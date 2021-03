Corona: Auslandspresse verhöhnt Deutschland - Kommt dritte Welle?

Ein Einkaufsbummel in der Innenstadt: Unter anderem in Elmshorn und München ist das seit dem Morgen wieder möglich. Besitzer und Kunden sind erleichtert.

Berlin. Viel testen, schneller impfen – das soll Deutschland den Weg aus dem Lockdown ebnen. Denn obwohl die Zahl der Neuinfektionen wieder ansteigt, haben die meisten Bundesländer in dieser Woche die Corona-Maßnahmen großzügig gelockert. Die Öffnungen sollen durch Gratis-Schnelltests für alle Bürger abgesichert werden. Doch viele Ärzte monieren, Gesundheitsminister Spahn hätte mit der kurzfristigen Ankündigung für ein „Testchaos“ gesorgt.

Auch beim Impfen geht es in Deutschland weiterhin nur sehr langsam voran. Gerade einmal drei Prozent der Bevölkerung haben bereits beide Impfdosen erhalten. Das Tempo könnte sich verbessern, wenn bald Impfungen bei niedergelassenen Ärzten möglich sind. Diese sollen laut Bundesgesundheitsministerium spätestens ab April starten.

Interaktiv: Wo sinken die Zahlen? Alle Corona-Zahlen in Deutschland, Europa und der Welt auf einer interaktiven Karte.

Doch während Test- und Impfkapazitäten weiterhin erst aufgebaut werden, werden die Lockdown-Maßnahmen nach und nach aufgehoben. Einige Bundesländer und Kommunen halten sich dabei nicht an die Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern. Brandenburg will beispielsweise erst ab einer Inzidenz von 200 in den Lockdown zurückkehren. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält wegen der Lockerungen gar eine schwere dritte Welle für wahrscheinlich.

Corona-Zahlen: RKI meldet 4252 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4252 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden innerhalb von 24 Stunden 255 weitere Todesfälle durch das Virus verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Vor einer Woche hatte das RKI noch am Montag binnen eines Tages 3943 Neuinfektionen und 358 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 04.40 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 9. März: Lauterbach hält „schwere dritte Welle“ für immer wahrscheinlicher

14.30 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach warnt vor einer schweren dritten Pandemie-Welle durch die großzügigen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Vielerorts werde gelockert, obwohl die Infektionslage dies gar nicht hergebe, erklärte Lauterbach am Beispiel des Landkreis Calw auf Twitter.

Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 50 und der R-Wert über 1. „Daher ist die Inzidenz für die Öffnung zu hoch und weder stabil oder gar sinkend“, twitterte der Bundestagsabgeordnete. Die Disziplin wackele – und das könnte dramatische Folgen für Deutschland haben. „Eine schwere dritte Welle wird wahrscheinlicher“, so Lauterbach.

Wert der Inzidenz liegt über 50 und R Wert über 1. Daher ist die Inzidenz für die Öffnung zu hoch und weder stabil oder gar sinkend. Die politische Disziplin wackelt. Das kann die Bürger ebenfalls zu mehr Disziplinlosigkeit verleiten. Eine schwere 3. Welle wird wahrscheinlicher https://t.co/0Ck3tZihZi — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) March 9, 2021

Internationale Presse kommentiert das deutsche „Impfdebakel“

14.14 Uhr: Während des ersten Lockdowns, im Frühjahr 2020, galt Deutschland noch als Corona-Musterschüler. Schnelle Reaktion, wirksame Maßnahmen. Im Sommer galt die Pandemie unter Kontrolle. Doch der Umgang mit der zweiten Welle und die Probleme bei der Umsetzung der Impfkampagne haben diesem Image einen ordentlichen Knacks verpasst.

Mittlerweile berichten sogar internationale Medien über das „German Impfdebakel“. Der englische „Guardian“ verglich diese Woche in einem Artikel die Lage in Großbritannien mit der in Deutschland. Fazit: Ausnahmsweise stehen die Briten mal besser da als die Deutschen. Denn beim Impfen liegen sie weit vorn und können sich so auf ein wahrscheinlich nachhaltiges Lockdown-Ende im Juni einstellen.

Auch der amerikanische Fernsehsender CNN berichtet über den Misserfolg von Deutschlands Impfkampagne, nennt es ein „Desaster“. Auch die späte Empfehlung des Astrazeneca-Vakzins für über 65-Jährige wird als ein Grund für die Impfprobleme genannt. Hier wären Zweifel unnötig gesät worden – der Schaden aber nicht reparierbar.

Ein Schild auf einem Messegelände weist den Weg zu einem Impfzentrum.

Foto: dpa

14.00 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)