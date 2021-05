Star-Architekt Helmut Jahn stirbt bei Fahrradunfall

Chicago. Helmut Jahn, berühmter Architekt von Bauwerken wie dem Sony Center in Berlin und dem Messeturm in Frankfurt, ist tot. Er starb am Sonnabend bei einem Fahrradunfall in Campton Hills, einem Vorort im Westen von Chicago im US-Bundesstaat Illinois.

Jahn habe an einem Stoppschild nicht angehalten und sei daraufhin mit zwei Autos zusammengestoßen, bestätigte die Polizei am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Helmut Jahn plante den Bremer Weser Tower

Der 1940 in Nürnberg geborene Jahn wurde mit kühnen Hochhäusern und Bürotürmen, inspiriert von Bauhaus-Legende Mies van der Rohe, berühmt. Auch der 22 Stockwerke hohe Weser Tower in der Bremer Überseestadt wurde im Jahr 2010 nach den Plänen Jahns erbaut.

Der Weser-Tower in der Bremer Überseestadt war 2010 nach den Plänen von Helmut Jahn errichtet worden.

Foto: Picture Alliance

Er gestaltete weltweit auch mehrere Flughafenterminals und war zuletzt unter anderem im Emirat Katar tätig. Jahn wurde 81 Jahre alt.

( dpa/HA )