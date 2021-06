Delta-Variante: Symptome der Corona-Mutation unterscheiden sich

Die Delta-Variante breitet sich vor allem in Großbritannien stark aus. Jedoch zeigt sie andere Symptome als die bisher herrschende Alpha-Variante. Welche das sind, sehen Sie im Video.

Berlin. Die zunächst in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich in immer mehr Ländern. Großbritannien ist aktuell besonders stark betroffen - die Variante macht mittlerweile 90 Prozent der Corona-Fälle aus. Aber auch in Deutschland werden zunehmend Infektionen gemeldet.

Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge hat sich der Anteil der Corona-Infektionen in Deutschland mit der Delta-Variante innerhalb einer Woche fast verdoppelt. In der 21. Kalenderwoche lag der Prozentsatz noch bei 3,7. Eine Woche später (31. Mai bis 6. Juni) wurde ein Anteil von 6,2 Prozent gemessen.

Auch wenn die Delta-Variante demnach bundesweit immer noch relativ selten auftritt, rechnen Virologen bereits mit einer starken Zunahme. Lesen Sie hier, welche Symptome für eine Infektion mit der Delta-Mutation sprechen.

Corona: So zeichnet sich die Delta-Variante aus

Die Symptome bei einer Infektion mit der Delta-Variante unterscheiden sich laut einer neuen Studie von den Symptomen der anderen Corona-Mutanten. Tim Spector leitet die "Zoe Covid Symptoms"-Studie am King's College in London, bei der Infizierte ihre Symptome in eine britische App eintragen können.

"Seit Anfang Mai haben wir uns die häufigsten Symptome der App-Nutzer angeschaut - und sie sind nicht mehr dieselben wie zuvor", so Spector im Interview mit BBC. Demzufolge leiden Patienten meist an Kopfschmerzen, einer laufenden Nase und einer besonders rauen Kehle. Fieber gehöre weiterhin zu den Corona-Symptomen, allerdings trete ein entscheidendes Anzeichen bei der Delta-Variante kaum auf: der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns.

Kein Verlust des Geschmackssinns: Forscher sieht große Gefahr in Delta-Variante

So könne eine Infektion mit der Delta-Variante versehentlich mit einer einfachen Erkältung verwechselt werden. Aus diesem Grund rief Spector Betroffene auf, sich selbst bei schwachen Symptomen testen zu lassen.

Bei den Symptomen der ursprünglichen Corona-Variante handelt es sich vor allem um Husten, Halsschmerzen, Erschöpfung, Muskelschmerzen und Fieber.