2G-Regel: Was bedeutet die neue Corona-Maßnahme?

Ein Aufkleber mit der Aufschrift "2G" ist am Eingang eines Theaters in Hamburg zu sehen.

Pandemie Corona-Maßnahmen im Herbst: Was hinter der 2G-Regel steckt

Berlin.

Um die Pandemie einzudämmen, gilt in weiten Teilen Deutschlands die 3G-Regel

Angesichts steigender Zahlen wird jedoch immer häufiger die härtere 2G-Option gewählt

Was hinter der Corona-Regel steckt

3G, Hospitalisierungsquote und Abschaffung der kostenlosen Corona-Tests: Bund und Länder haben sich für den zweiten Pandemie-Herbst auf ein neues Regelwerk geeinigt. Damit soll sowohl das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bleiben als auch mehr Menschen für die Corona-Impfung motiviert werden.

Weil das Infektionsgeschehen aber wieder rasant an Fahrt aufnimmt, wurde neben der 3G-Regel mittlerweile in vielen Regionen die sogenannten 2G-Regel als Option eingeführt. Die zwei „Gs“ stehen dabei für geimpft und genesen – die dritte Option, getestet, entfällt. Grundsätzlich bedeutet die 2G-Regel, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Veranstaltungen, Aktivitäten oder Räumlichkeiten haben.

Corona: 2G ist noch freiwillige Option – kommt bald die Verschärfung?

Bei 2G handelt es sich im Gegensatz zu 3G allerdings um keine feste Vorgabe der Bundesregierung oder der 16 Landesregierungen. Beim letzten Corona-Gipfel hatte man sich lediglich darauf geeinigt, die 3G-Regel für festgelegte Bereiche durchzusetzen. Die strengere 2G-Vorschrift können Betreiber von Restaurants, Clubs oder Galerien allerdings auf eigene Faust durchsetzen: Auf Grundlage des Hausrechts können sie in ihren Betrieben nur Geimpften und Genesenen Einlass gewähren.

Derzeit wird allerdings diskutiert, ob bei den aktuell hohen Infektionszahlen und knapper werdenden Intensivbetten 2G grundsätzlich bundesweit gelten müsste. So hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) neue Einschränkungen für Ungeimpfte für möglich, wie sie über ihren Sprecher Steffen Seibert erklären ließ. "Wenn sich die pandemische Lage in den Krankenhäusern regional weiter zuspitzt, dann sind weitere Beschränkungen nur bei den Nicht-Geimpften möglich", fuhr er fort. Solche Beschränkungen könne es dann in Form von 2G-Regeln geben.

Lesen Sie auch: Corona: So kommen Genesene jetzt an ihr digitales Zertifikat

Corona-Pandemie: Hamburg führte 2G-Modell zuerst ein

Als erstes Bundesland hatte sich Hamburg für ein 2G-Optionsmodell entschieden. Für Unternehmer und Veranstalter, die nur noch Geimpfte und Genesene reinlassen, entfallen Beschränkungen wie bei der Gästeanzahl und Abstandsgebote.

Hamburg will Restaurantbesitzern und Barbetreibern so Anreize geben, sich auf 2G einzulassen. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gilt die Regelung nicht. Lesen Sie hier, in welchen weiteren Bundesländern 2G gilt.

(bml/jtb/mit dpa)