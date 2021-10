Michael Wendler: DSDS-Star schnappt sein Hochzeitslied - wie Laura reagiert

Berlin. Wieder Furore rund um Michael Wendler. Egal ob Corona-Verschwörungstheorien oder finanzielle Probleme, der Schlagerstar gerät aktuell immer wieder in die Schlagzeilen. Der jüngster Grund: Das Lied, das der 49-Jährige für seine Frau Laura zur Hochzeit aufgenommen hat. Denn der Song wurde nun von einem anderen Interpreten abgekupfert.

DSDS-Star Mike Leon Grosch macht im Interview mit "Bild" auch keinen Hehl daraus, sich an dem Lied, das Wendler bereits 2020 aufgenommen hatte, indirekt bedient zu haben. Der Original-Songschreiber Tom Marquardt habe Grosch das Lied schließlich angeboten. Erst habe er das Stück nicht gemocht - später habe es ihm dann doch gefallen.

Wendler hatte Stück seiner Laura gewidmet

Nun sei das Werk "Du" sogar Teil seines neuen Albums. Dass Wendler das Stück eigentlich seiner eigenen Frau gewidmet hatte, rufe in Grosch allerdings keine Schuldgefühle hervor.

"Nee. Vielleicht war das ethisch nicht ganz korrekt, aber es ist mir 'egal' ... Ich singe das Lied eh besser als der Wendler. Und meiner Daniela gefällt es auch richtig gut", so Grosch gegenüber "Bild." Auch er schenkte das Lied seiner frisch Angetrauten zur Hochzeit.

Mike Leon Grosch.

Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Wendlers Liebes-Song: Laura weinte Tränen

Ob Wendler und Laura das Ganze auch so locker sehen? Fest steht, dass der 21-Jährige das Stück jedenfalls viel bedeutet. In einer aktuellen Instagram-Story wirbt die Influencerin fleißig für den Song, der nun auf Wendlers Telegram-Account abrufbar ist. "Habe schon hundert Mal geweint, weil es so schön ist", so Laura in der Story. Lesen Sie auch: Michael Wendler lässt nächsten Gerichtstermin platzen

Ob das Paar aufgrund der Konkurrenz nun übereilt die Werbetrommel rührt, um möglichst mehr Zuhörer zu erreichen, ist unklar. Wendlers Gegenstück zu Groschs Version soll es auch bald als Download geben. (day)