Corona: Tödlicher Pilz bei Covid-Patienten ++ Corona-Leugner planten Anschlag

Wer mit Moderna oder Biontech geimpft wurde, hat möglicherweise mit einem “Covid-Arm” zu kämpfen. Schmerzen am Arm treten besonders nach Impfungen mit mRNA-Stoffen auf. Was es damit auf sich hat, erklärt das Video.

Das RKI meldet die aktuellen Corona-Zahlen, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

In Deutschland steigt laut RKI der Anteil der indischen Corona-Mutation

In Österreich sind bei einer Razzia Waffen und Sprengstoff bei radikalen Corona-Leugnern entdeckt worden

Niedersachsen hebt Maskenpflicht im Handel ab Inzidenz von unter 35 auf

Lauterbach lehnt Aufhebung der Maskenpflicht für Geimpfte ab

In Indien befällt eine tödliche Pilzinfektion immer mehr Covid-Patienten

Berlin. Die Impfpriorisierung endet. In Bayern dürfen Haus- und Fachärzte ab diesem Donnerstag unabhängig von der Impfreihenfolge gegen das Coronavirus impfen, in Baden-Württemberg ist das schon seit Montag möglich. Weitere Bundesländer lockern die Regeln ebenfalls.





In vielen Arztpraxen kommt es nun zum Ansturm von Impfwilligen. Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, sieht die Hausärzte überfordert. Er fürchtet außerdem eine Verknappung der Impfstoffe. Deutschlands Kassenärzte warnen bereits davor, dass Praxen sich wegen Impfstoffmangels aus der Corona-Impfkampagne ausklinken. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, sieht das Ende der Priorisierung kritisch. Er fürchte, dass viele Hausarztpraxen "unter dem Ansturm der Impfwilligen zusammenbrechen" werden.

Sorgen bereitet unterdessen die indische Corona-Variante. Der neue Virustyp breitet sich aus, auch in Deutschland. Impfungen sollen aber auch gegen B.1.617 helfen, sagt die WHO.

RKI meldet knapp 12.300 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag binnen eines Tages 12.298 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 17.419 Ansteckungen gelegen. Zudem wurden 237 neue Todesfälle nach Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet.

Auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, sinkt weiter und lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 68 (Vortag: 72,8). Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Mittwoch, 20. Mai: Karlsruhe weist Eilanträge gegen Corona-Notbremse ab

18.55 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Donnerstagnachmittag mehrere Eilanträge gegen die Corona-Notbremse abgewiesen. Die Regelungen hätten "eine nachvollziehbare Grundlage" und könnten sich auf die bisherigen Erfahrungen mit der Pandemie stützen. Nach einer Folgenabwägung wögen die Belastungen durch Kontaktbeschränkungen Öffnungsbeschränkungen für den Einzelhandel nicht schwerer als das mit der Notbremse verfolgte Ziel des Infektionsschutzes. (Az. 1 BvR 900/21, 1 BvR 968/21 und weitere)

Im ersten Fall wollte der Antragsteller erreichen, dass das Bundesverfassungsgericht die Einschränkung privater Zusammenkünfte aufhebt. Hierzu betonten die Karlsruher Richter, dass diese in vielen Landkreisen gar nicht gelten, weil die Sieben-Tage-Inzidenz dort unter 100 liegt. Zudem sei zu berücksichtigen, dass sich das Coronavirus überwiegend über die Atemluft in Räumen überträgt. Vor diesem Hintergrund habe der Antragsteller unzumutbare persönliche Nachteile nicht dargelegt.

Auch bei den Öffnungsbeschränkungen für den Einzelhandel wiege nach einer vorläufigen Folgenabwägung die Bekämpfung der Corona-Pandemie schwerer als die Umsatzverluste der Händler. Zur Begründung verwiesen die Karlsruher Richter auch hier auf das Ziel, Kontakte in Innenräumen zu beschränken.

Fast 40 Prozent mindestens einmal geimpft

18.17 Uhr: Fast die Hälfte der täglichen Corona-Impfungen sind derzeit Zweitimpfungen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag (Stand: 16.45 Uhr) wurden am Mittwoch 1.059.061 Menschen immunisiert, 508.685 davon bekamen ihre zweite Dosis. Damit sind laut den Angaben bisher 38,8 Prozent (32,3 Millionen) der Deutschen mindestens einmal und 12,5 Prozent (10,4 Millionen) vollständig geimpft.

Je nach Bundesland variiert die Impfquote jedoch. Die höchste Quote an mindestens Erstgeimpften verzeichnet das Saarland mit 43 Prozent. Sachsen liegt mit 33,7 Prozent leicht hinter den anderen Bundesländern zurück.

Im Vergleich zur Vorwoche lag die Zahl der insgesamt verabreichten Impfungen am Mittwoch damit erneut niedriger, der Anteil der Zweitimpfungen stieg. Sieben Tage zuvor wurde mit 1,4 Millionen gesetzten Spritzen der bisherige Tagesrekord aufgestellt.

Eine elektronische Verkehrsanzeige weist den Weg zu einem Impfzentrum in Hannover.

Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Niedersachsen hebt Maskenpflicht im Handel bei Inzidenz von unter 35 auf

18.05 Uhr: Niedersachsen hebt die Maskenpflicht für den Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 ab Dienstag nach Pfingsten auf. Dies geht aus dem Entwurf für kurzfristige Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen im Land hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Voraussetzung ist, dass die Inzidenz, also die Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen, in der jeweiligen Region fünf Werktage unter 35 liegt. Weitere Hygieneauflagen für den Handel bleiben allerdings bestehen. Im landesweiten Durchschnitt betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag 46,6, in 11 der 45 Landkreise und Großstädten lag die Inzidenz bereits unter 35.

Lauterbach lehnt Aufhebung der Maskenpflicht für Geimpfte ab

17.51 Uhr: Gesundheitspolitiker von SPD und Grünen lehnen die Forderung nach einer Aufhebung der Maskenpflicht für vollständig Geimpfte ab. "Der Vorschlag geht in eine völlig falsche Richtung", sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Neben dem Restrisiko einer Corona-Infektion oder Weitergabe lasse sich die generelle Maskenpflicht in diesem Fall kaum noch wirksam durchsetzen. Auch der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen bezeichnete den Vorschlag im RND-Interview als "äußerst riskant".

Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, wartet auf den Beginn einer Pressekonferenz.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Heidelberg: Abiturfeier mit 300 Menschen aufgelöst

17.45 Uhr: Mit ihrer Abiturfeier haben etwa 300 junge Menschen in Heidelberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, hatten sich die jungen Leute bei der wegen der Corona-Pandemie ohnehin verbotenen Feier zudem nicht an Abstandsgebot und Maskenpflicht gehalten. Der städtische Ordnungsdienst habe die Auflösung der Feier auf der Neckarwiese verfügt. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die Partygäste dazu aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Dennoch wollten manche der "alkoholisierten und diskussionsfreudigen" Feiernden nicht gehen. Die Wiese sei schließlich von Polizei und Ordnungsdienst geräumt worden.

Schweden meldet die meisten Neuinfektionen in Europa

17.38 Uhr: Schweden hat im europäischen Corona-Vergleich die traurige Spitze bei den Neuinfektionszahlen übernommen. Wie aus den am Donnerstag aktualisierten Zahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hervorging, kam das skandinavische Land mit seinem viel beachteten Sonderweg im jüngsten Vergleichszeitraum auf eine 14-Tages-Inzidenz von 577 pro 100.000 Einwohner. Das ist der höchste Wert aller Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, zu dem neben den 27 EU-Staaten auch Norwegen, Island und Liechtenstein gehören. Knapp dahinter folgen Litauen (563), Zypern (522) und die Niederlande (483).

Österreich: Waffen bei Corona-Leugnern gefunden

17.00 Uhr: Bei einer Razzia hat die Polizei in Österreich bei Gegnern von Corona-Maßnahmen Waffen und Munition sichergestellt. Die Männer hätten sich in einer Chat-Gruppe über Sprengkörper und den Kauf von Waffen unterhalten, teilte das Innenministerium in Wien am Donnerstag mit. Die Anzahl der Verdächtigen gab das Ministerium vorerst nicht bekannt.

Die Mitglieder der Gruppe unterhielten sich demnach unter anderem über den Bau von Splitterbomben und den Einsatz von Molotowcocktails gegen Polizisten. Bei einer Demonstration am vergangenen Samstag sollen gewaltsame Aktionen geplant gewesen sein.

Live: Pressestatement von Innenminister @karlnehammer. Thema: Attacken auf Polizisten geplant - Einsatz gegen radikale Corona-Leugner ⤵️https://t.co/XMXTDsGV0v — BMI (@BMI_OE) May 20, 2021

Einen Tag davor führten Verfassungsschützer in fünf Bundesländern Hausdurchsuchungen und Verhöre durch. Dabei wurden unter anderem zwei Faustfeuerwaffen, eine Langwaffe, etwa 3500 Schuss Munition und Schwerter gefunden. Außerdem wurden Schutzwesten, Helme und Funkgeräte sichergestellt.

Polizeibeamte in Wien. Österreichische Behörden haben einen Anschlag von Corona-Leugnern verhindert.

Foto: Hans Klaus Techt / APA/dpa

"Es ist kaum zu fassen, was hier von Corona-Leugnern versucht wurde", sagte Innenminister Karl Nehammer von der konservativen ÖVP. "Die paramilitärische Ausrüstung erinnert fast an terroristische Vereinigungen". Laut Innenministerium besteht auch der Verdacht, dass die Männer gegen das gesetzliche Verbot von Neonazi-Aktivititäten verstoßen hatten.

Corona-Hotspot Nepal bittet um Impfstoffspenden

16.42 Uhr: Angesichts schnell steigender Corona-Zahlen hat Nepal die Weltgemeinschaft um Impfstoffspenden und andere Hilfe zur Bewältigung der Pandemie gebeten. Die Regierung sei mit ausländischen Botschaften im Gespräch, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Außerdem versuche das arme Land im Himalaya selbst Impfstoff zu kaufen. Nach einem Tweet der zuständigen EU-Botschafterin haben EU-Länder, darunter Deutschland, Nepal unter anderem 77 Beatmungsgeräte, 50 Sauerstoffflaschen und 2,4 Millionen Masken zur Verfügung gestellt.

Nepal erlebt gerade wie sein Nachbarland Indien eine schlimme Corona-Welle, die Krankenhäuser überfordert. Betten und medizinischer Sauerstoff gehen aus. Die Positiv-Rate bei Corona-Tests ist hoch. Am Mittwoch wurden in dem 30-Millionen-Einwohner-Land bei 21 847 Tests 8173 Infektionen erfasst, wie es aus dem Gesundheitsministerium hieß. Auch auf dem Mount Everest, der sich an der Grenze zwischen Nepal und China befindet, haben Bergsteigerinnen und Bergsteiger schon Infektionen gemeldet.

Apothekenverband: Digitalisierung von Impfnachweisen ab Mitte Juni möglich

16.16 Uhr: Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) rechnet damit, dass vollständig geimpfte Bürger bereits Mitte nächsten Monats ihre gelben Impfpässe digitalisieren können: "Wir arbeiten unter Hochdruck an einer Lösung und gehen davon aus, dass Apotheken bereits ab Mitte Juni Impfnachweise digitalisieren können", sagte ABDA-Sprecher Reiner Kern dieser Redaktion.

Das gelte unter der Voraussetzung, dass alle rechtlichen und technischen Vorgaben, die Dritte liefern müssten, schnellstmöglich auf dem Tisch lägen. Es würden sich jedoch nicht sämtliche Apotheken daran beteiligen: "Nicht alle werden die Ressourcen haben, jetzt auch noch Impfnachweise zu digitalisieren", so der Sprecher.

Patienten, die in ihrer Umgebung eine Apotheke zur Digitalisierung ihres Impfnachweises suchten, sollten das aber über dieselbe Internetseite tun können, auf der man jetzt schon Apotheken suchen könne, die Antigen-Schnelltests anbieten. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen nicht nur Ärzte sondern künftig auch Apotheker nachträglich Impfzertifikate ausstellen können.

Mithilfe des Impfzertifikats soll das Reisen innerhalb der EU erleichtert werden.

Italien stützt Wirtschaft und Arbeitsmarkt mit 40 Milliarden Euro

15.50 Uhr: Italiens Regierung hat am Donnerstag ein Maßnahmenbündel im Umfang von 40 Milliarden Euro zur Stützung der von Corona angeschlagenen Wirtschaft verabschiedet. Das teilte Außenminister Luigi Di Maio auf Facebook mit.

Im Zentrum stehen den Angaben nach Hilfszahlungen an notleidende Unternehmen von rund 15,4 Milliarden Euro. Zudem will Rom laut Medien rund fünf Milliarden Euro in die Hand nehmen, um Wellen von Entlassungen nach dem Ende eines gesetzlichen Stopps im Sommer abzufedern. Wiedereinstellungen sollen gefördert werden. Der Tourismussektor des beliebten Urlaubslandes kann ebenfalls mit neuen Finanzspritzen rechnen.

Für arme Bürger wurde die Zahlung von Notfalleinkommen verlängert. Außerdem gewährt Rom weitere Steuererleichterungen und füllt zugleich klamme Kommunalkassen auf. Nach dem Okay im Kabinett von Ministerpräsident Mario Draghi gehen die Vorlagen in beide Parlamentskammern. Dort können die Volksvertreter nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa noch Änderungen erwirken.

Stiko-Vorsitzender kritisiert Aufhebung der Priorisierung

15.15 Uhr: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, sieht die Aufhebung der Priorisierung bei den Corona-Impfungen im Juni skeptisch. Sie sei an Orten, an denen Menschen mit erhöhter Priorität noch immer auf einen Impftermin warten, "nicht im Sinne der Stiko", sagte Mertens am Donnerstag bei "Zeit Online". Er fürchte, dass viele Hausarztpraxen "unter dem Ansturm der Impfwilligen zusammenbrechen" werden.

Die Entscheidung von Bund und Länder führte Mertens auch auf öffentlichen Druck zurück: "Die Urlaubszeit steht an, hinzu kommt der Wahlkampf." Es gebe inzwischen immer mehr Beispiele, bei denen politische Entscheidungen und wissenschaftlich begründete Empfehlungen auseinanderlägen. "Es werden jetzt Sachen entschieden, die mit einer wissenschaftlichen Herangehensweise nur noch wenig zu tun haben."

Er verwies dazu auch auf die mögliche Verkürzung des Impfabstands bei der Astrazeneca-Impfung von zwölf auf vier Wochen. Diese gehe eindeutig mit einem geringeren Impfschutz einher. Auch dass sich nun viele junge Menschen mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen, der für alle Menschen freigegeben wurde, nannte Mertens "nicht die beste Entscheidung". Die Stiko empfiehlt diese Impfung für Menschen unter 60 Jahren nur in Ausnahmefällen.

Ein Hausarzt wirbt vor seiner Kölner Praxis für Termine zur Impfung mit dem Impfstoff von Astra Zeneca

Foto: Oliver Berg / dpa

Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19 weiter rückläufig

14.55 Uhr: Auf den Intensivstationen in Deutschland geht die Zahl der Covid-19-Patienten in Behandlung weiter zurück. 3594 dieser Erkrankten werden derzeit noch in Kliniken versorgt, wie es im Report des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Daten des Divi-Intensivregisters vom Donnerstag heißt. Das sei ein Rückgang um 114 im Vergleich zum Vortag.

Zum Höhepunkt der dritten Welle in den Krankenhäusern Ende April waren mehr als 5100 Covid-19-Patienten zeitgleich auf Intensivstationen versorgt worden. Seit Anfang Mai ist die Entwicklung rückläufig. Der Anteil der Patienten, die invasiv beatmet werden, wird derzeit mit 63 Prozent angegeben. Eine Trendumkehr zeichnet sich mittlerweile auch bei der Anzahl der Intensivbereiche ab, die eine eingeschränkte Betriebssituation melden.

"Schwarzer Pilz" grassiert unter indischen Covid-Patienten

14.25 Uhr: Wegen des unter Corona-Patienten grassierenden "Schwarzen Pilzes" richtet die indische Hauptstadt Neu-Delhi spezielle Krankenhausabteilungen ein. In drei Kliniken solle es gesonderte Abteilungen für die wachsende Zahl von Mukormykose-Patienten geben, teilte Neu-Delhis Regierungschef Arvind Kejriwal am Donnerstag mit.

Immer mehr Covid-19-Patienten in Indien sind von der seltenen, aber lebensbedrohlichen Pilzinfektion betroffen. Mehr als 200 sollen es allein in Neu-Delhi sein. Mehr als 50 Prozent der vom "Schwarzen Pilz" befallenen Patienten sterben innerhalb weniger Tage. In einigen Fällen müssen Augen und Oberkiefer chirurgisch entfernt werden, um die Ausbreitung der Infektion zu stoppen. Im ohnehin überlasteten indischen Gesundheitssystem herrscht auch ein Mangel an Anti-Pilz-Medikamenten.

Einige Ärzte machen den weitverbreiteten Einsatz von Steroiden gegen das Coronavirus für die Ausbreitung der Pilzerkrankung verantwortlich.

Junge Menschen in Indien bei der Anmeldung für eine Covid-Impfung

Foto: Arun Sankar / AFP

WHO: Zugelassene Impfstoffe gegen alle Corona-Varianten wirksam

14.00 Uhr: Die bisher zugelassenen Corona-Impfstoffe sind nach den Worten des Europa-Direktors der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, gegen alle derzeit grassierenden Varianten des Covid-19-Erregers wirksam. Dennoch gelte es in der Pandemie weiterhin, Vorsicht walten zu lassen, betonte Kluge bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Von Auslandsreisen riet der WHO-Europa-Direktor angesichts der Infektionslage weiterhin ab.

Sämtliche der bisher aufgetretenen Corona-Varianten sprächen auf die "verfügbaren und zugelassenen Vakzine" an, betonte Kluge. Im Kampf gegen die Mutanten sollten auch weiterhin alle bereits erprobten Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingesetzt werden.

Live-Auftritt von ESC-Sieger Duncan Laurence gestrichen – Corona-Infektion

13.50 Uhr: Der niederländische ESC-Sieger Duncan Laurence hat sich mit dem Corona-Virus infiziert und kann daher nicht live beim Finale des Eurovision Song Contest am Samstag in Rotterdam auftreten.

Laurence habe aber nur milde Covid-Symptome, erklärten die niederländischen Organisatoren am Donnerstag in Rotterdam. Er befinde sich nun in Quarantäne. Während des Finales sollte der 27-Jährige einen neuen Song vorstellen. Der Sänger werde aber in anderer Form teilnehmen, versicherten die Veranstalter.

Der Sieger 2019: Duncan Laurence aus den Niederlanden beim ESC in Tel Aviv.

Foto: Antti Aimo-Koivisto / dpa

Österreich gibt den Impfstoff frei

13.45 Uhr: In Österreich wird die Priorisierung nach Altersgruppen bei der Corona-Impfung aufgehoben. Die Hausärzte könnten nun nach ihrem Ermessen frei entscheiden, wen sie impfen wollten, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Donnerstag in Wien. "Jetzt geht es mit dem Impfen tatsächlich voll los", sagte er angesichts der nun zur Verfügung stehenden Mengen an Vakzinen. Er rechne auch damit, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) den Impfstoff von Biontech/Pfizer in Kürze für die 12- bis 15-Jährigen zulassen werde. In Österreich hat bisher etwa 40 Prozent der aktuell impfbaren Bevölkerung ab 16 Jahren eine erste Impfung erhalten. Lesen Sie unseren Kommentar zum Thema: Impfneid? Nein, Logik: Priorisiert die 16+-Generation!

WHO warnt Europa: "Nicht den selben Fehler machen"

12.55 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt angesichts sinkender Corona-Zahlen in Europa vor einem vorzeitigen Nachlassen im Kampf gegen die Pandemie. Die Zahl der nachgewiesenen wöchentlichen Neuinfektionen in der europäischen Region sei zwar innerhalb eines Monats von 1,7 Millionen um rund 60 Prozent auf knapp 685.000 in der vergangenen Woche zurückgegangen, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Donnerstag auf seiner regelmäßigen Online-Pressekonferenz in Kopenhagen.

"Aber dieser Fortschritt ist zerbrechlich. Wir waren hier schon einmal. Lasst uns nicht dieselben Fehler machen, die zu dieser Zeit im vergangenen Jahr gemacht wurden", sagte Kluge. Diese Fehler hätten zu einem Wiedererstarken des Coronavirus sowie dazu geführt, dass die europäischen Gesundheitssysteme, Gemeinschaften und Volkswirtschaften erneut die volle Kraft der Pandemie gespürt hätten. "Wir haben unsere Lektion auf die harte Weise gelernt", sagte Kluge.

Pflegende auf einer Intensivstation in Sachsen-Anhalt

Foto: Waltraud Grubitzsch / dpa

EU-Parlament für Aussetzung der Patente von Impfstoffen

12.30 Uhr: Das EU-Parlament hat sich für eine vorübergehende Aussetzung der Patente für Corona-Impfstoffe ausgesprochen. Die Abgeordneten forderten in einer am Donnerstag verabschiedeten Entschließung die EU auf, entsprechende Initiativen Indiens und Südafrikas bei der Welthandelsorganisation WTO zu unterstützen. Von Pharmaunternehmen wird darin gleichzeitig verlangt, "Wissen und Daten" zur Impfstoffherstellung über die WTO zur Verfügung zu stellen.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte Anfang Mai überraschend signalisiert, dass sie eine Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe unterstützen will. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte aber nach einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs erklärt, die Europäer sähen in diesem Schritt "keine Wunderlösung", der schnell mehr Impfstoff für ärmere Länder bringen werde.

Eine Klinik-Mitarbeiterin zieht den Covid-19 Impfstoff von Biontech/Pfizer für eine Impfung auf eine Spritze.

Foto: dpa

EU-Vertrag mit Biontech-Lieferung in Kraft

11.32 Uhr: Der angekündigte EU-Vertrag mit Biontech/Pfizer über den Kauf von bis zu 1,8 Milliarden weiteren Dosen Corona-Impfstoff ist unterzeichnet und damit in Kraft. Dies teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel mit. Sie hatte schon vor knapp zwei Wochen erklärt, dass die Verhandlungen abgeschlossen seien. Danach liefen noch Einspruchsfristen, die nun verstrichen sind. Der Vertrag läuft bis 2023. 900 Millionen Dosen sind fest bestellt, weitere 900 Millionen eine Option.

So sollen die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU gegen Covid-19 geschützt und Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt werden. Das Vertragsvolumen wird auf bis zu 35 Milliarden Euro geschätzt. Für die laufende Impfkampagne hat die EU bereits zwei Rahmenverträge mit BioNTech/Pfizer über 600 Millionen Impfdosen geschlossen, die seit Ende 2020 ausgeliefert werden.

China kündigt Impfstoffe für fast 40 afrikanische Länder an

11.07 Uhr: China stellt nach eigenen Angaben knapp 40 afrikanischen Ländern Corona-Impfstoffe zur Verfügung. Die Vakzine würden entweder gespendet oder zu günstigen Preisen verkauft, erklärte der Direktor der Afrika-Abteilung des Außenministeriums, Wu Peng, in Peking. Wu verglich die chinesischen Bemühungen mit den Handlungen "einiger Länder, die sagen, sie müssten erst ihre eigenen Leute impfen, bevor sie Vakzine an andere Länder liefern könnten" - eine offensichtliche Spitze gegen die Vereinigten Staaten.

China glaube natürlich, dass die Chinesen so schnell wie möglich geimpft werden müssten, aber vesuche auch, anderen Ländern in Not zu helfen, erklärte Wu. China hat nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AP mehr als 45 Ländern rund eine halbe Milliarde Impfdosen zugesagt. Die US-Regierung von Präsident Joe Biden kündigte zuletzt an, weitere 20 Millionen Dosen in den kommenden sechs Wochen zu spenden. Insgesamt haben die USA damit 80 Millionen Dosen zugesagt, ohne zu erklären, welche Länder die Empfänger sein sollen.

Nur einzelne Praxen ziehen sich vom Impfen zurück

10.35 Uhr: Laut dem Bundesvorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, ziehen sich bisher nur vereinzelte Hausärzte aus der Impfkampagne zurück. "Unserem Kenntnisstand nach sind das bisher Einzelfälle", sagte Weigeldt der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Grund sei bei diesen Praxen der stetige Druck sowie die Enttäuschung der Patienten, die noch keinen Impftermin erhalten könnten. "Ein Großteil der Hausarztpraxen tut weiterhin alles, um möglichst schnell, möglichst viele Patientinnen und Patienten zu impfen."

Eine Allgemeinmedizinerin impft in ihrer Praxis eine Patientin gegen das Coronavirus.

Foto: Christoph Schmidt/dpa

Müller verteidigt uneinheitliche Tourismusstrategien in den Ländern

10.30 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat die voneinander abweichenden Öffnungsstrategien in den Bundesländern für den Tourismus verteidigt. Es gebe in den Ländern nach wie vor "unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Infektionszahlen und Verläufe, unterschiedliche Testmöglichkeiten", sagte Müller im ARD-Morgenmagazin. Er verwies zudem auf Gerichtsentscheidungen, "die das eine oder andere möglich machen oder nicht".

Müller betonte unter anderem mit Blick auf Berlin, dass der Tourismus in Großstädten anders sei als etwa in ländlichen Regionen. In den Städten seien die Menschen nicht den ganzen Tag im Freien und zögen sich dann in ihre Ferienwohnung zurück, sondern hielten sich mehr in geschlossenen Räumen auf. Müller zeigte sich zugleich überzeugt, dass es aber in allen Bundesländern "schrittweise nach vorne" geht. Zum Sommer hin werde dann, wenn die Zahlen sich so weiterentwickelten wie aktuell, "dann sehr viel möglich sein."

Pandemie: London appelliert an "gesunden Menschenverstand" von Urlaubern

10.00 Uhr: Trotz Reiseplänen vieler Briten für Länder, die als Corona-Risikogebiete eingestuft sind, hält die Regierung in London an den geplanten Lockerungen fest. Verkehrsminister Grant Shapps appellierte an den "gesunden Menschenverstand" seiner Landsleute. In Staaten, die auf einer roten oder bernsteinfarbenen Länderliste stehen, solle es keine Urlaubsreisen geben, sagte Shapps dem Sender "Sky News". Ansonsten gebe es "jede Menge Schwierigkeiten".

Einem Bericht des "Telegraph" zufolge wollen in den kommenden Tagen bis zu 270.000 Menschen aus Großbritannien in sogenannte bernsteinfarbene Länder fliegen. Dazu gehören fast alle EU-Staaten, auch Deutschland. Menschen, die aus solchen Ländern im Vereinigten Königreich ankommen, müssen sich zehn Tage zu Hause isolieren und auf eigene Kosten zwei Corona-Tests machen. Dies gilt auch für Briten, die nach Hause zurückkehren. Wer aus einem "roten" Land - wie Indien, Brasilien, Südafrika oder Türkei - kommt, muss in Hotel-Quarantäne.

In den kommenden Tagen wolen bis zu 270.000 Menschen aus Großbritannien in sogenannte bernsteinfarbene Länder fliegen. Dazu gehören fast alle EU-Staaten, auch Griechenland.

Foto: imago images/ANE Edition

FDP-Abgeordneter - PCR-Test vor Urlaubssaison kostenlos machen

9.30 Uhr: Der FDP-Wirtschaftspolitiker Gerald Ullrich hat gefordert, Urlaubern ohne Impfangebot vor der Sommerferien einen kostenlosen Corona-PCR-Test zu ermöglichen. Vor allem Familien mit Kindern seien durch die Corona-Krise seit über einem Jahr hart belastet, sagte Ullrich der Deutschen Presse-Agentur.

"Nun können sie den lang ersehnten Sommerurlaub nicht flexibel nach eigenen Bedürfnissen planen und gestalten. Denn aufgrund von Impfstoffmangel, den es in den nächsten Wochen in Deutschland noch geben wird, erhalten sie bis zum Start der Sommerferien kein Impfangebot", sagte Ullrich.

Bildungsgewerkschaft gegen Impfpflicht für Lehrer

9.08 Uhr: Die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Marlis Tepe, hat sich gegen eine Corona-Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer ausgesprochen. "Wir halten viel davon, ein Impfangebot für alle Lehrerinnen und Lehrer zu machen", sagte Tepe im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Eine Impfpflicht lehne sie jedoch ab. Es sei auch gut verständlich, dass für Kinder in den Schulen keine Impfpflicht vorgesehen werde.

Vor wenigen Tagen hatte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, eine Impfpflicht für verbeamtete Lehrer ins Spiel gebracht. Er rechne mit einer politischen Debatte über das Thema, sagte Meidinger der "Welt". Seiner Ansicht nach hätte der Staat bei entsprechender gesetzlicher Regelung die Handhabe dazu.

9.05 Uhr: Prinz William hat seine erste Corona-Impfung erhalten, teilt der Kensington-Palast mit. "An alle, die sich an der Impfkampagne beteiligen - danke für alles, was ihr getan habt und weiterhin tut", wurde der Prinz zitiert.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

IOC bekräftigt Sicherheit der Olympischen Spiele

8.46 Uhr: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sichert den Athleten und dem Gastgeberland erneut Corona-sichere Sommerspiele in Tokio zu. In einer Videokonferenz sagt IOC-Chef Thomas Bach, dass er davon ausgehe, dass mehr als 80 Prozent der Bewohner des Olympischen Dorfes vor den Spielen am 23. Juli geimpft sein werden.

Er weist zugleich Befürchtungen zurück, dass die Spiele eine neue Infektionswelle auslösen würde: Andere Sportereignisse hätten gezeigt, dass Veranstaltungen unter strikten Corona-Vorkehrungen sicher stattfinden könnten.

Betriebsärzte müssen bis Freitag Impfstoff bestellen

8.22 Uhr: Ab Anfang Juni dürfen auch Betriebsärzte gegen Corona impfen - sie müssen sich mit der Bestellung von Impfstoff allerdings beeilen. Das geht aus einer Handreichung des Arbeitgeberverbands BDA hervor, die dem "ARD-Hauptstadtstudio" vorliegt. Demnach müssen die Betriebsärzte bis Freitagmittag den Impfstoff bestellt haben, damit es pünktlich am 7. Juni losgehen kann.

Lambrecht gegen Corona-Impfpflicht in Schulen und Kitas

7.55 Uhr: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) lehnt eine gesetzliche Verpflichtung zur Impfung von Kindern gegen das Coronavirus ab. "Wir setzen darauf, dass sich ausreichend Kinder und Jugendliche freiwillig impfen lassen, sobald dies möglich ist. Ich gehe davon aus, dass dies noch im Sommer der Fall sein wird", sagte Lambrecht dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland."

Die Corona-Infektion sei mit den Masern nicht vergleichbar, betonte die Ministerin. Im Gegensatz zu Corona sei bei Masern das Risiko von schweren Komplikationen und Langzeitfolgen bei kleinen Kindern besonders hoch. Zudem seien Masern extrem ansteckend.

Eine Ärztin mit Maske untersucht ein Kind, das ebenfalls eine Maske trägt.

Foto: Shutterstock/FamVeld

Corona-Impfpriorisierung in Bayern aufgehoben

7.45 Uhr: In Bayern ist ab heute jeder berechtigt, sich in Haus- und Facharztpraxen gegen Corona impfen zu lassen. In Baden-Württemberg und Berlin ist die Priorisierung bei den Corona-Impfungen in Arztpraxen bereits aufgehoben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte den 7. Juni als Stichtag für die bundesweite Aufgabe der Impfreihenfolge genannt.

Deutsche trinken sich Corona-Lockdown schön

7.28 Uhr: Wegen Corona sind seit vielen Monaten große Feste verboten, Bars und Gaststätten waren vielerorts geschlossen. Trotzdem hat in Deutschland der ohnehin schon hohe Alkoholkonsum voriges Jahr noch zugenommen – der Verkauf alkoholischer Getränke legte hierzulande während der Corona-Krise um 3,3 Prozent zu.

Ein aktueller OECD-Report zeigt: Deutschland belegt nun den Spitzenplatz beim Pro-Kopf-Verbrauch von Alkohol. Die Folgen wiegen schwer und Wein und Bier helfen nur kurzfristig gegen den Corona-Blues, schreibt Redakteurin Diana Zinkler.

Mallorca - Kein Partytourismus in diesem Sommer

7.14 Uhr: Mallorca-Urlauber werden auf ausgelassenen Partytourismus auch in diesem Jahr wohl verzichten müssen. Der massive Partytourismus, auf den Mallorca in den Jahren vor der Pandemie noch gesetzt habe, sei mit der aktuellen Situation nicht vereinbar, sagten Balearen-Präsidentin Francina Armengol im Interview mit dem "ARD-Studio Madrid." Wann und ob die Partyszene auf der Insel wieder in einem Normalbetrieb gehen kann, sagte die Regierungschefin nicht. Aber für diese Saison schloss sie es aus.

Urlaub auf Mallorca: Touristen baden am Magaluf-Strand im Meer. (Archivbild)

Foto: Clara Margais / dpa

Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe fordert Ausweitung der Schulsozialarbeit

1.00 Uhr: Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe (AGJ) fordert eine deutliche Ausweitung der Schulsozialarbeit, um die Folgen der Corona-Krise für Kinder abzufedern. "Wir brauchen an Deutschlands Schulen eine Grundversorgung mit Sozialarbeitern", sagte Karin Böllert, Vorsitzende der AGJ, unserer Redaktion. "Konkret muss es für 500 Schülerinnen und Schüler mindestens einen Sozialarbeiter geben." Pro Schule müsse es eine vorgeschrieben Mindestzahl von Fachkräften aus der Sozialarbeit geben, "und zwar von der Grundschule bis zum Gymnasium".

Die AGJ ist ein bundesweites Netzwerk der der freien und öffentlichen Jugendhilfe, darin sind unter anderem bundesweite Jugendverbände und die Jugend- und Familienbehörden der Länder organisiert.

Schon in der Vor-Corona-Phase habe es im schulischen Normalbetrieb ein großes Defizit gegeben, erklärte Böllert. "Hinzu kommt jetzt, dass die Pandemie mit dem über einjährigen Distanz- und Wechselunterricht deutliche Spuren bei vielen Schülerinnen und Schülern hinterlassen hat." Der ‚ Krisenmodus‘ werde den Bedarf an sozialer Betreuung und spezieller Förderung jetzt noch einmal enorm steigen lassen. Auch der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter werde mehr Sozialarbeit an Schulen erforderlich machen.

Corona-News von Mittwoch, 19. Mai: Bericht: Betriebsärzte müssen Impfdosen diese Woche bestellen

22.31 Uhr: Laut eines Berichts der "FAZ" müssen Betriebsärzte noch in dieser Woche ihre Bestellungen für Corona-Impfstoffe aufgeben, wenn sie Anfang Juni mit der Impfkampagne beginnen wollen. Das sähen die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums und des Arbeitgeberverbands BDA vor, so die Zeitung.

Die neue Impfverordnung sieht vor, dass Betriebsärzte die Belegschaft ab 7. Juni impfen können. Wie es in einer Handreichung des BDA heißt, sei dafür vorerst das Vakzin von Biontech und Pfizer vorgesehen, zudem sei die Menge auf 804 Dosen je Arzt in der ersten Impfwoche begrenzt.

Serbien will Tschechien 100.000 Impfstoffdosen schenken

21.28 Uhr: Serbien will dem EU-Mitgliedstaat Tschechien nach Angaben aus Prag 100.000 Corona-Impfstoffdosen mit dem Pfizer-Biontech-Wirkstoff kostenlos überlassen. Das sei ein "unglaubliches Geschenk", schrieb der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis am Mittwoch bei Twitter. Zuvor hatte er den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic zum Abschluss eines dreitägigen Besuchs in Prag empfangen.

Nach einem Bericht des Nachrichtenportals Seznamzpravy.cz wartet Tschechien immer noch auf die Lieferung von rund 80.000 Impfstoff-Dosen, die Slowenien, Österreich und Ungarn dem Land aus Solidarität schenken wollten. Sie würden nun bis Ende Juni erwartet, hieß es.

Indische Corona-Mutante nimmt in Deutschland zu

19.59 Uhr: Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) wird die indische Corona-Mutante B.1.617 zunehmend auch in Deutschland nachgewiesen,allerdings mit einem geringen Anteil von zwei Prozent. Wie es in dem Bericht das RKI heißt, beziehe sich die Angabe auf die Woche vom 3. bis 9. Mai, in der Vorwoche habe der Anteil bei 1,5 Prozent gelegen. In Großbritannien werde die indische Variante in etwa sechs Prozent der untersuchten Proben nachgewiesen. Allerdings werden in Deutschland auch weniger Proben auf Mutanten untersucht. Lesen Sie mehr dazu: Indische Mutation: Wie Virologin Ciesek die Gefahr beurteilt

In Deutschland wird die indische Corona-Variante zunehmend nachgewiesen.

Hamburg behält Impfpriorisierung im Impfzentrum bei

20.26 Uhr: Hamburg wird die Impfpriorisierung auch über die vom Bund zum 7. Juni angekündigte Aufhebung hinaus im zentralen Impfzentrum beibehalten. Dort würden kurzfristig nur noch Termine an Menschen vergeben, "die gemäß der Impfpriorisierung einen Anspruch auf eine bevorzugte Schutzimpfung haben und bereits zur Terminvereinbarung aufgerufen wurden", sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Dort stünden aber vor allem Zweitimpfungen an. "Unsere Spielräume für Erstimpfungen sind begrenzt."

Berlin verbietet mehrere Demos gegen Corona-Maßnahmen

19.29 Uhr: Eine Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Berlin mit 16.000 angemeldeten Teilnehmern am Pfingstsonntag ist von der Versammlungsbehörde verboten worden. Auch für drei weitere Protestkundgebungen in der Bundeshauptstadt über Pfingsten wurde ein Verbot ausgesprochen. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwochabend auf Anfrage mit. Zuvor hatten der RBB und der "Tagesspiegel" darüber berichtet. Zu den Gründen für die Verbote machte die Polizei keine Angaben.

Das Verbot gelte zum einen für die Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen unter dem Motto "Pfingsten in Berlin" am Sonntag, die am S-Bahnhof Tiergarten starten sollte, sagte eine Sprecherin der Polizei. Außerdem seien drei weitere Demonstrationen für den Montag verboten worden.

In Berlin wurden mehrere Demos gegen Corona-Maßnahmen verboten, die am Pfingstwochenende stattfinden sollten (Archivbild).

Studie soll Effektivität von dritter Corona-Impfung prüfen

18.52 Uhr: Mit einer neuen Studie wollen britische Forscher die Effektivität einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus prüfen. Dabei sollen insgesamt sieben verschiedene Impfstoffe getestet werden, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch in London ankündigte. Die ersten Ergebnisse werden im September erwartet. Davon erhoffen sich die Wissenschaftler Klarheit für ein von Herbst an geplantes Auffrischungsprogramm. Damit solle den am stärksten gefährdeten Menschen über den Winter der bestmögliche Schutz garantiert werden.

Die 2886 Probanden erhielten den Impfstoff frühestens zehn bis zwölf Wochen nach der zweiten Dosis, betonte das Ministerium. Dabei könnten Teilnehmer auch einen anderen Impfstoff erhalten als den, den sie bei den ersten beiden Impfungen bekommen haben. Der Start der Studie ist bereits für Anfang Juni geplant, dann will Minister Hancock seine G7-Kollegen zu einem persönlichen Treffen in der Stadt Oxford empfangen. Experten der Universität Oxford hatten gemeinsam mit dem Pharmakonzern Astrazeneca einen Impfstoff entwickelt.

Nasenspray kann Coronaviren reduzieren

18.22 Uhr: Laut einer Studie können Nasensprays gegen Coronaviren helfen. Im Laborversuch habe ein spezielles Spray Sars-CoV-2-Viren fast vollständig inaktivieren können.

Hamburg erwägt Beibehaltung der Impfpriorisierung

17.45 Uhr: Hamburg wird die Impfpriorisierung möglicherweise auch über den 7. Juni hinaus im Zentralen Impfzentrum der Stadt beibehalten. Das sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Mittwoch am Rande der Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft. Das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verkündete Ende der Priorisierung komme zu früh, da am 7. Juni absehbar noch zu wenig Impfstoff vorhanden sei. "Wir beraten gerade mit unseren Partnern, ob wir die Priorisierung im Impfzentrum deshalb länger aufrechterhalten."

Der erwartete Impfstoff wird laut Leonhard im Wesentlichen für Zweitimpfungen gebraucht. "Gerade Gruppen, die dringend auf Impfungen angewiesen sind, sind dann im Windhundrennen mit anderen Menschen, die jetzt ja auch gern eine Impfung haben möchten, und könnten das Nachsehen haben", gab die Senatorin zu Bedenken. "Wir kommen also in Situationen ohne Priorisierung und ohne Impfstoff."

Das Zentrale Impfzentrum in Hamburg.

Indische Mutante breitet sich in Großbritannien rasch aus

17.20 Uhr: Die zunächst in Indien entdeckte Corona-Variante breitet sich in Großbritannien rasch aus. Es gebe 2967 bestätigte Fälle im Land, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch im Unterhaus in London. Das ist ein deutlicher Sprung von 28 Prozent im Vergleich zum Montag, als die Regierung 2323 Fälle gemeldet hatte.

Premierminister Boris Johnson hatte eingeräumt, dass wegen der Ausbreitung der Variante B.1.617.2 die für den 21. Juni geplante Aufhebung aller Corona-Restriktionen im größten Landesteil England verschoben werden könnte.

Die Regierung betont, bisher gebe es keine Hinweise, dass Impfstoffe nicht gegen die "indische" Variante schützen. Bisher haben mehr als 70 Prozent der Erwachsenen eine erste Dosis erhalten, fast 40 Prozent - 20,8 Millionen Menschen - sind demnach komplett geimpft. Bis Ende Juli soll allen Erwachsenen eine erste Impfung angeboten werden.

Druck im Streit um Details bei EU-Impfzertifikat steigt

17.01 Uhr: Einen Tag vor der womöglich letzten Gesprächsrunde der Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten um ein EU-Impfzertifikat erhöhen beide Seiten den Druck. "Wir werden nicht um jeden Preis zustimmen", sagte der Europaabgeordnete Peter Liese (CDU) am Mittwoch. Er betonte jedoch auch, dass es eine Annäherung gegeben habe.

Ein EU-Diplomat sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wenn es aufgrund der destruktiven Blockadehaltung des Europäischen Parlaments keine rasche Lösung geben kann, wird es bald eine Lösung ohne das Europäische Parlament geben müssen."

Im Juni soll das europaweite Impfzertifikat an den Start gehen. Das Zertifikat soll ein fälschungssicherer Nachweis für eine Corona-Impfung, einen frischen Test oder eine überstandene Covid-Erkrankung sein. Ziel ist einfacheres Reisen in Europa.

Gestritten wird unter anderem noch darüber, welche konkreten Erleichterungen mit dem Zertifikat verbunden sein sollen, ob jedes EU-Land diese wie bisher selbst festlegen kann und wie man etwa mit nationalen Notfallzulassungen für den russischen Impfstoff Sputnik V und das Chinesische Vakzin Sinopharm umgehen soll.

Studie: Corona-Spürhunde identifizieren 97 Prozent der Infizierten

16.45 Uhr: Eine wissenschaftliche Studie zu Corona-Spürhunden hat nach Angaben der Autoren "sehr Erfolg versprechende" Ergebnisse gebracht. Die Tiere spürten demnach 97 Prozent der Infizierten über ihren Geruch auf, wie die Pariser Forscher am Mittwoch mitteilten. Etwas schwerer taten sich die Hunde mit den negativ Getesteten: Sie erkannten sie nur zu 91 Prozent.

Die Wissenschaftler - darunter Humanmediziner wie Tierärzte - ließen 335 Probanden im Alter von sechs bis 76 Jahren mit PCR-Tests untersuchen. Von ihnen hatten sich 109 mit dem Coronavirus infiziert. Anschließend wurden alle Teilnehmer gebeten, zwei Minuten lang eine Kompresse in eine Achselhöhle zu drücken, um den Schweiß aufzunehmen. Den Spürhunden wurden dann die Kompressen zum Schnüffeln vorgelegt, direkten Kontakt mit den Probanden hatten sie nicht.

In einer Studie spürten Corona-Spürhunde 97 Prozent der Infizierten über ihren Geruch auf.

Kaum Erstimpfungen in Bayern möglich

16.08 Uhr: Die Meldung schreckte viele Menschen in Bayern auf: Derzeit sind kaum Erstimpfungen möglich. Grund für die vielen Zweitimpfungen in den kommenden Wochen sei die bisher große Anzahl an Erstimpfungen, so der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). In den kommenden drei Wochen werde man deshalb in den Impfzentren vor allem Zweitimpfungen verabreichen.

Malawi vernichtet 20.000 Impfstoffdosen

15.25 Uhr: Malawi hat fast 20.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca verbrannt, weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen war. Die Vakzine stammten aus einer Lieferung von 102.000 Dosen, die am 26. März in Malawi eintrafen und innerhalb von 18 Tagen verabreicht werden mussten, wie Gesundheitsminister Charles Mwansambo erklärte. Die anderen Dosen der Lieferung seien alle verimpft worden.

Mit der Vernichtung der Vakzine widersetzte sich Malawi Aufrufen der Weltgesundheitsorganisation und der Afrikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention. Die Organisationen forderten im vergangenen Monat afrikanische Länder auf, Impfdosen mit überschrittenem Haltbarkeitsdatum nicht wegzuwerfen, weil sie in der Anwendung immer noch sicher seien. Der Aufruf kam jedoch für Malawi zu spät, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, Joshua Malango, erklärte. Die Vakzine seien nicht mehr ordnungsgemäß gelagert worden und daher nicht mehr zu verwenden gewesen, sagte er.

Corona-Fall: Island wird nicht live beim ESC auftreten

15.24 Uhr: Nach einem Corona-Fall wird Island nicht mehr live beim Eurovision Song Contest in Rotterdam auftreten. Das teilten die Organisatoren in Rotterdam mit. Am Morgen war ein Mitglied der Band "Dadi og Gagnamagnid" positiv auf das Virus getestet worden. Daher mussten sich alle Bandmitglieder in Quarantäne begeben.

Außenansicht des "Ahoy"-Veranstaltungszentrums. Hier wird der aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte ESC 2020 am 22. Mai 2021 nachgeholt - vor kleinem Publikum.

Foto: dpa

Der Song werde aber im Wettbewerb bleiben. Mit einem Video von der letzten Probe in Rotterdam geht Island ins Halbfinale. Da die Band nur geschlossen als Gruppe auftreten wolle, habe sie den schweren Entschluss gefasst, sich zurückzuziehen, teilte die Organisation mit. Für das Land ist der Entschluss besonders bitter: Island galt bisher bei den Buchmachern als einer der Favoriten. Von den 17 auftretenden Ländern am Donnerstag kommen zehn ins Finale am Samstag.

Laschet will Kinder in NRW noch vor Sommerferien impfen

14.44 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will noch vor den Sommerferien Impfangebote für Schüler erreichen. Länder, die zuerst in die Ferien gingen, müssten auch zuerst mit Impfstoff für junge Menschen beliefert werden, sagte der CDU-Bundesvorsitzende am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag.

Ziel sei, möglichst viele Kinder noch vor den Sommerferien zu impfen, damit nach den Sommerferien noch mehr Sicherheit in den Schulen möglich sei. Auch für die Präsenz in Ausbildung und Studium im Herbst müsse über den Sommer die Impfung aller impfwilligen jungen Menschen sichergestellt werden.

Bund und Länder wollen sich am 27. Mai zu einem weiteren Impfgipfel treffen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll es dabei unter anderem um Impfungen für Schüler, Studierende und den geplanten digitalen Impfnachweis gehen

Schüler könnten noch vor den Sommerferien geimpft werden.

Thüringen als einziges Bundesland noch mit Inzidenz über 100

14.11 Uhr: Thüringen ist in Deutschland das einzige Bundesland mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Institutes vom Mittwoch hervor. Demnach lag die Inzidenz im Freistaat am Mittwoch bei 115,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche.

Alle anderen Länder liegen bereits unter der 100er-Schwelle. Doch auch in Thüringen geht das Infektionsgeschehen kontinuierlich zurück: Die Inzidenz hatte dort am Dienstag noch bei 118,5 gelegen.

Kassenärzte warnen vor Ausstieg von Praxen aus Impfkampagne

13.59 Uhr: Deutschlands Kassenärzte haben davor gewarnt, dass Praxen sich wegen Impfstoffmangels aus der Corona-Impfkampagne ausklinken. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, rief die impfwilligen Bürgerinnen und Bürger zu Verständnis dafür auf, dass Termine nur kurzfristig vergeben werden könnten und auch öfters umgebucht werden müssten. "Die Praxen tun alles, was möglich ist", sagte Gassen.

200 Millionen Corona-Impfungen in der EU

12.45 Uhr: Die Europäische Union hat am Mittwoch die Marke von 200 Millionen Corona-Impfungen überschritten. Dies teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter mit. Beim Impfziel sei man weiter auf Kurs: Bis Juli sollen genügend Dosen geliefert sein, um 70 Prozent der Erwachsenen in der EU zu impfen. Nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC sind bisher EU-weit 38,8 Prozent der Menschen über 18 Jahren mindestens einmal geimpft. 16,0 Prozent haben den vollen Impfschutz.

Today, we passed 200 million vaccinations in the EU.



We are on track to reach our goal: deliver enough doses to vaccinate 70% of the EU adult population by July.



Vaccination will help us overcome the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/BLfoPCq8VF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2021

Niederlande lockern Regeln für Cafés, Zoos, Fitness und Prostituierte

12.40 Uhr: Die Niederlande haben weitere Corona-Maßnahmen gelockert. So sind ab Mittwoch Zoos und Fitnessstudios wieder geöffnet. Auch Prostituierte dürfen nach mehr als fünf Monaten wieder Kunden empfangen. Cafés und Restaurants dürfen im Außenbereich Gäste täglich von 6bis 20 Uhr bedienen - bisher war das nur von 12 bis 18 Uhr möglich. Verboten sind weiterhin Veranstaltungen mit Publikum. Auch Museen, Theater und Kinos bleiben geschlossen. Geschäfte sind bereits seit einigen Wochen wieder geöffnet.

Präsenzunterricht in NRW und frühere Öffnungen in Aussicht

12.34 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sollen alle Schüler ab dem 31. Mai landesweit wieder Präsenzunterricht erhalten. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet CDU) am Mittwoch in Düsseldorfer Landtag an. Das gelte für alle Schulformen und bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Wenn das Infektionsgeschehen weiter sinke, würden die nächsten Öffnungsschritte nicht wie bisher geplant erst am 4. Juni gemacht, sondern eine Woche früher zum 28. Mai.

Lehrerverband: In Pandemie rund die Hälfte des Präsenzunterrichts ausgefallen Lehrerverband: In Pandemie rund die Hälfte des Präsenzunterrichts ausgefallen

Arzt nutzt Kirche für Corona-Impfungen

12.29 Uhr: Einmal wöchentlich wird aus einer Kirche in Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet seit diesem Mittwoch das Impfzentrum eines Hausärzteteams. Am Mittwoch sollten bis zu 250 Patientinnen und Patienten in der St. Antonius-Kirche im Stadtteil Ickern immunisiert werden. "Bis jetzt ist alles reibungslos und gut getaktet angelaufen", sagte der örtliche Pastor Bernhard Dlugos der Deutschen Presse-Agentur zum Start der Impfaktion.

In Abstimmung mit den Gemeindegremien habe er die Kirche gerne für diesen Zweck zur Verfügung gestellt, weil in der nahegelegenen Gemeinschaftspraxis nicht ausreichend Platz war. Die Resonanz auf das Angebot sei sehr positiv. "Endlich steht Kirche mal für etwas, was die meisten als positiv empfinden", sagte Dlugos.

n der katholischen Kirche St. Antonius in Castrop-Rauxel impfen an Ärzte einer nahe gelegenen Praxis ihre Patienten gegen das Coronavirus. Mehr als 200 Leute sollen bis zum Mittag im Kirchenschiff immunisiert werden.

Foto: Federico Gambarini/dpa

Ryanair-Teilerfolg im Kampf gegen Corona-Hilfen für Konkurrenz

12.27 Uhr: Im Kampf gegen staatliche Corona-Hilfen für konkurrierende Luftfahrtunternehmen hat der Billigflieger Ryanair einen Teilerfolg vor dem Europäischen Gericht erzielt. In zwei Fällen seien Beschlüsse der EU-Kommission über Corona-Staatshilfen nichtig, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Konkret geht es um Beihilfen von Portugal zugunsten des Luftfahrtunternehmens TAP sowie eine Finanzhilfe der Niederlande zugunsten von KLM.

In einem weiteren am Mittwoch bekanntgegebenen Urteil geht es um eine Stützung von strategisch bedeutenden spanischen Unternehmen im Umfang von zehn Milliarden Euro. Dies sei mit dem Unionsrecht vereinbar, urteilte das Gericht. Eine Nichtigkeitsklage von Ryanair wurde abgewiesen.

OECD: Corona könnte mittelfristig Einfluss auf Alkoholkonsum haben

12.21 Uhr: Die Corona-Pandemie hat sich einer Untersuchung zufolge auch auf die Trinkgewohnheiten vieler Menschen ausgewirkt. Erfahrungen aus früheren Krisen ließen vermuten, dass es mittelfristig eine Zunahme des problematischen Alkoholkonsums geben könnte, hieß in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit Sitz in Paris. "Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die "neue Normalität", die durch die Pandemie verursacht wurde, erhebliche Auswirkungen auf unsere Lebensgewohnheiten hatte, einschließlich der Trinkgewohnheiten", schreiben die Fachleute.

New York lockert für Geimpfte

12.12 Uhr: Seit dem heutigen Mittwoch müssen Geimpfte in New York meist keine Maske mehr tragen und Restaurants, Geschäfte, Fitnessstudios und viele andere Betreiber dürfen wieder so viele Kunden wie vor der Pandemie einlassen - vorausgesetzt, sie überprüfen anhand von Impfausweisen oder Apps, dass alle geimpft sind.

Seit dieser Woche fahren auch die U-Bahnen wieder rund um die Uhr. Ende des Monats sollen Bars und Restaurants nicht mehr um Mitternacht schließen müssen.

In New York gibt es Lockerungen für vollständig Geimpfte.

Foto: dpa

EU will Geimpfte wieder einreisen lassen

11.39 Uhr: Die EU-Staaten wollen vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte aus aller Welt wieder einreisen lassen. Die zu Beginn der Pandemie verhängten Einschränkungen für nicht zwingend notwendige Einreisen sollen nach einer Einigung der EU-Botschafter aufgehoben werden, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Dies solle dann gelten, wenn die EU-Staaten einen Impfnachweis auch für das Reisen innerhalb der EU akzeptierten.

Zudem sollen künftig auch wieder mehr Menschen unabhängig von der Impfung einreisen können. Derzeit ist die Einreise von Touristen ohne zwingenden Grund nur aus sieben Ländern problemlos möglich, in denen die Viruslage gut ist. Die Kriterien dafür werden nun gelockert. Ausnahmen gelten bereits etwa für Familienmitglieder, Diplomaten oder medizinisches Personal.

Streit um europäischen Impfausweis

11.19 Uhr: Die Verhandlungen zwischen Europaparlament und EU-Staaten über die Einführung eines europäischen Impfzertifikates für Reisen im Sommer sind erneut ohne Ergebnis geblieben. Trotz eines umfassenden Kompromissangebots des Parlaments gebe es "noch keinen weißen Rauch", erklärte die liberale Europaabgeordnete Sophie in 't Veld nach den Gesprächen. Die Verhandlungen sollen fortgesetzt werden.

Ein digitaler Impfausweis soll das gelbe Heftchen als Nachweis für die Corona-Impfung ersetzen.

Foto: dpa

Das sogenannte grüne Zertifikat soll bis Ende Juni EU-weit verfügbar sein, um das Reisen während der Sommerferienzeit zu erleichtern. Der digital lesbare Nachweis soll neben Angaben zu Impfungen auch Informationen über Tests oder überstandene Corona-Infektionen enthalten. Die Mitgliedstaaten lehnen aber unter anderem die Forderung der Abgeordneten ab, für noch nicht geimpfte Personen kostenlose Corona-Tests zu ermöglichen. Hier brachte das Parlament nun die Möglichkeit einer EU-Finanzierung ins Spiel.

Indische Variante womöglich weniger ansteckend als befürchtet

11.07 Uhr: Die indische Virus-Mutante ist einem britischen Experten zufolge womöglich nicht in dem Maße ansteckend wie zunächst befürchtet. Sie sei immer noch um ein Vielfaches ansteckender als andere Varianten, sagte Neil Ferguson, Epidemiologe am Imperial College London, der BBC. Jüngste Daten zeigten jedoch, dass das etwas abgenommen habe. Die derzeit verfügbaren Impfstoffe würden auch bei dieser Mutante gegen einen schweren Covid-19-Verlauf schützen. Aber auch bei Geimpften sei die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung höher. Ferguson schränkte allerdings ein, dass es für eine verlässliche Einschätzung noch weit mehr Daten brauche.

Elbphilharmonie soll wieder öffnen

10.48 Uhr: Die Elbphilharmonie in Hamburg soll am 31. Mai wieder den Konzertbetrieb aufnehmen. Dank stark rückläufiger Corona-Fälle könne das Haus nach siebenmonatiger Schließung wieder öffnen, teilte die zuständige HamburgMusik gGmbH mit. Auch die Plaza der Elbphilharmonie soll für Gäste wieder geöffnet werden.

Die Elbphilharmonie soll den Konzertetrieb wieder aufnehmen.

Foto: dpa

Macron mahnt angesichts der Öffnung von Cafés und Restaurants zu Vorsicht

10.35 Uhr: Angesichts der Wiederöffnung von Cafés und Restaurants in Frankreich mahnt Präsident Emmanuel Macron weiterhin zu Vorsicht in der Coronapandemie. "Die Zahlen sind auf dem richtigen Weg", sagte Macron vor Reportern beim Besuch eines Pariser Cafés. Aber es sei richtig, vorsichtig zu bleiben. Nach sechs Monaten im Lockdown dürfen Cafés und Restaurants in Frankreich nun wieder Kunden im Außenbereich bedienen.

US-Festival Lollapalooza soll im August stattfinden

10.06 Uhr: Nach einem pandemiebedingten Ausfall im vergangenen Jahr soll das Festival Lollapalooza in Chicago am ersten Augustwochenende dieses Jahres wieder stattfinden. Das teilten die Veranstalter mit. Um teilzunehmen, sei entweder eine vollständige Corona-Impfung oder ein negatives Testergebnis nötig, wie Chicagos Bürgermeisterin Lori Lightfoot auf Twitter mitteilte.

Das Lollapalooza findet seit 1991 statt und zählt zu den populärsten und erfolgreichsten Festivals der USA. Ableger gibt es mittlerweile in der ganzen Welt, auch in Berlin.

It’s happening. @Lollapalooza returns.



In alignment with our public health guidance, the world class festival returns to the city later this summer. However, full COVID-19 vaccination or a negative test will be required to enjoy the festivities.



Get vaxxed. #OpenChicago pic.twitter.com/yQCSyYJQiz — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) May 18, 2021

Impfung für Kinder wird noch dauern

9.32 Uhr: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat die Erwartungen an schnelle Impfungen von Kindern gedämpft. "Das wird noch etwas länger dauern, weil das eine Frage der Dosis ist. Kinder reagieren in der Regel stärker auf Impfstoffe als Erwachsene", sagte die CDU-Politikerin den Sendern RTL und ntv. Deshalb sei sie auch vorsichtig beim Thema Präsenzunterricht in Schulen.

"Wir werden die Teststrategie beibehalten müssen, wir werden das Maskentragen beibehalten müssen", sagte Karliczek. "Je mehr Menschen geimpft sind, umso sicherer ist das Schulgeschehen für die Kleineren."

Montgomery - Hausärzte sind überfordert

8.40 Uhr: Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, sieht die Hausärzte durch die angekündigte Aufhebung der Corona-Impfpriorisierung überfordert. Nun seien auch die Bürger gefragt, nicht alle auf einmal und sofort in den Praxen anzurufen, sagte er im Deutschlandfunk.

Grundsätzlich sehe er aber die Aufhebung der Priorisierung positiv: Teilweise wollten Personen auch nicht geimpft werden. Deshalb müsse der Rest der Gesellschaft nicht darauf warten, dass alle geimpft seien, die nach der Reihenfolge eigentlich vor ihnen dran wären. Das zentrale Problem sei indes nicht die Impfpriorisierung, sondern der Mangel an Impfstoff.

Drei Bundesländer mit Inzidenz unter 50

8.24 Uhr: Das Robert Koch-Institut hat erneut sinkende Corona-Zahlen gemeldet. Mit Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen weisen nun drei Bundesländer eine Sieben-Tage-Inzidenz unterhalb der Schwelle von 50 Infektionen je 100.000 Einwohnern auf. Nur noch Thüringen liegt mit 115,3 über der Schwelle von 100.

Seit Samstag ist trotz Corona-Pandemie auch am Timmendorfer Strand wieder Urlaub möglich.

Foto: Christian Charisius/dpa

4529 Corona-Todesfälle in Indien - Neuer Höchstwert

7.53 Uhr: Indien hat mit 4529 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus einen neuen Höchstwert verzeichnet. Zudem meldete das Gesundheitsministerium 267.334 Neuinfektionen. Mit insgesamt 25,5 Millionen bestätigten Ansteckungen weist Indien nach den USA weltweit die meisten Infektionen auf. Zudem wurden bislang mehr als 283.000 Todesfälle registriert. Einige Experten befürchten aber, dass die tatsächlichen Zahlen fünf- bis zehnmal höher liegen könnten.

Corona hat das Leben der Jüngeren negativ beeinflusst

7.26 Uhr: 64 Prozent der unter 30-Jährigen finden ihr Leben nach einer Umfrage derzeit schlechter als noch vor 12 bis 14 Monaten. Frauen und Mädchen leiden demnach besonders stark unter der Corona-Pandemie - für 71 Prozent hat sich das Leben negativ verändert. Bei den jungen Männern sind das 58 Prozent.

Unterschiede bestehen auch in den Altersgruppen: Unter den 16- bis 19-Jährigen sind 81 Prozent überzeugt, dass sich ihr Leben stark verschlechtert hat. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Studie "Generation Corona" der pronova BKK, für die 1000 junge Menschen im Alter von 16 bis 29 Jahren befragt wurden.

Mehr als die Hälfte der unter 30-Jährigen fühlt sich demnach häufiger traurig oder depressiv als noch vor einem Jahr. 52 Prozent klagen über innere Unruhe. Vor allem junge Frauen sind demnach derzeit öfter traurig - 63 Prozent klagen darüber. Ihnen fehlt der persönliche Kontakt, die herzliche Umarmung. 60 Prozent der unter 30-Jährigen geben an, dass ihre körperliche Fitness während der Corona-Krise gelitten hat. 58 Prozent fehlen sportliche Aktivitäten in der Gruppe.

Gastronomie in Frankreich und Österreich öffnet wieder

6.53 Uhr: Nach einem deutlichen Absinken der Corona-Infektionszahlen in Frankreich lockert das Land seine Auflagen am Dienstag weiter: Erstmals seit sechseinhalb Monaten dürfen Cafés und Restaurants ihre Außenbereiche wieder öffnen. Zudem öffnen auch "nicht essenzielle" Geschäfte und Kaufhäuser, ebenso wie Museen, Kinos und Theater.

In Frankreich bereiten Gastronomen, wie hier in Bordeaux, ihre Außenbereiche für den Betrieb vor.

Foto: MEHDI FEDOUACH / AFP

Die nächtliche Ausgangssperre gilt ab Mittwoch in ganz Frankreich erst ab 21 Uhr und damit zwei Stunden später als bisher. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankreich ist stark rückläufig, zuletzt lag sie bei 140. Vor drei Wochen war sie noch mehr als doppelt so hoch. In Frankreich haben inzwischen gut 20 Millionen Bürger mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten, das entspricht knapp einem Drittel der Bevölkerung.

Nach monatelangem Lockdown dürfen auch in Österreich ab Mittwoch Cafés, Bars und Restaurants, aber auch Hotels und Kultureinrichtungen wieder öffnen. Besucht werden dürfen nicht nur die Außenbereiche, sondern auch die Innenräume der Lokale - dort ist allerdings nur eine geringere Auslastung erlaubt. Voraussetzung für den Besuch von Lokalen, Hotels und Kulturveranstaltungen ist ein negativer Corona-Test, ein vollständiger Corona-Impfschutz oder eine überstandene Infektion. In Museen ist dieser Nachweis nicht erforderlich.

In Österreich haben mittlerweile etwa 40 Prozent der 8,9 Millionen Einwohner mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten.

Fast 1,7 Milliarden Überstunden im Pandemiejahr 2020

6.48 Uhr: Trotz Pandemie haben die Beschäftigten in Deutschland im vergangenen Jahr 1,67 Milliarden Überstunden geleistet. Das geht aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Zwar ist die Zahl der Überstunden im Vergleich zum Vorjahr gesunken, wie aus den vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung stammenden Daten hervorgeht. Damals hatte sie sich auf 1,86 Milliarden summiert. Doch beim Anteil der Überstunden am Arbeitsvolumen hat sich wenig getan. Es betrug 3,2 Prozent. Das waren nur 0,3 Prozentpunkte weniger als im Jahr zuvor.

Mehr als die Hälfte der Überstunden - 892 Millionen - waren unbezahlt. Während die bezahlten Überstunden im Vergleich zum Vorjahr um 15,4 Prozent abnahmen, waren es bei den unbezahlten Überstunden nur 5,8 Prozent. Den Zahlen zufolge ist der Anteil der Überstunden am Arbeitsvolumen bei Teilzeitbeschäftigten mit 3,6 Prozent höher als bei Vollzeitbeschäftigten mit 3,1 Prozent.

DLRG befürchtet mehr Nichtschwimmer

6.06 Uhr: Schwimmkurse für Kinder? Fehlanzeige in der Corona-Pandemie. Trainingsmöglichkeiten für Rettungsschwimmer? In der Pandemie sind die Schwimmbäder geschlossen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt davor, dass der Anteil der Nichtschwimmer im Corona-Jahr 2020 deutlich gestiegen sein dürfte. Heute um 11.00 Uhr stellt die nach eigenen Angaben größte Wasserrettungsorganisation der Welt ihre Leistungsbilanz für das vergangene Jahr vor. Außerdem geht es um die in der Corona-Pandemie besonderen Umstände an den deutschen Seen und Küsten.

DLRG-Präsident Achim Haag will dann auch auf die Auswirkungen und Folgen der Pandemie auf die Schwimmausbildung näher eingehen.

Schwimmkurse und Schwimmunterricht musste im vergangenen Jahr pandemiebedingt meist ausfallen (Symbolbild).

Foto: iStock

Handelsverband befürchtet bis zu 120.000 Geschäftsaufgaben wegen Corona-Krise

5.30 Uhr: Der Handelsverband Deutschland (HDE) befürchtet als Folge der Corona-Krise bis zu 120.000 Geschäftsaufgaben. "Durch die Krise könnten bis zu 120.000 Geschäfte wegfallen, es droht vielerorts ein Anstieg der Leerstände. Dem muss massiv entgegengesteuert werden", sagte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth unserer Redaktion. Aktuell betreiben hierzulande rund 300.000 Einzelhändler etwa 450.000 Läden.

70 Prozent der Deutschen wollen unterdessen auch im nächsten Jahr den Großteil ihrer Einkäufe online erledigen. Mit diesem Bekenntnis zum Online-Shopping liegen die Bundesbürger derzeit weltweit vorne, wie eine Umfrage des Zahlungsdienstleisters Klarna unter 9000 Befragten ergeben hat, die dieser Redaktion vorliegt. Auf den weiteren Plätzen folgen die Schweden (65 Prozent), Briten (62 %), Österreicher (54 %) und Norweger (53 %). In den USA sagen dies 49 Prozent.

Giffey: Müssen auch über Schul-Regelbetrieb reden

3.23 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fordert Gespräche über eine Rückkehr zum Schul-Regelbetrieb. "Wir müssen jetzt gucken, dass die Kinder Schritt für Schritt in die Normalität zurückkehren können. Und wenn wir über Außengastronomie reden, dann müssen wir genauso darüber reden, wie kommen wir jetzt wieder zu einem vollen Regelbetrieb zurück", sagte die SPD-Politikerin am Dienstagabend in der RBB-Sendung "Wir müssen reden!".

Giffey führte weiter aus, die Rückkehr zum Regelbetrieb müsse durch "Schützen, Testen, Impfen und ganz klar auch durch eine Kokon-Strategie" begleitet werden. Das bedeute, dass Eltern und Fachkräfte, die mit Kindern in Kontakt seien, eine Möglichkeit haben sollten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Denn sie schützten die Kinder "wie ein Kokon".

Bundesschülerkonferenz: Jugendliche vorrangig mit Biontech impfen

0.02 Uhr: Wenn der Biontech-Impfstoff in der EU auch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen wird, dann sollten nach Ansicht der Bundesschülerkonferenz Schüler bevorzugt damit immunisiert werden. "Für ab Zwölfjährige gibt es mit Biontech nur einen einzigen Impfstoff, der rasch zugelassen wird", sagte der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb müssten mit diesem Impfstoff dann auch bevorzugt Schüler versorgt werden. "Dafür müssen Impfmobile an die Schulen kommen", fügte er hinzu. "Das ist der einfachste, praktikabelste und wirkungsvollste Weg, Schüler zu impfen."

USA beginnt mit Impfungen von Teenagern USA beginnt mit Impfungen von Teenagern

In der EU darf das Mittel von Biontech/Pfizer bislang nur Menschen ab 16 Jahren gespritzt werden. Die Impfung von Minderjährigen gilt als sehr wichtig für die Annäherung an die sogenannte Herdenimmunität, mit der die Pandemie unter Kontrolle gebracht werden soll. In den USA wurde der Impfstoff bereits in der vergangenen Woche auch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen.

Dienstag, 18. Mai: Exportstopp könnte laut indischem Impfstoffproduzenten bis Ende 2021 dauern

Ein wichtiger indischer Produzent von Corona-Impfstoff hat angedeutet, dass die geplante Belieferung ärmerer Länder noch monatelang ausgesetzt bleibt

Die indische Variante des Coronavirus kann nach Einschätzung der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek die Wirkung der Impfung schwächen, ihren Schutz aber nicht ausschalten.

die Wirkung der Impfung schwächen, ihren Schutz aber nicht ausschalten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich angesichts steigender Impfzahlen in der Corona-Pandemie optimistisch gezeigt, aber zugleich zur Vorsicht gemahnt

"Covid-Arm" nach Moderna oder Biontech: Das steckt dahinter In bayerischen Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sollen nach den Pfingstferien die Schüler aller Schularten wieder Präsenzunterricht haben - mit Test- und Maskenpflicht

"Der Sommer wird gut", heißt es dieser Tage oft mit Blick auf die Pandemie . Das ist ein schönes Versprechen, doch was bedeutet es konkret? An einer Antwort auf diese Frage versuchte sich am Montagabend die Runde bei "Hart aber fair".

wird gut", heißt es dieser Tage oft mit Blick auf die . Das ist ein schönes Versprechen, doch was bedeutet es konkret? An einer Antwort auf diese Frage versuchte sich am Montagabend die Runde bei "Hart aber fair". Vor dem Hintergrund eines erhöhten Risikos für schwere Verläufe von Covid-19 bei Schwangeren hat die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Impfempfehlung erweitert. selbst vornimmt.

