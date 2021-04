US-Kapitol: Auto rast in Barrikade - Polizisten verletzt

Das Kapitol in Washington, Sitz des US-Kongresses, ist nach einem Vorfall abgeriegelt worden. Ein Auto raste in eine Absperrung.

02.04.2021, USA, Washington: Beamte der Kapitol-Polizei stehen in der Nähe eines Autos bei einer Polizeisperre. Ein Unbekannter hat mit einem Auto am US-Kapitol in der Hauptstadt Washington eine Absperrung gerammt und dabei zwei Polizisten verletzt. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Washington. Ein Unbekannter ist mit einem Auto am US-Kapitol in der Hauptstadt Washington in eine Absperrung gefahren und hat dabei zwei Polizisten verletzt. Der Fahrer ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot. Das berichteten am Freitag die Sender Abc News und CNN.

Nachdem der Unbekannte in die Barriere gefahren sei, sei er mit einem Messer in der Hand aus dem Wagen gestiegen. Daraufhin sei auf ihn geschossen worden. Die Kapitol-Polizei bestätigte den Tod des Verdächtigen auf Anfrage zunächst nicht. Wie die Kapitol-Polizei auf Twitter schrieb, wurden sowohl die beiden Beamten als auch der Fahrer des Autos ins Krankenhaus gebracht. Das Kapitol wurden nach dem Vorfall abgeriegelt.

Kapitol in Washington: Zwei Polizisten verletzt

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den 6. Januar, als radikale Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump das Kongressgebäude gewaltsam stürmten. Im Zuge der Ausschreitungen in der US-Hauptstadt kamen insgesamt fünf Menschen zu Tode. Gegen Trump wurde ein Amtsenthebungsverfahren wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ eingeleitet, das jedoch im US-Senat scheiterte. (dpa/afp/les)

