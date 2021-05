Corona: RKI-Zahlen & Inzidenz sinken stark ++ Merkel warnt vor neuer Pandemie

Gesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit Impfstoff-Zulassung für Kinder und Jugendliche schon in dieser oder nächster Woche

In der EU sollen bis zum Ende dieser Woche insgesamt 170 Millionen Menschen mindestens einmal gegen Corona geimpft worden sein

In Deutschland wurden mittlerweile mehr als 45 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht

Wirtschaftsminister Peter Altmaier stellt Lockerungen bei der Homeoffice-Pflicht in Aussicht

Die Rückkehr in den Präsenzunterricht ist für die Stiko kein wichtiger Grund, um Kinder früher impfen zu lassen

Die deutsche Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet – auch wegen der Corona-Maßnahmen

Das RKI meldet am Dienstag wieder sehr niedrige Zahlen – auch die Inzidenz sinkt deutlich

Berlin. In Deutschland sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz, die Neuinfektionen befinden sich weiter auf sehr niedrigem Niveau. Die dritte Welle in der Corona-Pandemie scheint endgültig gebrochen. Das bedeutetet auch, dass es für Bürgerinnen und Bürger wieder mehr Freiheiten geben wird.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Inzidenz für einen halbwegs normalen Sommer auf 20 drücken - die FDP- und Linksfraktion kritisieren das jedoch.

Unterdessen warnt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davor, dass sich Pandemien wiederholen können, und fordert, entsprechende Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen.





Am kommenden Donnerstag werden sich Bund und Länder zum Impfgipfel treffen. Dabei soll es dann auch um die Immunisierungen für jüngere Menschen und Jugendliche gehen. Schließlich dürfte mit Ende der Impfpriorisierung am 7. Juni der ungebremste Wettlauf um die Vakzin-Dosen beginnen. Bislang erhielten laut RKI in Deutschland mehr als 33,6 Millionen Menschen mindestens die Erstimpfung gegen das Coronavirus.

RKI: Aktuelle Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt weiter

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1911 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 4209 Ansteckungen gelegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 58,4 an (Vortag: 62,5; Vorwoche: 79,5). An Feiertagen wie Pfingstmontag suchen weniger Menschen einen Arzt auf, wodurch auch weniger Proben genommen werden und es weniger Laboruntersuchungen gibt. Daher werden weniger Neuinfektionen gemeldet. Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 33 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 221 Tote gewesen. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Dienstag, 25. Mai: Spahn geht von Impfangebot für über 12-Jährige bis Ende August aus

13.19 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht von einem Impfangebot für Kinder ab 12 Jahren bis Ende August aus. Voraussetzung dafür sei die Zulassung des Impfstoffs durch die europäische Arzneimittelbehörde, sagte er am Dienstag bei einem Besuch des Pharmaunternehmens Serumwerk Bernburg AG (Salzlandkreis).

"Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Tagen, diese oder nächste Woche, eine Zulassung geben kann", sagte er. Es gehe um ein Impfangebot für alle 12- bis 18-Jährigen, die wollen. Spahn betonte, es sei keine Impfpflicht. Es bleibe dabei, es sei eine individuelle Entscheidung. "Kinder, Eltern, Ärztinnen und Ärzte entscheiden gemeinsam, ob geimpft wird oder nicht", so Spahn.

Apotheken sollen Corona-Impfzertifikate vergütet bekommen

13.09 Uhr: Wenn Apotheken nachträglich Corona-Impfzertifikate ausstellen, sollen sie dafür eine Vergütung bekommen. Vorgesehen sind für das erstmalige Erstellen voraussichtlich 18 Euro, wie aus einem Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. Zunächst berichtete das Nachrichtenportal "ThePioneer" darüber.

Diesen erhöhten Betrag sollen auch Praxen für nachträgliche Zertifikate bekommen, wenn sie die Impfung nicht selbst vorgenommen haben. In der Regel soll dies die impfende Praxis direkt machen und dafür bis zu sechs Euro jeweils für die Erst- und Zweitimpfung bekommen - zusätzlich zu 20 Euro pro Impfung.

Die nachträgliche Ausstellung eines Impfzertifikates erfordere besondere Sorgfalt, um das tatsächliche Vorliegen einer vorgenommenen Impfung ausreichend zu plausibilisieren und Missbrauch des Impfzertifikates zu verhindern, heißt es zur Begründung in dem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Tourismus-Start in Mecklenburg-Vorpommern schon ab 28. Mai

13.04 Uhr: Nach monatelangen Zwangsschließungen sollen Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern nun doch schon zum kommenden Wochenende wieder öffnen dürfen. "Gesundheits- und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und ich schlagen gemeinsam vor, dass wir den ersten Schritt, also die Beherbergung von Gästen aus MV, bereits zum 28. Mai umsetzen", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) der "Ostsee-Zeitung". Lesen Sie auch:

Wie im Vorjahr sollen dann eine Woche später auch Gäste aus anderen Bundesländern wieder Urlaub im Nordosten machen dürfen. Eine Belegungsquote sei hingegen nicht geplant. Ursprünglich sollte der Neustart im Tourismus erst Mitte Juni erfolgen. Der rasche Rückgang der Corona-Infektionen ermögliche aber, Öffnungsschritte vorzuziehen.

Umfrage: Fast jeder Dritte macht regelmäßig Corona-Tests

12.53 Uhr: Fast jeder dritte Erwachsene macht laut einer Umfrage inzwischen regelmäßig Corona-Tests. Mindestens ein- bis zweimal pro Woche tun dies nach eigenen Angaben 30 Prozent, wie eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab. Mit Nein antworteten 66 Prozent. Am stärksten verbreitet sind regelmäßige Tests demnach unter 18- bis 24-Jährigen (42 Prozent), bei Menschen über 55 Jahre bejahten dies 22 Prozent.

Eine lange Menschenschlange hat sich vor einer Corona-Schnelltesstation in Koblenz gebildet.

Foto: Thomas Frey/dpa

Ein Nachweis eines negativen Corona-Tests wird teils benötigt, um in Geschäfte oder Biergärten zu gehen. Der Bund übernimmt seit Anfang März die Kosten für mindestens einen Schnelltest durch geschultes Personal pro Woche. Auch in Schulen gibt es regelmäßige Schnelltests.

Für die Umfrage wurden den Angaben zufolge vom 21. bis zum 24. Mai 6820 Menschen befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren, wie das Institut mitteilte.

Knapp 196.000 Corona-Neuinfektionen in Indien

12.27 Uhr: Erstmals seit Mitte April sind in Indien weniger als 200.000 Corona-Infektionen innerhalb eines Tages erfasst worden. Rund 196.000 Neuinfektionen verzeichnete das indische Gesundheitsministerium mit Zahlen vom Dienstag. Im Mai waren teils mehr als 400.000 Fälle pro Tag erfasst worden. Inzwischen hat sich das Infektionsgeschehen den offiziellen Zahlen nach verlangsamt.

Britische Regierung verschärft lokale Abstandsregeln wegen Virusvarianten

12.16 Uhr: Die Regierung in Großbritannien hat die Abstandsregeln in einzelnen englischen Bezirken mit hohem Auftreten der zuerst in Indien entdeckten Coronavirus-Variante wieder verschärft - allerdings ohne öffentliche Ankündigung. Wie die BBC berichtete, wurde die Regierungswebseite bereits am vergangenen Freitag für landesweit acht Bezirke aktualisiert. Demnach werden die Menschen dort aufgerufen, ihre Bezirke nicht zu verlassen, zwei Meter Abstand zu anderen zu halten und sich nicht in Innenräumen zu treffen.

Auf der Liste stehen unter anderem Gebiete im Nordwesten des Landes, in Mittelengland und auch ein Londoner Bezirk. Am stärksten betroffen ist der Bezirk Bolton im Großraum Manchester. Dort wurden zuletzt rund 450 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert. Experten gehen davon aus, dass sich die sogenannte indische Variante B.1.617.2 schneller ausbreitet als die bislang vorherrschende britische Corona-Mutante B.1.1.7.

Bald 170 Millionen Europäer einmal gegen Covid-19 geimpft

12.01 Uhr: Bis zum kommenden Sonntag sollen 170 Millionen Europäer zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft sein. Das seien 46 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in der Europäischen Union, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Angaben aus EU-Kreisen am Dienstag beim Gipfel in Brüssel. Bis 30. Mai würden in der EU etwa 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff ausgeliefert und davon 245 Millionen Dosen verabreicht sein.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte das Ziel vorgegeben, mindestens 70 Prozent der Erwachsenen in der EU gegen das Coronavirus zu impfen.

Foto: JOHN THYS / various sources / AFP

Die Lieferungen im zweiten Quartal von April bis Juni übertreffen demnach die ursprünglichen Erwartungen: Es sollen 413 Millionen Impfdosen der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson in der EU ankommen. Noch Anfang März hatte von der Leyen von 300 Millionen Dosen im zweiten Quartal gesprochen. Nach der jetzigen Prognose sollen es im dritten Quartal von Juli bis Ende September sogar 529 Millionen Dosen werden, im vierten Quartal dann noch einmal 452 Millionen.

Von der Leyen hat das Ziel ausgegeben, mindestens 70 Prozent der Erwachsenen in der EU gegen Covid-19 zu impfen. Sie hält dies bis Juli für erreichbar, zumindest für die Erstimpfung.

Altmaier stellt Lockerungen bei Homeoffice-Pflicht in Aussicht

11.52 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat Unternehmen und Beschäftigten schrittweise Lockerungen der Homeoffice-Pflicht in Aussicht gestellt. "Ich glaube, dass die Idee, dass man zur Normalität zurückkehrt, sicherlich auch bedeutet, dass man dann dort, wo es Sinn macht, auch wieder vor Ort arbeiten kann", sagte der CDU-Politiker am Dienstag im "Bild"-Talk "Die richtigen Fragen". Es werde "Schritt für Schritt weniger Vorschriften" zum Homeoffice geben. Zugleich glaube er aber, dass viele Beschäftigte trotzdem weiter von zu Hause arbeiten könnten, sagte Altmaier.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) forderte ein Ende der Homeoffice- und Testpflicht in den Betrieben. Der Impffortschritt müsse mit einer Rückkehr in einen normalen Geschäftsbetrieb verbunden sein, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Positionspapier, das an die Bundesregierung gerichtet ist. Der BDI sprach sich für einen Stufenplan aus, der festlegt, wie Corona-Maßnahmen in den Betrieben verringert und abgeschafft werden können.

Die Corona-Arbeitsschutzverordnung schreibt vor, dass Arbeitgeber überall dort Homeoffice anbieten müssen, wo das möglich ist. Nach bisherigen Plänen läuft sie Ende Juni ohnehin aus.

Mehr als 45 Millionen Impfdosen verabreicht

11.37 Uhr: Seit Beginn der Corona-Impfkampagne sind in Deutschland mehr als 45 Millionen Dosen verabreicht worden. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag wurden am Montag 287.574 Menschen immunisiert, 158.451 davon bekamen nun ihren vollen Impfschutz. Der Feiertag hatte die Zahl der Impfungen damit im Vergleich zur Vorwoche deutlich gedrückt, sieben Tage zuvor wurden mit 543.637 weitaus mehr Impfdosen verabreicht.

Insgesamt sind den Angaben zufolge bisher 40,4 Prozent (33,6 Millionen) der Bevölkerung mindestens einmal und 14,3 Prozent (11,9 Millionen) vollständig geimpft. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn twitterte, dass mehr als 40 Prozent der Bevölkerung, also 33,5 Millionen Deutsche, mindestens einmal geimpft, mehr als 14 Prozent, also 12 Millionen, vollständig geimpft seien.

Am Pfingstwochenende gab es eine Million Impfungen. Über 40% der Deutschen (33,5 Mio) sind mindestens einmal geimpft, über 14% (12 Mio) haben den vollen Impfschutz. Zur Erinnerung: Vor 7 Wochen (zu Ostern) waren erst 12% mindestens einmal geimpft. — Jens Spahn (@jensspahn) May 25, 2021

Je nach Bundesland variiert die Impfquote. Die höchste Quote an mindestens Erstgeimpften verzeichnet das Saarland mit 44,2 Prozent. Sachsen liegt mit 35,3 Prozent leicht hinter den anderen Bundesländern zurück. Während das Saarland jedoch auch bei der Berücksichtigung der Zweitimpfungen beim Impftempo an der Spitze liegt, läuft die Kampagne laut RKI in Brandenburg am langsamsten.

Stiko: Schulöffnung nicht entscheidend für Impfung von Kindern

11.01 Uhr: Die ständige Impfkommission (Stiko) hält die Rückkehr in den Präsenzunterricht für kein ausschlaggebendes Argument in Bezug auf die Impfung von Kindern. Im Vordergrund müsse die Frage stehen, wie hoch die Gefährdung der Kinder durch eine Infektion mit dem Coronavirus sei, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens am Dienstag im Deutschlandfunk. Auch Privatleben oder Urlaub mit den Eltern seien sekundäre Argumente, "die für sich alleine genommen keine ausreichende Begründung liefern, um jetzt alle Kinder zu impfen".

Millionen ungenutzter Corona-Impfdosen könnten in Hongkong im Müll landen

9.58 Uhr: In Hongkong könnten wegen der geringen Impfbereitschaft Millionen Corona-Impfdosen bald im Müll landen. Bei der ersten Charge des Biontech-Vakzins werde in drei Monaten das Verfallsdatum erreicht, teilten die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone am Dienstag mit. Hongkong hatte sich genügend Corona-Impfstoff gesichert, um alle 7,5 Millionen Einwohner zu immunisieren.

Misstrauen gegenüber der Regierung, Falschinformationen im Netz und die entspannte Corona-Lage haben aber zu einer niedrigen Impfbereitschaft in der Millionenmetropole geführt. Zurzeit gilt Hongkong als nahezu Corona-frei. Die kommunalen Impfzentren, in denen das Präparat von Biontech/Pfizer verabreicht wird, sollen nach derzeitigen Planungen im September schließen.

Carrie Lam, Regierungschefin von Hongkong, auf einer Pressekonferenz unter dem Schriftzug "Get vaccinated" (dt. etwa "Lassen Sie sich impfen").

Foto: Vincent Yu/AP/dpa

Die Regierung hatte je 7,5 Millionen Impfdosen bei Biontech/Pfizer und beim chinesischen Hersteller Sinovac bestellt. Bislang erhielten lediglich 19 Prozent der Menschen in Hongkong eine erste Impfung, während 14 Prozent vollständig geimpft sind. Gut zwei Millionen Biontech-Impfdosen, die sechs Monate haltbar sind, wurden bislang nicht verbraucht. Einige Politiker in Hongkong hatten daher in den vergangenen Wochen vorgeschlagen, die ungenutzten Impfdosen zu exportieren.

Deutsche Wirtschaft schrumpft stärker als zunächst erwartet

9.12 Uhr: Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal etwas stärker eingebrochen als zunächst berechnet. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für den Zeitraum von Januar bis März im Vergleich zum Vorquartal um 1,8 Prozent. In seiner ersten Schätzung von Ende April hatte das Bundesamt einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 1,7 Prozent angegeben.

Besonders deutlich hätten sich im ersten Quartal die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bei den privaten Konsumausgaben bemerkbar gemacht, erklärten die Statistiker. Sie lagen um 5,4 Prozent niedriger als im vierten Quartal 2020.

Im Vorjahresvergleich war das BIP im ersten Quartal preisbereinigt 3,4 Prozent niedriger als im ersten Quartal 2020. Preis- und kalenderbereinigt war der Rückgang mit minus 3,1 Prozent etwas geringer, da ein Arbeitstag weniger zur Verfügung stand als ein Jahr zuvor. Gegenüber dem vierten Quartal 2019, dem Quartal vor Beginn der Corona-Krise, war die Wirtschaftsleistung 5,0 Prozent geringer.

EU-Gipfel berät am zweiten Tag über Corona und Klimapolitik

7.22 Uhr: Die EU-Staats- und Regierungschefs setzen am heutigen Dienstag ab 9.30 Uhr ihren Gipfel in Brüssel fort. Nach den Beratungen zu Belarus und weiteren außenpolitischen Themen am Montagabend geht es nun um die Klimapolitik und die Corona-Pandemie.

Im Kampf gegen Covid-19 wollen die Staats- und Regierungschefs angesichts der Ausbreitung ansteckenderer Virus-Varianten zur Vorsicht aufrufen und sich gleichzeitig bei der Aufhebung von Reisebeschränkungen innerhalb der EU abstimmen. Geplant ist auch eine Zusage, bis Jahresende mindestens 100 Millionen Dosen Impfstoff an ärmere Länder zu spenden.

UN-Chef Guterres fordert bei WHO-Jahrestagung globalen Krieg gegen Pandemie UN-Chef Guterres fordert bei WHO-Jahrestagung globalen Krieg gegen Pandemie

Impftourismus zeigt laut Landkreisen Versagen der Politik

6.32 Uhr: Die deutschen Landkreise fordern mehr verlässliche Impfstofflieferungen für die Impfzentren, um den Impftourismus zu vermeiden. "Die Lieferungen an viele Zentren sind noch immer zu unzuverlässig, so dass Erstimpfungen zurückgefahren werden müssen. Deshalb weichen die Leute aus und nehmen auch lange Wege auf sich.

Im Grunde unterstreicht das die große Impfbereitschaft der Bevölkerung. Und darauf kommt es trotz aller Ruckelei entscheidend an", sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, der Zeitung "Rheinische Post". Der Impftourismus zwischen den Bundesländern zeige aber das Versagen der Politik, die Zentren mit ausreichend Impfstoff zu versorgen.

Neue Zahlen des RKI verzögert

6.00 Uhr: Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den neuen Corona-Infektionen lagen an diesem Dienstagmorgen verzögert vor. Das Dashboard des RKI wurde bis in die Morgenstunden hinein aktualisiert.

Kritik an Spahn wegen Ziel einer Inzidenz unter 20

5.40 Uhr: Aus FDP- und Linksfraktion kommt Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), weil er als Zielmarke für einen unbeschwerten Sommer eine Corona-Inzidenz von unter 20 genannt hat. "Mit seinen Spekulationen verbreitet Herr Spahn nur öffentliche Verunsicherung", sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer der "Welt". "Die Intensivbetten leeren sich, die schweren Verläufe werden deutlich seltener. Die Gefährdungslage aus einer spezifischen Zahl, sei es 20, 35, 50 oder 100, ist inzwischen eine ganz andere, als das noch Anfang des Jahres der Fall war."

Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali sagte: "Konkrete Problemlösung anstatt schwurbeliger Ankündigungen wäre jetzt dringend geboten." Als Probleme nannte sie ineffektive Testsituationen in Schulen, Wechselunterricht und Impfstoffmangel.

Knapp zwei Drittel der Bürger für Rückkehr zum Präsenzunterricht

5.32 Uhr: Knapp zwei Drittel der Bundesbürger sind unter Einhaltung von Test- und Hygienekonzepten für eine sofortige Rückkehr der Schulen zum Präsenzunterricht. 65,2 Prozent sind einer Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Civey im Auftrag der FDP-Bundestagsfraktion auf jeden Fall oder eher dafür. 24,7 Prozent sind auf jeden Fall oder eher dagegen. Jeder Zehnte ist unentschieden. Die Mehrheit für die sofortige Rückkehr zum Präsenzunterricht reicht von 78,3 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern bis 55 Prozent in Bremen.

Mit Test- und Hygienekonzepten könnte der Präsenzunterricht bald wieder stattfinden.

Foto: dpa

Corona-News von Montag, 24. Mai: Indisches Paar chartert Flieger – und umgeht Corona-Auflagen für Hochzeitsfeier

21.50 Uhr: Ein indisches Paar hat Corona-Regeln umgangen und in einem gecharterten Flieger geheiratet. Ein Reisebüro habe den Flug gebucht und dabei angegeben, dass es sich um einen Trip nach einer Hochzeit handle, sagte am Montag ein Sprecher der Billigfluggesellschaft SpiceJet der Deutschen Presse-Agentur. Doch dann hätten die Gäste einfach während des Flugs eine Hochzeitszeremonie abgehalten. Der Sprecher sagte, dass seine Firma überlege, Schritte gegen die Hochzeitsgesellschaft zu unternehmen.

Der Sprecher betonte, dass die Passagiere vor der Reise von der südindischen Stadt Madurai zum indischen Silicon Valley Bengaluru am Sonntag über Corona-Richtlinien informiert worden seien und sie keine Erlaubnis für Aktivitäten an Bord erhalten hätten. In einem Video, das indische Medien verbreiteten, sieht man ein Paar und eine Hochzeitsgesellschaft, die eng beieinander und ohne Masken feiert.

In dem Flugzeug seien mehr als 100 Gäste gewesen, während im Bundesstaat Tamil Nadu, von wo der Flieger startete, gerade ein strikter Lockdown herrsche, berichteten örtliche Medien. Die Zivilluftfahrtbehörde habe Ermittlungen eingeleitet, schrieb die indische Nachrichtenagentur ANI.

Malta erreicht laut Minister die Herdenimmunität

19.45 Uhr: Malta hat nach Angaben seines Gesundheitsministers als erstes EU-Land 70 Prozent seiner erwachsenen Bevölkerung mit wenigstens einer Dose gegen Covid-19 geimpft. "Wir haben heute die Herdenimmunität erreicht", sagte Minister Chris Fearne am Montag bei einer Pressekonferenz. In dem Land mit etwa 500.000 Einwohnern wurden laut Daten des Gesundheitsministeriums Stand Sonntag bislang mehr als 475.000 Impfstoffdosen verabreicht. Fearne zufolge sind von den Menschen über 16 Jahren knapp 42 Prozent durchgeimpft.

500 Teilnehmer bei Kundgebung gegen Corona-Politik in Schmalkalden

18.30 Uhr: Etwa 500 Menschen sind am Pfingstmontag zu einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen der Politik nach Schmalkalden gekommen. Damit war die Höchstzahl der erlaubten Teilnehmer für die Veranstaltung auf dem Altmarkt erreicht, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte.

Größere Störungen habe es bis zum frühen Montagabend nicht gegeben. Eine größere Gruppe, die sich neben dem Versammlungsplatz eingefunden hätte, sei aufgefordert worden, sich zu verteilen. Teils trugen die Gruppenmitglieder keinen Mund-Nasen-Schutz, wie die Polizeisprecherin sagte.

Menschen stehen mit Plakaten und Fahnen bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Altmarkt in Schmalkalden.

Foto: Michael Reichel / dpa

Rückreise-Stau vor dem Gotthard-Südportal wie zu Vor-Corona-Zeiten

18.09 Uhr: Am Pfingstmontag hat der Rückreise-Stau vor dem Gotthard-Südportal in der Schweiz wieder Dimensionen angenommen wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor über einem Jahr. Das meldete die Polizei. Virusbedingt war 2020 eine Ausnahme ohne Pfingst-Blechlawine durch die Alpentunnel.

Der Gotthard-Straßentunnel war am Pfingstmontag wegen eines rauchenden Fahrzeugs rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt worden. Verletzt wurde nach Auskunft der Urner Kantonspolizei niemand. Auch im Nord-Süd-Verkehr kam es vor dem Gotthard-Straßentunnel zu einem Stau von einem Kilometer Länge. Der längste Stau vor dem Gotthard hatte am Pfingstsamstag kurz vor dem Mittag eine Länge von 14 Kilometern erreicht.

New York verabschiedet sich vom Distanzunterricht

17.30 Uhr: In der Millionenmetropole New York soll es im kommenden Schuljahr nach den Corona-Einschränkungen der vergangenen Monate keinerlei Distanzunterricht geben. Ab September sollen alle Schüler aller Klassen wieder vor Ort unterrichtet werden, sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag dem TV-Sender MSNBC.

"Man kann keine komplette Genesung haben, ohne dass die Schulen wieder auf voller Stärke laufen - mit allen wieder in den Klassenzimmern und lernenden Kindern. Es ist an der Zeit. Es ist wirklich an der Zeit, wieder auf voller Stärke zu laufen."

Die meisten Schulen in New York bieten schon wieder Unterricht vor Ort an. Rund zwei Drittel der mehr als eine Million Schüler an öffentlichen Schulen in der Stadt sind aber nach eigener Entscheidung derzeit weiter im Distanzunterricht, unter anderem aus gesundheitlichen Bedenken.

Nordirland lockert – Schottland impft erwachsene Bevölkerung

16.50 Uhr: Als letzter Landesteil des Vereinigten Königreichs hat auch Nordirland zahlreiche Corona-Regeln gelockert. Pubs, Restaurants und Cafés dürfen seit Montag wieder Gäste auch in geschlossenen Räumen empfangen. Hotels und Museen haben geöffnet.

Anders als in den übrigen Landesteilen bleiben aber soziale Abstandsregeln in Kraft, Umarmungen und Begrüßungsküsse sind also weiterhin untersagt. Die Gesundheitspolitik ist im Vereinigten Königreich Sache der Regionalregierungen.

Großbritannien, Belfast: Joe Rainey (l-r), sein Bruder Larry Rainey und ihr Freund Colin Boden sehen sich ein Pferderennen auf einem Smartphone in einer Bar an, nachdem die Corona-Beschränkungen in Nordirland gelockert wurden.

Foto: Liam Mcburney / PA Wire/dpa

Ein Grund für die Lockerungen der Corona-Restriktionen ist der Erfolg des Impfprogramms. Landesweit haben fast drei Viertel der Erwachsenen eine erste Impfung erhalten, in Wales sind es bereits mehr als 80 Prozent.

In Schottland dürfen sich nun alle über 18-Jährigen für eine Corona-Impfung anmelden. "Bitte tut es – es ist der beste Weg, sich und andere zu schützen und uns alle wieder auf den Weg zur Normalität zu bringen", twitterte Regierungschefin Nicola Sturgeon am Montag. In Großbritannien sind nach Angaben der Regierung mittlerweile mehr als 22,5 Millionen Menschen – 43 Prozent der Erwachsenen – vollständig gegen das Virus geschützt, haben also die zweite Impfdosis erhalten.

Polizei löst illegale Techno-Party in Dortmunder Fabrikhalle auf

14.45 Uhr: In Dortmund hat die Polizei am Samstagmorgen eine illegale Party aufgelöst. In einer ehemaligen Werkshalle hatten mindestens 50 Personen auf einer Techno-Party gefeiert. Durch den Hinweis eines Sicherheitsunternehmens wurde die Polizei auf die Machenschaften aufmerksam. Als die Beamten auf dem Gelände eintrafen, hätten die Feiernden versucht zu fliehen, teilte die Polizei am Montag mit.

25 Personen konnten den Polizeiangaben zufolge aufgehalten werden - sie kassierten Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung. Bei zwei Partygästen seien zudem "verdächtiges Pulver und andere Substanzen" gefunden worden - sie müssen sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Im Keller der Halle stellte die Polizei Lautsprecher und einen Dieselgenerator sicher. Wer die Party organisiert hatte, blieb zunächst unklar.

WHO: Schätzungsweise 115.000 Pflegekräfte weltweit an Covid-19 gestorben

13.33 Uhr: Einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sind weltweit mindestens 115.000 Pflegekräfte in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion ums Leben gekommen. "Es gibt nur spärliche Berichte, aber wir schätzen, dass mindestens 115.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheits- und Pflegedienste mit dem Leben für ihren Dienst an anderen bezahlt haben", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag zum Auftakt der Jahrestagung der 194 WHO-Länder in Genf.

Um eine Schweigeminute werde er nicht bitten, sagte Tedros. Stattdessen rief er die wenigen Dutzend Anwesenden im Tagungsraum sowie alle online aus den Hauptstädten Zugeschalteten zu einer Dankesaktion für die Millionen Pflegekräfte weltweit auf. Er ermunterte Zuschauerinnen und Zuschauer, viel Lärm zu machen, etwa zu applaudieren, zu rufen oder mit den Füßen zu stampfen. Er selbst stimmte in anhaltenden Applaus ein.

Merkel warnt vor neuen Pandemien

12.10 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum Auftakt der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor neuen Pandemiegefahren gewarnt. Sie rief die Weltgemeinschaft zu besseren Vorkehrungen auf. "Diese Pandemie ist noch nicht bewältigt; und sie wird auch nicht die letzte sein", sagte Merkel in einer Videobotschaft, die am Montag bei der virtuellen Tagung der 194 WHO-Mitgliedsländer eingespielt wurde.

Die Bundeskanzlerin warb für einen internationalen Pandemievertrag, der Länder zu besserer Kooperation bringen soll. Die Hoffnung ist, dass dadurch früher gewarnt und schneller gehandelt werden kann, um eine neue globale Pandemie im Keim zu ersticken. "Nach der Pandemie ist vor der Pandemie", sagte Merkel. "Auf die nächste sollten wir möglichst gut vorbereitet sein. Das ist das Signal, das ich mir von dieser Weltgesundheitsversammlung erhoffe."

Karliczek fordert "Impffahrplan" für Kinder und Jugendliche

11.21 Uhr: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) dringt darauf, Kinder und Jugendliche bis zum Beginn des nächsten Schuljahres zu impfen. "Es wäre wünschenswert, wenn es schon sehr zeitnah in allen Bundesländern einen Impffahrplan für die Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren geben könnte", sagte Karliczek unserer Redaktion.

"Der Impffahrplan würde dem Ziel dienen, dass den Kindern und Jugendlichen in dieser Altersgruppe möglichst bis zum Beginn des kommenden Schuljahres ein Impfangebot gemacht werden kann." Nach dem Willen der Ministerin soll sich der Impfgipfel von Bund und Ländern in der kommenden Woche mit dem Thema befassen. Zudem solle bis Schuljahresbeginn "auch wirklich flächendeckend allen Lehrkräften ein Impfangebot gemacht werden", forderte die Ministerin. "Die Lehrerinnen und Lehrer sind es, die im Schulbetrieb besonders gefährdet waren und zum Teil auch noch sind."

Söder: Abitur wird im Corona-Jahr nicht schlechter ausfallen

11.00 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat davor gewarnt, die Lage an den Schulen in der Pandemie zu negativ zu bewerten. "Wir dürfen den Schülern nicht einreden, sie seien eine verlorene Generation", sagte der CSU-Chef dieser Redaktion. "Die Coolsten in diesem Corona-Jahr waren die Schülerinnen und Schüler - da wirkten manche Lehrer- und Elternverbände nervöser. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass das Abi in diesem Jahr schlechter ausfallen wird."

Markus Söder (CSU) glaubt nicht an ein schlechteres Abitur durch Corona.

Foto: dpa

Die Herausforderung liege bei den Jüngeren und bei den Schülern aus bildungsfernen Familien. "Für sie werden wir spezielle Bildungsprogramme anbieten, etwa in Form von Summerschools. Vielleicht müssen wir auch die Lehrpläne anpassen und unkonventionelle Wege gehen", kündigte Söder an. "Aber das ist gut machbar."

Zudem äußerte Söder für den Sommer die Hoffnung, dass "auch Reisen ins Ausland wieder gut möglich ist". Nach mehr als einem Jahr in der Pandemie seien "alle so genervt und gestresst, dass ein Tapetenwechsel drin sein muss". Der CSU-Chef betonte: "Wir sollten den Menschen kein schlechtes Gewissen machen, wenn sie wegfahren wollen. Es gibt Hygienekonzepte, es gibt Tests, die Impfraten sind vorangekommen. Wer nach Mallorca fliegt, darf das mit ruhigem Gewissen tun."

Städte- und Gemeindebund will bessere Vorbereitung des kommenden Corona-Schuljahres

9.56 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund verlangt von der Politik, an den Schulen im kommenden Schuljahr für besseren Corona-Infektionsschutz zu sorgen. "Wir können nicht ausschließen, dass die Pandemie im Herbst unser Leben wieder beeinträchtigt", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. "Nachdem die Schülerinnen und Schüler ein schweres Pandemiejahr hinter sich haben, muss jetzt alles unternommen werden zu verhindern, dass wir im Herbst wieder zu einem schulischen Lockdown kommen."

Der Städte- und Gemeindebund hat die Politik dazu aufgefordert, für besseren Corona-Infektionsschutz an den Schulen zu sorgen.

Foto: dpa

Lüftungsanlagen, zu öffnende Fenster in allen Unterrichtsräumen und gute Strategien für den Schulweg - diese Punkte nannte Landsberg als wichtige Schritte. Bund, Länder und Kommunen seien gefordert, aus den Erfahrungen des letzten Sommers zu lernen. Vor allem die Länder müssten ihrer Verantwortung gerecht werden.

"Auch die schulische Digitalisierung muss jetzt noch konsequenter vorangetrieben werden. Wir brauchen klare Regelungen, etwa für einheitliche digitale Schulplattformen und verbindliche und handhabbare Vorgaben des Datenschutzes. Wir müssen mit Hochdruck daran arbeiten, möglichst schnell möglichst viele Schulen vorrangig an das Glasfasernetz anzuschließen", erklärte Landsberg.

Bedarf nach Blutspenden weiter groß - auch wegen Corona-Pandemie

9.37: Im Zuge der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen kam es zu teils drastischen Einbrüchen beim Blutspenden - nun hat sich die Situation beim Blutspenden etwas stabilisiert. Trotz des jüngsten Lockdowns seien in diesem Jahr bisher viele Spender zu den Blutspendeterminen gekommen - ganz anders als beim ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr, sagte der Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) West, Stephan David Küpper, der Deutschen Presse-Agentur.

Nichtsdestotrotz berichteten einige große Kliniken von einer nach wie vor spürbar geringeren Spendenbereitschaft. Ein akuter Mangel an Blutkonserven herrsche zwar nicht, der Bedarf sei aber unverändert hoch. An der Uniklinik Düsseldorf haben die Appelle der Politik, unnötige Kontakte zu vermeiden, nach Angaben einer Sprecherin in allen Phasen des Lockdowns zu einem Rückgang der Spenderzahlen geführt. Zudem hätten die nötigen Hygienemaßnahmen zur Folge, dass weniger Spender kommen könnten als normalerweise. "Wir kaufen von verschiedenen Anbietern auch viel Blut dazu."

USA prüfen Herzmuskelentzündungen nach Biontech und Moderna

9.27 Uhr: Im April wurden in Israel mehrere Fälle von Herzmuskelentzündungen nach der Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech bekannt. Nun haben auch die US-Behörden angegeben, mehrere Erkrankungen im Zusammenhang mit den Impfungen von Biontech und Moderna zu untersuchen. Betroffen waren offenbar vorrangig junge Männer unter 30.

Industrieverband spricht sich für Ende der Homeoffice-Pflicht aus

8.00 Uhr: Für die einen ist es eine Wohltat, während sich die anderen an ihren Arbeitsplatz im Unternehmen zurücksehnen: das Homeoffice. Wenn es nach dem Bundesverband der Industrie (BDI) ginge, würde die Homeoffice-Pflicht bei sinkenden Inzidenzen rasch abgeschafft werden. In einem 10-Punkte-Plan, der unserer Redaktion vorliegt, übt der BDI nun Druck auf die Bundesregierung aus. Was der Verband fordert, lesen Sie hier.

Corona-News von Sonntag, 23. Mai: Tschechien diskutiert über Gastronomie in Innenräumen ab 14. Juni

21.12 Uhr: In Tschechien deuten sich weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen für die Gastronomie an. Ministerpräsident Andrej Babis berichtete am Sonntag in den Sozialen Netzwerken über Pläne, die Bewirtung von Gästen ab dem 14. Juni auch in Innenräumen zu erlauben. Derzeit darf in dem EU-Land nur in der Außengastronomie bewirtet werden. Babis schrieb, dass die Lockerungspläne am Montag weiter diskutiert würden.

Ebenfalls ab Mitte Juni könnten demnach Konzerte und Theateraufführungen mit bis zu 2000 Teilnehmern im Freien zulässig sein, in Innenräumen soll das Limit dann bei 1000 Menschen liegen. Für Anfang Juli beabsichtigt Babis eine Anhebung auf 5000 beziehungsweise 2000 Teilnehmer. Zur Debatte steht laut dem Ministerpräsidenten zudem eine Corona-Testpflicht nach der Rückkehr aus einem Urlaub im Ausland. So könnte das Einschleppen neuer Virusvarianten verhindert werden, meinte Babis.

Ohne Maske in der Menge – Bolsonaro lässt sich von Anhängern feiern

19.44 Uhr: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die Gesundheitsvorschriften von Rio de Janeiro missachtet und sich ohne Maske von zahlreichen Menschen feiern lassen. Der rechte Staatschef nahm am Sonntag ohne Mund-Nasen-Schutz an einer Motorradrundfahrt durch die Millionenmetropole teil und hielt eine Rede vor seinen Anhängern. Damit verstieß er gegen die örtlichen Vorschriften im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Der Präsident hat das Coronavirus von Anfang an verharmlost und keine harte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie umgesetzt. Dabei ist Brasilien ein Brennpunkt in der Corona-Pandemie: Bislang haben sich im größten Land Lateinamerikas mehr als 16 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, fast 450 000 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Zuletzt hatten Wissenschaftler zudem eine neue Variante des Coronavirus identifiziert.

Bußgeld für den Präsidenten: Bolsonaros "Bad in der Menge" hat Folgen Bußgeld für den Präsidenten: Bolsonaros "Bad in der Menge" hat Folgen

Indische Bundesstaaten setzen Corona-Impfungen für Jüngere aus

16.51 Uhr: Mehrere indische Bundesstaaten haben ihre Corona-Impfungen für 18- bis 40-Jährige aufgrund zu Neige gehender Vorräte vorläufig eingestellt. Dies teilten die zuständigen Behörden am Sonntag mit. Die Bundesstaaten, zu denen Chhattisgarh, Delhi, Karnataka, Maharashtra und Rajasthan gehören, gelten als besonders schwer betroffen von der heftigen zweiten Corona-Welle im südasiatischen Land.

In einigen Regionen hatten jedoch auch Menschen, die 45 Jahre oder älter sind, Probleme damit, ihre zweite Impfdosis zu erhalten. In Städten wie Delhi, Mumbai und Pune blieben einige Impfzentren geschlossen. Auf Aushängen war zu lesen, dass die Vorräte aufgebraucht seien. Regierungsvertretern zufolge ist der Mangel an Impfdosen nur vorübergehend. Zwischen Juni und Dezember sollen demnach etwa 2 Milliarden Impfdosen zur Verfügung stehen. Einige Experten stellen diese Schätzungen jedoch infrage und weisen darauf hin, dass sich vier der Impfstoffe, auf die die Regierung ihre Prognosen stützt, noch in klinischen Phasen befinden.

Britische Regierung strebte laut Ex-Berater zunächst Herdenimmunität an

16.06 Uhr: Der britische Ex-Regierungsberater Dominic Cummings wirft der Regierung von Premierminister Boris Johnson vor, bei ihrer ursprünglichen Strategie im Kampf gegen die Pandemie gelogen zu haben. Die Regierung habe in Wirklichkeit Anfang 2020 zunächst vorgehabt, durch die Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung bis September des Jahres Herdenimmunität zu erreichen, erklärte er am Wochenende in einer Reihe von Tweets. Erst nachdem der Regierung von mehreren Seiten klargemacht worden sei, dass dieser Plan zur Katastrophe führen würde, sei diese Strategie geändert worden.

Die Regierung widersprach den Vorwürfen. Auf die Frage, ob Herdenimmunität der ursprüngliche Plan gewesen sei, sagte Innenministerin Priti Patel am Sonntag der BBC: „Absolut nicht.“ Cummings hatte seinen Posten in der Downing Street nach erbittertem Streit im engsten Beraterzirkel im Dezember verlassen. Der frühere enge Vertraute des Premiers hat in den vergangenen Wochen eine Reihe von Anschuldigungen gegen Johnson erhoben. Am Mittwoch soll er vor den Gesundheits- und Wissenschaftsausschüssen des Unterhauses aussagen, die die Pandemiereaktion der Regierung untersuchen.

Rund 1200 Menschen beim Christopher Street Day in Hannover

15.26 Uhr: Rund 1200 Menschen haben sich nach Angaben der Polizei am Pfingstsonntag zum Christopher Street Day in Hannover getroffen. Viele hatten Regenbogenfahnen an ihren Fahrrädern befestigt und forderten auf Transparenten mehr Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt. Die jährliche Veranstaltung soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Intersexuellen und queeren Menschen erinnern.

Wegen der Corona-Pandemie organisierten die Veranstalter nach einer Auftaktkundgebung mit Redebeiträgen und Musik eine Fahrrad-Demonstration. "Bleibt nüchtern, dann klappt es auch mit dem Fahrradfahren!", hieß es vorab auf der Internetseite. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verstöße gegen die Corona-Regeln. "Es wurde sich an alles gehalten", sagte ein Sprecher. Auch größere Verkehrsbehinderungen gab es demnach nicht.

Hannover: Teilnehmerin Isa steht mit einem bunten Regenbogenanzug und ihrem Fahrrad im Rahmen des CSD (Christopher Street Day) auf dem Schützenplatz.

Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Hunderte feiern in Heidelberg – Angriff auf Polizisten

14.55 Uhr: Hunderte Menschen haben in der Innenstadt von Heidelberg in der Nacht zu Sonntag gefeiert - dabei kam es zu Randalen und Angriffen auf die Polizei. Das Präsidium Mannheim ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs und hat eine Ermittlungsgruppe zur Aufklärung der Vorkommnisse eingerichtet, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte.

Als Polizisten kurz nach 1.00 Uhr wegen einer Musikanlage einschritten, seien die Beamten unvermittelt durch Unbekannte mit Flaschen beworfen worden. Mit Unterstützung weiterer Kräfte sei es gelungen, einen Großteil der Menschen zum Gehen zu bewegen.

50 bis 80 Menschen hätten sich aber auch gegen 3.00 Uhr noch geweigert, zu gehen. Sie hätten Flaschen auf Polizisten und Polizeiautos geworfen sowie Parkbänke, einen Verkaufsstand und ein Corona-Testzelt beschädigt. Drei Polizisten sind den Angaben nach verletzt und acht Autos der Polizei beschädigt worden.

Polizei setzt Demonstrationsverbot bei Corona-Protest in Berlin durch

13.45 Uhr: In Berlin hat die Polizei am Sonntag das Verbot einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen durchgesetzt. Auch nach mehreren Aufforderungen per Lautsprecherdurchsage, sich an die Hygieneregeln zu halten, sei "keine nennenswerte Verbesserung der Situation" eingetreten, teilte die Polizei am Mittag mit. Über Bildschirme sei zudem auf das generelle Verbot der Versammlung hingewiesen worden, deren Teilnehmende sich am Großen Stern eingefunden hatten.

Die Einsatzleitung habe letztlich entschieden, "die Versammlung aufzulösen", hieß es weiter. Über Lautsprecher wurden die Menschen demnach aufgefordert, den Ort zu verlassen. "Wir sorgen jetzt auch selbst dafür, dass die Menschen gehen."

Am Schloss Bellevue findet aktuell eine Versammlung statt, deren Teilnehmende mehrfach gegen die Hygienebestimmungen verstoßen haben. Wir haben die Versammlungsleitung darauf hingewiesen & später selbst zum Tragen von #MNB sowie Einhalten von Abständen aufgefordert. #b2305 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 23, 2021

Krise kostet deutsche Wirtschaft fast 300 Milliarden Euro

13.20 Uhr: Die Corona-Krise hat die deutsche Wirtschaft nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) fast 300 Milliarden Euro gekostet. Es werde "Jahre dauern, bis die Verluste und die strukturellen Verwerfungen ausgeglichen sind", sagte IW-Chef Michael Hüther der "Welt am Sonntag", die aus den Berechnungen des Instituts zitierte. Demnach wäre die Wirtschaft ohne Corona "deutlich gewachsen".

Das IW verglich für seine Berechnungen das tatsächliche und prognostizierte Wachstum mit dem sogenannten Potenzialwachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dieses sagt aus, wie stark die deutsche Wirtschaft ohne die Pandemie in den vergangenen sechs Quartalen gewachsen wäre. Demnach entfallen allein auf die vergangenen drei Quartale knapp 140 Milliarden Euro entgangenen Wachstums.

Knapp ein Drittel dieses Wertschöpfungsverlustes ist demnach auf den erneuten Lockdown infolge der zweiten Welle zurückzuführen, der erst jetzt wegen der Impffortschritte und der sinkenden Inzidenzen gelockert werde, berichtete die Zeitung über die IW-Berechnungen. "Die Impfgeschwindigkeit nimmt endlich zu, das ist ein nicht zu unterschätzendes Signal an die Wirtschaft", sagte Hüther.

Foto: Jochen Tack / picture alliance / Jochen Tack

Messebranche fordert Lockdown-Ende

12.15 Uhr: Die Messebranche hat ein festes Öffnungsdatum für ihre Veranstaltungen spätestens im September gefordert. Ohne verlässliche Öffnungsperspektive seien in der Branche 160.000 Arbeitsplätze gefährdet, sagte der Geschäftsführer des Messeverbandes AUMA, Jörn Holtmeier, der "Bild am Sonntag". Holtmeier kritisierte: "In Berlin liegt die Inzidenz inzwischen bei 56 und in dieser Woche wurde die für September geplante Elektronikmesse IFA abgesagt, weil der Berliner Senat sich zu keiner klaren Öffnungs-Perspektive durchringen kann."

Er forderte ein bundeseinheitliches Vorgehen mit einem festen Öffnungsdatum spätestens im September.

Auch der Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und

Veranstaltungswirtschaft, Jens Michow, kritisiert die mangelnde

Öffnungsperspektive: "Es ist gänzlich inakzeptabel, dass weder der Bund noch die Länder trotz unzähliger Anfragen sich außerstande sehen, mitzuteilen, unter welchen Rahmenbedingungen Konzerte, Tourneen und Festivals wieder ohne Einschränkungen stattfinden können."

Der Verband geht davon aus, dass in diesem Jahr rund 100.000 Shows ausfallen müssen. Viele Veranstaltungen seien nach bereits zweifacher Verlegung auf einen dritten Termin im Herbst dieses Jahres verlegt worden. Sie sollten nun auch stattfinden. Mehr zum Thema Konzerte: ESC 2021 – So lief die Rotterdam-Show unter Auflagen

Impfpanne in Chemnitz – 17 Menschen bekamen Astrazeneca statt Moderna

11.45 Uhr: Eine Panne am Impfzentrum Chemnitz hat dazu geführt, dass 17 Menschen versehentlich mit Astrazeneca statt Moderna geimpft wurden. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung konnte noch nicht genau herausgefunden werden, wer diese Personen tatsächlich waren. In dem Zeitraum am vergangenen Dienstag seien 69 Menschen an der betreffenden Impfstrecke geimpft worden. Sie seien schriftlich informiert worden, sagte Vorstandsvorsitzender Klaus Heckemann. Zum genauen Alter der Betroffenen konnten keine Angaben gemacht werden.

"Leider konnte dies trotz höchster Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollmechanismen nicht verhindert werden", hieß es. Es sei sehr misslich, dass die Ampullen beider Vakzine das gleiche Volumen hätten und auch ihre Abdeckung farblich gleich sei. Das begünstige eine Verwechslung, erklärte Heckemann auf Nachfrage.

Den Angaben nach wurden nach der Panne personelle Konsequenzen gezogen. Zudem würden die Abläufe erneut geprüft und die Mitarbeiter der Impfzentren entsprechend instruiert. Die Betroffenen seien per Brief über weitere Handlungsempfehlungen informiert worden, hieß es. Zudem könnten sie sich über eine Sonderrufnummer mit ihren Fragen an einen erfahrenen Impfarzt wenden.

Seltene Mutante in Frankreich bereitet Sorgen – Impfung im Schnelltempo

11.00 Uhr: Im Kampf gegen eine seltene Corona-Variante will die französische Stadt Bordeaux die Bevölkerung des betroffenen Viertels Bacalan im Schnelltempo impfen. In dem Stadtteil seien fast 50 Menschen positiv auf eine "sehr seltene" Covid-19-Variante getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Alle erwachsenen Bewohner von Bacalan erhielten deshalb "bedingungslosen" Zugang zu Impfungen und sollen bereits dieses Wochenende oder spätestens Anfang kommender Woche geimpft werden, sagte Patrick Dehail, medizinischer Berater der regionalen Gesundheitsbehörde.

Der als VOC 20I/484Q bezeichnete Stamm ist mit der britischen Variante von Covid-19 verwandt, weist aber eine zusätzliche Mutation auf. Diese Mutation (E484K) haben auch die südafrikanische und brasilianische Variante, die als sehr ansteckend gelten und im Verdacht stehen, resistenter gegen die bekannten Impfstoffe zu sein.

Die Bemühungen würden später auf die gesamte Stadt ausgeweitet. "Wir sprechen über eine Variante, die bereits auf nationaler Ebene identifiziert wurde, die aber bisher sehr selten war", sagte Dehail. In Bordeaux wurde die Mutante bislang bei mindestens 46 Menschen nachgewiesen. Am Freitag startete die Stadt Massentests, um mögliche weitere Fälle zu entdecken. Keiner der Infizierten wurde bisher ins Krankenhaus eingeliefert.

Eine Kellnerin bereitet ein Restaurant auf Mallorca für das Tagesgeschäft vor. Innengastronomie ist auf der Urlaubsinsel seit dem 23. Mai wieder möglich (Archivbild).

Foto: Clara Margais / dpa

Innengastronomie auf Mallorca wieder geöffnet

10.32 Uhr: Auf Mallorca ist ein weiteres Stück Normalität zurückgekehrt: Seit Sonntag dürfen die Gastronomen der spanischen Urlaubsinsel und der anderen Balearen aufgrund der entspannten Corona-Lage erstmals seit März auch im Innenbereich wieder Gäste bewirten - bis zum 5. Juni allerdings nur bis 18.00 Uhr. Die Außenbereiche dürfen auf den Balearen bis 23.00 Uhr offen bleiben. Lesen Sie dazu: Warum der Party-Sommer auf Mallorca wohl ausfallen wird

Es gelten allerdings weiterhin strenge Auflagen: Die Gastronomiebetriebe, die über Terrassen verfügen, dürfen in ihren Innenbereichen zunächst nur maximal 30 Prozent der üblichen Gästezahl bewirten. Für Lokale ohne Außenbereich gilt eine Maximalauslastung von 50 Prozent - solange es nicht mehr als 150 Gäste sind. An jedem Tisch dürfen höchstens vier Personen sitzen.

"Bahnbrechende" Studie: Biontech und Moderna wirksam gegen indische Mutante

9.44 Uhr: Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Astrazeneca erweisen sich einer britischen Studie zufolge wirksam gegen die indische Corona-Variante. Aus der am Samstag veröffentlichten Untersuchung von Public Health England (PHE) geht hervor, dass das mRNA-Vakzin von Biontech zwei Wochen nach der zweiten Dosis zu 88 Prozent wirksam gegen symptomatische Erkrankungen durch die indische Variante ist, während der Impfstoff von Astrazeneca eine Wirksamkeit von 60 Prozent aufwies.

Für die Studie wurden 12.675 Virus-Proben verwendet, von denen 1054 Fälle zur indische Variante gehörten. Nach Angaben von PHE wurden in England zwischen dem 1. Februar und dem 18. Mai mindestens 2889 Fälle der indischen Variante verzeichnet. Davon wurden 104 Menschen im Krankenhaus behandelt, sechs Menschen starben. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock begrüßte die Studien-Ergebnisse, die er als "bahnbrechend" bezeichnete.

Junge Menschen in Indien bei der Anmeldung für eine Covid-Impfung

Foto: Arun Sankar / AFP

Moderna will Anfang Juni Zulassung für Kinder und Jugendliche in der EU beantragen

9.00 Uhr: Das US-Pharmaunternehmen Moderna will Anfang Juni die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren beantragen. Ideal wäre es, diese Altersgruppe vor Ende August zu impfen, sagte Moderna-Chef Stéphane Bancel der französischen Sonntagszeitung "Journal du dimanche". Andernfalls könne eine vierte Corona-Welle drohen.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) prüft derzeit bereits die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Zwölf- bis 15-Jährige. In den USA ist der Impfstoff schon für diese Altersgruppe zugelassen.

Dreyer fordert mehr Impfstoffe für die Bundesländer

8.25 Uhr: Die rheinlandpfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer fordert eine deutliche Steigerung der Impfstofflieferungen an die Länder: "Der Bund ist gefordert, dringend für mehr Impfstoff für die Impfzentren und die niedergelassenen Ärzte zu sorgen, insbesondere wenn nun zum 7. Juni auch alle Impfpriorisierungen aufgehoben werden sollen", sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. Zusätzlicher Impfstoff müsse auch deshalb zur Verfügung stehen, weil zusätzliche Ärztegruppen, wie die Betriebsärztinnen und -ärzte in die Impfkampagne einbezogen würden.

Mit Blick auf den Impfgipfel der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche verlangte Dreyer "mehr Transparenz und Verlässlichkeit" in Bezug auf die mengenmäßige und gerechte Verteilung von Impfstoff nach Einwohnerschlüssel je Bundesland. Auf Dauer, so Dreyer, sei die die Pandemie nur zu besiegen, wenn den Ländern genügend Impfstoff zur Verfügung stehe.

Das Zentrale Impfzentrum in Hamburg.

FDP fordert bundesweiten Einsatz von Lolli-Tests in Kitas und Grundschulen

8.15 Uhr: Die FDP im Bundestag fordert eine flächendeckende Einführung so genannter Lolli-Tests in Kitas und Grundschulen: "Kindern, Jugendlichen und ihren Familien muss die Politik endlich ein praxisnahes Angebot für mehr Normalität im Corona-Alltag vorlegen", sagte FDP-Gesundheitsexperten Kathrin Helling-Plahr den Zeitungen dieser Redaktion. Lolli-Tests, wie sie bereits in Schulen in Nordrhein-Westfalen genutzt würden, seien dafür ein wichtiger Schritt.

In Kooperation mit den Ländern sollten nach dem Willen der FDP bundesweit Lolli-Tests in ausreichender Menge für Kitas, Grund- und Förderschulen zur Verfügung gestellt werden, um jedes Kind mindestens zweimal pro Woche auf COVID-19 testen zu können.

Die Forderung ist Teil eines Antrags der FDP-Fraktion, der dieser Redaktion vorliegt. Die Freien Demokraten fordern darin zudem schnellstmögliche Impfungen für Kinder: Im Rahmen der Zulassung müsse Kindern bis zum Ende der Sommerferien ein vollständiger Impfschutz ermöglicht werden. Für Kinder ab 12 Jahren solle es dazu Impfungen in Kinder- und Jugendarztpraxen, in Schulen und durch mobile Impfteams geben.

Lehrerin Siliva Lapsien erklärt der elfjährigen Ilay eine Aufgabe an ihrem Tablet am Dienstag, den 4. April 2021am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Duisburg Marxloh. Digitales Modellprojekt am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium: Die 6b ist Pilotklasse und probiert mit Tablet - PCs den "digitalen Klassenraum" ohne Stift, Papier und Schulbücher aus. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Spahn nennt Ziel-Inzidenz für den Sommer – Biontech soll für Schülerinnen und Schüler reserviert werden

7.40 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat als Zielmarke eine Inzidenz von unter 20 ausgegeben, damit es im Sommer weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln geben kann. Für einen unbeschwerten Sommer müsse die Inzidenz weiter gesenkt werden, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Im vergangenen Sommer lag sie unter 20. Das sollten wir wieder anstreben. Vorsicht und Umsicht gelten weiterhin."

Man habe aus dem vergangenen Sommer gelernt, sagte der Minister. "Damals haben die Auslandsreisen, häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen ausgelöst. Das müssen wir in diesem Jahr verhindern", sagte Spahn. Beispielsweise wolle er frühzeitig Vereinbarungen mit der Türkei über Tests bei der Ein- und Ausreise schließen.

Der Minister rief außerdem dazu auf, Impfdosen der Hersteller Biontech und Pfizer für Schülerinnen und Schüler zu reservieren. "Ein Weg zu regulärem Unterricht nach den Sommerferien ist das Impfen der Jugendlichen", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Das erklärte Ziel ist, dass die Länder den minderjährigen Schülerinnen und Schülern bis Ende August ein Impfangebot machen. Weil für sie wegen der Zulassung nur ein bestimmter Impfstoff infrage kommt, müssen dafür genügend Biontech-Dosen reserviert werden."

Merkel will 30 Millionen Corona-Impfdosen an arme Länder geben Merkel will 30 Millionen Corona-Impfdosen an arme Länder geben

Arbeitsagentur verzeichnet zehn Prozent weniger Bewerber für Ausbildung

5.32 Uhr: Der Ausbildungsmarkt in Deutschland ist in der Corona-Krise spürbar eingebrochen. Bis April 2021 ging sowohl die Zahl der Bewerber als auch das Angebot an Lehrstellen gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück. Das geht aus neuen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Demnach ging die Bewerberzahl im Ausbildungsjahr 2020/21 um 10 Prozent zurück. Bundesweit gab es bis April rund 345.000 Interessenten für einen Ausbildungsplatz. Beim Lehrstellenangebot verzeichnete die BA im selben Zeitraum ein Minus von fünf Prozent. BA-Chef Detlef Scheele begründete diese Entwicklung vor allem mit Schwierigkeiten in der anhaltenden Corona-Krise. "Dass es aktuell weniger Ausbildungsbewerber gibt, liegt nicht an geringeren Zahlen bei den Schulabgängern oder mangelndem Interesse der jungen Leute, sondern vor allem an der Pandemie", sagte Scheele unserer Redaktion. Wo Schulen geschlossen seien, könne nicht in gewohnter Weise Berufsberatung im Unterricht stattfinden. Auch würden kaum Praktika in Unternehmen kaum angeboten.

Städtetag fordert klaren Fahrplan für die Zukunft der Corona-Impfzentren

3.24 Uhr: Der Deutsche Städtetag fordert einen klaren Fahrplan für die Zukunft der Corona-Impfzentren. "Die Impfzentren werden weiter gebraucht, damit möglichst viele Menschen rasch geimpft werden können", sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung dieser Redaktion. "Aber wir vermissen eine klare Strategie für die nächsten Monate."

So sei derzeit offen, wann Arztpraxen und Betriebsärzte die Impfungen vollständig leisten können. Die Kassenärzte klagten bereits, dass sie überlastet seien, zudem komme bald die Ferienzeit. Unbefriedigend sei zudem, dass ein Teil der Impfzentren derzeit nur noch Zweitimpfungen machen könne, weil Impfstoff fehle. Jung regte an, die Impfzentren im Sommer in die Impfungen von Schülern einzubinden: Es müsse jetzt zügig geklärt werden, wo demnächst Kinder ab 12 Jahren geimpft werden sollen.

Samstag, 22. Mai:

RKI-Chef Lothar Wieler hält die Immunität von 80 Prozent der Bevölkerung für notwendig, um das Coronavirus zu kontrollieren

hält die Immunität von 80 Prozent der Bevölkerung für notwendig, um das Coronavirus zu kontrollieren Die krisengeschüttelte Kreuzfahrtbranche startet nach mehrmonatiger Coronapause in Deutschland in die Saison. Den Anfang sollte am Samstagabend in Kiel die "Aidasol" der Carnival-Tochter Aida Cruises machen.

Die krisengeschüttelte startet nach mehrmonatiger in Deutschland in die Saison. Den Anfang sollte am Samstagabend in Kiel die "Aidasol" der Carnival-Tochter Aida Cruises machen. In England sind im Kampf gegen die Corona-Pandemie mittlerweile mehr als 50 Millionen Impfdosen gespritzt worden.

In sind im Kampf gegen die Corona-Pandemie mittlerweile mehr als 50 Millionen Impfdosen gespritzt worden. Nach der historischen Corona-Wirtschaftskrise blicken die EU-Staaten zuversichtlich in die Zukunft. "Es gibt gute Aussichten für die Erholung der Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr", sagte Portugals Finanzminister João Leão nach einem Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister in Lissabon.

Nach der historischen Corona-Wirtschaftskrise blicken die EU-Staaten zuversichtlich in die Zukunft. "Es gibt gute Aussichten für die Erholung der Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr", sagte Portugals Finanzminister João Leão nach einem Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister in Lissabon. Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach empört sich über das Finale des Eurovision Song Contest in Rotterdam vor 3500 Zuschauern.

empört sich über das Finale des Eurovision Song Contest in Rotterdam vor 3500 Zuschauern. Eine Panne am Impfzentrum Chemnitz hat dazu geführt, dass 17 Menschen versehentlich mit Astrazeneca statt Moderna geimpft wurden.

Eine Panne am hat dazu geführt, dass 17 Menschen versehentlich mit Astrazeneca statt Moderna geimpft wurden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den wiedergewonnenen Freiheiten aufgerufen.

Bundeskanzlerin (CDU) hat angesichts der Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den wiedergewonnenen Freiheiten aufgerufen. Die deutschen Hausärzte pochen angesichts der für den 7. Juni geplanten bundesweiten Aufhebung der Priorisierung bei den Corona-Impfungen auf eine gerechte Verteilung von Impfstoffen.

Die deutschen pochen angesichts der für den 7. Juni geplanten bundesweiten Aufhebung der Priorisierung bei den Corona-Impfungen auf eine gerechte Verteilung von Impfstoffen. In Tschechien hat die Zahl der Corona-Todesfälle die symbolische Schwelle von 30.000 überschritten.

In hat die Zahl der Corona-Todesfälle die symbolische Schwelle von 30.000 überschritten. Die Bundesregierung will die in der Corona-Krise geltenden Erleichterungen bei der Kurzarbeit laut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zunächst für weitere drei Monate gewähren.

laut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zunächst für weitere drei Monate gewähren. Kalifornien will fast alle Corona-Beschränkungen ab Mitte Juni aufheben.

will fast alle Corona-Beschränkungen ab Mitte Juni aufheben. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) befürchtet Verzögerungen bei der Einführung des europaweiten digitalen Impfpasses.

Corona-News von Freitag, 21. Mai: WHO rechnet mit weitaus mehr Corona-Toten als bekannt

Wegen der Ausbreitung der zuerst in Indien entdeckten Corona-Variante wird Großbritannien von der Bundesregierung ab Sonntag als Virusvariantengebiet eingestuft.

von der Bundesregierung ab Sonntag als eingestuft. Bei mRNA-Impfstoffen haben Geimpfte nach der zweiten Impfdosis oft stärkere Nebenwirkungen als nach der ersten. Lesen Sie hier, warum zwei Dosen zwei verschiedene Reaktionen hervorrufen können.

UN-Generalsekretär António Guterres hat insbesondere mit Blick auf die südliche Erdhalbkugel davor gewarnt, die Corona-Pandemie zu früh als besiegt zu betrachten.

zu betrachten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass der elektronische Impfnachweis in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen wird. Mit der Einigung der EU auf ein einheitliches Impfzertifikat gebe es nun in den Mitgliedsstaaten einheitliche Rechtsrahmen und Standards, sagte Spahn in Berlin.

in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen wird. Mit der Einigung der EU auf ein einheitliches Impfzertifikat gebe es nun in den Mitgliedsstaaten einheitliche Rechtsrahmen und Standards, sagte Spahn in Berlin. Die Konzerne Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson haben bei einem "Welt-Gesundheitsgipfel" in Rom angekündigt, ärmeren Ländern bis Ende 2021 rund 1,3 Milliarden Impfdosen liefern zu wollen.

Die spanische Regierung plant die Grenzen ab dem 7. Juni für Geimpfte und Genesene zu öffnen – aus aller Welt. Lesen Sie dazu: Corona-Urlaub – So läuft die Einreise nach Spanien

Corona-Urlaub – So läuft die Einreise nach Spanien Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass mindestens zwei bis drei Mal so viele Menschen an Corona gestorben sind, als durch offizielle Meldestatistiken bekannt ist. Lesen Sie auch: Grauen in Indien – Der Ganges spült Tausende Covid-19-Tote an

(WHO) schätzt, dass mindestens zwei bis drei Mal so viele Menschen an Corona gestorben sind, als durch offizielle Meldestatistiken bekannt ist. Grauen in Indien – Der Ganges spült Tausende Covid-19-Tote an Der Sylter Landrat Florian Lorenzen (CDU) hat wegen mehreren Quarantänefällen in der Modellregion vor einem Corona-Massenausbruch gewarnt. "In Nordfriesland darf kein zweites Ischgl entstehen", sagte Lorenzen, wie das Hamburger Abendblatt berichtet.

Landrat Florian Lorenzen (CDU) hat wegen mehreren Quarantänefällen in der Modellregion vor einem Corona-Massenausbruch gewarnt. "In Nordfriesland darf kein zweites Ischgl entstehen", sagte Lorenzen, wie das Hamburger Abendblatt berichtet. Ein niedriger Vitamin-D-Status ist einer neuen US-Studie zufolge kein Risikofaktor für eine Infektion mit dem Coronavirus.

ist einer neuen US-Studie zufolge kein Risikofaktor für eine Infektion mit dem Coronavirus. Die Corona-Pandemie belastet einer Studie zufolge viele Kinder und Jugendliche in Deutschland. Mehr als die Hälfte aller Mädchen und Jungen ist im vergangenen Jahr unglücklicher geworden, wie der am Freitag veröffentliche Präventionsradar 2021 der DAK-Gesundheit ergab.

in Deutschland. Mehr als die Hälfte aller Mädchen und Jungen ist im vergangenen Jahr unglücklicher geworden, wie der am Freitag veröffentliche Präventionsradar 2021 der DAK-Gesundheit ergab. Nächste Woche treffen sich Bund und Länder zum Impfgipfel. Die Priorisierung fällt bald, doch viele Fragen sind nach wie vor ungeklärt. Sobald die über Zwölfjährigen geimpft werden können, sind dann auch Millionen Teenager im Rennen. Lesen Sie hier: Priorisierung endet: Warum es im Juni beim Impfen eng wird

Priorisierung endet: Warum es im Juni beim Impfen eng wird Aufgedeckte Anschlagspläne von Corona-Leugnern in Österreich : Nach Informationen unserer Redaktion warnen Terrorismusexperten der Europäischen Union vor der Gefahr einer zunehmenden Gewaltbereitschaft in einem Teil der Corona-Protest-Szene.

: Nach Informationen unserer Redaktion warnen Terrorismusexperten der Europäischen Union vor der Gefahr einer zunehmenden Gewaltbereitschaft in einem Teil der Corona-Protest-Szene. Angesichts der bevorstehenden Impfstoffzulassung für Kinder ab 12 Jahren warnt der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) vor zu knappen Impfstoff-Lieferungen für Kinderarztpraxen.

Corona-News von Donnerstag, 20. Mai: Maskenpflicht für Kinder gelockert

Trotz der Corona-Pandemie müssen Kinder von 6 bis 16 Jahren in Deutschland künftig in vielen Fällen keine FFP2-Masken mehr tragen. Der Bundestag strich am Donnerstagabend eine entsprechende Verpflichtung aus dem Infektionsschutzgesetz.

mehr tragen. Der Bundestag strich am Donnerstagabend eine entsprechende Verpflichtung aus dem Infektionsschutzgesetz. Gute Nachricht für Mallorca-Fans: Auf der spanischen Urlaubsinsel und auch auf den anderen Balearen darf die Innengastronomie ab Sonntag im Zuge der guten Corona-Lage erstmals seit März wieder öffnen.

ab Sonntag im Zuge der guten Corona-Lage erstmals seit März wieder öffnen. Der wegen der Corona-Pandemie monatelang geschlossene Eiffelturm soll Mitte Juli wieder öffnen.

Rechtzeitig vor der Sommersaison haben sich die EU-Länder und das EU-Parlament auf Details eines europaweiten Zertifikats zum Nachweis von Corona-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Donnerstagnachmittag mehrere Eilanträge gegen die Corona-Notbremse abgewiesen.

abgewiesen. Schweden hat im europäischen Corona-Vergleich die traurige Spitze bei den Neuinfektionszahlen übernommen. Wie aus den am Donnerstag aktualisierten Zahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hervorging, kam das skandinavische Land mit seinem viel beachteten Sonderweg im jüngsten Vergleichszeitraum auf eine 14-Tages-Inzidenz von 577 pro 100.000 Einwohner.

die traurige Spitze bei den Neuinfektionszahlen übernommen. Wie aus den am Donnerstag aktualisierten Zahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hervorging, kam das skandinavische Land mit seinem viel beachteten Sonderweg im jüngsten Vergleichszeitraum auf eine 14-Tages-Inzidenz von 577 pro 100.000 Einwohner. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) rechnet damit, dass vollständig geimpfte Bürger bereits Mitte nächsten Monats ihre gelben Impfpässe digitalisieren können.

rechnet damit, dass vollständig geimpfte Bürger bereits Mitte nächsten Monats ihre gelben Impfpässe digitalisieren können. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, sieht die Aufhebung der Priorisierung bei den Corona-Impfungen im Juni skeptisch.

Auf den Intensivstationen in Deutschland geht die Zahl der Covid-19-Patienten in Behandlung weiter zurück. 3594 dieser Erkrankten werden derzeit noch in Kliniken versorgt, wie es im Report des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Daten des Divi-Intensivregisters vom Donnerstag heißt. Das sei ein Rückgang um 114 im Vergleich zum Vortag.

Die bisher zugelassenen Corona-Impfstoffe sind nach den Worten des Europa-Direktors der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, gegen alle derzeit grassierenden Varianten des Covid-19-Erregers wirksam.

sind nach den Worten des Europa-Direktors der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, gegen alle derzeit grassierenden Varianten des Covid-19-Erregers wirksam. Die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Marlis Tepe, hat sich gegen eine Corona-Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer ausgesprochen.

für Lehrerinnen und Lehrer ausgesprochen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) lehnt eine gesetzliche Verpflichtung zur Impfung von Kindern gegen das Coronavirus ab.

Corona-News von Mittwoch, 19. Mai: Indische Corona-Mutante nimmt in Deutschland zu

Dienstag, 18. Mai: Exportstopp könnte laut indischem Impfstoffproduzenten bis Ende 2021 dauern

Ein wichtiger indischer Produzent von Corona-Impfstoff hat angedeutet, dass die geplante Belieferung ärmerer Länder noch monatelang ausgesetzt bleibt

Die indische Variante des Coronavirus kann nach Einschätzung der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek die Wirkung der Impfung schwächen, ihren Schutz aber nicht ausschalten.

die Wirkung der Impfung schwächen, ihren Schutz aber nicht ausschalten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich angesichts steigender Impfzahlen in der Corona-Pandemie optimistisch gezeigt, aber zugleich zur Vorsicht gemahnt

Man kann den Arm kaum heben, selbst das Tippen auf der Tastatur bereitet unangenehme Schmerzen. Was hat es damit auf sich? Lesen Sie hier: "Covid-Arm" nach Moderna oder Biontech: Das steckt dahinter

"Covid-Arm" nach Moderna oder Biontech: Das steckt dahinter In bayerischen Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sollen nach den Pfingstferien die Schüler aller Schularten wieder Präsenzunterricht haben - mit Test- und Maskenpflicht

"Der Sommer wird gut", heißt es dieser Tage oft mit Blick auf die Pandemie . Das ist ein schönes Versprechen, doch was bedeutet es konkret? An einer Antwort auf diese Frage versuchte sich am Montagabend die Runde bei "Hart aber fair".

wird gut", heißt es dieser Tage oft mit Blick auf die . Das ist ein schönes Versprechen, doch was bedeutet es konkret? An einer Antwort auf diese Frage versuchte sich am Montagabend die Runde bei "Hart aber fair". Vor dem Hintergrund eines erhöhten Risikos für schwere Verläufe von Covid-19 bei Schwangeren hat die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Impfempfehlung erweitert. selbst vornimmt.

Corona-News von Montag, 17. Mai: Studie: Spahn bittet Bürger beim Impfen um Geduld

