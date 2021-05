RKI-Chef zu Corona: "Impfung wirkt bislang gegen alle Varianten"

Berlin. Professor Dr. Lothar Wieler, 60, ist Tiermediziner, Familienvater, Ruderer und seit 2015 Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI). Im Mutmach-Podcast “Wir” sprach er mit Suse und Hajo Schumacher über die Lehren aus der Pandemie. Hier die besten Auszüge.

Herr Wieler, gab es in den vergangenen 15 Monaten einen Moment, wo Sie gesagt haben: Ich kann nicht mehr, Flasche leer?

Prof. Dr.Lothar Wieler: Ja, den gab's. Da bin ich ein paar Tage ausgestiegen. Dann ging´s weiter. Wir, alle Mitarbeitenden des RKI, wir ziehen das durch, bis wir die Pandemie kontrollieren. Das wird dieses Jahr der Fall sein.

An diesem Wochenende werden Geimpfte und Genesene vorsichtig ausgewildert. Sorgt sich der RKI-Chef, der ja eher zu den Vorsichtigen gehört?

Wieler: Wir sind zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf einem guten Wege. Seit zwei Wochen gehen die Zahlen nach unten. Das ist ein guter, aber kein stabiler Trend. Wenn man jeden Tag eine Million Menschen impft, ist das schon klasse...

Sie sind Team Astra…

Wieler: … ich bin 60, darum hab ich Astra gekriegt, vor ein paar Wochen. Aber vollen Impfschutz haben erst etwa 8 Prozent, also 92 Prozent nicht. Wenn wir alles laufen lassen, dann wären wir schnell bei einem R-Wert von 4, also im exponentiellen Wachstum. Das Virus ist noch voll unterwegs. Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren, bis wir etwa 80 Prozent Immunität haben…

…die legendäre Herdenimmunität…

Wieler: …bei Menschen sprechen wir von Gemeinschaftschutz. Das kann im Juni soweit sein. Solange müssen wir auf Abstand bleiben, Masken tragen, lüften. Wenn wir zu früh aufmachen, werden die Zahlen wieder steigen.

Auch wegen immer neuer Mutanten?

Wieler: Wir haben schon viele Variationen und Mutationen bei diesem Virus gesehen. Da passiert immer etwas Ähnliches; wir nennen es konvergente Evolution. Ich bin optimistisch, dass da keine Variante mit ganz neuen biologischen Eigenschaften kommt. Die Impfung wirkt bislang gegen alle Varianten. Vor einem Jahr haben wir gesagt: Mit 50, 60 Prozent Wirksamkeit sind wir glücklich. Diese Impfstoffe bieten 80 Prozent und mehr. Das ist ein Riesenerfolg.

Würden Sie Impfprämien zahlen, um auf 80 Prozent zu kommen?

Wieler: Die Zahl der Impfgegner liegt bei etwa vier Prozent. Wir setzen auf den aufgeklärten Menschen, der den Sinn des Gemeinschaftsschutzes versteht. Die Impfbereitschaft ist super hoch. Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir die 80 Prozent auch ohne Prämien hinkriegen.

Würden Sie sich mit QazCovid-In impfen lassen?

Wieler: Mit was?

So heisst der kasachische Impfstoff.

Wieler: Den kenne ich nicht. Aber wenn man Daten dazu hat und wenn der gut wirksam ist, dann würde ich mich auch damit impfen lassen.

Gibt es Querdenker im RKI?

Wieler: Meines Wissens nicht.

Die Pharmaindustrie gilt als Weltenretter, zugleich handelt es sich um börsennotierte Unternehmen. Man könnte auf die Idee kommen, dass wir künftig Impfungen im Jahres-Abo bekommen, obgleich ein Schuß auch lebenslänglich wirken könnte, was schlecht wäre fürs Geschäft.

Wieler: Bei Tetanus funktioniert der lebenslange Schutz, aber bei Atemwegs-Viren wie Influenza, Streptokokken oder eben Covid wirken Impfstoffe nicht so gut und lange. Einen dauerhaften Schutz kann ich mir im Moment nicht vorstellen.

Ein Freund lässt fragen, wann er nach der Impfung Alkohol trinken darf.

Wieler: Das kommt darauf an, was jemand gewohnt ist. Ich wüsste nicht, dass man nach dem Impfen keinen Alkohol trinken darf. Aber ein, zwei Tage sollte man sich schonen.

Wird es 2022 Karneval geben?

Wieler: Wenn die Leute vernünftig bleiben, ist das absolut möglich, klar.

Neulich hat Sie jemand den “George Clooney des Seuchenschutzes” genannt…

Wieler: …Steve McQueen fände ich besser…

…das ist schon Jens Spahn. Aber im Ernst: Wie nervig ist das Leben in der Öffentlichkeit?

Wieler: Als Leiter eines Instituts, das dem Bundesgesundheitsministerium untersteht, bin ich Beamter. Das gehört zu meinem Job.

Wie oft ruft Minister Spahn an?

Wieler: Unregelmäßig. Meist läuft die Kommunikation schriftlich.

Hat Spahn Sie zusammengefaltet, weil das RKI eine Inzidenz von 500 für die 3. Welle prognostiziert hat?

Wieler: Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen eine Prognose gemacht, was unter bestimmten Umständen geschieht. Dass wir weit darunter geblieben sind, beweist doch, dass die Maßnahmen gewirkt haben. Wir werden das natürlich nie beweisen können, es gibt ja keine Kontrollgruppe. Aber es gibt Anhaltspunkte. Über Ostern waren deutlich weniger Menschen unterwegs, als wir befürchtet hatten. Offenbar haben die Warnungen gewirkt. Dann kam die Diskussion über die Bundesnotbremse. Aus wissenschaftlicher Sicht kam sie zu spät, aber die Tatsache, dass überhaupt eine einheitliche Notbremse gemacht wird, finde ich ein starkes Zeichen. Das sind alles Gründe, warum die Inzidenz nicht so hoch ging. Darüber bin ich sehr glücklich.

Was war Ihr größter Irrtum seit Januar 2020?

Wieler: Ich dachte, wenn ich etwas dreimal gesagt habe, egal, ob öffentlich oder intern, dann ist das in der Welt. Mir war nicht klar, dass man dieses Wissen immer und immer wiederholen muss.

Würden Sie in der nächsten Pandemie anders kommunizieren, so wie Christian Drosten mit seinem Podcast?

Wieler: Darüber habe ich tatsächlich nachgedacht. Kann gut sein.

Was halten Sie von dem großen Kommunikator Karl Lauterbach?

Wieler: Er hat eine hohe Fachlichkeit, sehr viele Studien gelesen, die meisten seiner Einlassungen waren zutreffend. Er war und ist einer der Wirkmächtigen, in der Kommunikation eher hilfreich, was nicht für alle Politiker gilt.

Was haben wir bis jetzt aus der Pandemie gelernt?

Wieler: Wir lernen bei jeder Pandemie dasselbe. Die Lücken werden offensichtlich, es ist wie ein Weckruf. Primitive Dinge wie die Hygienemaßnahmen sind in Deutschland vernachlässigt worden. Das öffentliche Gesundheitswesen ist runtergespart. Warum hat Vietnam extrem wenig Fälle im Vergleich zu uns? Auch, weil es dort öffentliche Gesundheitskräfte gibt, die durchs Dorf gehen und erklären, was zu tun ist.

Aber wir haben doch die Digitalisierung?

Wieler: Als Wissenschaftler bin ich ein großer Fan. Die Digitalisierung liefert Werkzeuge, aber sie ist nicht der Problemlöser. Es sind eher die einfachen Sachen. Schulen wären eine Riesenchance gewesen. Wir hätten da viel Gesundheitskompetenz vermitteln können, die die Kinder in ihre Familien tragen. Da haben wir nicht genügend gemacht.

Wann sind wir zurück in der sogenannten Normalität?

Wieler: Wir werden dieses Virus kontrollieren, in Deutschland schneller als in anderen Ländern. Was wir jetzt schon wissen: Wir müssen mehr tun gegen soziale Ungleichheit. In unserem reichen Land sterben arme Männer beispielsweise zehn Jahre früher als die betuchten. Zehn Jahre – das ist gigantisch. Es ist Sache der Länder, auch beim Impfen für Gerechtigkeit zu sorgen.

Was hat Ihnen Mut gemacht in der Pandemie?

Wieler: Ich weiß jetzt, dass die Mehrheit der Menschen in unserem Land echt nicht doof ist. Die wissen, was zu tun ist.

Einer davon ist Ricardo Lange, der Intensivpfleger, der neulich den Herren Wieler und Spahn vor der versammelten Presse ein paar Informationen aus dem richtigen Leben überbracht hat.

Wieler: Ich war extrem happy, dass Ricardo Lange da war, ich mag seine Kolumne. Ein guter Typ, bei dem ich mich bedankt habe für das, was er leistet. Wir haben die Zahlen, aber Ricardo Lange liefert die Augenzeugenberichte dazu. Menschen, die vor Ort arbeiten, hätten wir viel früher in die Öffentlichkeit bringen müssen. Was mich erschreckt: Es gibt wirre Köpfe, die unterstellen selbst den Kräften im Gesundheitswesen, dass sie gekauft seien, weil es Corona ja eigentlich gar nicht gibt.

Ihr Wunsch für die Zeit danach?

Wieler: Dass diese Welt ein besserer Ort wird. Pandemien werden durch Klimawandel, Artensterben, Globalisierung begünstigt. Viele Leute haben sich die Welt in Ruhe angeguckt, manche haben ihr Leben geändert, ob Ernährung oder Konsum. Ich hoffe, dass wir verantwortungsbewusster werden, bevor wir unsere Erde ruinieren.