Allzeithoch für Impfungen

8.55 Uhr: Nach einem Rekordwert bei den Corona-Infektionen hat der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun erneut für Impfungen geworben. Die Situation sei ernst, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin" vor Beginn der Gesundheitsministerkonferenz. "Wir schauen nicht mehr nur auf die Infektionszahlen, sondern wir gucken insbesondere auf das, was in den Krankenhäusern passiert."

In den am stärksten betroffenen Bundesländern, in Thüringen, in Sachsen, gebe es jetzt schon eine massive Belastung. "Das hätte ich mir für diesen Winter gerne erspart. Aber die Impfbereitschaft ist eben der einzige Weg, dass wir einen entspannten Winter haben und deshalb müssen wir an dem Thema weiter arbeiten, arbeiten, arbeiten."

Studie: Social-Media-Sucht während Corona bei Kindern gestiegen

8.37 Uhr: Krankhaftes Computerspielverhalten und Social-Media-Sucht haben bei Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie einer Studie zufolge zugenommen. Das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) kommt in einer Untersuchung im Auftrag der Krankenkasse DAK zu dem Schluss, dass bei mehr als 4 Prozent der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland ein sogenanntes pathologisches Nutzungsverhalten vorliegt.

Im Bereich Computerspiele hat sich demnach die Zahl der Betroffenen mit Suchtverhalten von rund 144.000 im Jahr 2019 auf 219.000 in diesem Jahr erhöht, bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Tiktok, Snapchat, WhatsApp oder Instagram stieg sie von 171.000 auf 246.000. Die DAK präsentiert die Studienergebnisse an diesem Donnerstag. Sie lagen der Deutschen Presse-Agentur vorab vor. Grundlage ist eine wiederholte Forsa-Befragung von Eltern und Kindern im Herbst 2019, im Frühjahr und Herbst 2020 und im Mai und Juni dieses Jahres.

Eine Schülerin hält ein Smartphone in den Händen.

Foto: Jens Kalaene/ZB/dpa

Hausärzteverband fordert Impfpflicht für Mitarbeiter im Pflegesektor

7.55 Uhr: Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, fordert eine verpflichtende Corona-Impfung für alle Mitarbeiter im Pflegesektor. "Kein Ungeimpfter darf Kontakt zu einer derart vulnerablen Gruppe haben, weder beruflich noch als Besucher. Das gilt für Senioren- und Pflegeheime wie für Intensivstationen", sagte Weigeldt der "Bild"-Zeitung.

Einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide am Werbellinsee in Brandenburg waren zuletzt elf Bewohnerinnen und Bewohner zum Opfer gefallen. Medienberichten zufolge soll nur die Hälfte des dortigen Pflegepersonals geimpft sein. Einige Bundesländer wie Brandenburg verschärfen aktuell die Testpflichten für das Personal von Pflegeheimen und Kliniken, andere wie Baden-Württemberg praktizieren das schon seit einiger Zeit.

NRW-Polizei erkennt erste Corona-Erkrankungen als Dienstunfall an

5.01 Uhr: Bei der NRW-Polizei sind rund 20 Corona-Infektionen als Dienstunfälle anerkannt worden. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf dpa-Anfrage. Nach dpa-Informationen liegen noch mehr als 200 weitere Anträge vor. In jedem einzelnen Fall muss das Land prüfen, ob der Polizist oder die Polizistin sich im Dienst mit Covid-19 infiziert hat.

Für die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sind die anerkannten Fälle eine wichtige Nachricht: Denn wenn die Infektion als Dienstunfall anerkannt wird, muss das Land laut der Gewerkschaft alle ärztlichen Folgemaßnahmen übernehmen - bei einem hohen Standard. Das ist dann so wie bei einem Arbeitsunfall in der freien Wirtschaft, bei dem die Berufsgenossenschaft (BG) einspringt.

Die GdP unterstützt in Niedersachsen zurzeit zwei Musterprozesse, bei denen Polizisten vor Gericht die Anerkennung ihrer Corona-Erkrankung als Dienstunfall erreichen wollen. Das Problem: Betroffene Polizisten müssen die Kausalität zwischen Krankheit und Dienst selbst nachweisen. Für GdP-Landeschef Michael Mertens haben die Entscheidungen in NRW daher "Leuchtturmcharakter für ganz Deutschland", wie er der dpa sagte.

Hausärzte pochen auf Priorisierung Älterer bei Booster-Impfungen

4.44 Uhr: Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, will besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen bei den Auffrischungsimpfungen vorziehen. "Ich wundere mich darüber, wie viel Aufmerksamkeit die Booster-Debatte aktuell erfährt, wo die größere Herausforderung doch eindeutig beim ungeimpften Bevölkerungsanteil liegt", sagte Weigeldt der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Bezüglich der Auffrischungsimpfung wolle er bei jüngeren Impfwilligen um Verständnis bitten: "Viele Hausärztinnen und Hausärzte halten sich an die Stiko, deren Empfehlungen die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse widerspiegeln. Zudem gilt es – wie auch im vergangenen Frühjahr – zunächst die gefährdetste Patientengruppe zu schützen und das sind vorrangig Hochbetagte und Immungeschwächte", sagte Weigeldt.

Gesundheitsminster Spahn (CDU) plädiert weiter für die Booster-Impfungen für alle.

Angesichts des hohen saisonalen Arbeitsaufkommens in den hausärztlichen Praxen etwa wegen der Infektwelle, Grippeschutzimpfung und Corona-Versorgung, sei zudem ein geordneter Impfprozess hilfreich, bei dem die vulnerablen Gruppen nach und nach geimpft würden, betonte Weigeldt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt für Auffrischungsimpfungen für unter 70-Jährige ohne besondere Vorerkrankungen geworben, wenn deren letzte Impfung mehr als sechs Monate her ist.

Pflegerat befürwortet Testpflicht für ungeimpftes Personal

4.26 Uhr: Der Deutsche Pflegerat unterstützt Pläne für eine Testpflicht von ungeimpften Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen, lehnt eine Impfpflicht aber ab. "Verpflichtende Tests finden wir absolut richtig, weil wir natürlich einen Schutz für die Bewohnerinnen und Bewohner aufbauen müssen", sagte die Präsidentin Christine Vogler der Deutschen Presse-Agentur. Im Pflegerat haben sich große Berufsverbände der Pflegebranche zusammengeschlossen.

Vogler wies darauf hin, dass neben dem Pflegepersonal auch Betreuer, Pflegehelferinnen und -helfer, Küchenhilfen oder Reinigungskräfte in den Einrichtungen tätig seien und forderte vor dem Hintergrund von Infektions- und Todesfällen in Pflegeheimen eine faire Debatte: "Wir haben im Gesundheitswesen in allen Berufsgruppen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen." Es müsse deshalb immer die Einrichtung und Klinik insgesamt angeschaut werden.

Die Pflegeratspräsidentin sprach sich gegen einen "Impfzwang" aus. Stattdessen sei bei der Werbung für die Impfung noch viel Luft nach oben. "Wo sind die Broschüren, wo sind die Plakate, die Spots vor der Tagesschau?" Auch die Einrichtungen sollten ihre Beschäftigen nach Ansicht Voglers noch besser informieren und Anreize zur Impfung schaffen. "Möglich wäre ein zusätzlicher Urlaubstag oder ähnliches."

Gefälschte Impfnachweise - Union schlägt Gesetzesänderung vor

4.16 Uhr: Die Unionsfraktion will empfindliche Strafen für Menschen, die gefälschte Impfnachweise herstellen, verkaufen oder zur Umgehung von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie benutzen. Da die bisherige Rechtslage das nicht hergibt, bringen CDU und CSU voraussichtlich in der kommenden Woche einen Entwurf für ein "Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Impfpass-Fälschungen" im Bundestag ein. Damit würde eine Lücke im Gesetz geschlossen, um die sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) bisher zu wenig gekümmert habe, sagte der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Jan-Marco Luczak (CDU).

Wer seinen Impfnachweis fälscht, soll nach Willen der Union künftig härter bestraft werden.

Foto: Imago

Der Entwurf sieht vor, dass künftig nicht nur die Täuschung von Behörden und Versicherungen strafbar sein soll, sondern auch das Vorlegen einer Fälschung in der Apotheke oder beim Arbeitgeber. Außerdem sollen falsche Impfnachweise, die "bedrohliche übertragbare Krankheiten betreffen", in den Kreis der Fälle aufgenommen werden, die als "besonders schwere Urkundenfälschung" klassifiziert werden.

Wer sich als Mediziner ausgibt und ein Zeugnis über seinen eigenen Gesundheitszustand oder den eines anderen ausstellt, soll nach dem Vorschlag der Union mit Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe rechnen müssen. In besonders schweren Fällen - etwa bei gewerbsmäßiger Fälschung - sieht der Entwurf eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren vor. "Wer Impfpässe fälscht oder Fälschungen gebraucht, gefährdet die Gesundheit von Menschen und erschüttert das Vertrauen und die Akzeptanz in Corona-Schutzmaßnahmen. Das muss hart bestraft werden", sagte Luczak.

Kinder wünschen sich vom Nikolaus, "dass Corona weggeht"

4.01 Uhr: Viele Kinder aus aller Welt schreiben wegen Corona an den Nikolaus. Auf den Wunschzetteln an das Nikolauspostamt in St. Nikolaus im Saarland stehe meistens ganz oben: "Dass Corona weggeht", sagte Sabine Gerecke als Leiterin der Kinderbriefaktion im Festausschuss St. Nikolaus der Deutschen Presse-Agentur. Einen Monat vor der Eröffnung des Postamtes am 5. Dezember seien bereits mehr als 3500 Briefe an den Nikolaus eingegangen. "Das ist schon mehr Post als zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr."

Seit mehr als 50 Jahren schreiben Kinder „An den Nikolaus“ in dem kleinen Ort in der Gemeinde Großrosseln nahe der französischen Grenze. Nach Angaben der Deutschen Post ist es das älteste Nikolauspostamt in Deutschland. Die Partnerschaft zwischen dem Festausschuss und der Post besteht seit 1967.

Ministerin kritisiert 14-tägige Bestellfrist für Corona-Impfstoff

1.05 Uhr: Vor der Gesundheitsministerkonferenz am Donnerstag hat Niedersachsens Ressortchefin den 14-tägigen Vorlauf bei der Bestellung von Covid-Impfstoffen kritisiert. "Das ist ein Zustand, den wir so nicht hinnehmen können", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister muss hier dringend neue und pragmatischere Vereinbarungen mit dem Arzneimittelgroßhandel treffen, die eine flexiblere Planung der Impfungen vor Ort ermöglichen", sagte Behrens mit Blick auf Minister Jens Spahn (CDU).

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens kritisiert die 14-tägige Bestellfrist für Corona-Impfstoffe (Symbolbild).

Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Grundsätzlich gelte, dass in Deutschland ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe, um allen dafür infrage kommenden Menschen eine Auffrischungsimpfung spritzen zu können und gleichzeitig weiter Erst- und Zweitimpfungen anzubieten. "In der Realität scheitert es vor Ort aber zum Teil an den unnötig langen Lieferfristen der Impfstoffe", so die Ministerin. Niedersachsen werde dieses Thema auf der Konferenz der Gesundheitsminister der Länder und des Bundes ansprechen.

Mittwoch, 3. November: Lauterbach hält weitere Einschränkungen für "unabdingbar"

22.54 Uhr: Angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen hält der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach weitere Einschränkungen schon bald für "unabdingbar". In einem Gespräch mit dem "Spiegel" erklärte der Epidemiologe, man könne "ja die vierte Welle nicht einfach weiterlaufen lassen".

Der SPD-Politiker sprach sich deshalb dafür aus, dass die Bundesländer klare Maßnahmen auf den Weg bringen sollten: "2G bringt am meisten, das ist der Königsweg", so Lauterbach. Er forderte, dass Restaurants, Klubs und andere Veranstaltungsorte nur noch für Geimpfte oder Genesene offen stehen sollten – so wie es aktuell unter anderem Sachsen geplant ist. Gastronomen und Veranstalter in Deutschland kritisierte Lauterbach für ihre "läppischen" Kontrollen. Oft würden Imfp- oder Genesenennachweise sowie Tests nur unzureichend geprüft.

Corona-Experte Fauci warnt vor Kombination von Virentypen

21.04 Uhr: Der US-Immunologe Anthony Fauci hat vor einer Kombination des aktuellen Coronavirus mit anderen Virentypen gewarnt. Der US-Regierungsberater verwies in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" darauf, dass das erste Sars-Virus 2003 eine Sterblichkeit von 10 Prozent verursacht habe, das Mers-Virus zehn Jahre später von 25 bis 35 Prozent. "Ein Virus, das so leicht übertragbar wäre wie das jetzige Sars-CoV-2, kombiniert mit der Sterblichkeit dieser früheren Coronaviren - das wäre eine Katastrophe für die Menschheit."

Der Corona-Experte sprach sich deshalb dafür aus, universelle Impfstoffe gegen Coronaviren zu entwickeln. "Es wäre naiv zu glauben, dass wir von einem weiteren Virus verschont bleiben." Die Frage, ob die Corona-Pandemie im nächsten Frühjahr vorbei sei, beantwortete Fauci eher pessimistisch. "Ich halte es für denkbar, dass wir die Pandemie eindämmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sie bis zum nächsten Sommer ausrotten."

Anthony Fauci: "Der Albtraum hält noch an.".

Foto: dpa

Tod eines Covid-Patienten: Arzt aus Essen verurteilt

18.23 Uhr: Ein ehemaliger Arzt des Universitätsklinikums Essen ist am Mittwoch wegen Totschlags zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter am Essener Landgericht sind überzeugt, dass der Mediziner einem Covid-19-Patienten aus Holland im November 2020 eine tödliche Dosis Kaliumchlorid verabreicht hat. Der 45 Jahre alte Arzt hatte das im Prozess bestritten. "Wir konnten nichts mehr machen", sagte er den Richtern. Deshalb seien die lebenserhaltenden Geräte in Abstimmung mit den Angehörigen abgestellt worden. Daraufhin sei der 47 Jahre alte Patient gestorben. Medikamente seien nur gegeben worden, um den Sterbevorgang abzumildern. Das sahen die Richter jedoch anders. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

"Sie haben die Angehörigen angelogen, in dem Sie ihnen gesagt haben, dass der Sterbeprozess unmittelbar bevorsteht", sagte Richter Jörg Schmitt bei der Urteilsbegründung an die Adresse des Angeklagten.

Staatskapelle unter Barenboim pausiert nach Corona-Verdachtsfall

17.38 Uhr: Wegen eines Corona-Verdachtsfalls im Orchester muss die Staatskapelle Berlin unter Dirigent Daniel Barenboim ihre Europa-Tournee unterbrechen. Ein für Mittwochabend in der Mailänder Scala geplantes Konzert wurde abgesagt. Das Orchester sei bereits durchgetestet, einen weiteren Verdachtsfall gebe es nicht, sagte der Intendant der Staatsoper Unter den Linden, Matthias Schulz, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der betroffene Musiker sei geimpft gewesen.

"Wir verschieben die beiden Sinfoniekonzerte mit dem Brahms-Zyklus", kündigte Schulz an. Die Abende in Mailand sollten nachgeholt werden. Der Staatskapelle geht es um Sicherheit für Orchester, Theatermitarbeiter und Publikum sowie die Fortsetzung der Tournee. Für Donnerstag ist nun in Mailand ein Solokonzert mit Barenboim als Pianist vorgesehen. "Ich werde die drei letzten Beethoven-Klaviersonaten spielen", sagte Barenboim der dpa. Im Orchester herrsche nach vier erfolgreichen Konzerten zum Auftakt in Athen "eine wunderbare Stimmung". Auch Barenboim zeigte sich zuversichtlich, dass die Tournee in Genf fortgesetzt werden kann.

Kind aus dem Landkreis Cuxhaven nach Impfung gestorben

16.20 Uhr: Ein zwölfjähriges Kind aus dem Landkreis Cuxhaven ist kurz nach einer Corona-Impfung gestorben. Zwar liege noch kein abschließender Obduktionsbericht vor, doch lege bereits das vorläufige Obduktionsprotokoll nahe, dass der Tod des Kindes in Folge der Impfung eingetreten sei, teilte der Landkreis am Mittwoch mit.

Mit Blick auf die Vorerkrankungen des Kindes könne allerdings laut dem Rechtmedizinischen Institut des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf vor Auswertung der feingeweblichen Untersuchungen eine mögliche andere Ursache noch nicht vollständig ausgeschlossen werden, hieß es.

"Wir sehen uns hier mit einem besonders tragischen Fall konfrontiert", sagte der Leiter des Gesundheitsamtes, Kai Dehne. "Rein statistisch treten gravierende Impfnebenwirkungen mit Todesfolge extrem selten auf, aber die betroffene Familie trifft das mit aller Unbarmherzigkeit zu einhundert Prozent." Er sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus.

Corona: Klinikum Dresden sorgt sich wegen Überlastung des Personals

15.24 Uhr: Das Städtische Klinikum Dresden sorgt sich angesichts stark steigender Einweisungen von Corona-Patienten um sein Personal. "Unsere Mitarbeiter der Pflege sind hochmotiviert, da Corona-Patienten eine besondere fachliche Herausforderung bieten. Ihr Erfahrungsschatz und das Wissen sind gewachsen", sagte Michael Mendt, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch sei die psychische Belastung nicht zu unterschätzen: "Ich habe die Sorge, dass das System und unsere Mitarbeiter ausbrennen."

Nach Angaben des Klinikums erhält das Personal Unterstützungsangebote. So gebe es Beispiel Runden im Kollegenkreis, um das Erlebte zu besprechen. "Hinzu kommt, dass man den Dienstplan für die Mitarbeiter so gestaltet, das es Zeit zum Erholen und Abschalten gibt." Das Städtische Klinikum Dresden versorgt nach eigenen Angaben derzeit 88 Corona-Patienten, davon 18 auf der Intensivstation.

Eine Fachärztin ist auf der Covid-19 Intensivstation im Städtischen Klinikum Dresden mit der Versorgung eines Corona-Patienten beschäftigt.

Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Merkel mahnt zu erhöhter Vorsicht und mehr Corona-Impfungen

14.42 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der kritischeren Corona-Lage zu erhöhter Vorsicht gemahnt und nachdrücklich für mehr Impfungen geworben. "Die Pandemie ist nicht etwa, wie mancher vielleicht im Sommer gedacht hat, am Abklingen, sondern sie fordert uns jetzt und in den kommenden Wochen wieder mit großer Wucht heraus", machte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin für die Kanzlerin deutlich. In einigen Regionen sei die Lage in den Kliniken schon wieder sehr zugespitzt.

Bundesweit vereinbarte Zugangsregeln zu Innenräumen nur für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) müssten aus Merkels Sicht konsequent kontrolliert werden. Zu möglichen weitergehenden Maßnahmen verwies Seibert darauf, dass 55,6 Millionen Menschen vollständig geimpft seien. "Niemand plant für sie jetzt weitere Beschränkungen." Wenn sich die Lage regional weiter zuspitze, seien weitere Beschränkungen nur bei Nicht-Geimpften möglich. Dies führe logisch zu 2G-Regeln, also Zugang nur für Geimpfte und Genesene - zumindest regional. Es sei Sache der Länder, Maßnahmen in diesem Rahmen umzusetzen.

14.30 Uhr: Booster-Impfungen sollen gegen die vierte Welle wirken. Doch welcher Abstand zu letzten Dosis ist sinnvoll? Empfohlen wird ein halbes Jahr. Lesen Sie hier: Corona-Impfung: Booster schon vor Ablauf der sechs Monate?

Söder zur Corona-Lage in Bayern - Krankenhausampel präzisiert

13.30 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder hat am Mittwoch einen Einblick in die Pandemieentwicklung in Bayern gegeben. "Der Bericht der Krankenhausexperten war bedrückend. [...] Die steile Dynamik des Infektionsgeschehens zeigt sich in der Krankenhausbelegung. [...] Wir wollen auf keinen Fall, das andere OPs, die dringend notwendig sind, abgesagt werden wegen Corona", sagte der CSU-Politiker.

Er sprach sich für deutlich mehr Impfungen aus. Aktuell seien 8,5 Millionen Bayern geimpft, 4,6 Millionen wiederum nicht – die Impfsituation sei vor allem im Süden schlecht. "Wir müssen die Drittimpfung in Deutschland, Bayern massiv voranbringen. [...] Ich werde mich auch relativ bald ein drittes Mal impfen lassen", fügte Söder hinzu.

CSU-Chef Markus Söder verschärft in Bayern die Corona-Regeln.

Foto: dpa

In Anbetracht des Infektionsgeschehens wurde die Krankenhausampel präzisiert. Rot bedeutet fortan, dass bayernweit 600 Intensivbetten belegt sind - der bisherige Höchststand lag bei über 700. Erreicht das Bundesland diese Warnstufe, greifen folgende Maßnahmen:

3G am Arbeitslatz mit einer Begrenzung auf zehn Personen

2G wird deutlich ausgeweitet, vor allem im Bereich Kultur und Sport

Wo 2G gilt, ist keine Maske notwendig - Ausnahmen gelten in Handel und ÖPV

3G-Plus greift für Gastro und Fußpflege

Auch für die Warnstufe Gelb wurden neue Maßnahmen beschlossen:

Generell umstellen auf FFP2-Masken

Upgrade des Corona-Management: 3G zu 3G-Plus in Kultur und Sport

Wo bisher 3G-Plus gilt, greift 2G - vor allem in Diskos, Clubs, Bordellen

Nicht betroffen sind Handel und ÖPV

Testpflicht in Altenheimen für Pfleger und Besucher

Ortschaften mit einer Inzidenz von 300 gelten ab sofort als Hotspots - ein weiteres Parameter ist eine Intensivbettenbelegung von 80 Prozent. Ab nächster Woche gilt in Bayerns Schulen zwei Wochen Maskenpflicht, und zwar auch im Unterricht - mit Ausnahme von Grundschulen.

Hamburg ändert Strategie bei der Corona-Kontaktnachverfolgung

12.40 Uhr: Die Stadt Hamburg ändert vor dem Hintergrund der großen Anzahl geimpfter Menschen bei der Corona-Kontaktnachverfolgung ihre Strategie. Infizierte werden verpflichtet, künftig selbst ihre Kontaktpersonen zu informieren. Diese Kontaktpersonen – mittlerweile mutmaßlich überwiegend geimpft und damit überwiegend nicht quarantänepflichtig – sollen an sich beobachten, ob Symptome auftreten, wie der Sprecher der Gesundheitsbehörde Martin Helfrich am Mittwoch mitteilte. Wenn es Ausbruchssituationen gebe oder besondere Sachverhalte, werde das Gesundheitsamt weiterhin alle Einzelfälle ermitteln. Keinerlei Änderungen wird sich vor diesem Hintergrund beispielsweise für Kitas, Schulen, öffentliche Unterkünfte oder weitere vulnerable Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ergeben. Zuvor hatte der NDR berichtet. Bisher informieren die Gesundheitsämter die Kontaktpersonen meist telefonisch.

RKI-Chef: Ohne Gegensteuern bringt vierte Corona-Welle viel Leid

12.20 Uhr: Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) hat vor einer weiteren Verschärfung der Corona-Lage in Deutschland gewarnt. "Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wird diese vierte Welle wieder viel Leid bringen. Es werden viele Menschen schwer erkranken und sterben, und das Gesundheitswesen wird wieder stark belastet", sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Mittwoch in Berlin. Die Welle entwickle sich leider genau wie befürchtet, da nicht genügend Menschen geimpft seien und Verhaltenshinweise zum Schutz vor Ansteckungen sowie die 2- und 3G-Regeln nicht mehr ausreichend umgesetzt würden. "Das sind erschreckende Zahlen", sagte Wieler mit Blick auf die erfassten Todesfälle in Deutschland.

Der RKI-Chef rief zum Impfen und zum Einhalten der Regeln zu Abstand, Hygiene, Masken und Lüften auf. Die Impfung sei keine Wunderwaffe, machte er deutlich: Sie wirke nicht bei allen Geimpften gleich. "Außerdem kann der Impfschutz im Laufe der Zeit nachlassen - besonders bei Älteren, die ohnehin sehr gefährdet sind." Solidarität bleibe das Gebot der Stunde, betonte Wieler. "Wir alle wollen, dass dieser Winter der letzte Winter der Covid-19-Pandemie sein wird." Alle trügen die Verantwortung für die weitere Entwicklung der vierten Welle. Mit Impfungen und dem Einhalten der Maßnahmen könnten viele Menschenleben gerettet werden.

Spahn: "Pandemie ist alles andere als vorbei"

12.09 Uhr: Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnt angesichts der kritischeren Corona-Lage in Deutschland zu Vorsicht und weiteren Schutzvorkehrungen. "Die Pandemie ist alles andere als vorbei", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. In einigen Regionen steige die Zahl der Intensivpatienten, teils würden schon Verlegungen in andere Krankenhäuser geplant. Wichtig sei nun erneut, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Nötig seien Testkonzepte in allen Pflegeheimen, in Regionen mit sehr vielen Infektionen auch Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene (2G).

Spahn bekräftigte seinen Appell für mehr Auffrischungsimpfungen, um schon länger zurückliegende Impfungen zu verstärken. Das Tempo beim "Boostern" reiche nicht. Daher sollte alle Länder alle Menschen ab 60 Jahren anschreiben und darauf hinweisen. Mit Blick auf die Praxen sagte der Minister: "Zu viele Impfwillige finden aktuell keinen Arzt, der sie impft." Er wolle daher mit Ärztevertretern über Lösungen dafür sprechen. Wichtig seien zudem öffentliche "Booster"-Angebote, was auch nicht unbedingt die großen Impfzentren sein.

Jens Spahn.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Corona: Wüst fordert abgestimmte Bund-Länder-Strategie

11.44 Uhr: Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen hat der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eine abgestimmte Strategie von Bund und Ländern gefordert. Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz halte er es für geboten, dass die Regierungschefinnen und -chefs der Länder "zu einer gemeinsamen Einschätzung" der Lage kämen und ihr Handeln untereinander und mit der Bundesregierung abstimmten, sagte Wüst am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung im Landtag in Düsseldorf. Grundlage dafür seien die Beratungen der Gesundheitsminister am Donnerstag und Freitag. Wüst forderte umfassende Auffrischungsimpfungen. "Wir müssen alles versuchen, Ungeimpfte von der Sicherheit des Impfangebots zu überzeugen und die Geimpften durch umfassende Booster-Impfungen weiter zu schützen."

Corona auf Sylt: "Sansibar" muss schließen

11.10 Uhr: Das Coronavirus zwingt "Sansibar"-Betreiber Herbert Seckler, sein Restaurant vorübergehend dichtzumachen. Dabei war das Personal doppelt geimpft. Lesen Sie dazu:

Knapp 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland einmal geimpft

10.50 Uhr: Mehr als 55 Millionen Menschen in Deutschland sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervor (Stand: 10.35 Uhr). Demnach wurden am Dienstag rund 196.000 Impfdosen verabreicht. 57,8 Millionen Menschen (69,5 Prozent) haben mindestens eine Impfung verabreicht bekommen, 55,6 Millionen (66,8 Prozent) sind vollständig geimpft. 2,2 Millionen Menschen haben zusätzlich bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Beim Stand der Covid-19-Impfungen gibt es weiterhin erhebliche regionale Unterschiede: Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 81,2 Prozent den höchsten Anteil Erstgeimpfter. 14 weitere Bundesländer haben die 60-Prozent-Marke geschafft, lediglich Sachsen steht mit 59 Prozent unter dieser Marke. Bremen zählt mit 78,4 Prozent ebenfalls den höchsten Anteil an vollständig geimpften Einwohnern. Sachsen ist hier mit 56,8 Prozent am Ende der Rangliste.

Berliner Krankenhausgesellschaft rechnet mit Notbetrieb

10.36 Uhr: In Anbetracht der steigenden Inzidenz rechnet die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) mit einem baldigen Notbetrieb der Hauptstadt-Kliniken. BKG-Geschäftsführer Marc Schreiner erklärt gegenüber dem "Tagesspiegel": "Die Berliner Kliniken befinden sich absehbar in einem neuen Krisenmodus. Die Zahlen der Covid-19-Patienten steigen – sowohl auf den Intensiv- als auch den Normalstationen." Planbare Behandlungen müssten in den nächsten Wochen möglicherweise verschoben werden, um Corona-Patienten betreuen zu können. Etwa zehn Prozent der Krankenhausbetten müssten bald vermutlich für Covid-Patienten frei gehalten werden - in Berlin macht das 2000 Betten.

Auch Charité warnte vor einer Überlastung der Intensivstationen: "Aktuell sind etwa 90 Prozent der Covid-19-Patientinnen und Patienten in der Charité nicht geimpft", sagte Martin Kreis, Vorstand für die Krankenversorgung in Deutschlands größter Uniklinik am Montag. Andernfalls seien massiven Einschränkungen in den Kliniken zu erwarten.

Berliner Krankenhausgesellschaft rechnet mit Notbetrieb.

Gomez zur Kimmich-Debatte: Dank Impfung sind Stadien wieder voll

10.26 Uhr: In der anhaltenden Debatte um Impfzweifler Joshua Kimmich hat der frühere Bayern-Torjäger Mario Gomez auf die Verantwortung für den Fußball als Ganzes verwiesen. "Wir alle freuen uns, dass die Stadien wieder voll sind. Die Stadien sind auch deswegen voll, weil sich 60, 70, 80 Prozent der Menschen geimpft haben. Davon profitiert er auch", sagte Gomez bei Amazon Prime Video. Kimmich hatte zuletzt erklärt, er habe sich angesichts seiner Bedenken wegen Langzeitfolgen bisher nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. "Wenn jeder so reagieren würde wie er jetzt, würden wir wahrscheinlich noch ein Jahr ohne Zuschauer spielen", sagte Ex-Nationalspieler Gomez. "Wir, die es gemacht haben, sind letztendlich auch dafür verantwortlich, dass das Leben wieder normal weitergeht", fügte der 36-Jährige hinzu. Gomez bekräftigte aber auch: "Ob er sich am Ende impfen lässt, ist komplett seine Entscheidung."

Bundesweiter Rekord: Corona-Inzidenz in Thüringen steigt auf 338,2

9 Uhr: In Thüringen ist die Corona-Inzidenz deutlich angestiegen und lag am Mittwoch bei 338,2. Am Vortag hatte die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner noch bei 306,5 gelegen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Damit ist Thüringen weiter das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Bis auf den Landkreis Nordhausen (195,3) lagen am Mittwoch alle Kommunen über einer Inzidenz von 200 - dem Schwellenwert für das Auslösen der dritten Warnstufe im Thüringer Frühwarnsystem. Im Landkreis Sonneberg lag die Inzidenz am Mittwoch bei 538,2 - der Kreis gehört damit zu den drei am stärksten betroffenen Kommunen in Deutschland.

Corona: Tony Marshall spricht erstmals über Erkrankung

8.30 Uhr: Trotz Corona-Impfung musste Tony Marshall auf die Intensivstation. Nun spricht er über die Angst vor dem Tod und wie es ihm heute geht. Lesen Sie dazu: Corona: So geht es Schlagersänger Tony Marshall heute

Marburger Bund fordert mehr Tempo bei Corona-Auffrischungsimpfung

7.40 Uhr: Der Marburger Bund hat mehr Tempo bei den Corona-Auffrischungsimpfungen gefordert. "Wir müssen bei den Booster-Impfungen mehr aufs Tempo drücken", sagte die Vorsitzende Susanne Johna der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). "Die Gesundheitsministerien der Länder sollten jetzt alle Menschen ab 70 per Brief gezielt über die Möglichkeit zur Auffrischungsimpfung

informieren", sagte sie. "Man darf nicht einfach davon ausgehen, dass die Leute schon Bescheid wissen."

Viele Betroffene wüssten gar nicht, dass sie eine dritte Impfung bräuchten, um weiterhin gut vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt zu sein. Vorrang müssten dabei die Menschen über 70 sowie jene mit bestimmten Vorerkrankungen haben. "Nach mehr als einem halben Jahr hat die Schutzwirkung der Impfung besonders bei alten Menschen nachgelassen. Um die Immunität zu erhalten, brauchen wir jetzt rasch Auffrischungsimpfungen für diesen besonders gefährdeten Personenkreis." Dazu gehörten aber auch jüngere Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen und medizinisches Personal.

Corona: Die wichtigsten Infos zur Booster-Impfung.

Lauterbach: Corona-Lage bedeutet nichts Gutes für Vorweihnachtszeit

7.23 Uhr: Angesichts der angespannten Corona-Lage sieht der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach größeren Weihnachtsfeiern mit Sorge entgegen. "Obwohl bereits viele Menschen geimpft sind, kann es immer noch zu einer Überlastung der Krankenhäuser kommen. Erste Intensivstationen sind bereits am Limit", sagte er der "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Für geselliges Beisammensein in der Vorweihnachtszeit bedeutet das nichts Gutes."

Deswegen sollten seiner Meinung nach jetzt Restaurants, Kinos und andere Einrichtungen strenge 2G-Vorschriften (Zugang für Geimpfte und Genesene) durchsetzen und die Bundesländer rasch die Auffrischungsimpfung für Ältere ermöglichen. "Nur dann wären Menschenansammlungen bei Weihnachtsfeiern mit vielen Mitarbeitern vertretbar", sagte Lauterbach. Bei den Auffrischungsimpfungen sollten zuerst die Menschen über 70 dran sein, genauso wie Menschen mit Vorerkrankungen oder Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor.

Umfrage: Mehrheit für 2G-Regel in Fußballstadien

4.35 Uhr: In die deutschen Fußballstadien sollten nach dem Wunsch einer Mehrheit der Bundesbürger nur geimpfte und genesene Zuschauer Einlass erhalten. 60 Prozent der Befragten sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur dafür aus, ausschließlich die 2G-Regel für den Zugang zu den Arenen anzuwenden. 29 Prozent der Deutschen würden dies demnach nicht richtig finden.

Bei den Proficlubs in Bundesliga und 2. Liga gibt es keine einheitliche Regel für die Zulassung von Zuschauern. Während einige Vereine auf das 2G-Modell setzen, wechselte unter anderem Borussia Dortmund zuletzt wieder auf ein 3G-Modell. Dabei dürfen auch negativ auf das Coronavirus getestete Fans ins Stadion. Es genügt ein negativer Bürgertest. Zuvor hatte es Kritik aus der Ultra-Szene an den Corona-Beschränkungen gegeben.

US-Gesundheitsbehörde gibt Impfempfehlung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren

4.11 Uhr: In den USA können die Corona-Impfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren starten: Die Gesundheitsbehörde CDC sprach am Dienstagabend (Ortszeit) eine Impfempfehlung für diese Altersgruppe mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer aus. Damit kann die Impfkampagne noch diese Woche anlaufen. Präsident Joe Biden sprach von einem "Wendepunkt" im Kampf gegen die Pandemie.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte dem Impfstoff Ende vergangener Woche eine Notfallzulassung für diese Altersgruppe erteilt. Die Regierung hatte daraufhin bereits begonnen, weitere Impfstoffdosen ins ganze Land auszuliefern. Mit der CDC-Impfempfehlung können ab sofort Kinder ihre Spritze erhalten, in vollem Umfang anlaufen soll die Impfkampagne nach Regierungsangaben dann in der kommenden Woche.

Strengere Regeln für Ungeimpfte in Baden-Württemberg

3.17 Uhr: Angesichts der angespannten Corona-Lage verschärfen manche Bundesländer die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. In Baden-Württemberg gelten ab heute strengere Regeln für Menschen ohne Corona-Impfung. In Bayern berät das Kabinett über Verschärfungen. So soll unter anderem soll unter anderem die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht wieder eingeführt werden. Sachsen will die 2G-Regel etwa für Gastronomie und Veranstaltungen drinnen einführen. In Baden-Württemberg gilt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nun für zahlreiche Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen einen teuren PCR-Test vorweisen.

Strengere Regeln für Ungeimpfte in Baden-Württemberg.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

FDP verärgert über Merkel-Äußerungen zu strengeren Regeln für Ungeimpfte

1.29 Uhr: Die FDP hat verärgert auf Berichte reagiert, nach denen die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer internen CDU-Sitzung starke Einschränkungen für Ungeimpfte angekündigt haben soll: "Wenn es stimmt, was da so durchgestochen wird, muss man die Bundeskanzlerin bei allem Respekt an folgendes erinnern: Sie kann nicht einfach Corona-Politik machen, als hätte es keine Bundestagswahl gegeben", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, dieser Redaktion. "Sie ist nur noch geschäftsführend im Amt."

Die CDU-Vorstandssitzung sei auch nicht der richtige Ort: Fragen, die wesentlich für die Grundrechte seien, gehörten in die Parlamente, so Buschmann. Der Deutsche Bundestag und die Länder seien jetzt am Zug. "Eine Rückkehr zur absoluten Dominanz der Exekutive darf es nicht geben."

Corona-News von Dienstag, 2. November: Argentinien öffnet Grenzen für internationale Reisende

22.22 Uhr: Nach mehr als anderthalb Jahren Schließung hat Argentinien seine Grenzen wieder für den internationalen Reiseverkehr geöffnet. "Wir kehren zur Normalität zurück", sagte Verkehrsminister Alexis Guerrera. Ab sofort könnten Touristen auf dem Luft- und Seeweg wieder regulär nach Argentinien einreisen.

Bereits Anfang Oktober hatte Argentinien seine Landgrenzen zu den Nachbarländern wieder geöffnet. Ausländische Touristen, die nach Argentinien einreisen, müssen vollständig geimpft sein, wobei die letzte Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegen muss. Zudem benötigen Reisende einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, sowie eine spezielle Corona-Versicherung.

30 Teilnehmer von Yoga-Zentrum auf Mallorca in Quarantäne

22.08 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch bei einem Yoga-Zentrum (Retreat) auf Mallorca sind 30 Menschen in ein Quarantäne-Hotel gebracht worden. Die meisten Betroffenen seien Ausländer ohne Wohnsitz auf der spanischen Insel, sagte die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez.

Sie seien allerdings nicht alle positiv getestet worden, betonte sie. Konkrete Zahlen nannte Gómez nicht. Auch weitere Details, etwa zur Nationalität der Betroffenen und zu dem Ort des Ausbruchs, verriet die Regionalministerin nicht. Die Aktion, bei der insgesamt rund Hundert Menschen getestet und einige unter anderem auch zu Hause in Quarantäne geschickt worden seien, sei von der Ansteckung eines Yoga-Lehrers ausgelöst worden, sagte Gómez.

Israel: Booster-Impfungen und Regeln haben Erfolg

21.13 Uhr: Israel reagiert mit einer strikten Impfkampagne auf die vierte Corona-Welle. Die Booster-Impfungen und die strengen Regeln haben Erfolg in Israel.

Die dritte Impfung ist in Israel auch für jüngere Erwachsene längst selbstverständlich.

Foto: Debbie Hill/UPI/Shutterstock

Niederlande verschärfen Maßnahmen

20.48 Uhr: Die Niederlande führen angesichts steigender Infektionszahlen neue Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein. Dazu zähle auch die Maskenpflicht, sagt Ministerpräsident Mark Rutte. Zudem werde ab 6. November an vielen öffentlichen Plätzen wie Museen der "Corona-Pass" als Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests stärker verlangt werden. Die Infektionszahlen in den Niederlanden sind im vergangenen Monat stetig gestiegen. Mehr als 1200 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, so viele wie seit fünf Monaten nicht mehr.

Noch ohne Maske in der Fußgängerzone in Venlo: Nun gilt in den Niederlanden wieder die Maskenpflicht.

Foto: dpa

Grüne Woche 2022 offen für Geimpfte und Genesene

20.00 Uhr: Die Agrarmesse Grüne Woche Ende Januar in Berlin wird Besuchern offenstehen, die gegen Corona geimpft oder genesen sind. Messechef Martin Ecknig sagte am Dienstag im Sender RBB 88.8, für die Veranstaltung würden die 2G-Regeln gelten. Die Gäste könnten sich nach Betreten der Hallen frei bewegen und wieder wie gewohnt Tiere streicheln, an Blumen riechen sowie Speisen und Getränke verkosten.

Mitte September hatte die Messe bereits angekündigt, die Grüne Woche nach einer Online-Ausgabe 2021 vom 21. bis 30. Januar 2022 wieder für Besucher zu öffnen. Noch nicht klar war, ob auch Getestete Zutritt haben sollen. Die Messe hat sich nun dagegen entschieden. Bei 2G können Messebesucher nach den Vorgaben des Berliner Senats auf Masken verzichten, und es sind auch mehr Besucher möglich.

Mann bespuckt Polizisten nach Aufforderung zum Maske-Tragen

19.02 Uhr: Ein 33 Jahre alter Mann hat während einer Zugfahrt von Leipzig nach Erfurt einen Polizisten bespuckt und beleidigt. Der 33-Jährige sei ausfällig geworden, nachdem der Polizist ihn im ICE aufgefordert hatte, eine Maske zu tragen, teilte die Polizei am Dienstag in Erfurt mit.

Zudem habe er Schlagbewegungen angedeutet, weshalb ihn der Polizist, der auf dem Weg zum Dienst war, mit Hilfe eines Bundeswehrsoldaten kurz vor dem Erfurter Hauptbahnhof im Zug am Boden fixierte. Dort wurde der Mann festgenommen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Nach Angaben der Polizei wurden bei der Festnahme neun Gramm Cannabis im Rucksack des 33-Jährigen gefunden. Außerdem ergab eine Alkoholmessung einen Wert von rund 2,3 Promille. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand.

Menschen warten im Malteser-Impfzentrum in Berlin auf ihre Impfung. In dem Impfzentrum wird wieder ein deutlich höherer Andrang registriert.

Foto: Paul Zinken/dpa

Griechenland verschärft Corona-Testpflichten für Ungeimpfte

18.15 Uhr: In Griechenland dürfen ungeimpfte Bürger ab Samstag Einrichtungen wie Behörden, Banken, Geschäfte und Friseure nur noch mit einem aktuellen negativen Corona-Test betreten. Das teilte am Dienstagabend der griechische Gesundheitsminister Thanos Plevris im Staatsfernsehen mit.

Ohne Test zugänglich bleiben lebensnotwendige Geschäfte wie Supermärkte und Apotheken. Zudem können sich ab Freitag dem Minister zufolge alle vollständig geimpften Bürger ab 18 Jahre eine Auffrischungsimpfung verabreichen lassen. Ungeimpfte Berufstätige müssen bei der Arbeit künftig zwei Mal pro Woche und auf eigene Kosten einen negativen Test vorlegen.

Merkel warnt vor neuen Einschränkungen für Ungeimpfte

17.55 Uhr: Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation offensichtlich besorgt. In einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands warnte sie gar vor weiteren Einschränkungen für Ungeimpfte. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Die Kanzlerin zeigte sich demnach wegen der steigenden Infiziertenzahlen und der zunehmenden Rate von Krankenhausfällen in Sorge.

Auf die Frage eines Vorstandsmitglieds, ob es noch einmal einen Lockdown geben werde, antwortete Merkel den Berichten der Anwesenden zufolge, dies sei nur für Ungeimpfte eine Option. Zuerst hatte der Sender n-tv über Merkels Hinweis berichtet. Allerdings dementieren mehrere Teilnehmer die Darstellung des Senders, wonach Merkel konkret Einschränkungen angekündigt habe.

Bundeskanzlerin Angela Merkel mit FFP2-Maske.

Foto: dpa

Patientenschützer fordern tägliche Tests für medizinisch-pflegerisches Personal

16.48 Uhr: Nach den jüngsten Corona-Ausbrüchen in Altenheimen fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz tägliche Tests für alle dortigen Fachkräfte. "Die tägliche Testpflicht für geimpftes und ungeimpftes medizinisch-pflegerisches Personal muss sofort kommen", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Er verwies darauf, dass im vergangenen Jahr noch ein Impfangebot für hochbetagte Menschen über die mobilen Teams organisiert werden konnte.

Deren Rückgrat seien die Impfzentren gewesen, sagte Brysch. "Es waren die Kassenärztliche Vereinigungen, die mit aller Macht eine Fortsetzung dieses Angebotes verhindert haben." Nunmehr sei es "unmöglich, diese politische Fehlentscheidung kurzfristig zu revidieren." Deshalb müsse jetzt die täglicher Testpflicht für das Personal kommen.

Kassenärzte: Vielstimmige Empfehlungen erschweren Booster-Impfungen

16.14 Uhr: In die Debatte um Corona-Auffrischungsimpfungen und einen Fahrplan für den Winter haben sich am Dienstag die Kassenärzte eingemischt. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, appellierte in Berlin an die Politik, dafür zu sorgen, dass die Praxen ihre Arbeit machen könnten. So müsse etwa die Impfstoffbestellung vereinfacht werden, sagte er. Bis Ende des Jahres kommen nach den aktuellen Empfehlungen etwa 15 Millionen Menschen für eine Auffrischungsimpfung (Booster) in Frage.

Die Länder wollen unterdessen die Impfungen in Pflege- und Altenheimen vorantreiben und für das Personal unabhängig vom Impfstatus zweimal wöchentlich Corona-Tests vorschreiben. Das geht aus einem Antrag von Bayern für die nächste Gesundheitsministerkonferenz am Freitag in Lindau hervor, die das Bundesgesundheitsministerium veröffentlichte. Einzelne Länder haben bereits andere Regelungen. In Rheinland-Pfalz gilt ab kommender Woche für nicht geimpfte Mitarbeiter von Kliniken, Alten- und Pflegeeinrichtungen eine tägliche Testpflicht. Dies sehen die Bestimmungen der neuen, am Dienstag in Mainz vorgestellten Anti-Corona-Verordnung des Landes vor.

Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.

Foto: dpa

Tägliche Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte in Brandenburger Pflegeheimen

16.02 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide am Werbellinsee (Barnim) mit elf Toten hat die Brandenburger Landesregierung eine erweiterte Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeiter in Pflegeheimen beschlossen. Das Kabinett habe bei der Fortschreibung der Corona-Umgangsverordnung festgelegt, dass sich in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 nicht geimpfte oder nicht genesene Beschäftigte an jedem Tag testen lassen müssen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Dies gelte unabhängig von der Inzidenz auch bei akuten Corona-Ausbrüchen.

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit weniger als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen müssen sich Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und Kliniken künftig an drei statt wie bisher zwei Tagen pro Woche testen lassen. Davon abweichend sind bei einem speziellen Hygienekonzept in Krankenhäusern auch nur zwei Tests pro Woche möglich.

Prozess um falschen Impfausweis - Arzt weist Vorwürfe zurück

15.48 Uhr: Im Prozess gegen einen Arzt, der bewusst einer ungeimpften Frau einen Nachweis über eine Corona-Impfung unterschrieben haben soll, wird es vorerst kein Urteil geben. Die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Bayreuth wurde am Dienstag ausgesetzt. Zu einem neuen Termin soll auch die Empfängerin der Bescheinigung geladen werden, gegen die ebenfalls ein Verfahren läuft. Der 53 Jahre alte Mediziner wies die Vorwürfe indessen vor Gericht empört zurück. Er habe davon ausgehen müssen, dass die Frau geimpft gewesen sei: "Ich habe nur meine Pflicht getan."

Falsche Impfausweise sind ein bundesweites Problem. Der Bayreuther Fall ist einer der ersten in Bayern, bei dem es zum Prozess kommt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, als Impfarzt in einer Bayreuther Einrichtung der Frau im Januar eine Bescheinigung mit zwei Biontech-Impfungen ausgestellt zu haben. Mutmaßlich sollten ihr so Auslandsreisen erleichtert werden. Die Frau war Teil des Impf-Teams. Dem Arzt wird das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse vorgeworfen. Dafür kann es laut Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe geben.

Mehrheit laut Unfrage für Fortsetzung der epidemischen Lage

15.06 Uhr: Laut einer aktuellen Umfrage ist überzeugt davon, dass die sogenannte "epidemische Lage" verlängert werden sollte. Die zukünftigen Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP wollen die seit Beginn der Corona-Krise geltende "epidemische Lage" Ende November auslaufen lassen. Nur eine Minderheit der befragten Bundesbürger (38%) fände das richtig. Eine Mehrheit der Bundesbürger (56%) findet es hingegen falsch, die "epidemische Lage" Ende November auslaufen zu lassen.

Von den Anhängern der künftigen Regierungsparteien sprechen sich die Anhänger von SPD (65%) und Grünen (60%) jeweils mit großer Mehrheit gegen ein Ende der "epidemischen Lage" aus, während die Anhänger der FDP (ja: 50%; nein: 47%) in dieser Frage gespalten sind.

Mit dem derzeitigen Krisenmanagement der Bundespolitik im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist knapp die Hälfte der Bundesbürger (48%) zufrieden. Ähnlich viele (51%) sind damit weniger bzw. gar nicht zufrieden. Zufrieden mit dem Corona-Krisenmanagement sind überdurchschnittlich häufig die Wähler der Union (63%), der SPD (54%) und der Grünen (61%). Von den Wählern der AfD (88%) sind fast alle mit dem Krisenmanagement nicht zufrieden.

Sachsen plant Verschärfung der Corona-Regeln

14.29 Uhr: Sachsen will das 2G-Modell wegen steigender Corona-Infektionszahlen rasch ausbauen. Nach den Plänen der Landesregierung soll von Montag an in öffentlichen Innenbereichen der Zugang nur für Geimpfte und Genesene erlaubt ein, sagte die sächsische Gesundheitsstaatssekretärin Dagmar Neukirch (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden. Das betreffe Gastronomie, Bars und Klubs sowie Feste, Theater, Opern und Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkte. Ausgenommen sind Geschäfte und Läden. Ein harter Lockdown werde nicht angestrebt.

Unabhängig von lokalen Inzidenzen sollen die Regelungen laut Neukirch sachsenweit gelten. Es werde keine unterschiedlichen Regeln für Städte und Landkreise geben. Für Kirchen und die Religionsausübung sowie in Parlamenten gelten demnach weiterhin Sonderregelungen.

Ärztepräsident: Impfzentren können weiterhin hilfreich sein

14.26 Uhr: Ärztepräsident Klaus Reinhardt hält Impfzentren für eine Möglichkeit, die Corona-Impfungen in Deutschland weiter in Gang zu halten. Wo es die Situation erfordere, könnten Impfzentren "eine Hilfe sein", sagte Reinhardt am Dienstag auf einer Pressekonferenz am Rande des Deutschen Ärztetags in Berlin. "Wenn wir an vielen Stellen impfen können, umso besser ist das."

Es gehe darum, Patienten den Zugang zu den Impfungen zu erleichtern. Er habe bereits vor einem halben Jahr darauf verwiesen, dass es nicht klug sei, die Impfzentren ganz herunterzufahren und abzubauen, sagte Reinhardt. Zugleich mahnte er eine einheitliche Strategie an. Es wäre gut, wenn die Ständige Impfkommission, das Bundesgesundheitsministerium und die Gesundheitsminister der Länder möglichst eine einheitliche Sprache sprächen. Andernfalls sei das Thema für die Menschen "verwirrend".

Menschen warten im Malteser-Impfzentrum unter dem Messeturm in Berlin auf ihre Impfung. (Archivbild).

Foto: dpa

(fmg/dpa/afp/epd)