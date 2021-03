Joe Bidens Hunde fliegen aus dem Weißen Haus - Das steckt dahinter

US-Präsident Joe Biden hat zwei Frauen für hohe Führungsposten in der Armee nominiert. Jacqueline Van Ovost und Laura Richardson wären erst die zweite und dritte Frau, die derart hochrangige Posten in der US-Armee erhalten.

Washington D.C.. Das ging schnell: Nach gut einem Monat ist das Weiße Haus wieder hundelos. Mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden und seiner Frau Jill waren zu Beginn der neuen Legislaturperiode auch die beiden Schäferhunde Major und Champ in den Amtssitz in Washington gezogen.

Sie konnten sich offenbar nicht benehmen: Nach einem „Beiß-Vorfall“ hätten der drei Jahre alte Major und der 13 Jahre alte Champ das Weiße Haus nun aber wieder verlassen müssen, berichteten US-Medien am Montag (Ortszeit). Sie seien seit vergangener Woche wieder in Bidens Haus in Wilmington im Bundesstaat Delaware.

US-Präsident Joe Biden mit seinen Schäferhunden Champ und Major im Oval Office im Weißen Haus.

Vor allem Major habe aggressives Verhalten an den Tag gelegt und Angestellte und Sicherheitspersonal angesprungen, angebellt und angegriffen. Zudem habe es einen „Beiß-Vorfall“ mit einem Leibwächter gegeben - ob dieser dabei verletzt wurde, war nicht bekannt.

Joe Biden: Major war der erste Tierheimhund im Weißen Haus

Champ ist seit 2008 bei Biden und seiner Frau Jill. Den Schäferhund Major holten die Bidens 2018 aus dem Tierheim. Er war nach Angaben von Bidens Team der erste Tierheimhund im Weißen Haus.

Joe Biden 2018 mit seinem neu adoptierten Deutschen Schäferhund „Major“ beim Verlassen des Tierheims DHA.

Seit dem Ende der Präsidentschaft von Barack Obama hatten im Weißen Haus keine „First Dogs“ mehr gelebt. Bidens Vorgänger Donald Trump war der erste US-Präsident seit mehr als einem Jahrhundert ohne Hund.

Erst kürzlich hatte First Lady Jill Biden in einem Interview erklärt, dass sie dabei sei, die beiden Vierbeiner an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. „Sie müssen den Aufzug nehmen, das sind sie nicht gewohnt, und sie gehen auf die südliche Rasenfläche, wo sie von vielen Leuten beobachtet werden“, sagte sie dem Sender NBC. „Das ist es also, wovon ich besessen war, alle unterzubringen und zu beruhigen.“

First Lady Jill Biden streichelt Schäferhund Champ im Garten des Weißen Haus.

Im November hatte sich Joe Biden beim Spielen mit Major eine Knöchelverletzung zugezogen und musste deshalb über mehrere Wochen einen Spezialschuh tragen.

