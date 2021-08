Asteroid Bennu: So wahrscheinlich ist sein Einschlag auf der Erde

Berlin. Laut neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Asteroid Bennu die Erde trifft bei 1 zu 1750. Zuvor waren Forscher von einer 1 zu 2700 ausgegangen. Bennu könnte demnach die Erde in den nächsten 200 Jahren treffen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Der Asteroid wird im Jahr 2135 bei seinem Vorbeiflug der Erde näher kommen als der Erdmond. Die Schwerkraft der Erde könnte Bennus Flugbahn so verändern, dass er sich in den 2200er Jahren auf Kollisionskurs mit der Erde befindet – was jedoch laut den Wissenschaftlern nicht allzu wahrscheinlich ist.

„Wir sollten uns darüber nicht zu viele Sorgen machen“, sagte Davide Farnocchia, Hauptautor der Studie und Wissenschaftler am NASA Center for Near Earth Object in Pasadena, Kalifornien. Denn gleichzeitig haben die Forscher nun dank der NASA-Raumsonde Osiris-Rex jetzt eine bessere Vorstellung von Bennus Weg. „Ich denke also, dass sich die Situation insgesamt verbessert hat“, sagte Farnocchia gegenüber Journalisten.

Asteroid Bennu: So groß wäre die Zerstörung bei einer Kollision

Osiris-Rex war am 8. September 2016 gestartet, um vom Asteroiden Proben von Bennu zur Erde zurückzubringen. Die Entnahme von Bodenproben erfolgte während eines wenige Sekunden dauernden Aufsetzens des Roboterarms am 20. Oktober 2020. Am 10. Mai 2021 begann die Rückreise zur Erde. Die Kapsel soll 2023 mit etwa 100 Gramm Material in den USA landen.

Die Nasa-Sonde "Osiris Rex" hat eine Asteoriden-Probe entnommen.

Foto: dpa

Wenn Bennu tatsächlich auf die Erde prallen würde, würde dies jedoch nicht das Leben auslöschen – wie etwa durch den Meteoriteneinschlag, der die Dinosaurier tötete –, sondern einen Krater erzeugen, der etwa 10 bis 20 Mal so groß wie der Asteroid ist, sagte Lindley Johnson, Planetary Defense Officer der NASA. Der Bereich der Verwüstung wäre aber wohl deutlich größer: bis zu 100-mal so groß wie der Krater.

Bennu: Durchmesser von 492 Metern

Bennu ist etwa so weit von der Sonne weg wie die Erde, wenn er auch nicht auf einer so runden Bahn unterwegs ist, wie die Erde es ist. Bennu läuft auf einer Ellipse und braucht 437 Tage für eine Runde. Seine Form gleicht einem verbeulten Fußball von etwa 492 Meter Durchmesser und ist mit durchschnittlich 100.000 km/h unterwegs.

Dadurch dass Bennu bereits 1999 entdeckt wurde, können Wissenschaftler seine Flugkurve vorhersehen. Das frühzeitige Auffinden bedrohlicher Asteroiden erhöht die Chancen und Möglichkeiten, sie aus dem Weg zu räumen, sagte Lindley Johnson. (bef)