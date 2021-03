Corona: RKI-Zahlen steigen massiv - "Lockdown kommt auf jeden Fall"

Das RKI meldet am Freitag erneut einen extremen Anstieg der Fallzahlen

Ab diesem Freitag soll wieder der Corona-Impfstoff von Astrazeneca verimpft werden

Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) stuft den Impfstoff als sicher ein

Berlins Bürgermeister Müller fordert eine Corona-Testpflicht für Betriebe

Gesundheitsminister Spahn informiert am Vormittag über das weitere Vorgehen bei den Corona-Impfungen

Gesundheitsexperte Lauterbach hält einen Lockdown wegen der Corona-Mutationen für unausweichlich

Die Corona-Krise sorgt bei den Renten von Millionen Bürgern für eine Nullrunde 2021

Berlin. Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde EMA die Sicherheit des Astrazeneca-Impfstoffs bekräftigt hat, sollen schon heute die Impfungen mit dem Präparat in Deutschland wieder aufgenommen werden. Die Aufhebung des vorübergehenden Impf-Stopps für das Astrazeneca-Produkt ist auch eine wichtige Voraussetzung für einen breiten Impfstart in den Arztpraxen. Darüber wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder auf ihrem Impfgipfel beraten.

Vor dem Impfgipfel mehren sich die Forderungen nach einer schnellen Beteiligung der Haus- und Betriebsärzte an den Corona-Impfungen und einer Lockerung der Impf-Reihenfolge. Hausärzte sollen eventuell auch die Möglichkeit bekommen, von den strengen Vorgaben der Impf-Priorisierung abzuweichen, wenn sie dies aus ärztlicher Sicht für ratsam halten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und der RKI-Vizepräsident Lars Schaade informieren am Vormittag, wie es jetzt mit den Corona-Impfungen weitergehen soll. Falls Ihnen das Video nicht angezeigt wird, können Sie den Livestream auch hier anschauen.

Corona-Zahlen: RKI meldet fast 17.500 Neuinfektionen

Erneut ist die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stark angestiegen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen bundesweit bei 95,6. Außerdem meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland binnen eines Tages 17.482 Corona-Neuinfektionen - das sind etwa 5000 mehr als vor genau einer Woche.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Corona-News vom 19. März: Forscher sieht möglichen Weg für Thrombosen bei Astrazeneca-Impfung

9.55 Uhr: Ein Greifswalder Wissenschaftler hält nach Angaben der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) wie auch andere Forscher weltweit einen bestimmten Mechanismus für die Ursache der möglichen Thrombose-Fälle nach einer Astrazeneca-Impfung. Dem Leiter der UMG-Abteilung Transfusionsmedizin, Andreas Greinacher, zufolge könnten in seltenen Einzelfällen über die Immunantwort des Körpers die Blutplättchen aktiviert werden, was wiederum zu den schwerwiegenden Hirnvenenthrombosen mit Blutplättchenmangel führen könnte, hieß es am Freitag von der UMG.

Über eine ähnliche Vermutung hatten am Donnerstag bereits Forscher in Norwegen berichtet: Pal Andre Holme vom Universitätsklinikum Oslo hatte ebenfalls gesagt, er vermute, dass die Bildung der Gerinnsel über eine starke Immunantwort und dabei entstehende Antikörper, die an die Blutplättchen andocken und diese aktivieren, laufen könnte. Experten betonen, dass solche Ideen zum möglichen Ablauf bisher rein spekulativ sind.

In Thüringen wird wieder Astrazeneca geimpft

9.27 Uhr: In Thüringen sind die vorsorglich gestoppten Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca wieder aufgenommen worden. „Seit Freitag wird wieder in den Zentren in Erfurt und Gera geimpft“, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums Silke Fließ der Deutschen Presse-Agentur.

Die Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) hatte zuvor die Sicherheit des Impfstoffes bekräftigt. Allerdings wird nun eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln in Hirnvenen hinzugefügt.

In den Impfzentren in Erfurt und Gera waren laut der Sprecherin diese Woche ungefähr 10.000 Termine ausgefallen. Sie würden nun in den nächsten Wochen nachgeholt. Alle Betroffenen würden automatisch benachrichtigt. Es habe nach dem zeitweiligen Impfstopp aber auch 10 bis 15 Prozent an Stornierungen gegeben.

Bareiß fordert Öffnungsschritte im innerdeutschen Tourismus

9.02 Uhr: Vor dem Bund-Länder-Gipfel zur Pandemiebekämpfung wirbt der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), für Öffnungsschritte im innerdeutschen Fremdenverkehr. Im nächsten Schritt sollten Tests- und Hygienekonzepte wie beim Einzelhandel auch für den Tourismus nutzbar gemacht werden, sagte Bareiß dieser Redaktion.

„Dies ist ganz wichtig, um Erholung auch von der Nordsee bis zum Schwarzwald möglich zu machen.“ Bareiß begrüßte zugleich die Aufhebung der Reisewarnung für die spanische Mittelmeerinsel Mallorca. „Das ist eine gute Nachricht, denn das ist eine Perspektive für unsere Reiseveranstalter, Airlines und Reisebüros“, betonte der Tourismusbeauftragte. Er erinnerte daran, dass auch in Spanien strenge Auflagen gälten. Er sei überzeugt, „Reisen und Gesundheitsschutz schließen sich nicht aus“, so Bareiß weiter.

Der Tourismusbeauftragte der Bundes setzt sich trotz Corona für den innerdeutschen Tourismus ein.

Foto: Carsten Rehder/dpa

Haseloff will Unterkünfte in Sachsen-Anhalt zu Ostern öffnen

8.41 Uhr: Sachsen-Anhalt will seinen Bürgern zu Ostern Urlaub im eigenen Bundesland ermöglichen. Die Einwohner Sachsen-Anhalts sollten innerhalb des Bundeslandes sowohl reisen als auch Unterkünfte buchen können, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) der „Bild-Zeitung“. „Ich kann doch niemandem erklären, warum der gleiche Hausstand, der ohnehin zusammen wohnt, sich nicht mit den Kindern ins Auto setzen und in eine Ferienwohnung im eigenen Bundesland fahren darf“, sagte Haseloff zur Begründung.

Der CDU-Politiker warnte davor, die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung durch nicht nachvollziehbare Regeln zu verspielen. „ Wenn wir Regeln machen, die keiner versteht und viele ignorieren, erreichen wir auch nichts“, sagte Haseloff. Neben Ferienwohnungen will Haseloff den Einwohnern seines Bundeslandes der „Bild“ zufolge auch das Reisen in Wohnmobilen erlauben.

Lauterbach hält nächsten Lockdown für sicher

8.22 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist sich sicher, dass verschärfte Corona-Maßnahmen wegen des aktuellen Infektionsgeschehens eingesetzt werden. Die Pandemie sei durch die B.1.1.7.-Mutation so in Schwung geraten, dass es ohne ein Gegenlenken in wenigen Wochen zum Zusammenbrechen der Gesundheitsversorgung kommen würde, sagte Lauterbach in den „Tagesthemen“: „Der Lockdown wird auf jeden Fall kommen, das geht nicht von alleine weg.“

Berlins Bürgermeister Müller fordert Testpflicht für Betriebe

8.01 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ eine Testpflicht für Betriebe gefordert. Arbeitgeber sollen ihre Mitarbeiter auf das Coronavirus testen. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz sagte, dass dies ein Thema für den Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Montag sein könnte.

Michael Müller @RegBerlin (SPD) will Arbeitgeber verpflichten, ihre Mitarbeiter auf das Coronavirus testen zu lassen. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) fordert zugleich eine Testpflicht für Reiserückkehrer.

Mehr #illner 👉 https://t.co/ji48yZw8SP #MPK pic.twitter.com/nW9z2dyoDu — maybrit illner (@maybritillner) March 19, 2021

Virologe zu Osterurlaub: „Ich würde es jetzt nicht tun“

7.39 Uhr: Der Essener Virologe Ulf Dittmer rät dazu, auf Urlaubsreisen rund um Ostern zu verzichten. „Über Ostern haben wir in den allermeisten Ländern außer Israel keine stabile Lage“, sagte der Leiter des Instituts für Virologie an der Uniklinik Essen der Deutschen Presse-Agentur. „Auch die Lage auf den Balearen halte ich nicht für stabil.“ Es könne auch dort schnell wieder in die andere Richtung gehen. „Ich würde es jetzt nicht tun über Ostern.“

Er sehe mehrere Risiken: „Dass man sich infiziert und dort ins Krankenhaus muss oder dass man von Gegenmaßnahmen wie Quarantäne betroffen ist oder wieder Flüge ausfallen“. Jeder solle sich genau überlegen, was er an Urlaub verantworten könne. Auch bei einem innerdeutschen Urlaub etwa in einer Ferienwohnung, gibt Dittmer zu bedenken. „Virusverbreitung und Infektionszahlen haben etwas mit Mobilität zu tun. Und natürlich würde das die Mobilität erhöhen.“

Thrombosen und Astrazeneca waren auch Thema bei „Markus Lanz“

7.16 Uhr: In der Talk-Sendung „Markus Lanz“ ging es am Donnerstagabend um die politischen Schwachstellen während der Corona-Pandemie. Unter anderem diskutierte SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach mit dem Virologen Alexander Kekulé über den Impfstoff von Astrazeneca.

Corona - Mehr Infos zum Thema

Ärzte in Venezuela behandeln Corona-Patienten zu Hause

7.01 Uhr: Die Familie Lares aus Caracas in Venezuela hat sich mit Corona infiziert. Carmen und ihr Mann werden deshalb seit vier Tagen zu Hause behandelt. Das Foto zeigt, wie sich der Arzt Leonardo Acosta um die kranke Frau kümmert. Auch ihr Mann leidet an Covid-19.

Zur Behandlung der Corona-Patienten bringt die Assistentin Jane Caro einen Sauerstofftank ins Haus.

Foto: Ariana Cubillos/AP/dpa

Amtsarzt: Bei wenig Vertrauen in Astrazeneca Impfangebot an alle

6.57 Uhr: Im Fall einer Vertrauenskrise in den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca rät Neuköllns Amtsarzt Nicolai Savaskan zu einer Öffnung der starren Impfverordnung. „Wenn dieser Impfstoff nach dem kurzen Vergabe-Stopp nicht mehr angenommen wird, sollte es keine Priorisierung mehr geben“, sagte Savaskan der Deutschen Presse-Agentur. Ziel müsse es sein, in der Pandemie so schnell wie möglich weiter zu impfen. Falls bisher berechtigte Risikogruppen das Mittel von Astrazeneca ablehnten, sollten alle Erwachsenen eine Chance darauf bekommen. „Das wäre aber eine politische Entscheidung des Bundes, die Länder haben da wenig Spielraum“, schränkte Savaskan ein.

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Biden führt Europa als abschreckendes Beispiel an

6.16 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die Zuspitzung der Corona-Pandemie in Europa als abschreckendes Beispiel für nachlassende Vorsicht angeführt. Trotz der Fortschritte bei der Impfkampagne in den USA ermahnte Biden seine Landsleute, sich weiter an die bekannten Regeln zum Infektionsschutz zu halten. „Bitte, bitte, lassen Sie nicht geschehen, was in Europa passiert, wie Sie es im Fernsehen sehen“, sagte der Präsident am Donnerstag im Weißen Haus. Biden forderte die Amerikaner auf, weiterhin Masken zu tragen, sich regelmäßig die Hände zu waschen und den empfohlenen Mindestabstand einzuhalten.

Biden machte keine Angaben dazu, auf welchen Teil der Entwicklung in Europa er sich konkret bezog. Zuletzt hatten einige Gebiete in der EU, darunter etwa Italien und Teile Frankreichs, ihre Corona-Auflagen angesichts erneut steigender Neuinfektionszahlen wieder verschärft. In den USA ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen seit einem Höhepunkt im Januar wieder deutlich zurückgegangen, zuletzt stagnierten die Zahlen jedoch bei etwa 55.000 pro Tag.

Ministerpräsidentin - Alle müssen sich an die Spielregeln halten, wenn die Inzidenz über 100 steigt

5.30 Uhr: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dazu aufgerufen, sich an die Vereinbarungen zur Rücknahme von Öffnungsschritten zu halten. Der Perspektivplan von Bund und Ländern setze voraus, dass sich „alle an die Spielregeln halten und die Notbremse ziehen, wenn die Inzidenz wieder über 100 steigt“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. „Die Notbremse ist zwingendes Element des Plans, genauso wie das konsequente Testen und Impfen.“

Zugleich warb Dreyer für ein regional unterschiedliches Vorgehen. „Viele Menschen haben die Sehnsucht, dass in Deutschland alles überall gleich ist, was ich verstehen kann“, sagte sie. „Wenn wir ganz Deutschland aber nicht für weitere Monate komplett abriegeln wollen, müssen wir regionale Lösungen finden.“ Voraussetzung sei allerdings, „dass alle auch die Notbremse ziehen, wenn die Inzidenz wieder über 100 steigt“. Lesen Sie dazu: Wann ist der nächste Corona-Gipfel und was wird besprochen?

Sie hat gerade die Landtagswahl gewonnen: Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Foto: IMAGO / Sämmer

Tschechien verlängert Corona-Lockdown

4.49 Uhr: Der Corona-Lockdown in Tschechien soll bis nach Ostern verlängert werden, meldet die Tagesschau. Das Land hat unter anderem Beschränkungen der Bewegungsfreiheit verhängt, um die weitere Ausbreitung der britischen Corona-Mutation einzuschränken.

Transparency-Chef zu Masken-Deals in Union: Handeln ist demokratiefeindlich

4.30 Uhr: Im Zusammenhang mit den umstrittenen Masken-Deals von Politikern in der Union hat die Organisation Transparency International scharfe Kritik an CDU und CSU geübt: „Der aktuelle Fall Sauter zeigt ein fatales Denken bei einzelnen Mandatsträgern in Deutschland – nach dem Motto: Ich bin erstmal Geschäftsmann und dann Abgeordneter“, sagte Transparency-Deutschland-Chef Hartmut Bäumer unserer Redaktion. „Diese Priorisierung im Handeln ist demokratiefeindlich.“ Der Ermittlungen gegen Nüßlein und Sauter würden aber auch zeigen, „wie selbstverständlich“ einzelne Politiker in der Union Geschäfte während ihrer Amtszeit abschließen. „Diese Mentalität ist nur möglich, wenn sie innerhalb einer Partei nicht hinterfragt wird“, sagte Bäumer.

Der Transparency-Chef hob hervor: „Die Union hat ein Problem: Bei CDU und CSU hat sich für den Betrachter von außen über Jahrzehnte die Haltung verfestigt, dass Geld und Macht zusammengehören – und dass Geschäftemacherei mit dem Mandat vereinbar ist.“

Bund legt neuen Härtefallfonds über 750 Millionen Euro für Unternehmen auf

3.30 Uhr: Bund und Länder haben sich auf neue Härtefallhilfen für Unternehmen geeinigt. Der Bund stellt einmalig 750 Millionen Euro zur gezielten Unterstützung von Firmen zur Verfügung, die die Länder mit dem gleichen Betrag kofinanzieren müssen. Das geht aus einem Brief von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an die Bundesländer hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Damit stehen weitere bis zu 1,5 Milliarden Euro Hilfen zur Verfügung.

Die Härtefallhilfen ergänzen den bestehenden milliardenschweren Corona-Schutzschirm von Bund und Ländern. Mit den neuen Hilfen können die Bundesländer künftig in eigener Regie gezielt Unternehmen unterstützen. Dies gelte immer dann, wenn aufgrund besonderer Fallkonstellationen das bestehende Förderinstrumentarium nicht greife. Die Härtefälle müssen zwischen dem 1. März 2020 und 30. Juni 2021 entstanden sein.

Corona-News vom 18. März: Astrazeneca-Impfungen in NRW gehen weiter - auch für Lehrer

22.36 Uhr: In Nordrhein-Westfalen werden die Corona-Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca am Freitag wieder aufgenommen. „Die Unterbrechung war wichtig und richtig, um vertrauensvoll weiterimpfen zu können“, teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Donnerstagabend mit. „Wir werden genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben: Astrazeneca wird den Berufsgruppen zur Verfügung gestellt, bei denen die Impfungen bereits angelaufen sind.“ Dazu gehörten auch Lehrerinnen und Lehrer an Grund- und Förderschulen. „Wir setzen jetzt alles daran, die abgesagten Impftermine schnell neu zu vergeben“, so Laumann.

Im Norden wird wieder mit Astrazeneca geimpft

22.15 Uhr: In Schleswig-Holstein sollen ab Freitag wieder Corona-Schutzimpfungen mit dem Mittel von Astrazeneca verabreicht werden. Bereits abgesagte Impftermine seien wieder gültig und ausgefallene würden nachgeholt, teilte Gesundheitsminister Heiner Garg am Donnerstagabend in Kiel mit. Hintergrund der Entscheidung sei die Einschätzung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, dass der Nutzen der Impfungen mit Astrazeneca weiterhin die mit einer Impfung verbundenen Risiken überwiege.

Biden führt Europa als abschreckendes Corona-Beispiel an

22.03 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die Zuspitzung der Corona-Pandemie in Europa als abschreckendes Beispiel für nachlassende Vorsicht angeführt. Trotz der Fortschritte bei der Impfkampagne in den USA ermahnte Biden seine Landsleute, sich weiter an die bekannten Regeln zum Infektionsschutz zu halten. „Bitte, bitte, lassen Sie nicht geschehen, was in Europa passiert, wie Sie es im Fernsehen sehen“, sagte der Präsident am Donnerstag im Weißen Haus. Biden forderte die Amerikaner auf, weiterhin Masken zu tragen, sich regelmäßig die Hände zu waschen und den empfohlenen Mindestabstand einzuhalten.

Niedersachsen will ab Freitag wieder Astrazeneca-Impfstoff einsetzen

22.02 Uhr: Die vorsorglich gestoppten Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca sollen schon am Freitag wieder in Niedersachsen starten. „So kann unsere Impfkampagne schnell wieder Fahrt aufnehmen. Wir werden im Laufe des morgigen Tages die Impftermine in den Impfzentren wieder hochfahren“, teilte Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Donnerstagabend in Hannover mit. „Darüber hinaus ist jetzt der Weg geebnet, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ab Mitte April mit einzubinden.“

Bis zum Tod aufs Intensivbett gewartet: Corona-Drama in São Paulo

21.30 Uhr: Der Kollaps des Gesundheitssystems in der brasilianischen Wirtschaftsmetropole São Paulo hat angesichts steigender Corona-Fallzahlen immer dramatischere Folgen. Am Donnerstag machte der Fall eines infizierten Mannes Schlagzeilen, der beim Warten auf ein freiwerdendes Intensivbett gestorben war. „Leider hatten wir im Osten der Stadt erstmals den Fall, dass eine Person gestorben ist, ohne dass sie hätte versorgt werden können“, sagte São Paulos Bürgermeister Bruno Covas im brasilianischen Fernsehen.

Das Nachrichtenportal „G1“ berichtete unter Berufung auf den Gesundheitssekretär der Stadt, dass es sich um einen 22-Jährigen gehandelt habe, der an Covid-19 erkrankt und in ernstem Zustand in eine medizinische Erstaufnahme-Station gebracht worden sei. Die Stadtverwaltung forderte über die zentrale Verteilstelle ein Intensivbett an. Als dies frei wurde, war der Mann bereits gestorben.

Pflegefachkräfte kümmern sich auf einer Intensivstation der Leipziger Uniklinik um Covid-19-Patienten.

Foto: Sean Gallup / Getty Images

Ausgangssperren in Schwäbisch-Hall und Papenburg

20.51 Uhr: Der Corona-Hotspot Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von annähernd 300 wird eine tagsüber geltende Ausgangsbeschränkung erlassen. "Der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität, von daher müssen wir die Kontaktbeschränkungen noch einmal verschärfen und die Ausgangssperre tagsüber erlassen", teilte Landrat Gerhard Bauer mit. Die Regelung solle ab Samstag in Kraft treten. Das Verlassen der Wohnung sei dann nur noch aus triftigem Grund - wie etwa zum Einkaufen, dem Weg zur Arbeit oder Bewegung an der frischen Luft - erlaubt.

Auch für die Stadt Papenburg erlassen die Behörden strengere Corona-Regeln. Von Samstag bis zunächst einschließlich 11. April gelten in der Stadt eine nächtliche Ausgangssperre sowie Beschränkungen für den Einzelhandel, den Freizeitsport und die Schulen, teilte der Landkreis Emsland mit. In den vergangenen Tagen sei der Wert von 200 Neuansteckungen mit Corona pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten worden.

Astrazeneca-Impfungen in Deutschland wieder freigegeben

20.12 Uhr: Die zunächst ausgesetzten Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca sollen in Deutschland wieder aufgenommen werden - aber mit einem neuen Warnhinweis. Ziel sei, dass an diesem Freitag wieder mit dem Spritzen des Wirkstoffs begonnen werden könne, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag nach einem entsprechenden Votum der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) und Beratungen mit den Ländern mit.

Neuer Lockdown für Paris und andere Teile Frankreichs

19.42 Uhr: Wegen stark gestiegener Corona-Infektionszahlen verhängt Frankreich einen neuen Lockdown über den Pariser Großraum und andere Landesteile. Dort müssen ab Freitag um Mitternacht für mindestens einen Monat alle Geschäfte des nicht täglichen Bedarfs schließen und es gelten verschärfte Ausgangsbeschränkungen, wie Premierminister Jean Castex am Donnerstagabend in Paris ankündigte. Die meisten Schulen sollen dagegen offen bleiben.

Castex sprach von „massiven“ Maßnahmen, um die dritte Welle der Corona-Pandemie zu brechen. Betroffen sind insgesamt 16 französische Verwaltungsbezirke - darunter die Hauptstadtregion Ile de France, die an Belgien grenzende Region Hauts-de-France und das Département Alpes-Maritimes um Nizza.

Intensivmediziner: Astrazeneca-Impfstoff für Freiwillige freigeben

19.39 Uhr: Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zum Fortsetzen der Corona-Impfungen mit dem Produkt von Astrazeneca schlagen Intensivmediziner vor, Ausnahmen von der Impfreihenfolge zu machen. „Das Vertrauen in den Impfstoff hat jetzt leider stark gelitten. Es wäre daher sicher eine gute Möglichkeit, Astrazeneca für Freiwillige zur Verfügung zu stellen, die keine Angst haben und in der Impfreihenfolge aber noch gar nicht berücksichtigt werden“, erklärte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, am Donnerstagabend. Es müsse nun jede Impfdosis so schnell wie möglich eingesetzt werden.

Dreyer kündigt Wiederaufnahme der Astrazeneca-Impfungen an

19.08 Uhr: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat eine Fortsetzung der Impfkampagne mit Astrazeneca angekündigt. „Die Europäische Arzneimittelbehörde gilt als eine sehr strenge Kontrollbehörde. Sie hat die Verdachtsfälle geprüft“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. „Die Entscheidung von heute ist klar. Sobald die Bundesregierung grünes Licht gibt, werden wir in Rheinland-Pfalz mit unserer Impfkampagne wieder volle Fahrt aufnehmen.“ Das sei „enorm wichtig, um diejenigen zu schützen, die am stärksten gefährdet sind schwer zu erkranken“.

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hatte angekündigt, schnellstmöglich die abgesagten Impftermine neu ansetzen zu wollen. Es sei Zeit verloren worden, aber er sei zuversichtlich, dass die ausgefallenen Impfungen rasch nachgeholt werden könnten, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover.

Die Regierungschefs der Länder wollen das Astrazeneca-Vakzin möglichst schnell wieder verimpfen lassen.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Maskenaffäre: Spahn will Fälle publik machen, in denen Abgeordnete Verträge vermittelt haben

19.02 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will alle Fälle publik machen, in denen es durch Vermittlung von Abgeordneten zu Verträgen über eine Beschaffung von Corona-Schutzausrüstung gekommen ist. Bis zum 24. März sollen die betroffenen Abgeordneten sich zum Sachverhalt äußern und erklären, ob sie einer Veröffentlichung zustimmen. Das geht aus einem Brief hervor, der am Donnerstag an mehrere Abgeordnete ging und der unserer Redaktion vorliegt.

Spahn behält sich in dem Schreiben vor, die Fälle auch gegen den erklärten Willen der Abgeordneten bekannt zu machen. Denn nach rechtlicher Prüfung sei das Ministerium verpflichtet, „den Auskunftsbegehren nachzugehen“. Das Gesundheitsministerium werde „eine Abwägung“ treffen zwischen den Anfragen aus dem parlamentarischen Raum und den Medien auf der einen Seite und möglichen Einwänden von Betroffenen auf der anderen Seiten. Lesen Sie mehr dazu: Maskenaffäre: Spahn will alle Vermittlungen publik machen

Nach EMA-Empfehlung: Italien plant Astrazeneca-Impfung ab Freitag

18.55 Uhr: Nach der Einsatzempfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca soll das Vakzin in Italien ab Freitag wieder verabreicht werden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend in Rom mit. Die EMA habe Zusammenhänge zwischen Fällen von Thrombose und dem Impfstoff ausgeschlossen und dem Präparat ein positives Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko bestätigt.

Den Plänen des Ministeriums zufolge werde die italienische Arzneimittelbehörde Aifa den Impfstopp aufheben, sobald der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA seine Auffassung ausgehändigt hat. Die Impfungen könnten dann ab Freitagnachmittag wieder anlaufen.

Nächste Öffnungsschritte in ganz Bayern auf Eis

18.14 Uhr: Angesichts wieder steigender Corona-Zahlen wird es in Bayern am kommenden Montag keine weiteren Öffnungsschritte aus dem Lockdown geben. Theater, Kinos, Konzertsäle und die Außengastronomie müssen damit landesweit weiterhin geschlossen bleiben. Bis auf Weiteres werde das Einvernehmen zu weiteren Öffnungsschritten nicht erteilt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Zudem seien die nächsten Bund-Länder-Beratungen am kommenden Montag abzuwarten.

Nach der bayerischen Corona-Verordnung wären am Montag die nächsten Öffnungsschritte möglich gewesen - unter folgenden Bedingungen: wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mindestens 14 Tage lang eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 beziehungsweise 100 nicht überschritten wird und wenn zudem die Entwicklung des Infektionsgeschehens „stabil oder rückläufig“ erscheint. Laut Verordnung hätten die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden dann jeweils „im Einvernehmen“ mit dem Gesundheitsministerium weitere Öffnungen zulassen dürfen. Dieses „Einvernehmen“ gibt es nun nicht.

Hinweise auf die Corona-Regeln in Nürnbergs Innenstadt. In der Stadt sind weitaus weniger Menschen unterwegs, nachdem der Handel erneut schließen musste, weil die Inzidenz den dritten Tag in Folge den Wert 100 überschritten hat.

Foto: Daniel Karmann/dpa

Biden erreicht Ziel von 100 Millionen Corona-Impfungen deutlich früher

17.57 Uhr: Die USA stehen kurz davor, das von Präsident Joe Biden angekündigte Ziel von 100 Millionen Corona-Impfungen in den ersten hundert Tagen seiner Präsidentschaft zu erreichen. Bidens Versprechen wird voraussichtlich sogar mehr als einen Monat früher als geplant eingelöst. Am Donnerstag (Ortszeit), seinem 58. Tag im Amt, wollte der Präsident über die Fortschritte der Impfkampagne informieren.

Das Tempo bei den Impfungen war in den vergangenen Wochen deutlich beschleunigt worden. Derzeit werden Behördenangaben zufolge durchschnittlich 2,4 Millionen Dosen pro Tag verimpft. Bei Bidens Amtsantritt am 20. Januar waren es noch knapp eine Million Dosen. Beim jetzigen Tempo scheinen sogar 200 Millionen Impfungen in hundert Tagen möglich. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC haben bislang fast 30 Prozent aller Amerikaner ab 18 Jahren mindestens eine Dosis mit einem Vakzin gegen das Coronavirus erhalten. Unter den über 65-Jährigen sind es demnach bereits mehr als 65 Prozent.

EU-Arzneimittelbehörde erklärt Astrazeneca für sicher

17.14 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat die Sicherheit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca bekräftigt. Allerdings werde eine extra Warnung hinzugefügt vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Das teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam nach einer Sondersitzung des Sicherheitsausschusses mit.

Die EMA sieht aber keine erhöhten Gesundheitsgefahren und empfiehlt die Fortsetzung der Impfungen. „Der Impfstoff ist sicher und effektiv gegen Covid-19 und die Vorteile sind wesentlich größer als die Risiken“, sagte EMA-Chefin Emer Cooke. Deutschland und andere EU-Länder hatten die Nutzung des Impfstoffs vorerst gestoppt. Hintergrund waren Meldungen zu den Blutgerinnseln in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen. Die EMA bekräftigte, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass die Impfungen die Vorfälle verursacht hätten. Dennoch sei es nicht ausgeschlossen. Daher würden die Prüfungen und Studien auch fortgesetzt.

Kann in der EU weiterhin verwendet werden: Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca.

Foto: Matthias Bein / dpa

Corona-Impfung: EMA gibt Statement zu Astrazeneca-Vakzin ab

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) gab nach der Sondersitzung zur Sicherheit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca ein Statement ab. Hier können Sie es noch einmal ansehen.

Pressekonferenz: EMA entscheidet über Astrazeneca-Vakzin

Die EMA-Experten stellten das Vakzin auf den Prüfstand, nachdem Deutschland und andere Länder die Impfungen damit wegen mehrerer Thrombosefälle ausgesetzt hatten. In Deutschland gibt es inzwischen 13 gemeldete Fälle solcher Blutgerinnsel in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, wie das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mitteilte.

Die Bewertung der EMA soll bindend sein, wie das Ressort von Minister Jens Spahn (CDU) am Vortag mitgeteilt hatte. Beraten würden auch noch die Ständige Impfkommission (Stiko) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Spahn und der Präsident des in Deutschland für solche Zulassungen zuständigen PEI, Klaus Cichutek, werden sich noch am Donnerstag zu den Konsequenzen der EMA-Entscheidung äußern.

Kretschmann will sich mit Astrazeneca impfen lassen

16.43 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lässt sich am Freitag gegen das Coronavirus impfen. Er erhält seine Spritze im Impfzentrum in der Stuttgarter Liederhalle, wie das Staatsministerium am Donnerstag mitteilte. Anschließend will er ein Pressestatement abgeben. Mit seinen 72 Jahren ist Kretschmann impfberechtigt.

Man habe den Termin bereits vergangene Woche vereinbart, sagte ein Sprecher aus dem Staatsministerium. Die Regierung will den Impftermin des Regierungschefs auch als Werbung für den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca nutzen, falls dies möglich ist. Wenn Astrazeneca zugelassen sei, werde sich Kretschmann damit auch impfen lassen, sagte sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Falls nicht, werde Kretschmann den Impfstoff erhalten, der vorrätig sei.

Bundesländer für Exportstopp für Impfstoffe aus EU

15.53 Uhr: Die Bundesländer fordern eine rasche Ausweitung der Impfstoffproduktion in Deutschland und machen sich für einen Exportstopp für solche Vakzine gegen Corona aus der EU stark. „Ich bin sehr dafür, über einen Exportstopp nachzudenken“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach einer Video-Schalte der Länderchefs. Niemand verstehe, dass in der EU nicht genug Impfstoff da sei, aber Vakzine aus Europa überall hin exportiert würden.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, ein Ausbau der Produktionskapazitäten für Impfstoffe hierzulande sei wichtig, weil das Impfen der entscheidende Hebel gegen Coronasei. Und niemand wisse, ob in Zukunft nicht weitere Pandemien drohten, auf die Deutschland besser vorbereitet sein müsse. „Ob das ein Exportstopp sein muss von heute auf morgen, das weiß ich nicht“, so Müller, der Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist.

Zum Corona-Schnelltest in Mälzers „Bullerei“

15.44 Uhr: Schnelltest statt Avocado-Parmesan-Stulle: Im Restaurant „Bullerei“ des Gastronomen und Fernsehkochs Tim Mälzer (50) können sich Menschen in Hamburg kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. „Dank dem Schnelltest Service Hamburg könnt ihr ab sofort einen Corona Schnelltest in der Bullerei buchen. Für Jedermann und kostenlos“, heißt es auf der Facebook-Seite des Restaurants.

Mälzer betreibt in Hamburg neben der „Bullerei“ noch das Restaurant „Die gute Botschaft“ - beide Läden sind seit mehreren Monaten geschlossen. In der Corona-Pandemie ist Mälzer zu einem Sprachrohr des Gastgewerbes geworden und formuliert klare Erwartungen an die Politik.

Aktuell gibt es hier kein Essen, sondern Corona-Schnelltests: Die "Bullerei" in Hamburg.

Foto: Jonas Walzberg/dpa

Söder fordert vor Bund-Länder-Beratungen „harte Notbremse“

15.26 Uhr: Angesichts wieder rasch steigender Corona-Zahlen fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen am Montag eine einheitliche Durchsetzung einer „harten Notbremse“. „Ich möchte aus einer im Moment sehr flexiblen Notbremse eine harte Notbremse machen“, sagte Söder am Donnerstag nach einer digitalen Länderkonferenz in München.

„Notbremse“ meint, dass beim Überschreiten einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 automatisch wieder härtere Anti-Corona-Maßnahmen gelten sollen. Darauf hatten sich Bund und Länder bei ihren vergangenen Beratungen verständigt. Söder beklagte aber, dass dies von den Ländern derzeit etwas unterschiedlich gehandhabt werde. Zu einer mögliche Rücknahme von je nach Inzidenz denkbaren Öffnungsschritten sagte Söder, ob man etwas zurückdrehe, müsse man sehen. Die Mehrheit der Länder sei da eher zurückhaltend.

Markus Söder will die vereinbarte "Notbremse" einheitlich umsetzen.

Foto: Peter Kneffel / dpa

Kurz erwartet baldige Aufhebung der Grenzkontrollen

14.57 Uhr: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz rechnet mit einem Abbau der stationären Grenzkontrollen an der deutschen Grenze zum österreichischen Bundesland Tirol innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen. Bundesinnenminister Horst Seehofer habe ihm signalisiert, dass er die Kontrollen so schnell wie möglich schrittweise zurückführen wolle, sagte Kurz am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem CSU-Politiker in Berlin. Er sprach bei guter Infektionslage von einem Zeitraum von ein oder zwei Wochen.

Die Bundesregierung hatte die stationären Kontrollen an der Grenze zu Tirol und Tschechien erst am Mittwoch um zwei Wochen verlängert. Das hatte zu scharfer Kritik in Tirol geführt. Die Maßnahme sei durch nichts zu rechtfertigen, sagte Landeschef Günther Platter (ÖVP). Er setze darauf, dass die Europäische Kommission und die österreichische Bundesregierung ein Ende dieser „ungerechtfertigten Schikane“ gegen Tirol erwirkten.

Sächsische Behörden nehmen „Querdenken-Bewegung“ stärker ins Visier

14.41 Uhr: Die sächsischen Sicherheitsbehörden wollen die „Querdenken“-Bewegung von Corona-Kritikern angesichts einer wachsenden Radikalisierung stärker in den Blick nehmen. Das kündigten Innenminister Roland Wöller (CDU) und Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag zu den Corona-Protesten am vergangenen Samstag in Dresden an. Auch eine künftige Beobachtung durch den Verfassungsschutz schloss Wöller nicht aus. Das betreffe sowohl einzelne Personen mit extremistischen Bestrebungen als auch Gruppen.

Landespolizeipräsident Kretzschmar sieht die Gefahr, dass Schnittmengen zwischen der asyl- und ausländerfeindlichen Pegida- Bewegung und den „Querdenkern“ immer größer werden. Es gehe ihnen darum, grundsätzlich gegen die bestehende Staatsform zu protestieren und sich gegen Entscheidungen der Regierung aufzulehnen. „Versammlungsfreiheit hat auch viel etwas damit zu tun, sich friedlich und ohne Waffen zu artikulieren.“ Das vermisse er bei „Querdenken“ im Einzelfall.

Kramp-Karrenbauer bietet Impfzentren der Bundeswehr im Dauerbetrieb an

13.53 Uhr: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat die Einrichtung von Impfzentren im Rund-um-die-Uhr-Betrieb durch die Bundeswehr angeboten. Damit könnte die Truppe mit dazu beitragen, „dass dieser Impfschutz möglichst schnell bei allen in der Bevölkerung ankommt“, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag bei einem Besuch der Schule für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr in Hannover. Die Bundeswehr wäre „in der Lage, mit unseren Impfzentren 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche“ zu helfen.

Die Ministerin betonte, dass es sich dabei um ein Angebot handle – die zuständigen Stellen müssten die Bundeswehr für die Corona-Impfungen aktiv anfordern. „Wir schicken uns nicht selbst in den Einsatz“, sagte Kramp-Karrenbauer.

Die Bundeswehr hilft schon jetzt mit dem Betrieb von Impfzentren bei der Kampagne.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Inzwischen 13 Thrombose-Vorfälle nach Astrazeneca-Impfung in Deutschland gemeldet

13.22 Uhr: Nach dem vorsorglichen Stopp der Corona-Impfungen mit dem Mittel des Herstellers Astrazeneca sind weitere Vorfälle in Deutschland bekannt geworden. Inzwischen gebe es 13 gemeldete Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, wie das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Drei Patienten seien gestorben. Insgesamt handele es um zwölf Frauen und einen Mann zwischen 20 und 63 Jahren.

Angesichts derartiger Vorfälle sind die Impfungen mit Astrazeneca am Montag vorsorglich ausgesetzt worden - damals gab es sieben Fälle. Trotz der hohen Zahl von mehr als 1,6 Millionen Impfungen mit Astrazeneca ist dies demnach überdurchschnittlich viel. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will am Donnerstag voraussichtlich eine Einschätzung zum weiteren Vorgehen abgeben.

Rentenerhöhung fällt im Westen aus – nur Mini-Anstieg im Osten

13.17 Uhr: Nach jahrelangen Rentensteigerungen gibt es in diesem Jahr in Folge der Corona-Krise im Westen keine und im Osten nur eine leichte Erhöhung um 0,72 Prozent. Das teilte Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) am Donnerstag mit. Lesen Sie dazu: Keine Rentenerhöhung im Westen – nur Mini-Anstieg im Osten

Schulbehörde Hamburg untersagt Nutzung der vom Bund gelieferten Masken

12.53 Uhr: Die Hamburger Schulbehörde hat die Nutzung der vom Bund zur Verfügung gestellten KN95-Masken für das Schulpersonal untersagt. Grund sei der unzureichende Qualitätsstandard der rund 300.000 Corona-Schutzmasken, heißt es in einem Schreiben der Behörde an die Schulen, das der Deutschen Presse-Agenur vorliegt.

Nachdem das Bundesgesundheitsministerium noch im Januar mitgeteilt habe, „dass diese Masken in einem mehrstufigen Verfahren geprüft wurden, hat die Bundesregierung nun zu unserer Überraschung kurzfristig den KN95-Masken aus ihren eigenen Lieferungen die Zulassung als medizinische Maske entzogen“. Zuvor habe es Berichte über schadhafte einzelne Masken sowie Rückrufaktionen einzelner Fabrikate und Modelle geben.

Eigentlich durchlaufen die Schutzmasken einen strengen Prüfprozess.

Foto: Caroline Seidel / dpa

WHO Europa für weiteren Gebrauch von Astrazeneca-Impfstoff

12.31 Uhr: Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO warnt nach dem vorübergehenden Aussetzen des Einsatzes des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca in mehreren Ländern vor voreiligen Schlüssen. „In Impfkampagnen ist es Routine, potenzielle unerwünschte Ereignisse zu melden. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ereignisse mit der Impfung in Verbindung stehen“, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Donnerstag auf seiner Online-Pressekonferenz in Kopenhagen. Dass solche Fälle entdeckt, untersucht und bewertet würden, sei ein Zeugnis für die genauen Überwachungs- und Regulierungsmechanismen.

Bislang wisse man nicht, ob einige oder alle der Erkrankungen durch die Impfung oder andere Faktoren verursacht worden seien, sagte Kluge. „Zu diesem Zeitpunkt überwiegen allerdings die Vorteile des Astrazeneca-Impfstoffes klar dessen Risiken. Und sein Gebrauch sollte fortgesetzt werden, um Leben zu retten.“

Studie: Corona-Lockerungen könnten Sterberate um ein Viertel steigen lassen

12.26 Uhr: Die jüngsten Lockerungen der Corona-Einschränkungen könnten die Zahl der Neuinfektionen und der Todesfälle in Deutschland um ein Viertel erhöhen. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Der durch die Lockerungen ermöglichte Wiederanstieg der wirtschaftlichen Mobilität führe zu mehr Kontakten unter Menschen – und damit zu einer deutlich höheren „Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus“.

Dies gelte umso mehr, als die Lockerungen „bislang nicht mit einer systematischen Teststrategie einhergehen – und auch der Impffortschritt bleibt bislang hinter den Erwartungen zurück“, heißt es in der Studie. Für ihre Schätzungen nutzten die Wissenschaftler ein Modell für den Zusammenhang zwischen Eindämmungsmaßnahmen, wirtschaftlicher Mobilität, Corona-Neuinfektionen und Todesfällen mit Daten aus 44 Ländern. Daraus ergebe sich, dass die jüngsten Lockerungen in Deutschland die wirtschaftliche Mobilität um mehr als zehn Prozent und die Zahl der Neuinfektionen und der Todesfälle um 25 Prozent erhöhten.

Astrazeneca-Stopp: Impfungen für Berliner Polizei mit anderen Vakzinen

12.20 Uhr: Nach dem Stopp der Impfungen mit Astrazeneca können sich Berliner Polizisten nun mit anderen Impfstoffen schützen lassen. Inzwischen gebe es „die freie Wahl des Impfstoffes“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Bis zum vergangenen Montag hätten bereits 8592 Dienstkräfte der Polizei das Angebot zum Impfen angenommen und einen entsprechenden Impfcode erhalten. Wie viele davon bis jetzt tatsächlich geimpft wurden, erfasst die Polizei nicht genau.

Der Berliner Senat hatte Ende Februar erste und zweite freiwillige Impfungen für 12.000 Polizisten angeboten. 24.000 Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca waren vorgesehen, geimpft werden sollte im Zentrum Flughafen Tegel. Nach dem vorläufigen Ausfall von Astrazeneca wurde das geändert.

Eine Ärztin zeigt eine Ampulle mit dem Impfstoff Astrazeneca in einer Polizeidienststelle.

Foto: dpa

Bund und Länder einigen sich auf Härtefallfonds bei Coronahilfen

12.00 Uhr: Der milliardenschwere Härtefallfonds bei den Coronahilfen ist unter Dach und Fach. Das Programm sei einsatzbereit, schrieb Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag in einem Brief an seine Amtskollegen in den Ländern. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Hilfen sind für Firmen vorgesehen, die bei den Förderprogrammen bisher durchs Raster fallen.

Der Fonds hat ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro. Der Bund stellt den Ländern dafür einmalig Mittel in Höhe von 750 Millionen Euro zur Verfügung, die die Länder mit dem gleichen Betrag kofinanzieren. Mit den Hilfen sollen dem Brief zufolge Härten abgemildert werden, die im Zeitraum vom 1. März 2020 bis 30. Juni 2021 entstanden sind.

KMK-Zahlen: Rund 2300 Schulen vergangene Woche geschlossen

11.50 Uhr: In Deutschland waren nach aktuellen Zahlen der Kultusministerkonferenz (KMK) in der vergangenen Woche rund 2300 Schulen geschlossen. Bezogen auf die Anzahl der Schulen, zu denen es Meldungen aus den Ländern gab, wäre das jede zehnte Einrichtung. Die Zahlen geben allerdings nur einen groben Überblick, da nicht alle Bundesländer Zahlen meldeten und in Hamburg zudem noch Ferien waren. Es lagen Daten zu rund 23.000 Schulen vor, insgesamt gibt es im Land rund 40.000.

Den Angaben zufolge boten rund 18 600 Einrichtungen zumindest „eingeschränkten Präsenzbetrieb“ an, zum Beispiel sogenannten Wechselunterricht mit geteilten Klassen, bei dem die Gruppen abwechselnd zu Hause am Laptop und in der Schule unterrichtet werden.

Den Ländern waren in der vergangenen Woche außerdem knapp 4000 Corona-Infektionen unter Schülerinnen und Schülern bekannt (Vorwoche knapp 3000), darüber hinaus waren rund 28.000 Kinder und Jugendliche in Quarantäne (Vorwoche 16.300). Insgesamt gibt es rund 11 Millionen Schüler in Deutschland.

Ein Arzt macht an einer Grundschule vor Unterrichtsbeginn einen Corona-Schnelltest bei einer Lehrerin.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Steinmeier verleiht Bundesverdienstkreuz an Engagierte in der Pandemie

11.39 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet sechs Bürgerinnen und Bürger für ihr Engagement in der Corona-Pandemie mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Die Geehrten hätten sich „in herausragender Weise engagiert, etwa in der Krankenpflege, bei der Hilfe für Schulkinder und ältere Menschen oder bei der bundesweiten und grenzüberschreitenden Bekämpfung des Virus“, teilte das Präsidialamt am Donnerstag mit. Die Verleihung der Auszeichnungen ist für Freitag kommender Woche vorgesehen.

Geehrt werden den Angaben zufolge fünf Frauen und ein Mann. Eine von ihnen unterstützt beispielsweise ältere Menschen - während des Lockdowns etwa mit „Telefonbesuchen“. Eine andere drehte als Grundschullehrerin aufwändige Lernvideos und nähte Handpuppen, um ihren Schülerinnen und Schülern im Distanzunterricht zu helfen. Auch eine Pflegeexpertin und ein Arzt gehören zu den Geehrten.

Spahn hat nun auch eine eigene Masken-Affäre

11.08 Uhr: Die Abgabe von kostenlosen FFP2-Masken in Apotheken Ende 2020, könnten den Steuerzahler eventuell viel mehr gekostet haben, als nötig. Das legen Unterlagen aus dem Gesundheitsministerium nahe, die durch Recherchen von „NDR“, „WDR“ und „Süddeutscher Zeitung“ öffentlich wurden. Demnach soll das Bundesgesundheitsministerium trotz Warnungen von Mitarbeitern und Wirtschaftsprüfern einen zu hohen Preis von sechs Euro pro Maske kalkuliert haben. Dementsprechend sei zu viel Geld an die Apotheken für die Verteilung der Masken überwiesen worden – auch weil sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn persönlich gegen Widerstände durchsetze. Lesen Sie dazu: Verteilte das Spahn-Ministerium überteuerte Gratis-Masken?

EMA könnte vor Astrazeneca-Impfung in Zusammenhang mit Antibabypille warnen

10.49 Uhr: Der Fachanwalt für Medizinrecht, Alexander Ehlers, glaubt, dass die europäische Arzneimittelbehörde EMA beim Impfstoff von Astrazeneca Beschränkungen für bestimmte Patienten erlassen wird. „Wir erwarten (...), dass die EMA wahrscheinlich einen Warnhinweis ergänzend aufnehmen wird, und zwar dahingehend, dass Patientinnen und Patienten mit Blutgerinnungsstörungen und Einnahme von Kontrazeptiva, also Antibabypille, hier von der Impfung ausgenommen werden sollten“, sagte der Direktor des Health Care Management Institutes am Donnerstagmorgen im Deutschlandfunk. Nach Zahlen des AOK-Bundesverbands würde ein solcher Warnhinweis vor Astrazeneca rund ein Drittel aller Frauen in Deutschland betreffen. Im Schnitt nehmen demnach 31 Prozent aller Frauen hierzulande die Antibabypille.

Großrazzia wegen Verdachts auf Betrug mit Corona-Soforthilfe

10.38 Uhr: Die Staatsanwaltschaft Köln hat wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs im Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen eine Großrazzia gestartet. Es gehe um drei entsprechende Verfahren, außerdem ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zur Insolvenzverschleppung und zum schweren Bankrott, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Ein 52 Jahre alter Mann aus Grevenbroich sei festgenommen worden.

Insgesamt durchsuchten rund 140 Ermittler 32 Wohnungen sowie 26 Firmen. Beteiligt waren Beamte aus Köln, aus anderen nordrhein-westfälischen Polizeibehörden sowie aus Berlin und Baden-Württemberg. Die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen werde voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen.

Die Tatverdächtigen sollen in der ersten Jahreshälfte des vergangenen Jahres in über 40 Fällen Soforthilfe im Umfang von 450.000 Euro zu Unrecht beantragt und hierdurch 170.000 Euro erlangt haben. Unter anderem sollen sie Anträge für Unternehmen gestellt haben, die nicht oder nicht mehr am Markt tätig waren.

Ein Stift liegt auf einem Antrag auf Gewährung der "Novemberhilfe" als außerordentliche Wirtschaftshilfe der Bundesregierung in der Corona-Krise.

Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Impfstoff verwechselt: Fehler bei Zweitimpfung passiert

9.52 Uhr: Bei der Zweitimpfung gegen Corona ist es in Saarbrücken in drei Fällen zur Verwechslung des Impfstoffes gekommen. Die Erstimpfung sei mit dem Präparat von Biontech erfolgt, bei der Zweitimpfung sei dann aber Astrazeneca gespritzt worden, sagte der Sprecher des Regionalverbandes Saarbrücken am Donnerstag. Es habe sich um „menschliches Versagen“ von Mitarbeitern gehandelt. „Dass das passiert ist, ist bedauerlich“, sagte er. „Aber wo Menschen arbeiten, passieren leider auch Fehler.“ Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.

Die Fälle seien in den vergangenen beiden Wochen geschehen, sagte der Sprecher. Eigentlich dürfte so etwas nicht passieren: Es gebe im Impfzentrum Saarbrücken viele Sicherheitsschranken - vom Einlass bis zur Impfgabe. Die Personen, die geimpft würden, bekämen farblich unterschiedliche Bändchen, je nach Impfstoff. „Bei Astrazeneca ist es blau, bei Biontech weiß.“ Dann gebe es eigene Klemmbretter in blau, die Formulare seien bläulich gefärbt und auch das Tablett mit dem Astrazeneca-Impfstoff sei blau.

Ifo: Steigende Existenzangst in der deutschen Wirtschaft

9.35 Uhr: Die Corona-Krise hat in vielen deutschen Unternehmen nach Angaben des Ifo-Instituts wachsende Existenzangst zur Folge. In der Reisebranche und in Hotels fürchteten demnach im Februar mehr als achtzig Prozent der Unternehmen, den Betrieb aufgeben zu müssen, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte.

In der Gastronomie seien es über siebzig Prozent. Im Einzelhandel haben sich laut Ifo 34,5 Prozent der Firmen gefährdet gesehen, in der Dienstleistungsbranche 26,3 der Unternehmen. „Insbesondere Unternehmen mit Liquiditätsproblemen fürchten um ihre Zukunft“, sagte Ifo-Konjunkturforscher Klaus Wohlrabe.

Die deutsche Wirtschaft insgesamt bietet ein uneinheitliches Bild. Im Schnitt aller Branchen fürchtet demnach fast jedes fünfte Unternehmen (18,7 Prozent) um die Existenz. Das sind wieder mehr als im vergangenen November (17,6 Prozent), aber weniger als gegen Ende des ersten Corona-Lockdowns im Mai 2020 (21,8 Prozent).

Linke fordert TV-Impfgipfel mit Prominenten mit Impfung von AstraZeneca

9.14 Uhr: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch will mit einer prominent besetzten Fernsehkampagne das schlechte Image des Astrazeneca-Impfstoffs verbessern. „Der Stopp von Astrazeneca, ohne die Prüfung der EMA abzuwarten, war ein Fehler, der sehr widersprüchlich bleibt“, sagte Bartsch unserer Redaktion. „Wer national nicht zulassen will, sollte auch nicht national stoppen.“

Er geht davon aus, dass Astrazeneca in Deutschland bald wieder verimpft werden kann. „Der Vertrauensverlust bleibt riesig“, warnte Bartsch: „Um Vertrauen zurückzugewinnen, braucht es einen Neustart im Bundesgesundheitsministerium und vielleicht einen TV-Impfgipfel, den Öffentlich-Rechtliche und Private parallel zur besten Sendezeit ausstrahlen, bei dem sich Prominente aus Politik, Sport und Unterhaltung mit Astrazeneca impfen lassen. So könnte das Vertrauen in die Impfstoffe deutlich steigen und der Weg aus der Krise an Dynamik gewinnen.“

Wie es mit den Astrazeneca-Impfdosen weitergehen soll

8.52 Uhr: Die Impfungen mit dem Corona-Vakzin von Astrazeneca sind vorerst gestoppt. Die Befürchtung ist groß, dass nun noch mehr Menschen das Vertrauen in das Mittel verloren haben und nach einer erneuten Freigabe ihre Impftermine verfallen lassen. Damit die Impfdosen nicht ungenutzt bleiben, wird nun diskutiert, ob Impfwillige auch ohne Priorisierung Astrazeneca verabreicht bekommen sollen. Stimmen Sie hier ab:

Umfrage: Jeder Dritte hat zu Hause fast täglich Internetprobleme

8.29 Uhr: Seit Beginn der Corona-Pandemie ist für viele Menschen eine stabile Internetverbindung zu Hause besonders wichtig – doch mehr als ein Drittel der Deutschen ärgert sich mehrmals wöchentlich bis sogar täglich über Internetverzögerungen. Wie eine repräsentative Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Internetknoten-Betreibers DE-CIX ergab, erleben 33,5 Prozent der Deutschen mehrfach wöchentlich bis sogar täglich Verzögerungen bei der heimischen Internetnutzung.

Nur 11,6 Prozent der Befragten haben der Umfrage zufolge nie Probleme damit. Am häufigsten nahmen demnach junge Erwachsene, Berufstätige in Heimarbeit und Familien mit Kindern diese Internetprobleme wahr.

Dänische Studie: Wiederholte Corona-Infektionen selten, aber möglich

8.11 Uhr: Eine Infektion mit dem Coronavirus bietet den meisten Menschen in den Folgemonaten Schutz vor einer Neuansteckung. Zu diesem Ergebnis kommt eine großangelegte Studie in Dänemark, die nun in der Fachzeitschrift „The Lancet“ vorgestellt wurde. Bei älteren Menschen über 65 Jahren tritt eine wiederholte Infektion allerdings häufiger auf als bei jüngeren.

Diese Erkenntnisse zeigen nach Ansicht der Forscher, dass Maßnahmen zum Schutz älterer Menschen, wie Abstandhalten, auch für diejenigen von grundlegender Bedeutung sind, die bereits Covid-19 gehabt haben. Ihre Analyse lege weiterhin nahe, dass auch Menschen geimpft werden sollten, die sich bereits mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Auf den natürlichen Schutz lasse sich besonders bei den Älteren nicht vertrauen.

So wird in Deutschlang gegen das Coronavirus geimpft

7.48 Uhr: Der Impf-Monitor unserer Redaktion zeigt, wie ganz Deutschland und die Bundesländer beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommen. 6.835.216 Menschen wurde mindestens eine Impfdosis verabreicht. Das sind 8,2 Prozent der Menschen in Deutschland. 3,6 Prozent der Bevölkerung haben bereits den vollen Impfschutz.

Die Grafik unserer Redaktion, wie Deutschland beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommt.

Foto: Screenshot / Funke Mediengruppe

Kassenärzte-Chef hält eingeschränkte Astrazeneca-Zulassung für möglich

7.29 Uhr: Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, hält eine Einschränkung der Zulassung für den Astrazeneca-Impfstoff für möglich. Die Experten prüften derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Verhütungsmitteln, Rauchen und Impfen gebe, sagte Bergmann der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstagsausgabe). Möglicherweise hätten sich „hier Risiken potenziert“, fügte er hinzu. Dann könne es möglicherweise eine Zulassung mit Einschränkungen geben – „etwa nur für bestimmte Altersgruppen oder beispielsweise ohne gleichzeitige Nutzung der Pille“.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) berät am Donnerstag in einer Sondersitzung über die Sicherheit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca. Erwartet wird, dass die EMA am Nachmittag eine abschließende Empfehlung abgibt. Nach Berichten über das Auftreten schwerer Blutgerinnsel bei einigen Impf-Patienten hatten Deutschland und mehrere weitere europäische Staaten die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers vorerst gestoppt.

Seehofer fordert vereinfachte Corona-Regeln

07.01 Uhr: Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat gegenüber dem “Münchner Merkur“ einen neuen Ansatz für die Corona-Maßnahmen gefordert. „Wir alle müssen Corona sehr ernst nehmen. Aber dazu brauchen wir einfachere Regeln.“ Unterschiedliche Schließungen von Blumenläden und Supermärkten würden die Leute nicht verstehen, so Seehofer. Der Innenminister will deshalb eine pauschale Regel von einem Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche ab einer Inzidenz von 50 einführen. Regeln für eine Inzidenz ab 100 würden so obsolet.

Die unterschiedlichen Öffnungsregeln für Blumenläden und Supermärkte hält Innenminister Seehofer für verwirrend und fordert eine Vereinheitlichung.

Foto: Peter Kneffel / dpa

Dreyer warnt vor generellen Schließungen

6.41 Uhr: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich vor den Bund-Länder-Beratungen am Montag gegen generelle Schließungen ausgesprochen. Pauschale Öffnungen sieht sie aber genauso kritisch. „Wir müssen differenziert vorgehen“, sagte Dreyer der „Welt“. Denn wir sehen, dass sich Hotspots auch wieder zu Gebieten mit niedrigen Inzidenzen entwickeln können, wenn man konsequent vorgeht. Das macht Mut.“ Deswegen seien Lösungen notwendig, die „nicht nur schwarz/weiß oder auf/zu lauten“. Dreyer möchte dafür in Modellregionen Corona-Konzepte für Lockerungen testen.

Software im Kampf gegen Pandemie erst bei wenigen Gesundheitsämtern installiert

5.31 Uhr: Im Zusammenhang mit dem bei einzelnen Gesundheitsämtern neu eingeführten Corona-Symptom-Tagebuch der Münchner Firma Climedo hat sich nach Informationen unserer Redaktion deutliche Kritik aufgrund der Speicherung eines Teils der Daten auf Servern des US-Internetriesen Amazon geregt. „Stand jetzt kann der Einsatz von Climedo im Rahmen des Sormas-X Projekts für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten nicht empfohlen werden“, heißt es in einer internen Analyse der Firma Netzlink Informationstechnik GmbH, die offiziell mit der Prüfung der Software beauftragt ist.

In dem Papier von Anfang Februar, das dieser Redaktion vorliegt, schreiben die IT-Experten, dass eine Speicherung medizinischer Daten auf Servern von Amazon „aus Sicht des Datenschutzes nicht tragbar“ sei. Und weiter: „Für die Gesundheitsämter, die Climedo jetzt schon einsetzen, sollte die Schnittstelle zu Climedo vorläufig deaktiviert werden." Lesen Sie hier: Corona: Warum deutsche Gesundheitsdaten bei Amazon landen

Erneut melden die Gesundheitsämter Software-Probleme. Diesmal geht es um den Datenschutz und den Tech-Giganten Amazon. (Symbolfoto).

Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Junge Unternehmer wollen Impfungen durch Beteiligung der Wirtschaft beschleunigen

4.45 Uhr: Die Jungen Unternehmer fordern die Bundesregierung auf, zur Beschleunigung der Impfungen und Corona-Tests deutlich stärker auf die Wirtschaft zu setzen. „Deutschland muss jetzt endlich in einen echten Krisenmodus schalten. Wir müssen jetzt gemeinsam tätig werden“, fordert Sarna Röser, Bundesvorsitzende des Verbands Junge Unternehmer, einem Tochterverband der Familienunternehmer, in einem Brief an die Bundeskanzlerin, der unserer Redaktion vorliegt.

Ein dritter Lockdown müsse verhindert werden. Der Staat sollte nicht länger versuchen, alles alleine zu leisten, sondern einen Rechtsrahmen für eine stärkere Zusammenarbeit setzen. „So können Unternehmen beispielsweise über die schon bestehenden Strukturen mit Werksärzten einen wichtigen Part bei den Impfungen übernehmen – wenn nötig auch am Wochenende“, schreiben die Jungen Unternehmer. Während im Ausland Impfungen in nur fünf Minuten möglich seien, erfordere dies hierzulande im Schnitt 28 Minuten.

FDP wirft Kultusministerkonferenz „Versagen“ in der Corona-Krise vor

3.12 Uhr: Vor dem heutigen Treffen der Kultusministerkonferenz (KMK) wirft die FDP im Bundestag dem Gremium grundsätzliches Versagen in der Corona-Krise vor: Während sich das Virus seinen Weg bahne, glaube jedes Bundesland, seine eigene Corona-Politik machen zu müssen, sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Thomas Sattelberger, unserer Redaktion. „Im Ergebnis kommt dabei nur Kleinstaaterei heraus verbunden mit Intransparenz und Glaubwürdigkeitsverlusten bei Schülern, Eltern, Lehrern.“

FDP sieht sich durch eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey bestätigt: Demnach wünschen sich rund 37 Prozent der Bürger, dass der Bund alleine die Bildungspolitik gestaltet, 34 Prozent möchten, dass Bund, Bundesländer und Bildungsexperten die Bildungspolitik zusammen gestalten. Damit verteilen sich insgesamt zwei Drittel der Befragten auf zwei Optionen, die eine deutlich stärkere Beteiligung des Bundes fordern.

Nach Astrazeneca-Stopp – Ostdeutsche Ministerpräsidenten werben für Sputnik V

2.03 Uhr: Nach dem vorläufigen Astrazeneca-Stopp haben drei ostdeutsche Ministerpräsidenten mit Nachdruck für den Einsatz des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V in Deutschland geworben. Russland sei „ein großes Land der Wissenschaft“, das zweifellos imstande sei, einen leistungsfähigen Impfstoff herzustellen, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dieser Redaktion. „Der Impfstoff sollte zugelassen werden.“

Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) nannte es „wichtig, dass endlich das Thema Sputnik V mit Nachdruck bearbeitet wird“. Die Abhängigkeit von Astrazeneca mache die deutsche Impfstrategie angreifbar. Gegenüber dieser Redaktion betonte Ramelow: „Ich will keine politische Zulassung. Aber ich will auch keine politische Ablehnung.“ Der Linken-Politiker kündigte an, er werde seine Kanäle nach Russland nutzen, um offene Fragen bei der Zulassung zu beantworten.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte unserer Redaktion: „Wenn es um die Gesundheit der Menschen geht, sollte die Herkunft keine Rolle spielen.“ Im Kampf gegen Corona sei jeder Impfstoff willkommen, der sicher sei und wirke. „Schon als Kind bin ich mit einem russischen Impfstoff gegen Kinderlähmung immunisiert worden“, fügte Haseloff hinzu. „Ich habe da keine Probleme.“ Lesen Sie hier: Sputnik V: Warum viele auf den russischen Impfstoff hoffen

Corona-News vom 17. März: Brasilien meldet Rekordzahl von Neuinfektionen

22.40 Uhr: Brasilien meldet 90.303 Neuinfektionen und damit so viele wie nie zuvor. Die Zahl der Toten stieg um 2648, der zweithöchste Wert nach dem Rekord des Vortages. In dem Land mit 211 Millionen Einwohnern sind damit 11,7 Millionen Infektionen und 284.775 Todesfälle verzeichnet.

Laschet verteidigt Astrazeneca-Impfstopp – Spahn hat "schwersten Job"

22.18 Uhr: CDU-Chef Armin Laschet hat den vorsorglichen Stopp der Astrazeneca-Impfungen verteidigt. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe keine andere Möglichkeit gehabt, als den Empfehlungen des Paul-Ehrlich-Instituts zu folgen, sagte er in der ARD. Das für die Impfstoff-Sicherheit zuständige Institut hatte wegen möglicher Gesundheitsrisiken dazu geraten, Impfungen mit dem Astrazeneca-Stoff auszusetzen. "Da kann Politik gar nicht anders, als der Wissenschaft folgen", sagte Laschet. Der NRW-Ministerpräsident stellte sich vor den kritisierten Gesundheitsminister. Spahn habe "den schwersten Job überhaupt".

Zahlen steigen dynamischer – Kinder betroffen

20.48 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) berichtet über steigende Infektionszahlen bei Kindern. "Der stärkste Anstieg ist bei Kindern zwischen 0-14 Jahren zu beobachten, wo sich die 7-Tage-Inzidenzen in den letzten vier Wochen verdoppelt haben", stellt das RKI fest.

Kleine Kinder haben bei Corona-Infektionen häufig keine Symptome und wurden oft nicht getestet, deshalb vermuteten Experten seit Pandemiebeginn eine recht hohe Dunkelziffer in dieser Gruppe. Am 22. Februar waren in einer Reihe von Bundesländern weitere Grundschulen und Kitas geöffnet worden, teils zum Beispiel mit sogenanntem Wechselbetrieb und verbunden mit mehr Testangeboten.

RKI-Chef Lothar Wieler hatte bereits in der Vorwoche von einer wachsenden Zahl an Kita-Ausbrüchen gesprochen. Das RKI bezifferte deren Zahl auf je 87 pro Woche in den letzten beiden Februarwochen.

Wegen Corona – Kieler Woche erneut auf September verschoben

20.03 Uhr: Wegen der weiterhin angespannten Corona-Lage wird die Kieler Woche erneut von Ende Juni auf September verschoben.

„Mit dem Ausbau der Teststrategie und dem Fortschritt bei den Impfungen werden wir im September hoffentlich in einer Situation sein, in der eine Kieler Woche näher am "Original" möglich sein wird“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag. Bereits 2020 hatte das Sommerfest erst im September und anders als gewohnt stattgefunden.

Die Kieler Woche lebe "von Spontaneität und besonderen Gemeinschaftserlebnissen", sagte Kämpfer. Die Stadt könne wegen der Corona-Pandemie aber "auch nicht ausschließen, dass trotz der Verlegung doch noch eine Absage notwendig wird".

Die Kieler Woche wird 2021 erneut verschoben.

Foto: imago stock&people / imago/Thomas Zimmermann

Fast 40 Millionen Amerikaner durchgeimpft

19.40 Uhr: Nach Angaben der Seuchenbehörde CDC sind in den USA inzwischen knapp 40 Millionen Menschen komplett durchgeimpft. Bislang seien 147,6 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

Anteil von Mutation B.1.1.7 in Deutschland auf 72 Prozent gestiegen

18.52 Uhr: Die ansteckendere und wohl auch gefährlichere Corona-Variante B.1.1.7 verdrängt andere Formen des Coronavirus in Deutschland immer mehr. Ihr Anteil betrage inzwischen 72 Prozent, heißt es in einem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI). Sie werde also inzwischen in etwa drei von vier Proben gefunden.

Vergangene Woche hatte das RKI noch von rund 55 Prozent B.1.1.7-Anteil gesprochen. Zu Beginn der RKI-Erhebung vor rund anderthalb Monaten lag der Anteil der Mutante noch bei sechs Prozent. Die rasche Zunahme war nach den Erfahrungen anderer Länder befürchtet worden. Aufgrund des nun hohen Anteils von B.1.1.7 sei weiter mit einem exponentiellen Anstieg der Corona-Fallzahlen in Deutschland zu rechnen, hieß es im RKI-Bericht.

Der Anteil von 72 Prozent bezieht sich auf Nachtestungen mehrerer Laborverbünde auf Schlüsselmutationen der Variante. Unter anderem weil nicht alle auf Sars-CoV-2 testenden Labore teilnehmen und nur eine Teilmenge der positiven Proben untersucht wird, sei der Wert nicht sicher verallgemeinerbar, schränkt das RKI ein.

25 Millionen Menschen in Großbritannien haben erste Impfung erhalten

18.34 Uhr: In Großbritannien haben nun mehr als 25 Millionen Menschen eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das sei fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. "Der jüngste Meilenstein ist eine unglaubliche Leistung", twitterte Premierminister Boris Johnson. Gesundheitsminister Matt Hancock betonte: "Es ist eine nationale Aufgabe, eine der größten logistischen Aufgaben seit dem Zweiten Weltkrieg, und ich danke allen, die daran beteiligt sind."

Mittlerweile sind auch alle über 50-Jährigen aufgerufen, sich impfen zu lassen. Damit liegt die Regierung deutlich vor dem eigenen Zeitplan, dieser Altersgruppe bis Mitte April eine erste Dosis anzubieten. Bis Ende Juli sollen alle Erwachsenen die Möglichkeit haben.

Trotz Astrazenca-Impf-Stopp – Bundesregierung hält an Versprechen fest

17.11 Uhr: Die Bundesregierung hält an ihrem Versprechen fest, dass jede und jeder Erwachsene in Deutschland bis zum Ende des Sommers das Angebot einer Corona-Impfung erhalten soll. Das sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Diese Ankündigung hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrfach gemacht.

Maas offen für Corona-Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer

17.04 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) steht einer Corona-Testpflicht für Mallorca-Rückreisende offen gegenüber. Er halte diese "Idee für alles andere als falsch", sagte Maas am Mittwoch in Berlin. "Die Tatsache, dass rückkehrende Touristen getestet werden, liegt im Interesse aller."

Seit das RKI die Balearen-Insel nicht mehr als Risikogebiet einstuft, sind die Urlaubsbuchungen dort in die Höhe geschossen. Maas rief Reiselustige in Deutschland zu Verantwortungsbewusstsein auf. Das Aufheben einer Reisewarnung sei nicht "gleichbedeutend mit einer Einladung, irgendwohin zu fahren".

"Jeder ist nach wie vor dazu aufgerufen, seinen Teil dazu beizutragen, dass wir uns nicht in eine exponentielle Entwicklung begeben", sagte der SPD-Politiker.

Eine Kellnerin in einem Restaurant in Palma. Außenminister Maas zeigt sich angesichts vieler Urlaubsbuchungen auf der Insel offen für eine Corona-Testpflicht für Mallorca-Rückreisende.

Foto: Clara Margais / doa

Dortmund hält an Schulschließungen fest

16.52 Uhr: Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) will beim Land NRW einen neuen Antrag auf Schließung von Schulen stellen. Ziel sei, die Dortmunder Schulen nun ab Montag zu schließen. Die Stadt war erst am Dienstag mit einem ähnlichen Anliegen gescheitert.

Streit in NRW über Schließung von Kitas

16.45 Uhr: Die Stadt Duisburg will die Kitas wegen Corona weitgehend schließen, doch Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) will das nicht zulassen. "Das ist mit dem Land nicht abgestimmt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Er widersprach damit Angaben der Stadt. "Es kann jetzt nicht jeder Oberbürgermeister nach Gutdünken Maßnahmen verkünden", sagte der stellvertretende Ministerpräsident. "Es gibt ein geordnetes Verfahren."

Zuvor hatte Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) angekündigt, die Kitas sollten in den Notbetrieb zurückgehen. In einer späteren Mitteilung am Nachmittag bekräftigte die Stadt ihre Pläne für eine „Corona-Notbremse“ für die Kitas und die Kindertagespflege ab Montag. Die vom Krisenstab beschlossenen Maßnahmen seien mit dem Land abgestimmt.

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) kritisiert die Landesregierung wegen ihres Umgangs mit den Schulen in NRW und fordert die sofortige Schließung von Schulen in Städten mit hoher Inzidenz.

Foto: Christoph Reichwein / dpa

SPD-Gesundheitspolitikerin Dittmar hofft auf schnelle Rückkehr von Astrazenca

16.34 Uhr: Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sabine Dittmar, hofft auf eine baldige Wiederaufnahme der Corona-Impfungen mit dem Produkt von Astrazeneca. "In den bisherigen Studien hat sich Astrazeneca als äußerst wirkungsvoller Impfstoff gegen schwere und tödliche Krankheitsverläufe gezeigt", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. "Ich hoffe daher, dass wir in Kürze Klarheit haben und dass wir das Impfen mit Astrazeneca dann wieder aufnehmen können."

Das vorläufige Aussetzen der Impfungen bezeichnete Dittmar als "konsequent und folgerichtig". Die statistische Häufung von Thrombosen in Hirnvenen müsse genauer untersucht werden.

Spahn verteidigt Astrazeneca-Impfstopp

16.20 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den vorsorglichen Stopp von Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca verteidigt. Dies zeige, dass die Überwachung der Impfkampagne funktioniere, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in einem Facebook-Video. „Wir passen auf. Wir nehmen gemeldete Vorfälle ernst. Und wenn es was zu überprüfen gibt, dann überprüfen wir es.“ Dies sollte eigentlich das Vertrauen in Impfungen stärken.

Polen macht Kinos und Hotels wieder zu

16.15 Uhr: Polen hat wegen stark steigender Infektionszahlen seine Corona-Regeln wieder verschärft. Ab Samstag würden landesweit Hotels, Theater, Kinos sowie Sportplätze und Schwimmbäder wieder geschlossen, sagte Gesundheitsminister Adam Niedzielski am Mittwoch in Warschau.

Auch der Betrieb von Einkaufszentren soll stark eingeschränkt werden: Dort dürfen nur Lebensmittelläden, Drogerien, Apotheken und Läden mit Zoobedarf geöffnet bleiben. Die Schüler der Klassen 1 bis 3, die seit mehreren Wochen wieder in ihren Klassenräumen unterrichtet wurden, müssen in den Fernunterricht zurückkehren. Die verschärften Restriktionen sollen vorerst bis zum 9. April gelten, sagte Niedzielski.

Dritte Welle könnte deutsche Wirtschaft stärker lahmen lassen

15.51 Uhr: Ein anhaltender Corona-Lockdown und Probleme beim Impfen könnten den Aufschwung in Deutschland verzögern. Die "Wirtschaftsweisen" senkten am Mittwoch ihre Konjunkturprognose für 2021. Im ersten Quartal wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung erwartet. Für das laufende Jahr erwartet der Sachverständigenrat ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 3,1 Prozent.

Als größtes Risiko für die Konjunktur sehen die Experten eine dritte Welle – vor allem wenn die Industrie stark von Einschränkungen und Betriebsschließungen betroffen wäre. In der im November vorgelegten Prognose gingen die Experten noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,7 Prozent im Jahr 2021 aus.

FDP will Astrazeneca an Freiwillige verimpfen

15.45 Uhr: Die FDP will Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca umgehend auf freiwilliger Basis fortzusetzen. Zudem müssten Haus- und Fachärzte sowie Betriebsmediziner eingebunden werden, sagte Parteichef Christian Lindner am Mittwoch in Berlin.

"Jede zusätzliche Impfung bringt Schutz und Freiheit", sagte Lindner. Zu Forderungen nach einer Umbildung der Bundesregierung sagte er, für die FDP wolle er das Augenmerk auf die Problemlösung und nicht auf das Personal legen.

Eine Frau wartet in Rosenheim auf ihren Impfung. Die FDP hat vorgeschlagen, das Astrazeneca-Vakzin an Freiwillige zu verimpfen.

Foto: Peter Kneffel / dpa

Corona-Betrüger muss viereinhalb Jahre in Gefängnis

15.37 Uhr: Wegen millionenschweren Betrugs mit Corona-Soforthilfen und weiteren Taten hat das Landgericht München I einen 31-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Zudem soll der mehrfach vorbestrafte Mann in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden, wie das Gericht am Mittwoch entschied. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Angeklagte bleibt aber wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Der Mann hatte versucht, 2,5 Millionen Euro an Corona-Hilfen zu erhalten und war aufgeflogen, weil er für seine verschiedenen Anträge jeweils das selbe Konto nutzte.

Flüge nach Mallorca werden teurer – trotz zusätzlicher Verbindungen

15.28 Uhr: Flugreisende nach Mallorca müssen für ihren Ostertrip tief in die Tasche greifen. Dem Internet-Vergleichsportal "Idealo" zufolge sind die Ticketpreise für Mallorca-Flüge rund um Ostern nach der Ankündigung stark gestiegen.

Bei einer Datenabfrage am Dienstagnachmittag ermittelte das Portal einen durchschnittlichen Preis von 214 Euro für Hin- und Rückflug innerhalb der drei Wochen in den deutschen Schul-Osterferien. Das war rund das Dreifache des Preises, der Anfang Februar für diese Tickets aufgerufen worden ist. Lesen Sie dazu: Mallorca-Flüge zu Ostern – Das sollten Reisende beachten

Reisende an einem Eurowings-Schalter in Palma, Mallorca. Die Airline will zu Ostern zusätzliche Flüge anbieten.

Foto: Clara Margais / dpa

Derweil planen Fluglinien, zu den Osterferien mehr Flüge auf die Urlaubsinsel anzubieten, etwa Eurowings. Das über das Wochenende deutlich aufgestockte Angebot treffe auf eine sehr starke Nachfrage, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft am Mittwoch in Köln. Manche der 300 am Wochenende neu aufgelegten Verbindungen in den Osterferien seien bereits wieder ausgebucht. Auch Ryanair, Tuifly, Condor und Lufthansa haben zusätzliche Flüge angekündigt.

Sechs von zehn Deutschen halten Astrazeneca-Impfstopp für angemessen

15.21 Uhr: Mehr als die Hälfte der Deutschen befürwortet laut einer aktuellen Umfrage den Impfstopp für das Vakzin von Astrazeneca. In einer YouGov-Umfrage sprachen sich demnach rund sechs von zehn Befragten für den vorsorglichen Schritt des Gesundheitsministeriums aus.

Knapp ein Drittel (27 Prozent) fand die Entscheidung unangemessen, und etwa 13 Prozent machten keine Angaben, wie das Meinungsforschungsinstitut am Dienstag weiter mitteilte. Demnach glaubt die Hälfte der Befragten, dass die Akzeptanz des Präparats wegen der Aussetzung leiden wird.

WHO empfiehlt vorerst weiter Corona-Impfung mit Astrazeneca-Vakzin

14.59: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt bis auf Weiteres die Fortsetzung der Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca. "Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen", teilte die Organisation am Mittwoch in Genf mit.

Die WHO betonte, dass eine Impfung gegen Covid-19 keine Krankheiten oder Todesfälle durch andere Ursachen reduziere. Thrombosen (Blutgerinnsel) passierten häufig. "Venöse Thromboembolien gehören zu den häufigsten Herz-Kreislauferkrankungen weltweit", so die WHO.

EMA will am Donnerstag über Astrazeneca entscheiden

14.50 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will am Donnerstag über eine neue Empfehlung des Astrazeneca-Impfstoffs entscheiden. Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, soll die Empfehlung auch in Deutschland umgesetzt werden. Es würden aber zunächst die Ständige Impfkommission (Stiko) und das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) darüber beraten. Danach entscheide die Bundesregierung, wie künftig mit diesem Vakzin verfahren werde.

SPD-Bildungsexperte für Schullockdown

14.34 Uhr: Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen bei Kindern und jungen Schülern hat sich der Thüringer SPD-Bildungspolitiker Thomas Hartung für einen weiteren Schullockdown mit Distanzunterricht ausgesprochen. "Eigentlich hätte man die Schulen gar nicht wieder aufmachen dürfen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Die Infektionszahlen hätten sich bei Kita-Kindern und Schülern in den vergangenen Wochen vervielfacht. Auch die generell steigenden Infektionszahlen in allen Altersgruppen sprächen für Schließungen. Grund sei vor allem die Ausbreitung der britischen Mutante, die sich offenbar bei Jüngeren immer stärker ausbreite.

Nach Angaben des Bildungsministeriums lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei Unter-Sechsjährigen am 1. März bei 86,8, am Mittwoch erreichte sie 198,3. Noch deutlicher ist der Anstieg in der Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen: Hier betrug die Inzidenz am 1. März 74, während sie am Mittwoch bei 211,2 lag - und sich damit fast verdreifachte. Lesen Sie dazu: Corona-Inzidenz steigt – Schulen und Kitas droht neuer Lockdown

EU erwägt neue Exportauflagen für Impfstoffe

14.22 Uhr: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erwägt, den Export der knappen Corona-Impfstoffe aus der Europäischen Union stärker zu beschränken. Neue Auflagen könnten dann für jene Länder gelten, die selbst keinen Impfstoff aus dem Land lassen oder die bereits einen höheren Anteil von geimpften Menschen haben als die EU, wie von der Leyen am Mittwoch in Brüssel ankündigte. Im Visier ist dabei offenbar vor allem Großbritannien.

Aus der EU wurden seit dem 1. Februar nach Angaben der EU-Kommission mindestens 41 Millionen Dosen Corona-Impfstoff in 33 Länder exportiert, obwohl in der EU selbst Impfstoff fehlt und Impfungen nur langsam vorankommen. Das lasse sich den Bürgern kaum noch erklären, sagte von der Leyen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bringt schärfere Exportauflagen für Corona-Impfstoffe aus der EU ins Spiel.

Foto: John Thys / AFP

Impfbereitschaft leicht gesunken – aber unverändert hoch

14.04 Uhr: Die Aussetzung der Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff hat Auswirkungen auf die Impfbereitschaft in Deutschland, wenn auch nur minimale. Eine Blitzumfrage der Sender RTL und ntv ergab, dass derzeit 71 Prozent der Befragten einer Impfung gegen das Coronavirus zustimmen würden. Anfang März waren es noch 73 Prozent gewesen. 13 Prozent der Deutschen möchten aktuell lieber erst einmal abwarten, sieben Prozent wollen sich gar nicht impfen lassen.

Menschenleeres Impfzentrum in Erfurt: Der Impfstoff beim Astrazeneca-Vakzin lässt Zehntausende Impfungen in ganz Deutschland ausfallen.

Foto: Martin Schutt / dpa

Impfrat der WHO empfiehlt Zulassung von Johnson & Johnson-Impfstoff

13.43 Uhr: Ein unabhängiger Expertenrat für Impfstoffe empfiehlt der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Firmen Janssen und Johnson & Johnson. Das Mittel habe eine Effizienz von 93,1 Prozent gegen Krankenhauseinweisungen, sagte der Vorsitzende des Rates (SAGE), Alejandro Cravioto, am Mittwoch in Genf. Die Effizienz gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 liege nach 28 Tagen bei 85,4 Prozent.

Die Notfallzulassung durch die WHO gilt mit dieser Empfehlung als Formsache. Der Rat hatte bereits die Impfstoffe von Biontech und Pfizer, von Moderna und von Astrazeneca zum Einsatz empfohlen. Anders als bei den bisherigen zugelassenen Impfstoffen reicht bei Johnson & Johnson eine Impfdosis.

Masken-Affäre weitet sich aus

13.11 Uhr: Laut einem Bericht des "Spiegel" und der "Ausgburger Allgemeinen" weitet sich die Affäre um dubiose Geschäfte von Unionspolitikern im Zuge der Beschaffung von Corona-Schutzausrüstung weiter aus. Nun soll die Staatsanwaltschaft München auch gegen den ehemaligen bayrischen Justizminister Alfred Sauter ermitteln. Im Raums steht der Verdacht der Bestechlichkeit. Wie der "Spiegel" berichtet durchsucht das Landeskriminalamt deswegen zur Stunde mehrere Wohnungen und Büros in München. Lesen Sie dazu: Masken-Affäre: Bayerischer Landtagsabgeordneter im Visier

Gegen CSU-Politiker Alfred Sauter wird nun auch in der Maskenaffäre ermittelt. (Archivbild)

Foto: imago stock&people

Bildungsministerin sieht Schulöffnungen als "Gratwanderung"

12.49 Uhr: Trotz stark ansteigender Corona-Zahlen sollen Schulen in Deutschland wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren. Das stößt in vielen Landkreisen auf Gegenwehr. Beispielsweise hatte der Oberbürgermeister von Dortmund, Thomas Westphal, die Öffnungen bereits seit Montag als zu riskant kritisiert. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sprach am Mittwoch in Berlin von einer "Gratwanderung", bei der es darum gehe, die Interessen der Kinder mit Blick auf Bildung und einen "ordentlichen Gesundheitsschutz" gut abzuwägen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, in der dritten Welle der Corona-Pandemie nach Möglichkeit nicht gleich wieder alle Schulen und Kitas zu schließen. "Ich hoffe sehr, dass unsere Bildungseinrichtungen mit der tatkräftigen Hilfe von Bund und Ländern flexible Lösungen finden, die verhindern, dass Betreuung, Bildung und Begegnung jetzt schmerzhaft und flächendeckend abgebrochen wird", sagte Steinmeier am Mittwoch in einer Diskussionsrunde mit Jugendlichen.

Grenzkontrollen zu Tirol und Tschechien werden verlängert

12.02 Uhr: Laut dem Bundesinneministerium werden die stationären Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol um zwei Wochen verlängert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte dem "Münchner Merkur": "Wir haben die Hoffnung, dass wir die Kontrollen zu Österreich etwas früher beenden können, vielleicht sogar noch im Laufe des März." Dazu werde man die Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur Eindämmung des mutierten Virus in Tirol genau beobachten. Am Donnerstag trifft Seehofer den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz in Berlin.

Die stationären Kontrollen an der deutschen Grenze zu Tschechien und Tirol werden um zwei Wochen verlängert.

Foto: Ondøej Hájek / dpa

Island weitet Einreise für Geimpfte aus

11.48 Uhr: Die isländische Regierung erlaubt nun auch Corona-Geimpften außerhalb der Schengenzone die Einreise ohne Test oder Quarantäne. Gleiches gilt für Personen, die eine Covid-19-Erkrankung bereits überstanden haben. Die Ausnahmen, die bislang nur für Deutschland und die anderen Staaten der EU und des weiteren Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) galten, werden zum Donnerstag ausgeweitet. Die Reisenden müssen aber mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff immunisiert worden sein.

EU-Komission kündigt Impfpass für den 1. Juni an

11.18 Uhr: Die EU-Komission will den digitalen europäischen Impfausweis ab dem 1. Juni nutzbar machen. Dann soll er Reisen im Sommer ermöglichen. Dies sagte EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vor der offiziellen Vorstellung des Projekts am Mittwoch in Brüssel.

Die Kommission nennt das Projekt "Digitaler Grüner Nachweis" – angelehnt an den "Grünen Pass" für Geimpfte in Israel. Dokumentiert werden sollen aber nicht nur Impfungen, sondern auch Ergebnisse von zugelassenen PCR- und Schnelltests sowie überstandene Corona-Infektionen. "Wir holen uns unsere europäische Lebensweise zurück", sagte Schinas. Dies solle aber auf sichere Weise geschehen.

In Israel können Geimpfte mit ihren "Grünen Pass" wieder einen Großteil der Pandemie-Beschränkungen hinter sich lassen.

Verfassungsschutz in Bayern beobachtet Querdenker

10.22 Uhr: Der Verfassungsschutz in Bayern beobachtet Teile der Querdenker-Bewegung. "Das Sammel-Beobachtungsobjekt erfasst Einzelpersonen und Personenzusammenschlüsse, die zu gewaltsamen Aktionen gegen staatliche Einrichtungen, gegen die staatliche Infrastruktur oder gegen staatliche Repräsentanten aufrufen oder sich an solchen Aktionen beteiligen, mit denen die Funktionsfähigkeit des Staates erheblich beeinträchtigt werden soll", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch im Innenausschuss des bayerischen Landtags in München.

In den vergangenen Monaten hatten Anhänger von "Querdenken" und Ableger der Bewegung in mehreren deutschen Städten gegen die Corona-Politik der Regierung demonstriert. An den Demonstrationen nahmen oft auch an Fahnen und Symbolen erkennbare Neonazis und sogenannte Reichsbürger teil.

Kretschmer will Lockerungen aufheben

10.01 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die aktuellen Lockerungen als Fehler bezeichnet. Laut Ansicht des CDU-Politikers sei der Lockerungsversuch, der auf dem Corona-Gipfel vor zwei Wochen beschlossen wurde, gescheitert. Das sagte Kretschmer am Dienstagabend auf einer Onlineveranstaltung zur psychischen Gesundheit in der Pandemie.

Woidke sieht "keinen Sonderweg" in Brandenburg

9.27 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat das Vorgehen seines Landes bei den vereinbarten Grenzwerten für die Corona-Notbremse verteidigt. "Brandenburg geht keinen Sonderweg", sagte Woidke am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Stattdessen würden in dem Bundesland zwei Regelungen gleichzeitig gelten: Auf Landesebene greife die Notbremse weiterhin ab einem Inzidenzwert von 100, auf kommunaler Ebene bei 200. Das unterscheide Brandenburg nicht von anderen Ländern. Bei einer Inzidenz von 100 in ihrem Landkreis "sollen" Landräte handeln,wohingegen sie bei einer Inzidenz von 200 handeln "müssen", erklärte Woidke.

Virus-Mutante in der Bretagne offenbar schwerer nachweisbar

9.01 Uhr: In der französischen Bretagne wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Landes eine weitere Corona-Mutation nachgewiesen. Die Behörden in der Bretagne gaben nun bekannt, dass sich die Mutante wohl nicht zuverlässig mithilfe von PCR-Tests nachweisen lasse.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, waren in einem Krankenhaus im westfranzösischen Lannion acht ältere Patienten mit "typischen Symptomen" einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Sieben von ihnen waren aber per Nasenabstrich negativ getestet worden. Erst Antikörper-Tests ergaben einen positiven Befund. Eine Hypothese der Mediziner sei, dass sich das Virus schneller durch die Atemwege bewegt und nur in tieferen Bereichen festgestellt werden kann.

Die Gesundheitsbehörde entschied, die Variante "unter Beobachtung" zu stellen. Bislang gebe es aber keine Hinweise darauf, dass die Mutante ansteckender sei als bereits bekannte Mutationen.

Flixbus will zu Ostern wieder Fahrten anbieten

8.54 Uhr: Der Fernbusanbieter Flixbus will zu Ostern den Betrieb auf ausgewählten Strecken wieder aufnehmen. Wie der Fernbusanbieter am Mittwoch in München mitteilte, sollen die grünen Busse des Unternehmens ab dem 25. März rund 40 deutsche Ziele ansteuern, darunter Berlin, München und Hamburg. Damit seien pünktlich zu den anstehenden Osterfeiertagen erstmals seit Anfang November wieder innerdeutsche Fahrten buchbar.

Um die Sicherheit an Bord zu gewährleisten ein Hygienekonzpet vorgelegt. Dazu gehören demnach neben Desinfektionsmaßnahmen und der Möglichkeit, die erwartete Auslastung der Fahrt bereits während der Buchung einzusehen, auch ein kontaktloser Check-In und ein neues Filtersystem an Bord. Für alle Fahrgäste gilt eine Maskenpflicht.

Intensivmediziner fordern Ende der Lockerungen

8.07 Uhr: Uwe Janssens, Chef der Intensivmediziner-Vereinigung DIVI, hat erneut Forderungen der Intensivmediziner nach einem Ende der Lockerungen bekräftigt. Schon vor Wochen hätten diese dafür plädiert den bestehenden Lockdown bis Ende März zu verlängern, sagte Janssens, im Deutschlandfunk. Das nun wieder zurückgerudert werden müsse, verursache nur Verunsicherung in der Bevölkerung. Janssens befürchtet wie Virologe Christian Drosten mit Blick auf die aktuellen Fallzahlen eine Zuspitzung der Pandemie-Lage nach Ostern.

Janssens verteidigte außerdem Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca vorläufig zu stoppen. "Herr Spahn kann doch gar nicht anders entscheiden, wenn die Expertinnen und Experten vom Paul-Ehrlich-Institut ihm so eine Botschaft auf den Tisch legen", sagte Janssens.

Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland.

Foto: Funke Foto Service

Union verliert in Umfragewerten drastisch

7.32 Uhr: CDU und CSU verlieren auf Bundesebene nach der Masken-Affäre und verlorenen Landtagswahlen deutlich an Zustimmung. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa für das RTL/ntv-Trendbarometer sinkt die Union um vier Prozentpunkte auf 29 Prozent. Es ist der niedrigste Umfrage-Wert seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Winter 2020.

Von der Schwäche der Union profitieren der Umfrage zufolge die Grünen, die sich um drei Prozentpunkte auf 21 Prozent verbessern können. Der SPD nützen die Unions-Verluste eben so wenig wie FDP, Linke und AfD: Deren Werte bleiben gegenüber der Vorwoche unverändert. Lediglich die sonstigen kleineren Parteien können um einen Prozentpunkt zulegen

Trump empfiehlt seinen Anhängern die Impfung

6.23 Uhr: Ex-Präsident Donald Trump hat seinen Anhängern die Impfung gegen das Coronavirus empfohlen. "Ich würde sie vielen Leuten empfehlen, die sie nicht wollen, und viele dieser Leute haben offen gesagt für mich gestimmt", sagte Trump im Fernsehsender Fox News. Der Impfstoff sei "großartig" und "sicher", betonte Trump.

JU-Chef Kuban nimmt Spahn in Schutz

4.39 Uhr: JU-Chef Tilman Kuban hat der SPD mangelnde Kollegialität bei der Bewältigung der Corona-Krise vorgeworfen. "Was die Sozialdemokraten da gerade machen, ist eine Frechheit", sagte er unserer Redaktion. Gesundheitsminister Jens Spahn und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) würden "für Sachen verantwortlich gemacht, für die sie gar nicht verantwortlich sind".

Altmaier sei bei der Auszahlung der Wirtschaftshilfen "in die Bresche gesprungen, weil Finanzminister Scholz und die Länder sich weggeduckt haben", so Kuban. "Auch das Kaufen und Organisieren der Tests ist Aufgabe der Länder." Die Unzufriedenheit der Bürger mit dem Corona-Management werde "durch Streit und unkollegialen Umgang in der Bundesregierung" befeuert, kritisierte der JU-Vorsitzende. Lesen Sie hier: JU-Chef Kuban sieht "Vetorecht" Söders bei der K-Frage

Tilman Kuban (CDU) Bundesvorsitzender der Jungen Union (JU) nimmt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Schutz und attackiert gleichzeitig Vizekanzler Olaf Scholz (SPD).

Foto: Lino Mirgeler/dpa

Göring-Eckardt: Spahn untergräbt Vertrauen in die Impfpolitik

2.13 Uhr: Nach dem Astrazeneca-Stopp hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) frontal angegriffen. "Mit dem unkoordinierten und schlecht vermittelten Aussetzen der Impfungen mit Astrazeneca hat Gesundheitsminister Spahn das Vertrauen in die Impfpolitik weiter untergraben", sagte Göring-Eckardt unserer Redaktion. "Der Impfstoff ist eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen ein Virus. Im Umgang damit braucht es eine gute und ausgewogene Informationspolitik und Augenmaß anstatt der Holzhammermethode."

Die Bundesregierung müsse transparent machen, warum sie den Weiterimpf-Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und der Europäischen Arzneimittel-Agentur nicht folge, forderte Göring-Eckardt. "Und sie muss offenlegen, wie sie inmitten einer Pandemie, die bei uns täglich Hunderte Tote fordert, die möglichen Risiken einer Impfung gegenüber denen einer Nicht-Impfung und Corona-Erkrankung abgewogen hat."

Bayern dringt auf Lockerungen für Osterurlaub

1.44 Uhr: Bayern dringt auf eine Lockerung des Lockdowns für das Gastgewerbe und die Reisebranche. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte unserer Redaktion, von der Sitzung der Ministerpräsidenten am 22. März müsse "ein klares Signal für Osterurlaub in Deutschland kommen". Das Ostergeschäft sei für viele "der letzte rettende Strohhalm". Tausende Betriebe stünden inzwischen finanziell und emotional mit dem Rücken zur Wand. Hier gehe es um wirtschaftliche Existenzen, "um das Bekenntnis zur Heimat und um den Erhalt einer bayerischen Leitökonomie."

Die Kritik an der Tourismuspolitik der Bundesregierung reißt nicht ab, seit insbesondere die Balearen nicht mehr als Risikogebiet gelten und viele Auflagen für Urlaubsrückkehrer aufgegeben wurden. "Es ist für keinen Hotelier nachvollziehbar, warum man auf Mallorca Urlaub machen darf, aber nicht an der Ostsee oder Nordsee. Das kann niemand verstehen - und ich kann es auch niemandem erklären", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges, unserer Redaktion. Auch an der deutschen Küste gebe es zum Teil niedrige Inzidenzwerte. Als Beispiel nannte sie die ostfriesischen Inseln Langeoog und Spiekeroog mit einer Inzidenz von 21,1. Aktuell dürften aber nur Geschäftsreisende in Hotels übernachten.

Hausärzte warnen nach Astrazeneca-Impfstopp vor Vertrauensverlust bei Corona-Schutz

1.56 Uhr: Die Hausärzte in Deutschland warnen wegen des Stopps der Astrazeneca-Impfungen vor einem Vertrauensverlust der Bevölkerung beim Corona-Schutz. "Die Aussetzung des Impfstoffs von Astrazeneca maximiert den Imageschaden, unter dem die deutsche Impfstrategie von Beginn an leidet", sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, unserer Redaktion. Zudem trügen die gestoppten Immunisierungen nicht dazu bei, "das schwindende Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung in die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wieder zu stärken", kritisierte Weigeldt.

Der Verbandschef betonte, wer das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen wolle, der müsse dafür sorgen, dass Geimpfte den Sinn der Impfung für sich und die Gesellschaft erkennen. "Impfen ist und bleibt eine Vertrauensfrage", sagte Weigeldt. Individuelle Risiken gebe es bei jeder Impfung. Entscheidend sei, dass "der Nutzen die Risiken deutlich überwiegt". Hausärzte könnten dies ihren langjährigen Patienten besser erklären als "anonyme Impfzentren". Daher müsse der flächendeckende Impfstart in den Hausarztpraxen so schnell wie möglich erfolgen, forderte Weigeldt.

Lehrervertretung will mehr Förderung für Schüler und Entlastung für Lehrer

1.02 Uhr: Der Deutsche Philologen-Verband fordert vor der Kultusministerkonferenz am Donnerstag einen "Zukunftspakt Bildung". Der Verband erwarte von den Kultusministern, gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder jetzt die Weichen in der Bildungspolitik für die Zeit nach Corona zu stellen, hieß es in einer Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt. "Corona zeigt uns gnadenlos auf, wo wir in der Zeit vor der Pandemie nicht genügend in unser Bildungssystem investiert haben", sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing unserer Redaktion.

"Die Kultusministerkonferenz muss den Ministerpräsidenten einen ,Zukunftspakt Bildung‘ abverlangen, damit wir nach der Pandemie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben." Die Kommunen müssten von Bund und Ländern dabei unterstützt werden, die Schulgebäude zu modernisieren, heißt es vom Verband. Zu einer "zeitgemäßen" Ausstattung gehören demnach Lüftungs- und Luftfiltersysteme, funktionierende und saubere Toiletten, angemessene Schulräumlichkeiten und der Ausbau von Breitband-Internet. Außerdem müssten Schülerinnen und Schüler parallel zum Unterricht in Klein- und Einzelgruppen gefördert werden.

Corona-News vom 16. März: Kretschmann stellt weitere Lockerung infrage

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat wegen steigender Infektionszahlen die für kommenden Montag geplante weitere Lockerung des Lockdowns infrage gestellt.

infrage gestellt. Der Chef des Hausärzteverbands , Ulrich Weigeldt, fordert nach dem vorläufigen Aussetzen des Impfens mit dem Astrazeneca-Vakzin eine Debatte über Vorteile für Geimpfte.

, Ulrich Weigeldt, fordert nach dem vorläufigen Aussetzen des Impfens mit dem Astrazeneca-Vakzin eine Debatte über Vorteile für Geimpfte. Die USA führen Präsident Joe Biden zufolge Gespräche über die Verteilung ihres überschüssigen Impfstoffes.

zufolge Gespräche über die Verteilung ihres überschüssigen Impfstoffes. Die EU-Kommission will einer Zeitung zufolge in EU-weiten Immunitätsausweisen neben einer Impfung auch eine überstandene Infektion festhalten.

festhalten. Der Virologe Alexander Kekulé befürwortet den Astrazeneca-Impfstopp.

17.07 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)