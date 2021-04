Corona: Drosten hält Nach-Impfungen ab Winter für nötig

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet wieder eine hohe Zahl an Neuinfektionen

Laut dem Virologen Christian Drosten könnten Nachimpfungen gegen das Coronavirus im Winter notwendig sein

Die Bundesregierung will noch nächste Woche einen Vorschlag zur Rückgabe der Freiheitsrechte für Geimpfte vorlegen

Berlin. Die Corona-Impfungen zeigen langsam Wirkung: Trotz der hohen Zahl an Neuinfektionen sterben in der dritten Welle deutlich weniger Erkrankte als noch im Januar. Doch der Effekt der Impfkampagne spiegelt sich nicht nur im Pandemie-Verlauf wieder – zunehmend wird in Deutschland auch debattiert, inwiefern Corona-Geimpfte und -Genesene zum normalen Alltag zurückkehren können.

Am Montag haben dafür Bund und Länder beim Impfgipfel über die Rückgabe von Freiheitsrechten sowie die Impfreihenfolge beraten. Der Bund will die Erleichterungen nun schnell auf den Weg bringen, am 28. Mai soll der Bundesrat laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) final über die Vorschläge der Bundesregierung über Rechte von Geimpften entscheiden. Das Kabinett will einen Vorschlag in der kommenden Woche vorlegen. Das ist vor allem relevant, da sich schon bald deutlich mehr Menschen impfen lassen können – die Impfpriorisierung soll spätestens im Juni aufgehoben werden.

Da die Impfquote aber derzeit noch nicht ausreicht, um die Verbreitung des Virus abzumildern, hat die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz geändert. Seit Samstag gilt die neue Fassung, die die sogenannte Bundes-Notbremse beinhaltet. Damit gelten in vielen Landkreisen und Städten gelten nun nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Lesen Sie dazu: Bundes-Notbremse: Wie geht es für die Schulen weiter?

Robert-Koch-Institut meldet fast 11.000 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10.976 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Außerdem wurden innerhalb von 24 Stunden 344 neue Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9609 Neuinfektionen und 297 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut der Berechnung des RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 167,6. Am Vortag betrug sie noch 169,3 an, vor eine Woche lag sie bei 162,4. Die Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom Dienstag, 27. April: Drosten hält Nachimpfungen ab Winter für möglich

18.34 Uhr: Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hält es für möglich, dass die Corona-Impfungen im Winter aufgefrischt werden müssen. "Der Schleimhaut-Schutz hält nicht ein Leben lang nach zwei Impfungen", erklärte der Virologe. Schon im kommenden Winter könnte die Immunisierung deutlich verringert sein.

Das zeige eine Studie aus der chinesischen Stadt Wuhan, die als Ursprungsort der Pandemie gilt. Dabei haben Forscher auch untersucht, wie sich die Zahl der Antikörper bei den Menschen entwickelt, die sich zu Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt hatten und dann genesen waren. Die Daten aus dem Jahr 2020 gäben "sehr starke Hinweise“, dass der Schleimhaut-Schutz in der Bevölkerung nach neun Monaten größtenteils nicht mehr vorhanden sei. Das bedeutet, dass sich diese Personen wieder mit dem Virus anstecken können, auch wenn sie dann nicht mehr schwer erkranken. Auch nach einer Impfung würden die Antikörper auf der Schleimhaut verloren gehen, meint Drosten.

Der Virologe betonte, dass grundsätzlich bei allen Atemwegsinfektionen der Impfschutz nicht dauerhaft bestünde. Deshalb sei es völlig natürlich, dass man auch gegen Corona nachimpfen müsse, wie beispielsweise auch bei der Grippe. "Ab dem Herbst oder Winter wird man zumindest den Risikogruppen eine einmalige Auffrischungsimpfung spritzen. Das werden dann wahrscheinlich Vakzine sein, die ein Update hinsichtlich der Immun-Escape-Varianten haben", vermutet der Virologe.

Virologe Christian Drosten hält Nachimpfungen im Herbst und Winter für notwendig.

Foto: Christophe Gateau/dpa

(fmg/dpa/afp)